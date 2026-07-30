பாத்திரம் கழுவும் ஸ்பாஞ்சில் இவ்வளவு கிருமிகளா? இத்தனை நாட்களுக்கு ஒருமுறை மாற்றவில்லை என்றால் ஆபத்தாம்!
நீங்கள் கட்டாயம் ஸ்பாஞ்ச்தான் பயன்படுத்துவேன் என்றால், வாரத்திற்கு ஒருமுறை பழைய ஸ்பாஞ்சை தூக்கி எறிந்துவிட்டு புதிய ஸ்பாஞ்சை பயன்படுத்துங்கள்.
Published : July 30, 2026 at 7:00 AM IST
நம்மில் பெரும்பாலானோர் காலையில் எழுந்ததும் செய்யும் முதல் வேலை, சமையலறையை சுத்தம் செய்வதும் பாத்திரங்களை கழுவுவதும்தான். அப்படி பாத்திரங்களை கழுவ நாம் கையில் எடுக்கும் அந்த சிறிய 'ஸ்கரப் ஸ்பாஞ்ச்' உண்மையில் நமது வேலையை சுலபமாக்குகிறது என்பதில் மாற்று கருத்து இல்லை. ஆனால், அந்த ஸ்பாஞ்ச் எந்த அளவுக்கு சுத்தமானது என்று எப்போதாவது யோசித்திருக்கிறோமா?
நமது வீடுகளில் பொதுவாக ஒரு பழக்கம் உண்டு. ஒரு பொருளை வாங்கிவிட்டால் அது கிழிந்து போகும் வரை அதை மாற்றுவதில்லை. சமையலறை ஸ்பாஞ்சும் இதற்கு விதிவிலக்கல்ல. "பார்க்க நல்லாத்தானே இருக்கு, எந்த கெட்ட வாடையும் வரலையே" என்று நினைக்கிறோம்.
ஆனால், அதுதான் நாம் செய்யும் மிகப்பெரிய தவறு. ஒரு ஸ்பாஞ்ச் வெளியில் சுத்தமாக தெரிவதாலேயே அது பாதுகாப்பானது என்று அர்த்தமல்ல. நாம் தினமும் சாப்பிடும் தட்டுகளையும் பாத்திரங்களையும் சுத்தப்படுத்த பயன்படுத்தும் அதே ஸ்பாஞ்ச், நமக்கு தெரியாமலே ஆபத்தான கிருமிகள் வாழும் இடமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது.
ஸ்பாஞ்சிற்குள் ஒளிந்திருக்கும் நுண்கிருமிகள்
ஜெர்மனியில் அண்மையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அறிவியல் ஆராய்ச்சி ஒன்று, நாம் பயன்படுத்தும் சமையலறை ஸ்பாஞ்ச்கள் குறித்து அதிர்ச்சியளிக்கும் உண்மைகளை வெளிக்கொண்டுவந்துள்ளது. ஆய்வகத்தில் சோதனை செய்யப்பட்ட பல பயன்படுத்தப்பட்ட ஸ்பாஞ்ச்களில், சால்மோனெல்லா, ஈ.கோலை, மற்றும் ஸ்டேஃபிலோகோக்கஸ் போன்ற கடுமையான வயிற்றுப்போக்கு, வாந்தி மற்றும் உணவில் நச்சுத்தன்மையை உண்டாக்கக்கூடிய ஆபத்தான பாக்டீரியாக்கள் அளவுக்கு அதிகமாக பெருகியிருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த பாக்டீரியாக்கள் ஸ்பாஞ்சின் உள்கட்டமைப்பில் தங்களை நிலைநிறுத்தி கொண்டு, ஒருவித பிசுபிசுப்பான பாதுகாப்பு படலத்தை (Biofilm) உருவாக்கி கொள்கின்றன. இதன் காரணமாக, நாம் அதை எவ்வளவுதான் கழுவினாலும் கிருமிகள் அவ்வளவு எளிதில் அழிவதில்லை.
ஸ்பாஞ்ச் வெளிப்புறத்திற்கு காய்ந்துவிட்டது போல தெரிந்தாலும், அதன் உட்பகுதியில் இருக்கும் சிறு சிறு துளைகளில் ஈரம் தங்கியிருக்கும். இந்த ஈரப்பதத்தையும், நாம் கழுவும் பாத்திரங்களில் இருந்து ஒட்டிக்கொள்ளும் உணவு துகள்களையும் பயன்படுத்தி, பாக்டீரியாக்கள் வாரக்கணக்கில் சாகாமல் உயிர் வாழ்கின்றன.
ஒரே துடைப்பில் பரவும் தொற்று!
நாம் சமையலறை மேடையையோ அல்லது சாப்பிடும் மேசையையோ இந்த ஸ்பாஞ்சை கொண்டு "சுத்தமாக" துடைப்பதாக நினைப்போம். ஆனால், உண்மையில் நடப்பது வேறு. கிருமிகள் நிறைந்த ஸ்பாஞ்சை கொண்டு ஒருமுறை துடைக்கும்போது, அதிலிருக்கும் லட்சக்கணக்கான பாக்டீரியாக்கள் மேடை முழுவதும் பரவிவிடுகின்றன.
சமையலறைக்கு வரும் காய்கறிகளிலோ அல்லது இறைச்சியிலோ இருக்கும் கிருமிகள் எப்படி நமது உடலுக்குள் செல்கின்றன என்பதற்கு இந்த ஸ்பாஞ்ச்களே முக்கிய பாலமாக செயல்படுகின்றன. நாம் பாத்திரம் கழுவும் சிங்க் (Kitchen Sink) எப்போதும் மிதமான வெப்பத்துடனும் ஈரப்பதத்துடனும் இருப்பதால், பாக்டீரியாக்கள் தங்கு தடையின்றி இனப்பெருக்கம் செய்ய ஏதுவான சூழல் உருவாகிறது. மேலும், சில வாரங்கள் கழித்துப் பார்த்தால், இவற்றில் பூஞ்சைகளும் வளரத் தொடங்கிவிடுகின்றன.
பிளீச்சிங் செய்தாலும் பலனில்லை!
"நாங்கள் ஸ்பாஞ்சை அவ்வப்போது பிளீச்சிங் திரவம் அல்லது சுடுநீரில் போட்டு கிருமிநாசினி செய்கிறோமே" என்று நீங்கள் கேட்கலாம். ஆனால், நீண்ட நாட்கள் பயன்படுத்தப்பட்ட ஸ்பாஞ்ச்களில் பிளீச்சிங் செய்வதன் பலன் மிகக் குறைவு என்று ஆய்வாளர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். பழைய ஸ்பாஞ்சின் அடர்த்தியான கிருமிப் படல ஊடுருவலை பிளீச்சிங் திரவத்தாலும் முழுமையாக அழிக்க முடிவதில்லை.
சுற்றுச்சூழலுக்கு ஆபத்தான பிளாஸ்டிக் கழிவு
கிருமிப் பரவல் ஒருபுறமிருக்க, இந்த ஸ்பாஞ்ச்கள் சுற்றுச்சூழலுக்கும் மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலாக இருக்கின்றன. கடைகளில் விற்கப்படும் பெரும்பாலான வண்ண ஸ்பாஞ்ச்கள் பெட்ரோலியப் பொருட்களிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் பிளாஸ்டிக் வகையை சேர்ந்தவை.
இவை மக்கிப் போகாதவை என்பதால் மறுசுழற்சி செய்வதும் கடினம். நாம் பாத்திரம் கழுவும் ஒவ்வொரு முறையும், இவற்றிலிருந்து நுண்-பிளாஸ்டிக் (Microplastics) துகள்கள் வெளியேறி, கழிவுநீர் வழியாக ஆற்றுக்கும் கடலுக்கும் சென்று சேர்கின்றன.
இதற்கு என்னதான் தீர்வு?
சமையலறையை ஆரோக்கியமாகவும், நோய்த்தொற்று இல்லாததாகவும் மாற்ற நாம் சில எளிய மாற்றங்களை செய்ய வேண்டும்:
பிரஷ் (Dishwashing Brush) பயன்பாட்டிற்கு மாறுங்கள்: போர்ச்சுகல் நாட்டில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வில், ஸ்பாஞ்சிற்குப் பதிலாக நீண்ட கைப்பிடி கொண்ட 'டிஷ்வாஷிங் பிரஷ்களை' பயன்படுத்துவது மிகவும் பாதுகாப்பானது என தெரியவந்துள்ளது. பிரஷ்கள் மிக விரைவாக காய்ந்துவிடுவதால், அவற்றில் பாக்டீரியாக்கள் தங்குவது மிக மிகக் குறைவு.
இறைச்சி கழிவுகளுக்குப் பேப்பர் டவல்: பச்சை இறைச்சி, மீன் அல்லது முட்டையைக் கையாளும்போது சிந்தும் திரவங்களை ஸ்பாஞ்சால் துடைக்காதீர்கள். அதற்கு பதிலாகத் தூக்கி எறியக்கூடிய 'டிஷ்யூ பேப்பர்' அல்லது 'பேப்பர் டவல்களை' பயன்படுத்தி துடைத்துவிட்டு உடனே குப்பையில் போட்டு விடுங்கள்.
வாரமொரு முறை மாற்றவும்: நீங்கள் கட்டாயம் ஸ்பாஞ்ச்தான் பயன்படுத்துவேன் என்றால், தினமும் அதன் மீது கிருமிநாசினி தெளித்து சுத்தமாக வையுங்கள். மிக முக்கியமாக, வாரத்திற்கு ஒருமுறை பழைய ஸ்பாஞ்சை தூக்கி எறிந்துவிட்டு புதிய ஸ்பாஞ்சை பயன்படுத்துங்கள்.
இயற்கை வழி ஸ்பாஞ்ச்கள்: பிளாஸ்டிக் ஸ்பாஞ்சுகளுக்குப் பதிலாக, தேங்காய் நாரினால் செய்யப்பட்ட அல்லது இயற்கை தாவர நாரினால் (Biodegradable/Luffa) செய்யப்பட்ட ஸ்பாஞ்சுகளைப் பயன்படுத்தப் பழகுங்கள். இவை சுற்றுச்சூழலுக்கும் கேடு விளைவிக்காது.
ஆய்வு:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42061651/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168160502005408?casa_token=hI0d3z5gYM4AAAAA:xGkYDjiXgonK_ZjMX4w_tdZnFKoYAuiQ4NSUJzVrCozJtnTe3948yGGHNskTnao3QrMNIL7M