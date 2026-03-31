ஆயுளைக் கூட்டும் மூச்சிறைக்க செய்யும் வேலைகள்: டைப் 2 சர்க்கரை நோயை 60% விரட்டுவதாக தகவல்!

தினமும் சில நிமிடங்கள் கடினமான வேலை செய்பவர்களுக்கு டைப் 2 சர்க்கரை நோய் வரும் அபாயம் 60% குறைந்துள்ளதாக ஆய்வு கூறுகிறது.

By ETV Bharat Health Team

Published : March 31, 2026 at 12:33 PM IST

"என்னப்பா... அதுக்குள்ள மூச்சு வாங்குது? வயசாயிடுச்சா?" - படிகளில் ஏறும்போதோ அல்லது பேருந்தை பிடிக்க ஓடும்போதோ நம்மில் பலரை பார்த்து நண்பர்கள் இப்படி ஒரு கேள்வியைக் கேட்டிருப்பார்கள். நமக்கும் கூட, 'கொஞ்ச தூரம் ஓடினாலே இப்படி மூச்சு வாங்குதே, உடம்பு ரொம்ப வீக் ஆகிடுச்சோ?' என்ற பயம் இருக்கும்.

ஆனால், உண்மையில் இப்படி மூச்சு வாங்கும் அளவுக்கு சில நிமிடங்கள் உடலுக்கு வேலை கொடுப்பதுதான் உங்களை நீண்ட காலம் ஆரோக்கியமாக வாழ வைக்கும் என்கிறது ஒரு புதிய ஆய்வு. ஐரோப்பிய இதழான 'European Heart Journal'-லில் வெளியான ஒரு சமீபத்திய ஆய்வு, நம்மை ஆச்சரியப்படுத்தும் ஒரு தகவலைச் சொல்லியிருக்கிறது.

தினமும் ஒரு சில நிமிடங்கள் மட்டும் மூச்சறைக்க செய்யும் அளவுக்கு கடினமான வேலையை செய்பவர்களுக்கு, இதய நோய் முதல் நினைவாற்றல் குறைபாடு (Dementia) வரை சுமார் எட்டு வகையான முக்கிய நோய்கள் வரும் அபாயம் 60% வரை குறைகிறதாம்.

"உடற்பயிற்சி செய்ய நேரமே இல்லை" என்று கவலைப்படுபவர்களுக்கு இந்த ஆய்வு ஒரு பெரிய ஆறுதல். ஜிம்முக்கு சென்று மணிநேக்கணக்கில் செலவழிக்காவிட்டாலும், அன்றாட வாழ்வில் நாம் செய்யும் சில வேகமான நகர்வுகளே நம் உடலைக் காக்கும் கவசமாக மாறப்போகிறது. அது எப்படி என்பதை விரிவாகப் பார்ப்போம்.

மூச்சறைக்கச் செய்யும் வேலை ஏன் அவசியம்?

பொதுவாக நாம் மெதுவாக நடப்பதற்கும், ஓடுவதற்கும் பெரிய வித்தியாசம் உண்டு. நாம் மூச்சறைக்க செய்யும் கடினமான உடலுழைப்பில் ஈடுபடும்போது, நம் இதயம் முன்னைவிட வேகமாக துடிக்கிறது. இதனால் ரத்தம் உடல் முழுவதும் சீராக பாய்கிறது. ரத்த நாளங்கள் நெகிழ்வுத்தன்மையை பெறுகின்றன. மிக முக்கியமாக, நம் உடல் ஆக்சிஜனை பயன்படுத்தும் திறன் அதிகரிக்கிறது.

இந்த ஆய்வின் தலைமை ஆராய்ச்சியாளர் பேராசிரியர் மின்சூ ஷென் இது குறித்து கூறும்போது, "சாதாரணமான வேலைகளை விட, மூச்சறைக்க செய்யும் கடினமான வேலைகள் நம் உடலில் சில தனித்துவமான மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகின்றன. இது வீக்கத்தினால் உண்டாகும் நோய்கள் மற்றும் மூளை சிதைவு நோய்களை தடுப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது" என்கிறார்.

96 ஆயிரம் நபர்களிடம் நடத்தப்பட்ட ஆய்வு!

சீனாவின் சென்ட்ரல் சவுத் பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த சர்வதேச ஆராய்ச்சியாளர்கள் குழு இந்த ஆய்வை நடத்தியது. இதற்காக இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த சுமார் 96,000 பேரின் தரவுகள் சேகரிக்கப்பட்டன. ஒரு வாரம் முழுவதும் அவர்களின் கையில் ஒரு சிறிய கருவி (Accelerometer) கட்டப்பட்டது. அவர்கள் எவ்வளவு நேரம் நடக்கிறார்கள், எவ்வளவு நேரம் கடினமான வேலைகளைச் செய்கிறார்கள் என்பது துல்லியமாகக் கணக்கிடப்பட்டது.

இதற்குப் பிறகு, அடுத்த ஏழு ஆண்டுகளுக்கு அவர்களின் உடல்நிலை தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டது. இதில் கிடைத்த முடிவுகள் ஆராய்ச்சியாளர்களை ஆச்சரியப்பட வைத்துள்ளது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு..

  • தினமும் சில நிமிடங்கள் கடினமான வேலை செய்பவர்களுக்கு டைப் 2 சர்க்கரை நோய் வரும் அபாயம் 60% குறைந்துள்ளது.
  • முதுமையில் ஏற்படும் மறதி மற்றும் மூளைச் சிதைவு நோய் அபாயம் 63% குறைந்துள்ளது.
  • எந்தவிதக் கடினமான வேலையும் செய்யாதவர்களுடன் ஒப்பிடும்போது, இவர்களுக்கு உயிரிழக்கும் அபாயம் 46% குறைவாக இருக்கிறது.

அன்றாட வாழ்வில் இதை எப்படி செய்யலாம்?

இதற்காக நீங்கள் தனியாக நேரம் ஒதுக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. உங்கள் அன்றாட வேலைகளிலேயே இதற்கான வாய்ப்புகள் ஒளிந்திருக்கின்றன:

  • லிஃப்ட்டுக்குப் பதில் வேகமாகப் படிகளில் ஏறுவது.
  • பேருந்தைத் தவறவிடாமல் இருக்க வேகமாக ஓடுவது.
  • நடைப்பயிற்சி செய்யும்போது சில நிமிடங்கள் மட்டும் ஓடுவது.
  • கையில் பைகளை சுமந்து கொண்டு வேகமாக நடப்பது.

இப்படி செய்யும்போது உங்கள் இதயம் வேகமாக துடித்து, உங்களை அறியாமலேயே ஒரு சில நிமிடங்கள் மூச்சு வாங்க செய்யும். இந்த சிறு மாற்றமே உங்கள் உடலுக்கு பெரிய நன்மையைத் தரும்.

எந்த நோய்களுக்கு இது மருந்து?

மூட்டுவலி (Arthritis), இதய நோய்கள், பக்கவாதம், கல்லீரல் மற்றும் சிறுநீரக நோய்கள், மற்றும் சுவாச பிரச்சனைகள் உள்ளவர்களுக்கு இந்த தீவிரமான உடலுழைப்பு நல்ல பலனைத் தருகிறது. குறிப்பாக மூட்டுவலி போன்ற நோய்களுக்கு, வேலையின் அளவை விட அந்த வேலையின் வேகம் (Intensity) தான் பாதிப்பை குறைக்க உதவுகிறது என்று இந்த ஆய்வு விளக்குகிறது.

எச்சரிக்கை அவசியம்:

கடினமான உடலுழைப்பு நல்லதுதான் என்றாலும், இது எல்லோருக்கும் ஒரே மாதிரி பொருந்தாது. ஏற்கனவே இதய பாதிப்பு உள்ளவர்கள், முதியவர்கள் அல்லது தீவிரமான மருத்துவச் சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்பவர்கள், தங்கள் மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெற்ற பிறகே இதுபோன்ற கடினமான வேலைகளில் ஈடுபட வேண்டும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

