ETV Bharat / health

நாள் முழுவதும் 'சோர்வாக' உணர்கிறீர்களா? அப்போ உங்களுக்கு 'அந்த பிரச்சனை' இருக்கலாம்!

வட இந்தியாவின் மக்கள் தொகையில் சுமார் 47% பேர் வைட்டமின் பி12 குறைபாட்டால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தேசிய மருத்துவ நூலக ஆய்வு கூறுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : January 8, 2026 at 4:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

வைட்டமின் பி12 குறைபாடு: சோம்பலாக உணருதல், காரணமே இல்லாமல் மனநிலை மந்தமாக மாறுதல், சிறிய விஷயங்களை கூட நினைவில் கொள்ள முடியாமல் போதல் போன்றவற்றை பலரும் தினசரி எதிர்கொள்கின்றனர். இதுபோன்ற பல பிரச்சனைகளுக்கு தூக்கமின்மை, அதிக வேலை பளு போன்றவை தான் காரணம் என்று நினைக்கிறோம். ஆனால், நிபுணர்கள் இது உண்மையான காரணம் அல்ல என்கின்றனர்.

உடலில் பி12 குறைந்தாலும் இந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் என்று கூறுகிறார்கள். இந்த வரிசையில், வைட்டமின் பி12 இன் முக்கியத்துவத்தையும் அதன் குறைபாட்டால் என்னென்ன அறிகுறிகள் காணப்படுகின்றன என்பதையும் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

பி12, நமது உடலுக்கு ஒரு ஆற்றல் மையமாக செயல்படுகிறது. இது ரத்த சோகையை தடுக்கிறது மற்றும் நரம்பு செல்களின் ஆரோக்கியத்திற்கு உதவுகிறது என்கின்றனர் நிபுணர்கள். மேலும், டிஎன்ஏ உற்பத்தி, ஆற்றல் உற்பத்தி மற்றும் மத்திய நரம்பு மண்டல செயல்பாடு போன்ற நமது உடலில் உள்ள முக்கியமான செயல்பாடுகளுக்கு இந்த ஊட்டச்சத்து மிகவும் அவசியம் என்று கூறப்படுகிறது.

எனவே, நாம் உண்ணும் உணவின் மூலம் அதை சரியாக பெறுவதை உறுதி செய்ய அறிவுறுத்தப்படுகிறது. இது சம்பந்தமாக, வட இந்தியாவின் மக்கள் தொகையில் சுமார் 47% பேர் வைட்டமின் பி12 குறைபாட்டால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தேசிய மருத்துவ நூலக(NCBI) ஆய்வு கூறுகிறது.

வைட்டமின் பி12 இன் ஆதாரங்கள்: வைட்டமின் பி12 இயற்கையாகவே விலங்கு உணவுகளில் காணப்படுகிறது. இருப்பினும், தாவர உணவுகளில் இது குறைவாகவே இருப்பதாக நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். அதனால்தான் சைவ உணவு உண்பவர்கள் பெரும்பாலும் பி12 குறைபாட்டால் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.

இது தொடர்பாக, தேசிய சுகாதார நிறுவனங்களின் ஆய்வில் , வைட்டமின் பி12 மீன், இறைச்சி, முட்டை, பால் மற்றும் பிற பால் பொருட்களில் இயற்கையாகவே காணப்படுகிறது என்று கூறுகிறது. வைட்டமின் பி12 சில வகையான தானியங்கள், ஊட்டச்சத்து ஈஸ்ட் மற்றும் பிற உணவுகளில் சேர்க்கப்படுவதாகக் கூறப்படுகிறது.

வைட்டமின் பி12 ஏன் அவசியம்:

ரத்த சிவப்பணுக்கள்: B12 ஆரோக்கியமான ரத்த சிவப்பணுக்களின் உற்பத்திக்கு உதவுகிறது என்று நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். மேலும், இது ரத்த சோகையை தடுக்கிறது.

நரம்பு மண்டல ஆரோக்கியம்: இந்த வைட்டமின் மூளை மற்றும் நரம்பு மண்டலம் சரியாக செயல்பட உதவும் என்று கூறப்படுகிறது . இது நரம்புகளைச் சுற்றியுள்ள பாதுகாப்பு அடுக்கை பாதுகாப்பதாக கூறப்படுகிறது.

மூளை ஆரோக்கியம்: இது நினைவாற்றல் மற்றும் செறிவை மேம்படுத்துவதாகவும், மூளை தொடர்பான நோய்களின் அபாயத்தை குறைப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.

இதய ஆரோக்கியம்: இரத்தத்தில் ஹோமோசைஸ்டீன் அளவைக் கட்டுப்படுத்துவது இதய நோய் அபாயத்தை குறைக்கிறது என்பது தெரியவந்துள்ளது.

பிற நன்மைகள்: இது மனநிலையை மேம்படுத்துவதாகவும், எலும்புகள், தோல், முடி மற்றும் நகங்களின் ஆரோக்கியத்தை ஆதரிப்பதாகவும், நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.

கிளீவ்லேண்ட் கிளினிக் ஆய்வின்படி, பி12 குறைபாட்டின் அறிகுறிகள் பின்வருமாறு:

  • சோர்வு
  • வெளிர் அல்லது மஞ்சள் நிற தோல்
  • தலைவலி
  • மனச்சோர்வு அறிகுறிகள்
  • செரிமான பிரச்சனைகள்
  • செறிவு இல்லாமை
  • வாய் புண்கள்
  • எடை இழப்பு
  • சோம்பலாக உணர்வது

இதையும் படிங்க:

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

TAGGED:

வைட்டமின் பி12 குறைபாடு
VITAMIN B12 DEFICIENCY SYMPTOMS
VITAMIN B12 DEFICIENCY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.