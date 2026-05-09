உடல் சூட்டை அதிகரிக்கும் உணவுகள் - வெயில் காலத்தில் மறந்தும் சாப்பிடாதீங்க!

Published : May 9, 2026 at 12:33 PM IST

கோடைக்காலம் தொடங்கிவிட்டாலே நமது தேடல் முழுவதும் குளிர்ச்சியான பானங்கள் மற்றும் உணவுகளை நோக்கியே இருக்கிறது. வெயிலின் தாக்கத்திலிருந்து தப்பிக்க ஐஸ் க்ரீம் சாப்பிடுவது, குளிர்ந்த மதுபானங்களை அருந்துவது என நாம் செய்யும் பல காரியங்கள் தற்காலிகமாக நாவிற்கு குளிர்ச்சியை தந்தாலும், உடலின் உட்புற வெப்பநிலையை ரகசியமாக அதிகரிக்கின்றன என்பது பலருக்கும் தெரிவதில்லை.

இதற்கு முக்கியமான காரணம் 'உணவு வழி வெப்ப உற்பத்தி' (Diet-induced thermogenesis) ஆகும். அதாவது, நாம் உண்ணும் உணவை செரிமானம் செய்ய உடல் செலவிடும் ஆற்றல், உட்புற வெப்பத்தை உருவாக்குகிறது. குறிப்பாக புரதம், கொழுப்பு மற்றும் சிக்கலான கார்போஹைட்ரேட்டுகள் நிறைந்த உணவுகள் செரிமானமாக அதிக நேரம் எடுப்பதால், அவை உடலை மென்மேலும் சூடாக்குகின்றன.

எனவே, வெயில் காலத்தில் வெறும் சுவையை மட்டும் பார்க்காமல், செரிமானத்திற்கு எளிதான மற்றும் நீர்ச்சத்து மிகுந்த உணவுகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது அவசியம். வெயிலின் உக்கிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், உடலில் நீர்ச்சத்தை தக்கவைப்பதும் வெப்பத்தை குறைப்பதும் சவாலான காரியமாக உள்ளது. அந்த வகையில், உடலில் வெப்பத்தை அதிகரிக்கும் உணவுகள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்லலாம்.

ஐஸ் க்ரீம்கள்

வெயிலுக்கு இதமாக ஐஸ் க்ரீம் சாப்பிடுவது ஒரு கொண்டாட்டமாக இருக்கலாம். ஆனால், இதில் உள்ள அதிகப்படியான கொழுப்பு மற்றும் சர்க்கரை செரிமான மண்டலத்திற்கு பெரும் வேலையை கொடுக்கிறது. குளிர்ந்த நிலையில் உள்ள ஐஸ் க்ரீமை உடல் தனது வெப்பநிலைக்கு கொண்டு வரவும், பின்னர் அதில் உள்ள ஊட்டச்சத்துக்களை உடைக்கவும் அதிக ஆற்றலை செலவிடுகிறது. இந்த வளர்சிதை மாற்ற செயல்முறையினால் (Metabolism) உருவாகும் வெப்பம், ஐஸ் க்ரீம் கொடுத்த தற்காலிக குளிர்ச்சியை விட அதிகமாக இருக்கும்.

வியர்வையை ஏற்படுத்தும் உணவுகள்:

மிளகாய் மற்றும் மசாலாப் பொருட்கள் கலந்த உணவுகள் உடலின் உட்புற வெப்பத்தை உடனடியாக உயர்த்தும் தன்மை கொண்டவை. இதில் உள்ள 'கேப்சைசின்' (Capsaicin) என்ற வேதிப்பொருள் நரம்புகளை தூண்டி வெப்ப உணர்வை ஏற்படுத்துகிறது. இது வியர்வையை உண்டாக்கி உடலை குளிர்விக்க முயன்றாலும், ஏற்கனவே தகிக்கும் வெயிலில் காரமான உணவுகளை உண்பது அசௌகரியத்தையே அதிகரிக்கும்.

மதுபானங்களும் நீர்ச்சத்து இழப்பும்

கோடையில் ஜில்லென்று மது அருந்துவது தாகத்தை தீர்க்கும் என பலர் நினைக்கிறார்கள். ஆனால், ஆல்கஹால் ஒரு சிறுநீர் பெருக்கி (Diuretic) ஆகும். இது உடலில் உள்ள நீர்ச்சத்தை வெளியேற்றி நீரிழப்பை (Dehydration) உண்டாக்குகிறது. மேலும், மதுவின் வளர்சிதை மாற்ற விளைவுகள் உடல் வெப்பத்தை சீரற்ற முறையில் அதிகரிக்கச் செய்கின்றன.

செரிமானத்திற்கு சவாலாகும் காய்கறிகள்

கேரட், முள்ளங்கி, பீட்ரூட் போன்ற வேர் காய்கறிகள் சத்து நிறைந்தவை என்பதில் மாற்று கருத்து இல்லை. இருப்பினும், இவற்றில் உள்ள சிக்கலான கார்போஹைட்ரேட்டுகள் மற்றும் நார்ச்சத்துக்கள் செரிமானமாக அதிக நேரம் எடுத்துக்கொள்கின்றன. கடினமான செரிமானப் பணி நடக்கும்போது உடல் தானாகவே வெப்பமடைகிறது.

மாம்பழமும் வெப்பமும்

கோடையின் ராஜாவான மாம்பழம் இயல்பிலேயே வெப்பத்தை உண்டாக்கும் (Thermogenic) தன்மை கொண்டது. இதனால்தான் நம் முன்னோர்கள் மாம்பழத்தை சாப்பிடுவதற்கு முன்னால் சில மணி நேரம் தண்ணீரில் ஊறவைக்கும் வழக்கத்தை கொண்டிருந்தனர். இப்படி செய்வது அதன் வெப்ப தன்மையை குறைக்க உதவுகிறது.

புரதச்சத்து உணவுகள்

இறைச்சி, முட்டை மற்றும் பருப்பு வகைகள் போன்ற புரதம் நிறைந்த உணவுகள் மற்ற உணவுகளை விட அதிக 'தெர்மிக்' விளைவைக் கொண்டுள்ளன. அதாவது, கார்போஹைட்ரேட் அல்லது கொழுப்பை விட புரதத்தை செரிக்க உடல் இருமடங்கு ஆற்றலை செலவிடும். இதனால் உடல் வெப்பம் அதிகரிக்கிறது.

இஞ்சி மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள்

இஞ்சியில் உள்ள 'ஜிஞ்சரால்' ரத்த நாளங்களை விரிவடைய செய்து வெப்ப உணர்வை மேம்படுத்துகிறது. அதேபோல், பாக்கெட்டுகளில் அடைக்கப்பட்ட சிப்ஸ் மற்றும் துரித உணவுகளில் உள்ள அதிகப்படியான உப்பு, உடலில் உள்ள நீரை உறிஞ்சி உடலை சோர்வடையச் செய்கிறது.

ஆய்வுகள் சொல்வது என்ன?

ஊட்டச்சத்து நிபுணர்களின் கூற்றுப்படி, கோடையில் உடலின் 'மெட்டபாலிக் ரேட்' சரியாக இருக்க வேண்டுமானால், நீர்ச்சத்து 70% மேல் உள்ள உணவுகளை தேர்வு செய்ய வேண்டும். செரிமான மண்டலத்திற்கு அதிக வேலை கொடுக்காதபோது, உடல் தானாகவே குளிர்ச்சியாக இருக்கும்.

இதற்கு மாற்றாக, வெள்ளரிக்காய், தர்பூசணி, புதினா, தயிர் மற்றும் இளநீர் போன்றவற்றை அன்றாட உணவில் சேர்த்துக் கொள்ளலாம். குறிப்பாக நமது பாரம்பரிய பானங்களான சத்துமாவு கஞ்சி, நன்னாரி சர்பத், பாதாம் பிசின் மற்றும் சப்ஜா விதைகள் கலந்த பானங்கள் உடலை உட்புறத்திலிருந்து இயற்கையாக குளிர்விக்கின்றன. உணவில் சரியான மாற்றத்தை செய்வதன் மூலம் இந்த கோடையை நாம் ஆரோக்கியமாக கடக்க முடியும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

