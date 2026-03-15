தெளிவான பார்வைக்கு என்ன சாப்பிடலாம்? கண்களை காக்கும் 6 சூப்பர் ஃபுட்ஸ்!
Published : March 15, 2026 at 5:19 PM IST
சாதாரணமாக ஒருநாள் காலை எழுந்து ஜன்னல் வழியாக வெளியே பார்க்கும்போது, செடி கொடிகளின் பச்சை நிறமும், வானத்தின் நீலமும் நம் கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாக தெரிந்தால் அன்றைய பொழுது உற்சாகமாக தொடங்கும். ஆனால், சமீபகாலமாக நம்மில் பலருக்கு தூங்கி எழுந்தவுடனேயே கண்கள் எரிச்சலாக இருப்பதோ அல்லது தூரத்தில் இருக்கும் எழுத்துக்கள் மங்கலாகத் தெரிவதோ ஒரு பழக்கமான விஷயமாகிவிட்டது.
பெரும்பாலும் நாம் தலைவலிக்கு மாத்திரை போடுவது போல, கண் மங்கலாக தெரிந்தால் உடனே ஒரு கண்ணாடி அணிந்து கொள்கிறோம். ஆனால், நம் உடலின் மற்ற பாகங்களுக்கு கொடுக்கும் முக்கியத்துவத்தை நாம் கண்களுக்கு கொடுப்பதில்லை. நம்முடைய அன்றாட சமையலறையில் இருக்கும் சில எளிய உணவுகளே நம் பார்வைத்திறனை மேம்படுத்தும் வல்லமை கொண்டவை என்பதை நாம் மறந்துவிடுகிறோம்.
வெறும் கேரட் சாப்பிட்டால் மட்டும் கண் பார்வை சரியாகிவிடும் என்று நினைக்காமல், சத்துக்கள் நிறைந்த உணவுகளை சேர்த்துக் கொள்வது அவசியம். அந்த வகையில், கண் பார்வையை மேம்படுத்தும் உணவுகள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்..
கண்களுக்கு ஏன் சத்தான உணவு அவசியம்?
முறையான சத்துக்கள் நிறைந்த உணவை உட்கொள்வது என்பது வெறும் உடல் எடையை குறைப்பதற்கோ அல்லது தசை வளர்ச்சிக்கோ மட்டுமல்ல, அது நம் கண்களின் நீண்டகால ஆரோக்கியத்திற்கும் மிக முக்கியமானது. நாம் உண்ணும் உணவில் உள்ள ஆன்டி-ஆக்சிடண்ட்கள் மற்றும் வைட்டமின்கள், வயது முதிர்வால் ஏற்படும் பார்வை குறைபாடு, கண்புரை (Cataracts), மற்றும் குளுக்கோமா போன்ற தீவிரமான நோய்கள் வராமல் தடுக்க உதவுகின்றன.
ஆரோக்கியமான உணவோடு சேர்த்து, போதிய அளவு தண்ணீர் குடிப்பது, நீண்ட நேரம் திரைகளைப் பார்ப்பதை தவிர்ப்பது மற்றும் அவ்வப்போது கண் பரிசோதனை செய்து கொள்வது நம் பார்வையை தெளிவாக வைத்திருக்க உதவும்.
மீன் உணவுகளின் மகத்துவம்
ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் அதிகம் உள்ள மீன் வகைகளான மத்தி, சூரை மற்றும் சால்மன் போன்றவற்றை உணவில் சேர்த்து கொள்வது கண்களுக்கு பெரும் நன்மையை அளிக்கும். இந்த ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் நம்முடைய விழித்திரை (Retina) வளர்ச்சிக்கும், அதன் செயல்பாட்டிற்கும் அடிப்படைத் தேவையாக இருக்கின்றன.
குறிப்பாக, கண்கள் வறண்டு போகும் 'டிரை ஐ' (Dry eye) பிரச்சினையை தடுப்பதில் மீன் எண்ணெய் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. பண்ணைகளில் வளர்க்கப்படும் மீன்களை விட இயற்கை நீர்நிலைகளில் பிடிபடும் மீன்களை குறைந்த காரத்துடன் சமைத்து சாப்பிடுவது கண்களுக்கு அதிக ஊட்டச்சத்தை கொடுக்கும்.
முட்டையின் ஊட்டச்சத்து பலன்கள்
முட்டை என்பது கண்களுக்கு தேவையான ஒரு முழுமையான ஊட்டச்சத்து களஞ்சியம் என்று சொல்லலாம். முட்டையின் மஞ்சள் கருவில் வைட்டமின் ஏ, லுடீன், ஜியாக்சாந்தின் மற்றும் துத்தநாகம் (Zinc) போன்ற அத்தியாவசிய சத்துக்கள் அதிகளவில் நிறைந்துள்ளன.
இதில் உள்ள வைட்டமின் ஏ நம்முடைய கருவிழியைக் (Cornea) பாதுகாக்கிறது, மேலும் லுடீன் போன்ற சத்துக்கள் வயது அதிகரிப்பதால் ஏற்படும் பார்வை குறைபாடுகளை தடுத்து நிறுத்துகின்றன. துத்தநாக சத்து நம்முடைய விழித்திரையின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தி, இரவு நேரங்களில் தெளிவாக பார்ப்பதற்கு துணைபுரிகிறது.
பாதாம் மற்றும் பருப்பு வகைகள்
பாதாம் பருப்பில் வைட்டமின் ஈ அதிகளவில் உள்ளது, இது நம் உடலில் உள்ள ஆரோக்கியமான திசுக்களை சேதப்படுத்தும் தேவையற்ற மூலக்கூறுகளிடம் இருந்து கண்களை பாதுகாக்கும் ஒரு கவசமாக செயல்படுகிறது. தினமும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு பாதாம் பருப்பை சாப்பிட்டு வருவதன் மூலம், பிற்காலத்தில் ஏற்படும் கண்புரை நோயை தவிர்க்க முடியும்.
பாதாமை அப்படியே சாப்பிடலாம் அல்லது தயிர், சாலட் போன்ற உணவுகளுடன் சேர்த்தும் உட்கொள்ளலாம். இதில் அதிக கலோரிகள் இருப்பதால், ஒரு நாளைக்கு ஒன்று அல்லது இரண்டு முறை சிறிய அளவில் சாப்பிடுவது உடலுக்கும் கண்களுக்கும் போதுமான பலனை தரும்.
பால் மற்றும் பால் பொருட்கள்
பால், தயிர் போன்ற பால் பொருட்கள் நம்முடைய பார்வை திறனை மேம்படுத்துவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. இவற்றில் உள்ள வைட்டமின் ஏ கண்களின் மேற்பரப்பை பாதுகாக்கிறது, அதே சமயம் துத்தநாக சத்து கல்லீரலில் இருந்து வைட்டமின் ஏ-வை கண்களுக்கு கொண்டு செல்ல உதவுகிறது.
புல்வெளி மேய்ச்சலில் வளரும் பசுக்களின் பால் அதிக நன்மைகளை தரும் என்பதால், அத்தகைய பால் பொருட்களை தேர்ந்தெடுப்பது சிறந்தது. காலை உணவிலோ அல்லது சிற்றுண்டியிலோ தயிர் அல்லது பாலை சேர்த்து கொள்வது கண்களுக்குத் தேவையான தாதுக்களை தடையின்றி வழங்கும்.
கேரட்:
பார்வைத் திறனைப் பற்றிப் பேசும்போது கேரட்டைத் தவிர்க்கவே முடியாது, ஏனெனில் இதில் பீட்டா-கரோட்டின் மற்றும் வைட்டமின் ஏ மிக அதிகமாக உள்ளது. இந்தச் சத்துக்கள் கண்களின் மேற்பரப்பைப் பாதுகாப்பதுடன், கண்களில் தொற்று ஏற்படாமல் தடுக்கவும் உதவுகின்றன.
கேரட்டை பச்சையாகவோ அல்லது சமைத்தோ சாப்பிடலாம், மேலும் சூப் மற்றும் சாலட்களில் இதை சேர்த்துக்கொள்வது உணவின் சுவையை கூட்டுவதோடு கண்களுக்கும் வலிமை சேர்க்கும். கேரட்டில் உள்ள ஊட்டச்சத்துக்கள் கடுமையான கண் நோய்கள் வராமல் தடுப்பதில் பெரும் பங்காற்றுகின்றன.
ஆரஞ்சு மற்றும் சிட்ரஸ் பழங்கள்
ஆரஞ்சு, எலுமிச்சை போன்ற சிட்ரஸ் வகை பழங்களில் வைட்டமின் சி அதிகளவில் காணப்படுகிறது, இது கண்களில் உள்ள ரத்த நாளங்களின் ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்க மிகவும் அவசியம். வைட்டமின் சி சத்தானது கண்களில் ஏற்படும் வீக்கத்தைக் குறைப்பதோடு, வயது முதிர்வால் ஏற்படும் பார்வை இழப்பைத் தள்ளிப்போடவும் உதவுகிறது.
மற்ற சத்துக்களுடன் வைட்டமின் சி சேரும்போது அது கண்களுக்கு ஒரு சிறந்த பாதுகாப்பு அரணாக மாறுகிறது. எனவே தினமும் ஒரு ஆரஞ்சு பழம் அல்லது எலுமிச்சைச் சாற்றை உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது கண்களுக்குப் புத்துயிர் அளிக்கும்.
