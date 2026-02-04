புற்றுநோயை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிய உதவும் 5 முக்கிய பரிசோதனைகள் - நோட் பண்ணிக்கோங்க!
Published : February 4, 2026 at 1:08 PM IST
உலக புற்றுநோய் தினமான இன்று, நாம் அனைவரும் உணர வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் உள்ளது. புற்றுநோய் என்பது குணப்படுத்த முடியாத நோய் அல்ல, ஆனால் அதை எந்தக் கட்டத்தில் கண்டறிகிறோம் என்பதே அதன் தீர்வை தீர்மானிக்கிறது என்பது தான் என்கிறது உலக சுகாதார நிறுவனம்.
இன்றும் பல உயிரிழப்புகள் ஏற்படுவதற்கு முக்கிய காரணம், நோய் முற்றிய நிலையில் மருத்துவமனைக்கு செல்வதே ஆகும். "எந்த வலியும் இல்லையே, பிறகு ஏன் பரிசோதனை செய்ய வேண்டும்?" என்ற எண்ணமே பலரை சோதனைகளை தவிர்க்க வைக்கிறது.
ஆனால், புற்றுநோய் தனது அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்துவதற்கு முன்பே, நவீன மருத்துவ பரிசோதனைகள் மூலம் அதை நம்மால் கண்டறிய முடியும். ஒருவரின் வயது, பாலினம் மற்றும் குடும்ப பின்னணி ஆகியவற்றைப் பொறுத்து இந்த பரிசோதனைகள் மாறுபடலாம்.
சி.கே. பிர்லா மருத்துவமனையின் அறுவை சிகிச்சை புற்றுநோய் நிபுணர் டாக்டர் மந்தீ சிங் மல்ஹோத்ரா கூறுவது போல, முறையான பரிசோதனைகள் மூலம் புற்றுநோயை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிந்து, முறையான சிகிச்சை பெற்றால் ஆரோக்கியமான நீண்ட வாழ்வை நிச்சயம் பெற முடியும். அந்த வகையில், புற்றுநோயை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிய செய்யவேண்டிய பரிசோதனைகள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.
மேமோகிராம்: மார்பக புற்றுநோயை ஆரம்பக் கட்டத்தில் கண்டறிய 'மேமோகிராம்' ஒரு மிகச்சிறந்த கருவியாகும். இந்தியாவில் உள்ள பெண்கள் பொதுவாக 45 வயதிற்கு பிறகு ஆண்டுக்கு ஒருமுறை இந்த பரிசோதனையைச் செய்து கொள்வது அவசியமானது. மார்பகத்தில் கட்டிகள் தென்படுவதற்குப் பல காலத்திற்கு முன்பே, இந்த எக்ஸ்-ரே பரிசோதனை மூலம் மிகச்சிறிய மாற்றங்களைக் கூடக் கண்டறிய முடியும்.
மேமோகிராம் தவிர்த்து, பெண்கள் மாதத்திற்கு ஒருமுறை சுய மார்பக பரிசோதனை செய்துகொள்வதும், 6 முதல் 12 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை மருத்துவரிடம் சென்று பரிசோதிப்பதும் நல்லது. இளம் பெண்களுக்கு மார்பக திசுக்கள் அடர்த்தியாக இருப்பதால், மேமோகிராம் துல்லியமாக இருக்காது; அத்தகைய சூழலில் மருத்துவரின் ஆலோசனைப்படி அல்ட்ராசவுண்ட் அல்லது MRI பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ளலாம்.
பாப் ஸ்மியர் மற்றும் HPV பரிசோதனை: கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோயை தடுப்பதில் பாப் ஸ்மியர் சோதனை முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. 25 வயது முதல் பெண்கள் 3 முதல் 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை இந்த பரிசோதனையைச் செய்து கொள்ளலாம். கர்ப்பப்பை வாயில் புற்றுநோயாக மாறக்கூடிய செல்களை இது முன்கூட்டியே அடையாளம் காட்டும்.
இதனுடன் HPV (Human Papillomavirus) பரிசோதனையும் சேர்த்தே செய்யப்படுகிறது, ஏனெனில் இந்த வைரஸ் தான் பெரும்பாலான கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய்க்குக் காரணமாகிறது. இத்தகைய பரிசோதனைகள் ஒருபுறம் இருந்தாலும், இளம் வயதிலேயே HPV தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்வது இந்த புற்றுநோய் வராமல் தடுக்க உதவும் மிகச்சிறந்த வழியாகும்.
அல்ட்ராசவுண்ட் மற்றும் CA-125: கருப்பை (Ovarian) புற்றுநோயை ஆரம்பத்தில் கண்டறிவது சற்று சவாலானது, ஏனெனில் இதற்கான அறிகுறிகள் மிக சாதாரணமாகத் தோன்றும். எனவே, குடும்பத்தில் யாருக்காவது மார்பக அல்லது கருப்பை புற்றுநோய் இருந்தாலோ அல்லது BRCA1, BRCA2 போன்ற மரபணு மாற்றங்கள் இருந்தாலோ இந்த பரிசோதனை மிகவும் அவசியமாகிறது.
பொதுவாக அடிவயிற்று அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் மற்றும் இரத்தத்தில் உள்ள CA-125 புரதத்தின் அளவை பரிசோதிப்பதன் மூலம் கருப்பையில் ஏதேனும் பாதிப்புகள் உள்ளதா என்பதைத் தெரிந்துகொள்ளலாம். இது பொதுவான பரிசோதனை அல்ல என்றாலும், அதிக ஆபத்து உள்ள பெண்களுக்கு இது ஒரு வரப்பிரசாதமாகும்.
கொலோனோஸ்கோபி: குடல் புற்றுநோய் ஏற்படுவதற்கு உணவுப் பழக்கவழக்கங்கள் முக்கியக் காரணியாக இருக்கின்றன. குறிப்பாக நார்ச்சத்து குறைந்த உணவுகள் மற்றும் அதிகப்படியான சிவப்பு இறைச்சி உண்பவர்களுக்கு இதன் பாதிப்பு அதிகம் இருக்கலாம்.
குடல் புற்றுநோயைத் தவிர்க்க கொலோனோஸ்கோபி, சிக்மாய்டோஸ்கோபி மற்றும் மலத்தில் இரத்தம் கலந்துள்ளதா என்பதைக் கண்டறியும் சோதனைகள் செய்யப்படுகின்றன. குடலில் புற்றுநோயாக மாற வாய்ப்புள்ள 'பாலிப்ஸ்' (Polyps) எனப்படும் சிறு வளர்ச்சிகளை இந்த பரிசோதனையின் போதே அகற்றுவதன் மூலம், எதிர்காலத்தில் புற்றுநோய் வராமல் முற்றிலும் தடுக்க முடியும் என்பது இதன் கூடுதல் சிறப்பாகும்.
குறைந்த அளவிலான சிடி ஸ்கேன்: நுரையீரல் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்படுபவர்களில் பெரும்பாலானோர் நீண்ட காலம் புகைப்பிடிக்கும் பழக்கம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள். இவர்களுக்கு நுரையீரலில் அறிகுறிகள் தெரிவதற்கு முன்பே, மிகச்சிறிய கட்டிகளைக் கண்டறிய 'லோ-டோஸ் சிடி ஸ்கேன்' பயன்படுத்தப்படுகிறது.
இது சாதாரண சிடி ஸ்கேனை விடக் குறைவான கதிர்வீச்சை கொண்டது. புகைப்பிடிப்பவர்கள் மற்றும் அதிக மாசுள்ள இடங்களில் வேலை செய்பவர்கள் மருத்துவரின் கண்காணிப்பில் இந்த பரிசோதனையை மேற்கொள்வது அவசியம். இதன் மூலம் நுரையீரல் பாதிப்புகளை ஆரம்பத்திலேயே தடுத்து உயிரைக் காப்பாற்றிக்கொள்ள முடியும்.
