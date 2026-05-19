மது அருந்தாதவர்களையும் குறிவைக்கும் கல்லீரல் பாதிப்பு: தடுக்க என்ன செய்வது?

முன்னெல்லாம் 40 அல்லது 50 வயதுகளில் வந்த வளர்சிதை மாற்றப் பிரச்சனைகள் இப்போது 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாகவே இளைஞர்களை தாக்குகின்றன.

By ETV Bharat Health Team

Published : May 19, 2026 at 10:01 AM IST

இன்றைய இளைஞர்கள் மத்தியில் கல்லீரல் தொடர்பான பாதிப்புகள் மிக வேகமாக அதிகரித்து வருகின்றன. முன்பு கல்லீரல் பாதிப்பு என்றால் அது மது அருந்துபவர்களுக்கு மட்டுமே வரும் என்ற பொதுவான கருத்து இருந்தது. ஆனால் தற்போது 20 மற்றும் 30 வயதுகளில் இருக்கும் இளைஞர்களுக்கு மது அருந்தும் பழக்கம் இல்லையென்றாலும் கல்லீரல் வீக்கம் எனப்படும் ஃபேட்டி லிவர் (Fatty Liver) பாதிப்பு ஏற்படுவது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

இதனை மருத்துவ ரீதியாக மெட்டபாலிக் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் அசோசியேட்டட் ஸ்டீட்டோடிக் லிவர் டிசீஸ் (MASLD) என்று அழைக்கிறார்கள். கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் இந்திய அளவில் இந்த நோயின் தாக்கம் நகர்ப்புற இளைஞர்களிடையே பெருமளவில் அதிகரித்துள்ளது. உலகளவில் 2000-ம் ஆண்டுகளில் 25 சதவீதமாக இருந்த இந்த பாதிப்பு தற்போது 38 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது. இது ஒரு அமைதியான நோயாக உருவெடுத்துள்ளது.

வாழ்க்கை முறையில் ஏற்பட்ட அதிரடி மாற்றங்கள்

கல்லீரல் பாதிப்பு அதிகரிப்பதற்கு மிக முக்கிய காரணமாகப் பார்க்கப்படுவது நமது அன்றாட வாழ்க்கை முறையில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள்தான். நவீன வேலை கலாச்சாரம் காரணமாகப் பெரும்பாலான இளைஞர்கள் நீண்ட நேரம் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து வேலை செய்கிறார்கள்.

போதிய உடல் உழைப்பு இல்லாதது மற்றும் திரையைப் பார்க்கும் நேரம் அதிகரித்தது ஆகியவை உடலில் சேரும் ஆற்றலை செலவழிக்க விடாமல் தடுக்கின்றன. இதனால் தேவையற்ற கொழுப்பு கல்லீரலில் சேரத் தொடங்குகிறது.

உணவுப் பழக்கமும் இன்சுலின் எதிர்ப்பும்

நமது பாரம்பரிய உணவு முறையிலிருந்து மாறி, அதிக அளவில் சுத்திகரிக்கப்பட்ட கார்போஹைட்ரேட் மற்றும் சர்க்கரை கலந்த உணவுகளை உண்பது கல்லீரலுக்கு பெரும் சுமையாக மாறுகிறது. பதப்படுத்தப்பட்ட தின்பண்டங்கள் மற்றும் குளிர்பானங்களில் உள்ள அதிகப்படியான ஃபிரக்டோஸ் (Fructose) கல்லீரலில் நேரடியாக கொழுப்பு படிய காரணமாகிறது.

இதனால் உடலில் இன்சுலின் எதிர்ப்புத் திறன் ஏற்பட்டு, சர்க்கரை நோய் வருவதற்கு முன்னரே கல்லீரல் பாதிக்கப்படுகிறது. உடல் எடை சரியாக இருப்பவர்களுக்கும் கூட தவறான உணவுப் பழக்கத்தால் கல்லீரல் வீக்கம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

வளர்சிதை மாற்ற கோளாறுகளின் ஆரம்பம்

உடல் பருமன், குறிப்பாக தொப்பை ஏற்படுவது கல்லீரல் நோயின் முக்கிய அறிகுறியாக பார்க்கப்படுகிறது. முன்னெல்லாம் 40 அல்லது 50 வயதுகளில் வந்த வளர்சிதை மாற்றப் பிரச்சனைகள் இப்போது 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாகவே இளைஞர்களை தாக்குகின்றன. ரத்தத்தில் கொழுப்பு அதிகரிப்பது மற்றும் ஆரம்பக்கால நீரிழிவு நோய் போன்றவை கல்லீரல் பாதிப்போடு நேரடித் தொடர்புடையவை.

தூக்கமின்மை மற்றும் மன அழுத்தம்

இன்றைய நவீன நகர்ப்புற வாழ்க்கையில் முறையற்ற தூக்க சுழற்சி மற்றும் அதிகப்படியான மன அழுத்தம் ஆகியவை கல்லீரலின் ஆரோக்கியத்தை நேரடியாகப் பாதிக்கின்றன.

  • இரவு நேரப் பணி மற்றும் முறையற்ற தூக்கத்தால் உடலின் ஹார்மோன் செயல்பாடுகள் மாறுகின்றன.
  • இது இன்சுலின் செயல்பாட்டைப் பாதித்து கல்லீரலில் கொழுப்பு சேருவதை மறைமுகமாகத் தூண்டுகிறது.
  • மன அழுத்தம் காரணமாக ஏற்படும் வளர்சிதை மாற்ற மாற்றங்களும் கல்லீரல் செல்களைப் பாதிக்கின்றன.

அமைதியான பாதிப்பும் அதன் தீவிரமும்

கல்லீரல் வீக்கம் என்பது பெரும்பாலும் எந்தவித வெளிப்படையான அறிகுறிகளையும் காட்டுவதில்லை. பலருக்கும் சாதாரண மருத்துவ பரிசோதனையின் போதே இது தற்செயலாக கண்டறியப்படுகிறது. ஆரம்பத்திலேயே இதை கவனிக்காவிட்டால், இது கல்லீரல் திசுக்கள் தழும்புறுதல் (Fibrosis) மற்றும் கல்லீரல் செயலிழப்பு (Cirrhosis) போன்ற தீவிர நிலைக்குக் கொண்டு செல்லும். மேலும், இது பிற்காலத்தில் இதய நோய்கள் வருவதற்கான வாய்ப்பையும் அதிகரிக்கிறது.

தடுக்கும் முறைகள் மற்றும் விழிப்புணர்வு

இந்த பாதிப்பிலிருந்து தப்பிக்க பின்வரும் மாற்றங்களை அன்றாட வாழ்வில் கடைபிடிப்பது அவசியம்:

  • தினசரி உடற்பயிற்சி மற்றும் நடைப்பயிற்சியை வழக்கமாக்கிக் கொள்ள வேண்டும்.
  • சர்க்கரை மற்றும் மைதா கலந்த உணவுகளைத் தவிர்த்து, நார்ச்சத்து மிக்க உணவுகளைச் சேர்க்க வேண்டும்.
  • சீரான நேரத்திற்கு உறங்குவதும், மன அழுத்தத்தைக் குறைப்பதும் கல்லீரலைப் பாதுகாக்கும்.
  • ஆபத்து காரணிகள் இருப்பவர்கள் முன்கூட்டியே மருத்துவப் பரிசோதனை செய்து கொள்வது சிறந்தது.

கல்லீரல் என்பது நமது உடலின் கண்ணாடி போன்றது. நமது தவறான பழக்கவழக்கங்கள் கல்லீரலில் பிரதிபலிக்கும் என்பதை உணர்ந்து செயல்பட்டால் மட்டுமே வருங்காலத்தில் கல்லீரல் செயலிழப்பு என்ற பெரும் பாதிப்பிலிருந்து நம்மைப் பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும்.

