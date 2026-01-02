பிரீ-டயாபெட்டீஸ் பற்றிய பயமா? தடுக்க நீங்கள் செய்ய வேண்டிய 3 எளிய மாற்றங்கள் இதுதான்!
ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து வேலை செய்யும் வாழ்க்கை முறை (Sedentary) சர்க்கரை நோயின் மிகப்பெரிய நண்பன் என்கிறது ஆய்வு.
இன்றைய காலத்தில், உணவுப் பழக்கம் மற்றும் வாழ்க்கை முறை மாற்றங்களால் பலரும் 'பிரீ-டயாபெட்டீஸ்' (Prediabetes) எனப்படும் சர்க்கரை நோய்க்கு முந்தைய நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள். ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு இயல்பை விட அதிகமாகவும், ஆனால் முழுமையான நீரிழிவு நோய் என்று சொல்ல முடியாத அளவிலும் இருப்பதே இந்த நிலை.
பிரீ-டயாபெட்டீஸ் அளவு: எப்போது எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்?
எப்போது எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்பதை உங்கள் ரத்தப் பரிசோதனை முடிவுகள் உணர்த்தும். பொதுவாக, எட்டு மணி நேரம் உணவு உட்கொள்ளாமல் எடுக்கப்படும் Fasting Plasma Glucose சோதனையில், சர்க்கரை அளவு 100 முதல் 125 mg/dL வரை இருந்தால் அது பிரீ-டயாபெட்டீஸ் நிலையைக் குறிக்கும் என NIH ஆய்வில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல், கடந்த மூன்று மாத கால சர்க்கரை அளவைக் காட்டும் HbA1c பரிசோதனையில், அதன் அளவு 5.7% முதல் 6.4% வரை இருந்தால் நீங்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். இந்த நிலையைத் தாண்டினால் அது முழுமையான டைப்-2 சர்க்கரை நோயாகக் கருதப்படும்.
எனவே, இந்த இடைப்பட்ட அளவில் உங்கள் சர்க்கரை இருக்கும்போதே விழிப்புணர்வுடன் செயல்படுவது அவசியம். சரியான நேரத்தில் செயல்பட்டால், டைப்-2 சர்க்கரை நோய் வராமல் தடுத்து மீண்டும் ஆரோக்கியமான நிலைக்குத் திரும்ப முடியும். அதற்கு உதவும் மூன்று முக்கிய வழிகள் இதோ.
ஆரோக்கியமான உடல் எடையைப் பராமரித்தல்: உடல் எடை அதிகரிப்பது, குறிப்பாக வயிற்றுப் பகுதியில் கொழுப்பு சேர்வது, இன்சுலின் எதிர்ப்புத் திறனை உருவாக்கி சர்க்கரை நோய்க்கு வழிவகுக்கிறது. மருத்துவ ஆய்வுகளின்படி, உங்கள் தற்போதைய உடல் எடையில் வெறும் 5 சதவீதத்தைக் குறைத்தாலே, சர்க்கரை நோய் வரும் அபாயத்தைப் பெருமளவு குறைக்க முடியும். உடல் எடையைக் குறைக்கத் திட்டமிடும்போது, சுயமாகப் பட்டினி கிடக்காமல் ஒரு ஊட்டச்சத்து நிபுணரின் ஆலோசனையைப் பெற்று முறையான உணவுத் திட்டத்தைப் பின்பற்றுவது நல்லது.
சரிவிகித மற்றும் சத்தான உணவு முறை: நாம் உண்ணும் உணவே நமது ஆரோக்கியத்தைத் தீர்மானிக்கிறது. சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்த எந்த விதவிதமான உணவும் இல்லை என்றாலும், சில உணவு முறைகள் சிறப்பாகச் செயல்படுகின்றன. பழங்கள், காய்கறிகள், முழு தானியங்கள் மற்றும் ஆலிவ் எண்ணெய் போன்ற ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் நிறைந்த 'மெடிட்டரேனியன் உணவு' முறை மிகவும் சிறந்தது.
நார்ச்சத்து அதிகமுள்ள உணவுகளையும், குறைந்த கிளைசெமிக் குறியீடு (Low GI) கொண்ட உணவுகளையும் தேர்வு செய்ய வேண்டும். இவை ரத்தத்தில் சர்க்கரை மெதுவாகக் கலக்க உதவுகின்றன. அதே நேரத்தில், பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள், மைதா போன்ற சுத்திகரிக்கப்பட்ட கார்போஹைட்ரேட்டுகள் மற்றும் சர்க்கரை கலந்த பானங்களைத் தவிர்ப்பது மிக அவசியம். தயிர் மற்றும் முழு தானியங்களை உணவில் அதிகம் சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.
உடற்பயிற்சி மற்றும் சுறுசுறுப்பான வாழ்க்கை முறை: ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து வேலை செய்யும் வாழ்க்கை முறை (Sedentary) சர்க்கரை நோயின் மிகப்பெரிய நண்பன் என்கிறது Sedentary behavior as a mediator of type 2 diabetes என்கிறது என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வு.
நீண்ட நேரம் அமர்ந்திருப்பதைத் தவிர்த்து, அவ்வப்போது எழுந்து நடப்பது அவசியம். வாரத்திற்கு குறைந்தது 150 நிமிடங்கள் மிதமான உடற்பயிற்சியை மேற்கொள்ள வேண்டும். இது ஒரு நாளைக்கு சுமார் 20 முதல் 30 நிமிடங்கள் நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்வதற்குச் சமம். உடற்பயிற்சி செய்யும்போது தசைகள் ரத்தத்திலுள்ள சர்க்கரையை ஆற்றலாகப் பயன்படுத்திக் கொள்கின்றன, இதனால் சர்க்கரை அளவு இயற்கையாகவே குறைகிறது.
யாருக்கெல்லாம் பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு அதிகம்?
- 45 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள்.
- அதிக உடல் எடை கொண்டவர்கள்.
- குடும்பத்தில் யாருக்காவது சர்க்கரை நோய் இருப்பின்.
- வாரத்திற்கு 3 முறை கூட உடற்பயிற்சி செய்யாதவர்கள்.
- கர்ப்பகாலத்தில் சர்க்கரை நோய் இருந்த பெண்கள்.
