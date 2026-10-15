30 வயதிலேயே மூட்டு வலியா? இந்த உணவுகளையும் உடற்பயிற்சிகளையும் பின்பற்றுங்கள்!
எலுமிச்சை போன்ற சிட்ரஸ் பழங்கள் மற்றும் குடைமிளகாயில் உள்ள வைட்டமின் 'சி' சத்து, மூட்டுகளுக்கு அவசியமான கொலாஜன் உற்பத்தியை அதிகரிக்க உதவுகிறது.
Published : October 15, 2026 at 7:00 AM IST
காலையில் எழுந்ததும் சுறுசுறுப்பாக வேலையை பார்க்க ஓடும் நமக்கு, திடீரென முழங்காலில் பிடிப்பு அல்லது லேசான வலி ஏற்படும் போதுதான் உடலின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி யோசிக்க தோன்றும். வழக்கமாக நாற்பது அல்லது ஐம்பது வயதில்தான் மூட்டு பிரச்சனைகள் வரும் என்று நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால், இன்றைய வாழ்க்கை முறையில் முப்பது வயதை கடக்கும்போதே நம் உடலில் அமைதியாக பல மாற்றங்கள் தொடங்குகின்றன.
குறிப்பாக, முழங்கால் மூட்டுகளுக்கு இடையே இருக்கும் நெகிழ்ச்சி தன்மையும் ஈரப்பதமும் இயல்பாகவே குறைய ஆரம்பிக்கிறது. இதனால் நாம் நடக்கும் போதும், படி ஏறும் போதும் முழங்கால்கள் அதிக அழுத்தத்தை சந்திக்கின்றன. ஆனால், அதற்காக பயப்பட வேண்டியதில்லை.
முப்பதுகளிலேயே நம் உணவு பழக்கத்திலும் அன்றாட பயிற்சிகளிலும் சில எளிய மாற்றங்களை செய்துகொண்டால், ஆயுள் முழுமைக்கும் முழங்கால்களை ஆரோக்கியமாகவும் பலமாகவும் வைத்துக்கொள்ள முடியும். அவை என்னென்ன என்பதை பார்ப்போம்.
மூட்டு வலிக்கு விடைகொடுக்கும் சரியான உணவுகள்
உடலில் ஏற்படும் உள்வீக்கங்கள்தான் பலரும் அவதிப்படும் மூட்டு வலிக்கு முக்கிய காரணம். இதை தடுத்து முழங்கால்களை காக்க உணவில் சில மாற்றங்களை செய்தால் போதும்.
- அழற்சியைத் தடுக்கும் உணவுகள்: உடலில் வலியை உருவாக்கும் வீக்கங்களை குறைக்க ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் பெரிதும் உதவும். மீன் வகைகள், வால்நட்ஸ் மற்றும் ஆளிவிதைகளை உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம். கூடவே கீரைகளும் பெர்ரி பழங்களும் வலியை இயற்கையாகவே குறைக்க உதவும்.
- புரதச் சத்து நிறைந்த உணவுகள்: தசைகளின் பலம் குறையாமல் இருக்க புரதம் மிக அவசியமானது. முட்டை, கோழி, பருப்பு வகைகள், டோஃபு மற்றும் கினுவா போன்றவற்றை தாராளமாக சாப்பிடலாம். உடல் எடை கேற்ப தேவையான அளவு புரதத்தை சேர்த்துக்கொள்வது தசைகளுக்கு வலு சேர்க்கும்.
- முழு தானியங்கள்: உடலுக்கு தேவையான ஆற்றலை கொடுக்க பச்சரிசிக்கு பதிலாக கைக்குத்தல் அரிசி, முழு கோதுமை பிரெட் மற்றும் ஓட்ஸ் போன்றவற்றைச் சாப்பிடலாம். உடற்பயிற்சி செய்யும்போது சோர்வு ஏற்படாமல் இருக்க இவை உதவும்.
- பழங்களும் காய்கறிகளும்: எலுமிச்சை போன்ற சிட்ரஸ் பழங்கள் மற்றும் குடைமிளகாயில் உள்ள வைட்டமின் 'சி' சத்து, மூட்டுகளுக்கு அவசியமான கொலாஜன் உற்பத்தியை அதிகரிக்க உதவுகிறது. கீரை மற்றும் பாதாமில் இருக்கும் மெக்னீசியம் நரம்புகளின் இயக்கத்தைச் சீராக வைத்துக்கொள்ளும்.
- போதுமான அளவு தண்ணீர்: மூட்டுகளில் உள்ள குருத்தெலும்புகள் வறண்டு போகாமல் இருக்கத் தண்ணீர் மிக முக்கியம். உடற்பயிற்சி செய்பவர்கள் நாள் முழுவதும் போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிப்பது மூட்டுகளின் இயக்கத்தை எளிதாக்கும்.
முழங்காலைப் பலப்படுத்தும் எளிய உடற்பயிற்சிகள்
ஒவ்வொரு தசையாக தனித்தனியாக ஒர்க்-அவுட் செய்வதை விட, ஒட்டுமொத்த உடல் அசைவுக்கும் உதவும் எளிய பயிற்சிகளைச் செய்வது சிறந்த பலனை தரும்.
- ஸ்குவாட்ஸ் (Squats): கால்களை தோள்பட்டை அளவுக்கு அகலமாக வைத்துக்கொண்டு, ஒரு சேரில் உட்காருவது போல மெதுவாக கீழே இறங்கி எழ வேண்டும். முழங்கால்கள் கால் விரல்களுக்கு முன்னோக்கி வராதவாறு பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். இது தொடை தசைகளை வலுவாக்க உதவும்.
- லெக் ரைசஸ் (Leg raises): தரையில் மல்லாந்து படுத்துக்கொண்டு ஒரு காலை மட்டும் மடக்கி, மறு காலை நேராக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். இப்போது நீட்டிய காலை மெதுவாக மேலே உயர்த்தி இறக்க வேண்டும். இது முழங்காலுக்கு அதிக அழுத்தம் கொடுக்காமல் தசைகளை பலப்படுத்தும்.
- ஸ்டெப்-அப்ஸ் (Step-ups): உறுதியான ஒரு சிறிய மேடை அல்லது படியில் ஒரு காலை வைத்து ஏறி, மறு காலையும் சேர்த்து வைக்க வேண்டும். பின் கீழே இறங்க வேண்டும். இது ஒட்டுமொத்த கால் தசைகளையும் ஒருங்கிணைத்து வலுவாக்கும்.
- ஹாம்ஸ்ட்ரிங் கர்ல்ஸ் (Hamstring curls): சுவரை பிடித்துக்கொண்டு நின்று கொண்டு, ஒரு காலை மட்டும் பின்னோக்கி மடித்து குதிகால் பின்புறத்தை தொடுவது போல செய்ய வேண்டும். முழங்காலின் ஸ்திரத்தன்மைக்கு இது மிக அவசியமான பயிற்சி.
- சைக்கிள் ஓட்டுதல்: வீட்டிற்குள் செய்யும் ஸ்டேஷனரி சைக்கிள் அல்லது வெளியே ஓட்டும் சாதாரண சைக்கிள் என எதுவாக இருந்தாலும் சரி, இது முழங்கால்களுக்கு எந்தவித அழுத்தமும் கொடுக்காமல் இதய ஆரோக்கியத்தையும் கால் தசைகளையும் மேம்படுத்தும்.
வாரத்தில் இரண்டு முதல் மூன்று நாட்கள் இந்த எளிய பயிற்சிகளைச் செய்வதோடு, மிதமான ஏரோபிக் பயிற்சிகளையும் சேர்த்துக்கொள்வது உடல் நலத்திற்கு மிகவும் நல்லது. உடற்பயிற்சியை தொடங்கும் போது அவசரப்படாமல் மெதுவாக ஆரம்பித்து, பின்னர் அளவை அதிகரிக்கலாம்.
உடலுக்கு தகுந்த ஓய்வு கொடுப்பதும் தசைகள் மீண்டு வர உதவும். முப்பதுகளுக்கு பிறகும் சுறுசுறுப்பாக வாழ முழங்கால்களை காப்பது நம் கையில்தான் உள்ளது. ஒருவேளை தொடர்ந்து வலி அல்லது அசௌகரியம் இருந்தால் உடனே மருத்துவரை அணுகுவது நல்லது.
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