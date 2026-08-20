ETV Bharat / health

விமான பணியாளர்களுக்கு புற்றுநோய் ஆபத்து அதிகம் - பூமியைவிட வானில் ஆபத்து கூடுதலா?

சாதாரண துறைகளில் பணிபுரிபவர்களை விட விமானப் பணியாளர்களுக்கு 50 சதவீதமும், விமான ஓட்டிகளுக்கு 36 சதவீதமும் கதிர்வீச்சு சார்ந்த புற்றுநோயால் இறப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகமாக உள்ளன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : August 20, 2026 at 10:58 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

விமானம் ஏறி உலகை சுற்றி வருவதும், எப்போதும் நேர்த்தியான உடையில் மிடுக்காக வலம் வருவதும் பலருக்கும் ஒரு கனவு வாழ்க்கை. தொலைவில் இருந்து பார்க்கும்போது விமான ஓட்டிகள் (Pilots) மற்றும் விமான பணியாளர்களின் (Cabin Crew/ Air Hostess) வாழ்க்கை மிகவும் வண்ணமயமானது போலவும், எந்த கவலையும் இல்லாதது போலவும் தோன்றலாம்.

ஆனால், அந்த பளிச்சிடும் தோற்றத்திற்கு பின்னால் அவர்கள் தினமும் செலுத்தும் விலை மிக அதிகம். பூமிக்கு மேலே பல ஆயிரம் அடிகள் உயரத்தில், மேக கூட்டங்களுக்கு நடுவே தங்கள் வாழ்நாளின் பெரும் பகுதியை செலவிடும் இந்த மனிதர்கள், நாம் கற்பனை கூட செய்து பார்க்க முடியாத ஒரு தீவிரமான சுகாதாரப் அச்சுறுத்தலை அமைதியாக எதிர்கொண்டு வருகிறார்கள்.

தரையில் நின்று இயல்பான வாழ்க்கை வாழும் சாமானிய மனிதர்களை விட, வானத்தில் பறக்கும் இந்த ஊழியர்களுக்குப் புற்றுநோய் வந்து உயிரிழக்கும் அபாயம் மிக அதிகமாக இருக்கிறது என்கிற திடுக்கிடும் தகவல் அமெரிக்காவின் ஹார்வர்ட் மருத்துவப் பள்ளி நடத்திய ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

முதலிடத்தில் விமானப் பணியாளர்கள்!

மனிதர்கள் செய்யும் பல்வேறு வேலைகளையும், அந்த வேலைகளால் அவர்களுக்கு ஏற்படும் உடல்நலக் கேடுகளையும் ஆராய்வதற்காக அமெரிக்காவில் சுமார் 503 வகையான தொழில்கள் இந்த ஆய்வில் ஒப்பீடு செய்யப்பட்டன.

அதில், கதிர்வீச்சினால் ஏற்படும் புற்றுநோய்களால் உயிரிழப்பவர்கள் அதிகம் இருக்கும் தொழில்களின் பட்டியலில் முதல் இரண்டு இடங்களையும் விமான ஊழியர்களே பிடித்துள்ளனர் என்பதுதான் இதில் அதிர்ச்சியளிக்கும் செய்தி. இதில் முதலிடத்தில் விமானப் பணியாளர்களும், இரண்டாவது இடத்தில் விமான ஓட்டிகளும் உள்ளனர்.

2020 முதல் 2024 ஆம் ஆண்டு வரையிலான காலகட்டத்தில் அமெரிக்காவில் பதிவான சுமார் 1.3 கோடி மனிதர்களின் மரண சான்றிதழ்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு இந்த ஆய்வு மிக நுணுக்கமாக நடத்தப்பட்டது. அதில் 14,000 விமான ஓட்டிகள் மற்றும் 7,000 விமானப் பணியாளர்களின் தரவுகள் தனித்தனியாகப் பிரித்தெடுக்கப்பட்டு ஆழமான பரிசீலனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டன.

மார்பக புற்றுநோய் முதல் புரோஸ்டேட் புற்றுநோய் வரை

  • விமானப் பணியாளர்களின் மொத்த உயிரிழப்புகளில் சுமார் 6.9 சதவீதம் கதிர்வீச்சோடு தொடர்புடைய புற்றுநோய்களாலேயே ஏற்படுகின்றன. அதேபோல, விமான ஓட்டிகளின் உயிரிழப்பில் 6.7 சதவீதம் இந்த வகைப் புற்றுநோய்களால் நிகழ்கிறது.
  • ஒரு மனிதனின் வயது, பாலினம், இனம், கல்வித் தகுதி மற்றும் திருமண நிலை போன்ற பல நடைமுறை வித்தியாசங்களை சரிசெய்து பார்த்த பிறகும் கூட, சாதாரணத் துறைகளில் பணிபுரிபவர்களை விட விமானப் பணியாளர்களுக்கு 50 சதவீதமும், விமான ஓட்டிகளுக்கு 36 சதவீதமும் கதிர்வீச்சு சார்ந்த புற்றுநோயால் இறப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகமாக உள்ளன.
  • மார்பகப் புற்றுநோய், நரம்பு மண்டலப் புற்றுநோய், புரோஸ்டேட் புற்றுநோய் மற்றும் தோலில் ஏற்படும் ‘மெலனோமா’ போன்ற கொடிய நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழப்பவர்கள் இந்தத் துறையில் அதிகமாக இருக்கிறார்கள். குறிப்பாக, விமான ஓட்டிகளுக்கு ‘லுகேமியா’ எனப்படும் ரத்தப் புற்றுநோய் தாக்கம் பெருமளவில் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

வானத்தில் இவர்களைத் தாக்கும் கதிர்வீச்சு எது?

நாம் வாழும் பூமியை சுற்றி இயற்கை அமைத்து கொடுத்துள்ள வளிமண்டலம் எனும் பாதுகாப்பு கவசம் உள்ளது. விண்வெளியில் இருந்து வரும் அபாயகரமான ‘காஸ்மிக் கதிர்வீச்சை’ (Cosmic Radiation) இந்த அடுக்கு பெருமளவில் தடுத்து நிறுத்தி நம்மை காப்பாற்றுகிறது. ஆனால், வணிக ரீதியிலான பயணிகள் விமானங்கள் மிக உயர்ந்த வளிமண்டலப் பகுதியில்தான் பறக்கின்றன. அந்த உயரத்தில் பூமியின் இயற்கை பாதுகாப்பு அரண் மிகவும் பலவீனமாகிவிடும்.

ஆண்டுக்கணக்கில் ஆயிரக்கணக்கான மணிநேரங்கள் வானத்திலேயே காலத்தை கழிக்கும் விமான ஊழியர்கள், தங்களை அறியாமலேயே இந்த கதிர்வீச்சுக்கு தொடர்ச்சியாக ஆளாகிறார்கள். உதாரணமாக, ஒரு சாதாரணப் பயணி ஆண்டுக்கு 10 முறை நீண்ட தூரப் பயணம் செய்யும்போது வெறும் 0.4 மில்லிசீவர்ட் (mSv) அளவிலான கதிர்வீச்சை மட்டுமே பெறுகிறார். ஆனால், விமான ஊழியர்களோ அவர்கள் பறக்கும் தூரம் மற்றும் பாதையை பொறுத்து ஆண்டுக்கு 3 முதல் 6 மில்லிசீவர்ட் வரையிலான அபாயகரமான கதிர்வீச்சை தங்கள் உடலில் ஏந்திக்கொள்கிறார்கள்.

கதிர்வீச்சை தாண்டி இருக்கும் பிற காரணிகள்:

புற்றுநோய் உயிரிழப்புகளுக்கு கதிர்வீச்சு ஒரு முக்கிய காரணம் என்றாலும், அது மட்டுமே முழுமையான காரணம் அல்ல என்பதையும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெளிவுபடுத்துகிறார்கள். விமானங்கள் பறக்கும் உயரத்தில் நேரடியாகத் தாக்கும் சூரியனின் புற ஊதாக் கதிர்கள், வெவ்வேறு நேர மண்டலங்களுக்கு (Time zones) மாறி மாறிப் பயணிப்பதால் சீர்குலையும் தூக்கம், உடலின் இயற்கை கடிகாரத்தை மாற்றியமைக்கும் சுழற்சி முறை இரவுப் பணிகள் மற்றும் மன அழுத்தம் ஆகியவை இவர்களின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியைக கடுமையாக சிதைக்கின்றன.

அமெரிக்கக் கூட்டாட்சி விமானப் போக்குவரத்து அமைப்பு (FAA) விமான ஊழியர்களை கதிர்வீச்சால் பாதிக்கப்படக்கூடிய தொழிற்பிரிவாக முறைப்படி அங்கீகரித்துள்ளது. இருப்பினும், கதிர்வீச்சுக்கு எதிராக இவர்கள் எவ்வளவு வரை ஆளாகலாம் என்பதற்கான சட்டப்பூர்வ அதிகபட்ச வரம்போ அல்லது அவர்களின் உடலில் சேரும் கதிர்வீச்சை தொடர்ச்சியாக கண்காணிக்கும் கட்டாய கருவிகளோ இன்னும் நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை.

இந்த ஆய்வை முன்னெடுத்த ஹார்வர்ட் மருத்துவப் பள்ளியின் பேராசிரியர் அனுபவ் ஜேனா, "விமான ஊழியர்கள் சந்திக்கும் கதிர்வீச்சின் தீவிரத்திற்கு ஏற்ப, அவர்களை பாதுகாப்பதற்கான முறையான சட்டப்பூர்வ விதிமுறைகளையும் கட்டுப்பாடுகளையும் உடனடியாக உருவாக்க வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது" என வலியுறுத்துகிறார்.

ஆய்வு:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42606871/

இதையும் படிங்க:

பெர்பியூம் பிரியர்களே உஷார்! கழுத்தில் அடிப்பதால் தைராய்டு பிரச்சனை ஏற்படுகிறதா?

2 வயது வரை 'நோ சர்க்கரை': எதிர்காலத்தில் 5 வகை புற்றுநோய்களில் இருந்து பாதுகாப்பு!

TAGGED:

AIR HOSTESS
RADIATION RELATED CANCER DEATHS
கதிர்வீச்சு புற்றுநோய்
PILOTS HAVE HIGH RISK OF CANCER

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.