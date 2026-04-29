குழந்தையின் நீரிழிவுக்கு காரணமாகும் தந்தையின் புகைப்பழக்கம்: எதிர்காலம் என்னவாகும்?
Published : April 29, 2026 at 3:03 PM IST
ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு உயிர் ஜனிக்கப்போகிறது என்றாலே அந்த வீடு திருவிழா கோலம் பூண்டுவிடும். வளைகாப்பு, சீமந்தம் எனத் தாயை சுற்றியே எல்லா சடங்குகளும், கவனிப்புகளும் இருக்கும். தாய் என்ன சாப்பிடுகிறார், அவர் எவ்வளவு நேரம் உறங்குகிறார், அவர் சுவாசிக்கும் காற்றில் மாசு இருக்கிறதா எனப் பார்த்து பார்த்து கவனிப்போம்.
குழந்தையின் ஆரோக்கியம் என்பது தாயின் கருவறையோடு மட்டுமே சம்பந்தப்பட்டது என்ற ஒரு பொதுவான பிம்பம் நம் சமூகத்தில் ஆழமாக பதிந்துள்ளது. கரு உருவாகவில்லை என்றாலோ, கருவில் இருக்கும் சிசுவுக்கு ஏதேனும் குறைபாடு முதல் குழந்தை வளர்ந்த பின் ஏற்படும் உடல்நல பிரச்சனைகளுக்கும் பெண் தான் காரணம் என பலரும் நம்பிக்கொண்டிருக்கின்றனர். ஆனால், ஒரு குழந்தையின் ஆரோக்கியமான எதிர்காலத்திற்கான விதை, கருத்தரிப்பிற்கு முன்பே தந்தையின் உடலிலிருந்து தொடங்குகிறது என்பது நம்மில் பலருக்கு தெரிவதில்லை.
தந்தை சாதாரணமாக செய்யும் ஒரு சிகரெட் புகைக்கும் பழக்கம் அல்லது புகையிலை பயன்பாடு, பிறக்கப்போகும் குழந்தையின் வளர்சிதை மாற்றத்தையே தலைகீழாக மாற்றிவிடும் வலிமை கொண்டது. எண்டோகிரைன் சொசைட்டி (Journal of the Endocrine Society) வெளியிட்டுள்ள சமீபத்திய ஆய்வு, ஒரு தந்தையின் தனிப்பட்ட பழக்கம் எப்படிதன் வாரிசின் ரத்த சர்க்கரை அளவை வாழ்நாள் முழுவதும் பாதிக்கக்கூடும் என்பதை ஆதாரங்களுடன் நிரூபித்துள்ளது.
இது வெறும் ஒரு தனிநபரின் உடல்நலப் பிரச்சனை மட்டுமல்ல, ஒரு தலைமுறையின் ஆரோக்கியத்தைச் சிதைக்கும் காரணியாக மாறியுள்ளது என்பதால் இதில் கூடுதல் கவனம் தேவை.
குழந்தையின் மரபணுவில் நடக்கும் மாற்றம்
இது குறித்துச் சென்னை ராமாபுரத்தில் உள்ள எஸ்.ஆர்.எம் பிரைம் மருத்துவமனையின் பொது மருத்துவ நிபுணர் டாக்டர் பிரவீன் குமார் விரிவான விளக்கங்களை அளித்துள்ளார். "தந்தையின் புகைப்பிடிக்கும் பழக்கத்தால் விந்தணுக்களில் ஏற்படும் எபிஜெனெடிக் மாற்றங்கள் (Epigenetic changes) நேரடியாகப் வீட்டில் உள்ள குழந்தைகளைப் பாதிக்கும்" என்று எச்சரிக்கிறார்.
குறிப்பாக, விந்தணுக்களில் உள்ள டி.என்.ஏ வளர்சிதை மாற்ற அமைப்பில் புகையிலையில் உள்ள நச்சு ரசாயனங்கள் மாற்றங்களை உருவாக்குகின்றன. இந்த மாற்றங்கள் அப்படியே குழந்தைக்குக் கடத்தப்படுகின்றன. மேலும், புகைப்பிடித்தலால் குழந்தையின் ஹிஸ்டோன் புரோட்டீன்களும் (Histone proteins) பாதிப்புக்குள்ளாகின்றன.
இவைதான் டி.என்.ஏ-வைச் சீராகக் கட்டமைக்கும் புரதங்கள். இதில் மாற்றம் ஏற்படும்போது, குழந்தையின் உடலில் எந்தெந்த மரபணுக்கள் செயல்பட வேண்டும், எவை செயல்படக் கூடாது என்ற அடிப்படை அமைப்பே மாறிவிடும். இது தவிர, நிக்கோட்டின் பாதிப்பால் விந்தணுக்களில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் குழந்தையின் கற்றல் திறன் மற்றும் நினைவாற்றலைப் பாதிக்கும் நரம்பியல் சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கும் வழிவகுக்கும்" என எச்சரிக்கிறார்.
இன்சுலின் சுரப்பில் ஏற்படும் நிரந்தரப் பாதிப்பு
தந்தையின் புகைப்பழக்கம் பிள்ளைகளின் இன்சுலின் சுரப்பைக் குறைத்து, வளர்சிதை மாற்றக் குறைபாடுகளை (Metabolic risks) உருவாக்குகிறது. ஒரு குழந்தை வளர்ந்து வரும்போது அதன் கணையம் எவ்வளவு இன்சுலின் சுரக்க வேண்டும் என்ற கட்டளை அந்த விந்தணுவிலேயே தவறாக எழுதப்பட்டுவிடுகிறது. இதனால், பிறக்கும்போதே அந்தக் குழந்தைக்கு இன்சுலின் எதிர்ப்புத் திறன் அல்லது போதிய இன்சுலின் சுரக்காத நிலை ஏற்படுகிறது.
இது எவ்வளவு ஆபத்தானது என்றால், ஆரோக்கியமான உணவுகளை உட்கொண்டாலும், உடற்பயிற்சி செய்தாலும் கூட, தந்தையின் பழக்கத்தால் ஏற்பட்ட இந்த மரபணு மாற்றம் அந்தக் குழந்தையை இளம் வயதிலேயே 'டைப்-2' நீரிழிவு நோயாளியாக மாற்றிவிடுகிறது.
வருங்காலத்தில் அந்த குழந்தை தன் வாழ்நாள் முழுவதும் மருந்து மாத்திரைகளை சார்ந்திருக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்படுகிறது. இது வெறும் சர்க்கரை அளவை மட்டும் பாதிப்பதில்லை; பிற்காலத்தில் இதயம், சிறுநீரகம் மற்றும் கண் நரம்புகளையும் பாதிக்கும் அபாயத்தைக் கொண்டிருக்கிறது.
கருத்தரிப்பிற்கு முன்னரே தொடங்கும் பாதிப்பு
பொதுவாக கருவுற்ற பிறகுதான் ஒரு குடும்பம் எச்சரிக்கையடைய தொடங்கும். ஆனால், புகையிலை பழக்கம் இருக்கும் தந்தை கருத்தரிப்பிற்கு பல மாதங்களுக்கு முன்னரே விந்தணுக்களின் தரத்தை சிதைத்து விடுகிறார். விந்தணுக்கள் முழுமையாக முதிர்ச்சியடைந்து புத்துயிர் பெறச் சுமார் 3 முதல் 4 மாதங்கள் வரை ஆகும்.
எனவே, ஒரு ஆரோக்கியமான குழந்தையை திட்டமிடும் தந்தை, கருத்தரிப்பிற்கு குறைந்தது 3 முதல் 6 மாதங்களுக்கு முன்பே புகையிலை பழக்கத்தை முழுமையாகக் கைவிடுவது அவசியம். அப்போதுதான் நிக்கோட்டினின் நச்சுத்தன்மை விந்தணுக்களின் மரபணு அமைப்பிலிருந்து மெல்ல மெல்ல நீங்கும். இந்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையே குழந்தையின் வளர்சிதை மாற்றத்தை சீராக வைக்க உதவும்.
இரண்டாம் நிலை புகையும் கருவில் இருக்கும் குழந்தையும்
வீட்டில் தந்தை புகைப்பிடிக்கும்போது, அதன் பாதிப்பை தாய் மற்றும் கருவில் இருக்கும் குழந்தையும் சேர்த்தே அனுபவிக்கிறார்கள். ஒரு தாய் புகைப்பிடிக்காவிட்டாலும், புகைபிடிப்பவர் வெளியேற்றும் அல்லது எரியும் சிகரெட்டிலிருந்து வரும் புகையை (Secondhand smoke) அவர் சுவாசிக்கும்போது, அது ரத்தத்தின் வழியாகக் கருவில் இருக்கும் குழந்தையைச் சென்றடைகிறது.
இது 'கருக்கால நிரலாக்க' (Fetal programming) மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது. இதன் விளைவாகக் குழந்தையின் ரத்த சர்க்கரை அளவு கருவிலேயே பாதிக்கப்படத் தொடங்குகிறது. இது பிறக்கும்போதே குழந்தைக்கு உடல்நலக் குறைபாடுகளை உண்டாக்கும் ஒரு மறைமுகமான தாக்குதலாகும்.
குழந்தையின் எதிர்காலத்தில் ஏற்படும் பாதிப்புகள்:
- ரத்த சர்க்கரை அளவு சீரற்ற முறையில் இருப்பது மற்றும் இன்சுலின் சுரப்பு குறைவது.
- குழந்தையின் கற்கும் திறன் மற்றும் ஞாபக சக்தியில் குறைபாடுகள் (Cognitive effects) உண்டாகலாம்.
- நரம்பியல் சார்ந்த வளர்ச்சிப் பிரச்சனைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
- வீட்டில் தந்தை புகைப்பதால் குழந்தைகளுக்கு ஆஸ்துமா போன்ற சுவாசக் கோளாறுகள் ஏற்படும்.
- குழந்தைகளின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைந்து அடிக்கடி உடல்நலக் குறைவு ஏற்படலாம்.
- பிறக்கும் குழந்தையின் உடல் எடையில் மாற்றங்கள் (குறைவான எடை) இருக்கக்கூடும்.
- நிக்கோட்டின் பாதிப்பால் குழந்தையின் வளர்சிதை மாற்றத்தில் (Metabolism) சிக்கல்கள் உருவாகும்.
- இதயத் துடிப்பு மற்றும் ரத்த ஓட்டத்தில் சீரற்ற தன்மை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
புகையிலையின் மற்ற வடிவங்களும் ஆபத்தானவையே
பலர் சிகரெட் பிடிப்பதில்லை, ஆனால் புகையிலை மெல்லும் பழக்கம் அல்லது மின்-சிகரெட் (E-cigarettes/Vaping) பயன்படுத்தும் பழக்கம் கொண்டிருப்பார்கள். சிகரெட்டை விட இவை ஆபத்து குறைந்தவை என்று சிலர் தவறாக நினைக்கிறார்கள்.
ஆனால், புகையிலை எந்த வடிவில் இருந்தாலும் அதிலுள்ள நிக்கோட்டின் விந்தணுக்களின் மரபணுக்களைச் சிதைக்கும் வேலையைச் செய்கிறது. சிகரெட் புகைப்பவர்களுக்கு ஏற்படும் அதே வளர்சிதை மாற்ற ஆபத்துகளும், நீரிழிவு நோய் அபாயமும் புகையிலை மெல்லுபவர்களின் குழந்தைகளுக்கும் ஏற்படுவதாக நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
ஆயுள் கால பாதிப்பும் சமூகப் பொறுப்பும்
ஒரு தந்தையின் பழக்கத்தால் ஒரு குழந்தைக்கு நீரிழிவு நோய் ஏற்படும் அபாயம் சுமார் 30 முதல் 50 சதவீதம் வரை அதிகரிக்கிறது. இந்த பாதிப்பு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தோடு முடிந்து விடுவதில்லை. பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை அந்தப் பிள்ளை நீரிழிவு நோயின் சிக்கல்களோடும், சுவாசப் பிரச்சனைகளோடும் போராட வேண்டியிருக்கும்.
தந்தையின் ஒரு சிறிய இன்பத்திற்காக ஒரு குழந்தையின் ஒட்டுமொத்த வாழ்நாள் ஆரோக்கியத்தையும் அடகு வைப்பது மிகப்பெரிய சமூகப் பொறுப்பற்ற செயலாகும். பிள்ளைகளின் ஆரோக்கியமான எதிர்காலத்தை உறுதி செய்ய வேண்டிய கடமை தந்தையர்களுக்கு உண்டு.
ஆரோக்கியமான தலைமுறைக்கான பாதை
இந்தியாவில் ஏற்கனவே சுமார் 58.9 கோடி மக்கள் நீரிழிவு நோயுடன் போராடி வருகின்றனர். இந்நிலை தொடர்ந்தால் எதிர்காலத் தலைமுறை நோயாளிகளின் சமூகமாக மாறிவிடும். மருத்துவர் பிரவீன் குமார் குறிப்பிடுவது போல, புகைப்பிடித்தல் சுவாசப் பைகளை மட்டுமல்ல, பிறக்கப்போகும் குழந்தையின் டி.என்.ஏ கட்டமைப்பையே சிதைக்கிறது.
எனவே, தந்தை எனும் பொறுப்பில் இருப்பவர்கள் தங்கள் பழக்கவழக்கங்களை மாற்றிக்கொள்வது அவசியமாகும். கருத்தரிப்பிற்கு முந்தைய பராமரிப்பில் பெண்களைப் போலவே ஆண்களின் ஆரோக்கியமும் முக்கியமானது என்பதை உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும்.