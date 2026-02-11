40% சென்னை வாசிகளுக்கு 'கொழுப்பு கல்லீரல் நோய்' - குடிப்பழக்கம் மட்டுமே காரணம் இல்லை! ஆய்வில் தகவல்!
ஆய்வில் கொழுப்பு கல்லீரல் உள்ளவர்களில் 93.7 சதவீதம் பேர் பருமனாகவோ அல்லது அதிக எடையுடன் இருப்பதாக ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
Published : February 11, 2026 at 10:59 AM IST
டெல்லி, பெங்களூரு, புனே, ஹைதராபாத் மற்றும் சென்னை போன்ற முக்கிய பெருநகரங்களில் கொழுப்பு கல்லீரல் நோய் பாதிப்பு 37 சதவீதம் முதல் 42 சதவீதம் வரை இருப்பதாக ஆய்வு எச்சரிக்கிறது.
இந்தியாவில் வளர்ந்து வரும் ஆரோக்கிய குறைபாடுகளில் மிக முக்கியமானது 'கல்லீரல் கொழுப்பு நோய்'. சமீபத்தில் லான்செட் (The Lancet) மருத்துவ இதழ் வெளியிட்டுள்ள ஆய்வறிக்கை, இந்தியர்களிடையே இந்த பாதிப்பு ஒரு அமைதியான பெருந்தொற்றாக மாறி வருவதை எச்சரிக்கிறது.
சாதாரணமாக கல்லீரல் பாதிப்பு என்றால் அது மது அருந்துபவர்களுக்கு மட்டும்தான் வரும் என்ற பொதுவான எண்ணம் நம்மிடையே உண்டு. ஆனால், இன்றைய நவீன காலக்கட்டத்தில் மது அருந்தாதவர்களுக்கும், உடல் உழைப்பு குறைந்தவர்களுக்கும், தவறான உணவு முறையைக் கொண்டவர்களுக்கும் கல்லீரல் பாதிப்பு ஏற்படுவது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்தியர்களில் பத்தில் நான்கு பேருக்கு இந்தப் பாதிப்பு இருப்பதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. இது வெறும் கல்லீரல் தொடர்பான பிரச்சனை மட்டுமல்லாமல், இதயம் மற்றும் சிறுநீரகம் சார்ந்த நோய்களுக்கும் தொடக்கப் புள்ளியாக அமைகிறது. இந்த ஆபத்தை முன்கூட்டியே உணர்ந்து நம் வாழ்வியலை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டிய கட்டாயத்தில் நாம் இருக்கிறோம் என்பதை இந்த ஆய்வு வலியுறுத்துகிறது.
MASLD என்றால் என்ன? மருத்துவ உலகில் 'மெட்டபாலிக் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் அசோசியேட்டட் ஸ்டீட்டோடிக் லிவர் டிசீஸ்' (MASLD) என்று அழைக்கப்படுவது தான் நாம் பொதுவாகக் கூறும் 'கொழுப்பு கல்லீரல்' நோய். ஒருவருடைய கல்லீரலில் அளவுக்கு அதிகமாகக் கொழுப்பு சேர்வதால் இந்த நிலை ஏற்படுகிறது.
முந்தைய காலங்களில் இது 'ஆல்கஹால் அல்லாத கொழுப்பு கல்லீரல் நோய்' என்று அழைக்கப்பட்டது. ஒருவருடைய உடலில் சர்க்கரை அளவு அதிகரித்தல், இன்சுலின் எதிர்ப்புத் திறன் குறைதல், ரத்த அழுத்தம் மற்றும் அதிகப்படியான கொலஸ்ட்ரால் போன்ற வளர்சிதை மாற்றப் பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது இந்தப் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. இது மதுப்பழக்கத்தால் வருவதல்ல, மாறாக நம்முடைய வாழ்க்கை முறையாலும், நாம் உண்ணும் உணவுகளாலுமே ஏற்படுகிறது என்பதையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
சென்னை வாசிகளிடம் அதிகம்! இந்தியாவின் 27 நகரங்களில் சுமார் 7,700-க்கும் மேற்பட்ட பெரியவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட ஆய்வில், சுமார் 38.9 சதவீதத்தினருக்கு இந்தப் பாதிப்பு இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அதாவது இந்தியாவில் உள்ள 10 பெரியவர்களில் 4 பேருக்குக் கல்லீரலில் கொழுப்பு படிந்துள்ளது.
ஆண்களிடையே இந்த பாதிப்பு 45.9 சதவீதம் அதிகமாக உள்ளது, இது 33 சதவீத பெண்களுடன் ஒப்பிடும்போது அதிகம். திருவனந்தபுரத்தில் மிகக் குறைந்த பாதிப்பு 27 சதவீதமாகவும், போபாலில் அதிகபட்சமாக 50 சதவீதமாகவும் இருந்தது. டெல்லி, பெங்களூரு, புனே, ஹைதராபாத் மற்றும் சென்னை போன்ற முக்கிய பெருநகரங்களில் இந்த பாதிப்பு 37 சதவீதம் முதல் 42 சதவீதம் வரை இருப்பதாக ஆய்வு கூறுகிறது.
கல்லீரல் நார்த் திசுவாக்கம் (Fibrosis) எனும் ஆபத்து: கல்லீரலில் கொழுப்பு படிவது என்பது முதல் நிலை என்றால், அது அடுத்த கட்டமாக 'லிவர் ஃபைப்ரோஸிஸ்' எனப்படும் கல்லீரல் தழும்பு அல்லது நார்த் திசுவாக்கமாக மாறுகிறது. கல்லீரலில் உள்ள கொழுப்பு செல்கள் நீண்ட காலம் வீக்கத்துடன் இருக்கும்போது, அந்த இடத்தில் வடுக்கள் உருவாகின்றன.
இது கல்லீரலின் செயல்பாட்டை மெல்ல மெல்லக் குறைத்துவிடும். இந்த ஆய்வு முடிவுகளின்படி, கொழுப்பு கல்லீரல் உள்ளவர்களில் 6.3 சதவீதம் பேருக்கு ஏற்கனவே இந்த தழும்பு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இது கவனிக்கப்படாமல் விடப்பட்டால், கல்லீரல் செயலிழப்பு (Cirrhosis) அல்லது கல்லீரல் புற்றுநோயாக மாற அதிக வாய்ப்புள்ளது. கொழுப்பு கல்லீரல் இல்லாதவர்களை விட, கொழுப்பு கல்லீரல் உள்ளவர்களுக்கு இந்த ஆபத்து நான்கு மடங்கு அதிகமாக உள்ளது.
யாருக்கெல்லாம் அதிக ஆபத்து? அதிக உடல் எடை கொண்டவர்கள், சர்க்கரை நோயாளிகள் மற்றும் தொப்பை எனப்படும் வயிற்றுப் பகுதியில் அதிகக் கொழுப்பு உள்ளவர்கள் இந்த நோயின் பிடியில் சிக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. உடல் பருமன் அதிகரிப்பதற்கும் இந்த நோய் வருவதற்கும் மிக நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு.
ஆய்வில் கொழுப்பு கல்லீரல் உள்ளவர்களில் 93.7 சதவீதம் பேர் பருமனாகவோ அல்லது அதிக எடையுடன்வோ இருப்பதாக ஆய்வு சுட்டிக்காட்டுகிறது. மேலும் 60 வயதைக் கடந்த முதியவர்கள் மற்றும் நீண்ட நாள் சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களிடம் கல்லீரல் பாதிப்பு தீவிரமடைந்து இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. சர்க்கரை நோயாளிகளில் பத்தில் ஒருவருக்குக் கல்லீரல் நார்த் திசுவாக்கம் ஏற்கனவே ஏற்பட்டுள்ளது ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
ஒல்லியாக இருப்பவர்களுக்கும் பாதிப்பு வருமா? உடல் எடை குறைவாக இருப்பவர்களுக்குக் கல்லீரல் பாதிப்பு வராது என்று சொல்ல முடியாது. இதைக் 'லீன் மாஸ்எல்டி' (Lean MASLD) என்று அழைக்கிறார்கள். சரியான உடல் எடை கொண்டவர்களுக்கும் இன்சுலின் எதிர்ப்புத் திறன் குறைவாக இருந்தால் அல்லது உட்புற உறுப்புகளில் கொழுப்பு படிந்திருந்தால் இந்தப் பாதிப்பு வரும். குறிப்பாக இந்தியர்களுக்குத் தொப்பை மற்றும் வயிற்றுப் பகுதியில் கொழுப்பு சேரும் தன்மை அதிகம் என்பதால், சாதாரண உடல் எடை கொண்டவர்களும் இந்த ஆபத்தில் சிக்க வாய்ப்புள்ளது.
தடுக்கும் முறை என்ன? கல்லீரல் பாதிப்பு என்பது ஆரம்ப நிலையில் கண்டறியப்பட்டால் அதை முற்றிலும் சரிசெய்ய முடியும். உடல் எடையைக் குறைப்பது கல்லீரலில் உள்ள கொழுப்பையும் வீக்கத்தையும் குறைக்க உதவும் மிகச் சிறந்த வழியாகும்.
தினசரி உடற்பயிற்சி செய்வது இன்சுலின் செயல்பாட்டைச் சீராக்கும். சர்க்கரை மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளைத் தவிர்த்து, சத்தான உணவுகளை எடுத்துக்கொள்வது கல்லீரலைப் பாதுகாக்கும். சர்க்கரை நோய் மற்றும் கொலஸ்ட்ராலை முறையான கட்டுப்பாட்டில் வைப்பதன் மூலம் கல்லீரல் பாதிப்பு தீவிரமடைவதைத் தடுக்கலாம். தொடக்க நிலையிலேயே 'ஃபைப்ரோஸ்கேன்' (FibroScan) போன்ற பரிசோதனைகள் மூலம் கல்லீரலின் ஆரோக்கியத்தைக் கண்டறிந்து சிகிச்சைப் பெறுவது அவசியம்.
இதையும் படிங்க:
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.