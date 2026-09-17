விடாப்பிடி இருமலா? பக்கவிளைவுகள் இல்லாத 7 வீட்டு வைத்தியம் இதோ!
சீமைத்துத்தி என்றழைக்கப்படும் 'மார்ஷ்மெல்லோ ரூட்' மூலிகை தொண்டை உறுத்தல் மற்றும் இருமலை கட்டுப்படுத்த பாரம்பரியமாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
Published : September 17, 2026 at 7:00 AM IST
தமிழகத்தில் தற்போது மாறும் வானிலை காரணமாக பருவக் காய்ச்சல் வேகமாக அதிகரித்து வருகிறது. பெரும்பாலான வீடுகளில் பெரியவர்கள் முதல் சிறியவர்கள் வரை பலரும் காய்ச்சல், தலைவலி, சளி, இருமல் போன்ற உடல்நலக் கோளாறுகளால் அவதிப்பட்டு வருகிறார்கள்.
குறிப்பாக, காய்ச்சல் குறைந்தாலும் கூட, அந்த விடாப்பிடி இருமல் மட்டும் பல நாட்களுக்கு நம்மை விட்டு விலகாமல் தொண்டை உறுத்தலையும் அசதியையும் கொடுத்து கொண்டே இருக்கும். இரவில் நிம்மதியாக தூங்க முடியாமலும், அன்றாட வேலைகளை செய்ய முடியாமலும் இந்த இருமல் பெரும் உபாதையாக மாறிவிடுகிறது.
இப்படிப்பட்ட சூழலில், லேசான இருமல் மற்றும் சளி பிரச்சனைக்கு நமது வீட்டிலேயே கிடைக்கக்கூடிய எளிய இயற்கை வைத்தியங்களை முயற்சி செய்து பார்ப்பது உடலுக்கு நல்லது. நமது முன்னோர்கள் காலம் காலமாகப் பின்பற்றி வந்த இந்த இயற்கை முறைகள், தொண்டைப்பகுதிக்கு உடனடி நிவாரணத்தை தருவதோடு உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் அதிகரிக்க உதவுகின்றன. விடாப்பிடி இருமலை கட்டுப்படுத்த வீட்டிலேயே செய்யக்கூடிய இயற்கை வைத்தியங்கள் என்னென்ன என்பதை பார்ப்போம்.
தேன்:
தேன், தொண்டையில் ஏற்படும் உறுத்தலை உடனடியாகக் குறைக்கும் தன்மையைக் கொண்டது. சுவாசப் பாதையில் ஏற்படும் கிருமி தொற்றை கட்டுப்படுத்துவதில் தேன் மிகவும் சிறப்பாக செயல்படுகிறது என்று ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. ஒரு தேக்கரண்டி சுத்தமான தேனை அப்படியே சாப்பிடலாம் அல்லது வெதுவெதுப்பான நீரில் கலந்து குடிக்கலாம். மூலிகை டீயில் சிறிதளவு தேன் கலந்து குடிப்பதும் தொண்டைக்கு நல்ல இதமளிக்கும்.
சூடான பானங்கள் மற்றும் மூலிகை டீ
இருமல் இருக்கும்போது குளிர்ந்த நீரை குடிப்பதை தவிர்த்து, எப்போதும் வெதுவெதுப்பான நீரை குடிப்பது அவசியம். மிதமான சூடான காய்கறி சூப், சர்க்கரை சேர்க்காத மூலிகை தேனீர், அல்லது வெதுவெதுப்பான நீரில் இஞ்சி மற்றும் தேன் கலந்து குடிப்பது தொண்டை பாதையை சுத்தப்படுத்தி, சளியை இளக்க செய்யும்.
ஆவி பிடித்தல் (நீராவி பிடித்தல்)
நெஞ்சில் சளி கட்டிப்பட்டு வரட்டு இருமல் அல்லது சளியுடன் கூடிய இருமல் இருக்கும்போது ஆவி பிடிப்பது நல்ல பலனை தரும். சுடுநீர் குளியல் எடுப்பது அல்லது சூடான நீரில் இருந்து வரும் நீராவியை சில நிமிடங்கள் சுவாசிப்பது சுவாச பாதையை திறந்து, சளியை வெளியேற்ற உதவும்.
உப்பு நீரால் கொப்பளித்தல்
காலம் காலமாக நாம் பின்பற்றி வரும் மிக எளிமையான முறை இது. ஒரு டம்ளர் வெதுவெதுப்பான நீரில் அரை தேக்கரண்டி கல் உப்பு கலந்து, அந்த நீரால் தொண்டையில் படுமாறு கொப்பளித்து துப்ப வேண்டும். இது தொண்டையில் உள்ள வீக்கம் மற்றும் கிருமி தொற்றை குறைத்து, தொண்டை வலியில் இருந்து உடனடி நிவாரணம் தரும்.
சீமைத்துத்தி (Marshmallow root)
சீமைத்துத்தி என்றழைக்கப்படும் 'மார்ஷ்மெல்லோ ரூட்' மூலிகையானது தொண்டை உறுத்தல் மற்றும் இருமலை கட்டுப்படுத்த பாரம்பரியமாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதில் உள்ள கூழ் போன்ற தன்மை தொண்டையில் ஒரு பாதுகாப்பு அடுக்கை உருவாக்கி எரிச்சலைக் குறைக்கிறது. இதன் உலர்ந்த வேரைக் கொண்டு தேனீர் செய்து குடிக்கலாம்.
ஓமவல்லி:
நம்மூரில் கிடைக்கும் ஓமவல்லி (கற்பூரவல்லி) இலைகள் இருமலை கட்டுப்படுத்துவதில் வல்லவை. இவற்றை நீரிலிட்டுக் கொதிக்க வைத்துப் பருகி வர, சுவாசப் பாதை அடைப்புகள் நீங்கி இருமல் படிப்படியாகக் குறையும்.
நெஞ்செரிச்சலை கட்டுப்படுத்தும் உணவு
சிலருக்கு வயிற்றில் ஏற்படும் அமிலத்தன்மை (Acid Reflux) காரணமாக கூட தொடர் இருமல் வரக்கூடும். காரமான உணவுகள், எண்ணெயில் பொரித்த பண்டங்கள், அதிக காபி, டீ மற்றும் எலுமிச்சை போன்ற புளிப்புச் சுவை கொண்ட உணவுகளைத் தவிர்ப்பதன் மூலம் அமிலத்தன்மையால் வரும் இருமலை தடுக்கலாம்.
நோய் வராமல் தடுக்க என்ன செய்வது?
சளி மற்றும் காய்ச்சல் பரவும் இக்காலத்தில், கைகளை அடிக்கடி சோப்பு போட்டு கழுவுவது, நோய் தொற்ற உள்ளவர்களிடம் இருந்து சற்று தள்ளி இருப்பது மற்றும் போதிய அளவு தண்ணீர் குடித்து உடலை நீரேற்றத்துடன் வைத்திருப்பது காய்ச்சல் பரவாமல் தடுக்க உதவும்.
மருத்துவரை எப்போது அணுக வேண்டும்?
இயற்கை வைத்தியங்கள் லேசான இருமலுக்கு நல்ல நிவாரணம் தந்தாலும், சில சூழல்களில் மருத்துவ ஆலோசனை மிகவும் அவசியமாகும்,
- இருமலுடன் மஞ்சள் அல்லது பச்சை நிறத்தில் துர்நாற்றத்துடன் சளி வெளியேறுதல்.
- தொடர்ந்து 3 நாட்களுக்கு மேல் 102°F-க்கும் அதிகமாக காய்ச்சல் நீடித்தல்.
- உடல் அதிகளவில் பலவீனமடைதல் அல்லது அதிக தாகம் அல்லது நீரிழப்பு ஏற்படுதல்.
- இருமலின் போது ரத்தம் வருதல் அல்லது மூச்சு விடுவதில் சிரமம் ஏற்படுதல்.
இத்தகைய தீவிர அறிகுறிகள் இருந்தால் உடனடியாக மருத்துவரை சந்தித்து சரியான சிகிச்சை பெற்றுக்கொள்வது மிகவும் பாதுகாப்பானது.
ஆய்வு:
https://ebm.bmj.com/content/26/2/57
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6483632/