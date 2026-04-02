நார்ச்சத்து: செரிமானத்திற்கு மட்டுமல்ல, உங்கள் மூளைக்கும் ஒரு சூப்பர் ஃபுட்!

உலக சுகாதார அமைப்பின் (WHO) பரிந்துரைப்படி, 10 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் தினமும் குறைந்தது 400 கிராம் பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை சாப்பிட வேண்டும்.

By ETV Bharat Health Team

Published : April 2, 2026 at 1:18 PM IST

நாம் அன்றாடம் சாப்பிடும் தட்டில் இருக்கும் காய்கறிகளோ, ஒரு கிண்ணம் பருப்போ அல்லது காலையில் எடுத்துக்கொள்ளும் ஓட்ஸ் உணவோ நம் வயிற்றுக்கு மட்டும் நல்லது என்று இதுவரை நினைத்து கொண்டிருந்தோம். சாப்பிட்ட உணவு நன்றாகச் செரிமானம் ஆக வேண்டும், மலம் கழிப்பதில் சிக்கல் இருக்கக்கூடாது என்பதற்காகவே பலரும் நார்ச்சத்துள்ள உணவுகளைத் தேடித் தேடிச் சாப்பிடுகிறார்கள்.

ஆனால், சமீபத்திய மருத்துவ ஆய்வுகள் ஒரு வியக்கத்தக்க உண்மையை வெளிப்படுத்தியுள்ளன. நாம் உண்ணும் நார்ச்சத்துமிக்க உணவுகள் நம் குடலை தாண்டி, நம் மூளையின் கூர்மைக்கும், நினைவாற்றலுக்கும் மிக நெருக்கமான தொடர்பை கொண்டுள்ளன.

குறிப்பாக, 'நியூட்ரிஷனல் நியூரோசயின்ஸ்' (Nutritional Neuroscience) இதழில் வெளியான ஆய்வின்படி, அதிக நார்ச்சத்து எடுத்துக்கொள்பவர்களுக்கு மறதி நோய் (Dementia) ஏற்படும் அபாயம் மிக குறைவாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இது வெறும் செரிமானத்துக்கான சத்து மட்டுமல்ல, நம் மூளையை பாதுகாக்கும் ஒரு கவசம் என்பதையும் இந்த ஆய்வு உறுதிப்படுத்துகிறது.

குடலும் மூளையும் பேசிக்கொள்ளுமா?

நமது உடலுக்குள் குடலுக்கும் மூளைக்கும் இடையே ஒரு ரகசியத் தொடர்புப் பாதை இருக்கிறது. இதை மருத்துவர்கள் 'குடல்-மூளை அச்சு' (Gut-Brain Axis) என்று அழைக்கிறார்கள். நமது குடலில் கோடிக்கணக்கான நன்மை செய்யும் பாக்டீரியாக்கள் வாழ்கின்றன. நாம் நார்ச்சத்துள்ள உணவுகளை சாப்பிடும்போது, இந்த பாக்டீரியாக்கள் அந்த நார்ச்சத்தை நொதிக்கச் செய்து 'குறுகிய சங்கிலி கொழுப்பு அமிலங்களை' (Short-chain fatty acids) உருவாக்குகின்றன.

இந்த அமிலங்கள் ரத்தத்தின் வழியாக மூளைக்கு சென்று, அங்கு ஏற்படும் வீக்கங்களை குறைப்பதோடு, மனநிலை மற்றும் சிந்திக்கும் திறனை மேம்படுத்துகின்றன. சுருக்கமாகச் சொன்னால், உங்கள் குடலுக்கு நீங்கள் என்ன உணவை வழங்குகிறீர்களோ, அதைப்பொறுத்தே உங்கள் மூளையின் வேகமும் அமைகிறது.

ஆய்வுகள் சொல்லும் உண்மை என்ன?

சுமார் 3,700 பெரியவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட ஆய்வில், நார்ச்சத்து அதிகம் சாப்பிடுபவர்களுக்கு மூளை தொடர்பான நோய்கள் வரும் வாய்ப்பு குறைவாக இருப்பது உறுதியானது. குறிப்பாக 60 வயதை கடந்தவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட மற்றொரு ஆய்வில், நார்ச்சத்து மிகுந்த உணவை உட்கொண்டவர்கள் சிறந்த நினைவாற்றல் மற்றும் எதையும் விரைவாகப் புரிந்துகொள்ளும் திறன் கொண்டவர்களாக இருந்தது தெரியவந்தது.

இதில் குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் என்னவென்றால், ப்யூட்ரேட் (Butyrate) எனப்படும் ஒரு வகை அமிலம் நம் குடல் பாக்டீரியாக்களால் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. இது மனச்சோர்வைக் குறைக்கவும், தூக்கத்தின் தரத்தை உயர்த்தவும் உதவுவதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்.

மூளைக்கு நார்ச்சத்து ஏன் இவ்வளவு முக்கியம்?

மூளை ஆரோக்கியத்தில் நார்ச்சத்து மூன்று முக்கிய பணிகளை செய்கிறது. முதலாவதாக, மூளையில் ஏற்படும் நாள்பட்ட வீக்கங்களை குறைக்க இது உதவுகிறது. பொதுவாக மூளை செல்கள் சிதைவதற்கு வீக்கங்களே முக்கிய காரணமாகின்றன.

இரண்டாவதாக, செரோடோனின் எனப்படும் 'மகிழ்ச்சி ஹார்மோன்' சுரப்பதற்கு தேவையான சூழலை குடலில் உருவாக்குகிறது. மூன்றாவதாக, ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு திடீரென ஏறுவதையும் இறங்குவதையும் இது தடுக்கிறது. ரத்த சர்க்கரை சீராக இருக்கும்போது தான் மூளையால் ஒரு விஷயத்தில் அதிக நேரம் கவனம் செலுத்த முடியும்.

எவ்வளவு நார்ச்சத்து தேவை?

உலக சுகாதார அமைப்பின் (WHO) பரிந்துரைப்படி, 10 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் தினமும் குறைந்தது 400 கிராம் பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளைச் சாப்பிட வேண்டும். 2 முதல் 5 வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்கு 250 கிராமும், 6 முதல் 9 வயது வரையிலானவர்களுக்கு 350 கிராமும் போதுமானது.

இந்திய உணவுகளில் இயற்கையாகவே நார்ச்சத்து அதிகம். நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் பருப்பு வகைகள், முழு தானியங்கள், கீரைகள் மற்றும் உள்ளூர் பழங்களிலேயே இந்தச் சத்துக்கள் கொட்டிக் கிடக்கின்றன. எனவே, விலை உயர்ந்த உணவுகளை தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை.

நார்ச்சத்தை உணவில் சேர்க்கும்போது கவனிக்க வேண்டியவை

நார்ச்சத்து நல்லது என்பதற்காக ஒரே நாளில் அதிக அளவில் எடுத்துக்கொள்ளக் கூடாது. இதுவரை நார்ச்சத்துள்ள உணவுகளைச் சரியாகச் சாப்பிடாதவர்கள், மெல்ல மெல்லவே அதன் அளவை அதிகரிக்க வேண்டும். திடீரென அதிக நார்ச்சத்தை உணவில் சேர்த்தால் வயிறு உப்பசம், வாயுத் தொல்லை அல்லது செரிமானக் கோளாறுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, ஒவ்வொரு வேளை உணவிலும் சிறிதளவு நார்ச்சத்தை அதிகரித்து, அதற்கேற்ப தாராளமாகத் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும். தண்ணீர் குடித்தால் மட்டுமே நார்ச்சத்து உடலில் சரியாக வேலை செய்யும்.

மற்ற நன்மைகள் என்ன?

மூளை ஆரோக்கியத்தை தாண்டி, நார்ச்சத்து ஒட்டுமொத்த உடல் நலத்திற்கும் இன்றியமையாதது. இது உடல் எடையைக் குறைக்க விரும்புவோருக்குச் சிறந்த நண்பன். ஏனெனில், நார்ச்சத்துள்ள உணவுகளைச் சாப்பிடும்போது வயிறு நிறைந்த உணர்வு நீண்ட நேரம் இருக்கும். மேலும், ரத்தத்தில் உள்ள கொலஸ்ட்ரால் அளவைக் குறைக்கவும், வகை 2 சர்க்கரை நோய் வராமல் தடுக்கவும் இது உதவி செய்கிறது.

எனவே, இனிமேல் நீங்கள் ஒரு பழத்தையோ அல்லது காய்கறியையோ சாப்பிடும்போது, அது உங்கள் செரிமானத்திற்கு மட்டுமல்ல, உங்கள் மூளையைத் தெளிவாக்கவும் உதவுகிறது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

