காதில் அடிக்கடி இரைச்சல் சத்தம் கேட்குதா? காரணம் என்னனு தெரியுமா?
வெடி சத்தம் அல்லது மிக உரத்த இசை போன்றவற்றுக்கு காதுகளை தயார் செய்யாமல் ஆட்படுத்தும்போது, காதுகளுக்குள் தற்காலிகமாகவோ அல்லது நிரந்தரமாகவோ இரைச்சல் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
சில நேரங்களில் நம் காதுகளுக்குள் யாரோ சத்தமாக பேசுவது போன்றோ அல்லது ஒருவித ரீங்காரமிடும் சத்தமோ கேட்பதை நாம் உணர்ந்திருப்போம். வெளியே எந்த சத்தமும் இல்லாத சூழலிலும், காதுக்குள் மட்டும் மணியடிப்பது போன்றோ, வண்டு ரீங்காரமிடுவது போன்றோ அல்லது சீறுவது போன்றோ கேட்கும் இந்த நிலையை மருத்துவ ரீதியாக 'டினிடஸ்' (Tinnitus) என்று அழைக்கிறார்கள்.
உலக அளவில் பத்து பேரில் ஒருவருக்கு இந்த அனுபவம் இருப்பதாக ஆய்வுகள் சொல்கின்றன. இது சிலருக்கு சில நொடிகள் வந்து போகலாம், ஆனால் சிலருக்கு தொடர்ச்சியாக இருந்து தூக்கத்தையும், மனநிம்மதியையும் கெடுக்கும். இந்த காது இரைச்சல் ஏன் ஏற்படுகிறது, இதை எப்படி சரி செய்வது என்பதை இந்த செய்தி தொகுப்பில் விரிவாக பார்ப்போம்.
செவித்திறன் இழப்பு மற்றும் உட்புறக் காது பாதிப்பு: காது இரைச்சலுக்கு மிக முக்கியமான காரணமாக கருதப்படுவது செவித்திறன் குறைபாடு ஆகும். வயது முதிர்வு காரணமாகவோ அல்லது நீண்ட காலம் சத்தமான சூழலில் வேலை செய்வதாலோ காதுகளின் உட்புறம் உள்ள மிக மெல்லிய செல்கள் சேதமடையக்கூடும்.
இந்த செல்கள் தான் ஒலியை மின் சமிக்ஞைகளாக மாற்றி மூளைக்கு அனுப்புகின்றன. இவை சேதமடையும் போது, மூளை தானாகவே சில ஒலிகளை உருவாக்கி அதை ஈடுசெய்ய முயல்கிறது. இதுவே நம் காதுகளுக்குள் தேவையற்ற சத்தங்களாக கேட்கிறது.
அதிகப்படியான சத்தம்: இன்றைய சூழலில் ஹெட்ஃபோன்கள் பயன்படுத்துவது மற்றும் திருவிழாக்கள், தொழிற்சாலைகள் போன்ற அதிக சத்தம் உள்ள இடங்களில் இருப்பது சாதாரணமாகிவிட்டது. வெடி சத்தம் அல்லது மிக உரத்த இசை போன்றவற்றுக்கு காதுகளை தயார் செய்யாமல் ஆட்படுத்தும்போது, காதுகளுக்குள் தற்காலிகமாகவோ அல்லது நிரந்தரமாகவோ இரைச்சல் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
காதுகளில் ஏற்படும் அடைப்புகள்: நமது காதுகளில் சேரும் அழுக்கு அல்லது 'வேக்ஸ்' எனப்படும் மெழுகு போன்ற திரவம் அதிகமாக சேர்ந்து கட்டியாகும் போது, அது வெளிப்புற சத்தத்தை தடுத்து காதுக்குள் அழுத்தத்தை உண்டாக்கும்.
இது காது இரைச்சலுக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாகிறது. அதுமட்டுமல்லாமல், காதுகளில் ஏற்படும் கிருமித் தொற்று, நடுச்செவியில் நீர் கோர்த்து கொள்ளுதல் போன்ற பிரச்சனைகளும் இந்த சத்தத்தை உண்டாக்கும். முறையான மருத்துவ சிகிச்சை மூலம் இந்த அடைப்புகளை நீக்கினால் இரைச்சலும் குறைந்துவிடும்.
மருந்துகளின் பக்கவிளைவுகள்: நாம் உட்கொள்ளும் சில மருந்துகள் கூட காதுகளுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தலாம். குறிப்பாக அதிகப்படியான ஆஸ்பிரின் மாத்திரைகள், சில வகை ஆன்டிபயாட்டிக்குகள் மற்றும் புற்றுநோய்க்கான மருந்துகள் உட்கொள்ளும் போது காதுக்குள் சத்தம் கேட்க தொடங்கும். உங்கள் மருந்தை மாற்றும் போதோ அல்லது அதன் அளவை குறைக்கும் போதோ இந்தத் தாக்கம் குறைய வாய்ப்புள்ளது. எனவே, இதுபோன்ற அறிகுறிகள் இருந்தால் மருத்துவர் ஆலோசனை பெறுவது அவசியம்.
ரத்த ஓட்டம் மற்றும் உடல்நலப் பாதிப்புகள்: சிலருக்கு தங்களின் இதய துடிப்பு காதுகளுக்குள் கேட்பது போல இருக்கும். இது ரத்த ஓட்ட பிரச்சனைகளால் ஏற்படக்கூடும். உயர் ரத்த அழுத்தம், ரத்த நாளங்களில் ஏற்படும் அடைப்புகள், நீரிழிவு நோய் மற்றும் தைராய்டு பிரச்சனைகள் இருப்பவர்களுக்கு காது இரைச்சல் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். உடலில் ஏற்படும் இதுபோன்ற மாற்றங்கள் நரம்பு மண்டலத்தை தூண்டி தேவையற்ற ஒலிகளை உணர செய்கின்றன.
தலை மற்றும் கழுத்துப் பகுதிக் காயங்கள்: விபத்துகளால் தலை அல்லது கழுத்து பகுதிகளில் ஏற்படும் காயங்கள் காதுகளுக்குச் செல்லும் நரம்புகளைப் பாதிக்கலாம். இது ஒரு காதில் மட்டும் இரைச்சலை உண்டாக்க வாய்ப்புள்ளது. மேலும், தாடை எலும்புகளில் ஏற்படும் சில குறைபாடுகள் கூட காதுகளுக்கு அருகே இருப்பதால், அது கேட்கும் திறனில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இரைச்சலை உண்டாக்குகிறது.
மன அழுத்தம்: மன அழுத்தம், கவலை மற்றும் தூக்கமின்மை ஆகியவை நேரடியாக காது இரைச்சலை உருவாக்குவதில்லை என்றாலும், இருப்பதை விடச் சத்தத்தை அதிகமாக உணரச் செய்கின்றன. அதிகப்படியான காஃபின் (காபி, டீ), மதுப்பழக்கம் மற்றும் புகைப்பிடித்தல் போன்றவை காதுகளுக்கு செல்லும் ரத்த ஓட்டத்தை பாதித்து இந்த இரைச்சலை தீவிரப்படுத்தும். முறையான உடற்பயிற்சி மற்றும் அமைதியான வாழ்வியல் முறை இதனை ஓரளவு கட்டுப்படுத்தும்.
தீர்வு என்ன? இதற்கு இன்னும் நிரந்தரமான ஒரே தீர்வு என்று எதுவும் கண்டறியப்படவில்லை என்றாலும், பல வழிகளில் இதைக் கட்டுப்படுத்தலாம். அமைதியான நேரங்களில் ஃபேன் சத்தம் அல்லது மெல்லிய இசையை பின்னணியில் ஒலிக்க செய்வதன் மூலம் காதுக்குள் கேட்கும் சத்தத்தை திசைதிருப்பலாம். காது கேட்கும் திறன் குறைவாக இருப்பவர்கள் ஹியரிங் எய்ட் (Hearing Aid) பயன்படுத்துவது சிறந்தது. மிக முக்கியமாக, தியானம் மற்றும் மனநல ஆலோசனைகள் மூலம் மூளையை இந்த சத்தத்தைப் புறக்கணிக்கப் பழக்கப்படுத்துவது நல்ல பலனை தரும் என்கிறது ஆய்வு.
