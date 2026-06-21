நீரிழிவு நோய் கல்லீரலை பாதிக்குமா? புற்றுநோய் அபாயத்திலிருந்து தப்பிப்பது எப்படி?
உடல் பருமன் மற்றும் 'டைப் 2' நீரிழிவு நோய் உள்ளவர்களுக்கு கல்லீரலில் கொழுப்பு படிந்து அது புற்றுநோயாக மாற அதிக வாய்ப்புள்ளது.
Published : June 21, 2026 at 3:20 PM IST
உலக அளவில் புற்றுநோய் மரணங்களை ஏற்படுத்தும் காரணிகளில் கல்லீரல் புற்றுநோய் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது. இங்கிலாந்து போன்ற நாடுகளில் மிக வேகமாக அதிகரித்து வரும் இறப்பு காரணியாகவும் இது உருவெடுத்துள்ளது. அங்கு மட்டும் ஆண்டுதோறும் 6,000க்கும் மேற்பட்டோர் இதனால் உயிரிழக்கின்றனர்.
கல்லீரல் புற்றுநோய்க்கான முக்கிய காரணங்கள் பெரும்பாலானவை நாம் தடுக்கக்கூடியவையாக இருந்தும், இதுகுறித்த பொது விழிப்புணர்வு மக்களிடம் இன்னும் குறைவாகவே உள்ளது. லண்டன் இம்பீரியல் கல்லூரி மற்றும் உலக சுகாதார நிறுவனம் இணைந்து நடத்திய உலகளாவிய ஆய்வின்படி, உலகெங்கும் உள்ள முதியவர்களில் மூன்றில் ஒருவருக்கு ஏதோ ஒரு வகையான கல்லீரல் பாதிப்பு இருப்பது தெரியவந்துள்ளது. ஆரம்ப கட்டத்தில் இந்த பாதிப்புகள் லேசானதாக இருந்தாலும், முறையான கவனிப்பு இல்லாதபோது இது தீவிரமடைந்து கல்லீரல் புற்றுநோயாக மாறுகிறது.
அமைதியாக வரும் ஆபத்து
கல்லீரல் நோயின் மிகப்பெரிய சவாலே அதன் ஆரம்ப கட்டத்தில் எந்தவித வலியோ அல்லது வெளிப்படையான அறிகுறிகளோ இருப்பதில்லை. இதனால், நோய் இருப்பதே பலருக்கும் தெரிவதில்லை. நோய் முற்றிய பிறகே அறிகுறிகள் வெளியே தெரிய ஆரம்பிக்கின்றன.
- திடீரென உடல் எடை குறைதல்
- காரணமில்லாத கடுமையான சோர்வு
- பசியின்மை
- வயிற்றுப் பகுதியில் வீக்கம் அல்லது வலி
- கண்கள் மற்றும் தோல் பகுதி மஞ்சளாக மாறுதல் (மஞ்சள் காமாலை)
இத்தகைய அறிகுறிகள் தோன்றிய பிறகே மக்கள் மருத்துவரை அணுகுகிறார்கள். ஆனால், அதற்குள் நோய் அடுத்த கட்டத்திற்குச் சென்றுவிடுகிறது. ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிந்தால் கல்லீரலை முற்றிலும் குணப்படுத்த முடியும் என்பதால், இதற்கான பரிசோதனைகளை முன்கூட்டியே செய்வது அவசியம்.
மாற்ற வேண்டிய வாழ்க்கை முறை
கல்லீரல் புற்றுநோயில் கிட்டத்தட்ட 60% பாதிப்புகள் நாம் நம்முடைய அன்றாட பழக்கவழக்கங்களை மாற்றுவதன் மூலம் தடுக்கக்கூடியவைதான்.
- மது மற்றும் புகைப்பழக்கம்: மது அருந்துவதை குறைப்பது அல்லது முற்றிலும் தவிர்ப்பது கல்லீரலுக்கு மறுவாழ்வு அளிக்கும். புகையிலைப் பழக்கத்தை விடுவதும் கல்லீரல் ஆரோக்கியத்திற்கு முக்கியம்.
- உணவும் உடல் எடையும்: உடல் பருமன் மற்றும் 'டைப் 2' நீரிழிவு நோய் உள்ளவர்களுக்கு கல்லீரலில் கொழுப்பு படிந்து (Fatty Liver) அது புற்றுநோயாக மாற அதிக வாய்ப்புள்ளது. எனவே, பதப்படுத்தப்பட்ட பாக்கெட் உணவுகள் மற்றும் துரித உணவுகளைத் தவிர்த்து, சத்தான உணவுகளை உண்பதும், உடற்பயிற்சி செய்வதும் அவசியமாகும்.
- ஹெபடைடிஸ் வைரஸ்: ஹெபடைடிஸ் பி மற்றும் சி வைரஸ் தொற்றுகள் ரத்தம் மூலமாகவோ அல்லது பாதுகாப்பற்ற உடலுறவு மூலமாகவோ பரவக்கூடும். ஹெபடைடிஸ் சி தொற்றை இப்போது மருந்துகளால் குணப்படுத்த முடியும். ஹெபடைடிஸ் பி தொற்றுக்கு தடுப்பூசிகள் கிடைக்கின்றன.
சமுதாய பார்வையும் தயக்கமும்
கல்லீரல் நோய் என்றாலே அது மதுவினால் மட்டுமே வந்தது என்ற தவறான புரிதல் நம் சமுதாயத்தில் உள்ளது. இந்த அவப்பெயருக்கு (Stigma) பயந்தே, பலர் தங்களுக்கு பாதிப்பு இருந்தாலும் வெளியே சொல்வதோ அல்லது மருத்துவரிடம் சென்று பரிசோதிப்பதோ இல்லை.
இது நோய் கண்டறிதலை தாமதமாக்குகிறது. உடல் பருமன், நீரிழிவு, வைரஸ் தொற்று என பல காரணங்களால் கல்லீரல் பாதிக்கப்படலாம் என்பதை சமுதாயம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மதுவடிமை பழக்கத்தை ஒரு நோயாக பார்த்து, முறையான மருத்துவ ஆதரவை வழங்க வேண்டும்.
அரசுக்கு முக்கிய பங்கு:
முன்பு சிகரெட் பயன்பாட்டை குறைக்க கொண்டுவரப்பட்ட கடுமையான சட்டங்கள் நுரையீரல் புற்றுநோய் மரணங்களை கணிசமாக குறைத்தன. அதேபோன்றதொரு கூட்டு முயற்சி இப்போதும் தேவைப்படுகிறது. ஆரோக்கியமற்ற உணவுகள் மற்றும் மதுபான விளம்பரங்களுக்கு கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட வேண்டும். அவற்றின் மீது கூடுதல் வரிகளை விதிப்பதன் மூலம் பயன்பாட்டை குறைக்கலாம்.
உதாரணமாக, ஸ்காட்லாந்து நாட்டில் மதுவிற்கு கொண்டுவரப்பட்ட குறைந்தபட்ச விலை நிர்ணயச் சட்டம், அங்கு மதுவினால் ஏற்பட்ட மரணங்களை பெருமளவு குறைத்துள்ளது. அதேபோல், நலிந்த பிரிவினருக்கு இலவச கல்லீரல் பரிசோதனை முகாம்களையும், ஹெபடைடிஸ் தடுப்பூசிகளையும் அரசு தடையின்றி வழங்க வேண்டும்.
உலக சுகாதார நிறுவனம் 2030-க்குள் ஹெபடைடிஸ் தொற்றை உலகிலிருந்து ஒழிக்க இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது. முறையான அரசுக் கொள்கைகளும், பொதுமக்களின் விழிப்புணர்வும் இணைந்தால் மட்டுமே கல்லீரல் புற்றுநோய் மரணங்களை நாம் கட்டுப்படுத்த முடியும்.
ஆய்வு:
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(24)01811-7/fulltext
https://livercanceruk.org/liver-cancer-information/statistics/