தந்தையின் புகை பழக்கம் பிள்ளைகளுக்கு சர்க்கரை நோயை உண்டாக்கும்! எச்சரிக்கும் ஆய்வு!
தந்தையின் புகைபிடிக்கும் பழக்கம் குழந்தைக்கு நீரிழிவு நோய் ஏற்படும் அபாயத்தை அதிகரிப்பதாக சமீபத்திய ஆய்வு எச்சரிக்கிறது.
Published : March 16, 2026 at 3:14 PM IST
குடும்பத்தில் ஒரு குழந்தை பிறக்கப்போகிறது என்றாலே, தாயின் ஆரோக்கியத்தில் தான் ஒட்டுமொத்த கவனமும் இருக்கும். தாய் என்ன சாப்பிடுகிறார், அவர் சுவாசிக்கும் காற்று தூய்மையாக இருக்கிறதா என்பதை பார்த்து பார்த்து கவனிப்போம். ஆனால், தந்தையின் பழக்கவழக்கங்கள் பிறக்கப்போகும் குழந்தையின் ஆரோக்கியத்தை தீர்மானிக்கும் என்பது நம்மில் பலருக்கு தெரிவதில்லை.
குறிப்பாக, தந்தை புகைப்பிடிப்பவராகவோ அல்லது புகையிலை சார்ந்த பொருட்களை பயன்படுத்துபவராகவோ இருந்தால், அது பிறக்கப்போகும் குழந்தையின் வளர்சிதை மாற்றத்தை பாதித்து, பிற்காலத்தில் அந்த பிள்ளைக்கு நீரிழிவு நோய் (Diabetes) வருவதற்கான வாய்ப்பை அதிகப்படுத்துகிறது.
இந்தியாவில் தற்போது 10 கோடிக்கும் அதிகமானோர் புகைப்பிடிக்கும் பழக்கத்தை கொண்டுள்ளனர். இது ஒரு தனிநபரின் உடல்நலப் பிரச்சனை மட்டுமல்ல, ஒரு தலைமுறையின் ஆரோக்கியம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயமாக மாறியுள்ளது என்பதை ஆய்வு சுட்டிக்காட்டுகிறது.
ஆய்வு என்ன சொல்கிறது?
எண்டோகிரைன் சொசைட்டி (Journal of the Endocrine Society) வெளியிட்டுள்ள சமீபத்திய ஆய்வறிக்கை, தந்தையின் வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள் எவ்வாறு நேரடியாக குழந்தைகளின் ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கிறது என்பதை விளக்கியுள்ளது.
இந்த ஆய்வு எலிகளை அடிப்படையாக கொண்டு நடத்தப்பட்டது. இதில் ஆண் எலிகள் நிக்கோட்டின் (Nicotine) பாதிப்புக்கு உள்ளாக்கப்பட்டன. அந்த ஆண் எலிகள் மூலம் பிறந்த குட்டிகளை ஆய்வு செய்தபோது, அவற்றின் உடலில் சர்க்கரை அளவு (Blood Sugar) சீரற்ற நிலையில் இருப்பதும், வளர்சிதை மாற்ற குறைபாடுகள் இருப்பதும் கண்டறியப்பட்டது. ஆண் குட்டிகள், பெண் குட்டிகள் என இருபாலருக்குமே இந்த பாதிப்பு சமமாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
"ஆண்களின் பழக்கம் அவர்களின் குழந்தைகளுக்கு நாள்பட்ட நோய்கள் ஏற்படும் வாய்ப்பை அதிகரிக்கக்கூடும் என்பதற்கான ஆதாரங்களை கருத்தில் கொள்ளும்போது, கருத்தரிப்பிற்கு முந்தைய பராமரிப்பில் ஆண்களின் உடல்நலத்தையும் இணைத்துக்கொள்வது இன்றியமையாததாகும்" என்று UC Santa Cruz-ன் நுண்ணுயிரியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துறை உதவிப் பேராசிரியர் Chamorro-Garcia கூறினார்.
இந்தியக் குடும்பங்களுக்கு இது ஏன் முக்கியம்?
இந்தியாவில் புகைப்பிடிக்கும் பழக்கம் என்பது வெறும் தனிப்பட்ட விருப்பமாக மட்டும் இல்லாமல், வேலைப்பளு மற்றும் மன அழுத்தத்தை குறைக்கும் ஒரு வழியாகப் பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால், புள்ளிவிவரங்களின்படி இந்தியாவில் சுமார் 29.6 கோடி குடும்பங்கள் உள்ளன. இதில் புகைப்பிடிக்கும் தந்தையர்கள் இருக்கும் வீடுகளில், குழந்தைகள் அந்த புகையை நேரடியாக சுவாசிக்காவிட்டாலும், தந்தையின் உடலில் உள்ள நிக்கோட்டின் பாதிப்பு விந்தணுக்களின் மரபணு அமைப்பில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது.
கருத்தரிப்புக்கு முன்னரே பாதிப்பு: பொதுவாக குழந்தை உருவான பிறகு தான் தாய்மார்கள் கவனமாக இருப்பார்கள். ஆனால், தந்தை கருத்தரிப்புக்கு முன்னரே புகையிலை பழக்கத்தை கொண்டிருந்தால், அது விந்தணுக்களை பாதித்து, குழந்தையின் ஆரோக்கியத்திற்கான அடித்தளத்தையே பலவீனப்படுத்துகிறது.
இரண்டாம் நிலை புகை (Second-hand Smoke): வீட்டில் தந்தை புகைப்பிடிக்கும்போது, அந்த புகை காற்றில் தங்கியிருந்து கருவில் இருக்கும் குழந்தையையும், தாயையும் பாதிக்கிறது. இது குழந்தையின் இயல்பான வளர்ச்சியை தடைசெய்கிறது.
மரபணு மாற்றம்: நிக்கோட்டின் பாதிப்பு தந்தையின் விந்தணுக்களில் உள்ள மரபணுக்களை (Epigenetics) மாற்றி அமைக்கலாம். இதன் விளைவாக, பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு இன்சுலின் சுரப்பதில் சிக்கல்கள் ஏற்பட்டு, இளம் வயதிலேயே நீரிழிவு நோய் வர வாய்ப்புள்ளது.
சமூகப் பொறுப்பும் விழிப்புணர்வும்:
இந்தியாவில் ஏற்கனவே சுமார் 58.9 கோடி மக்கள் நீரிழிவு நோயுடன் போராடி வருகின்றனர். வாழ்நாள் முழுவதும் மருந்து மாத்திரைகளுக்காக செலவு செய்வதும், உடல்நல குறைபாடுகளால் அவதிப்படுவதும் ஒரு பெரும் பொருளாதார சுமையாகும். பிள்ளையின் ஆரோக்கியமான எதிர்காலத்தை உறுதி செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு தந்தையர்களுக்கும் சமமாக உள்ளது.
தாய்மார்களின் ஆரோக்கியத்தை மட்டும் கவனிக்கும் நாம், தந்தையர்களின் பழக்கவழக்கங்கள் குறித்தும் பேச வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம். ஆரோக்கியமான தலைமுறை உருவாக வேண்டும் என்றால், தந்தையர்கள் தங்கள் புகைப்பிடிக்கும் பழக்கத்தைக் கைவிடுவது அவசியம்.
உதவிக்கு:
நீங்கள் இந்தப் பழக்கத்திலிருந்து விடுபட விரும்பினால், தேசிய புகையிலை கட்டுப்பாட்டுத் திட்டத்தின் (National Tobacco Control Programme) உதவி எண்ணான 1800-112-356 என்பதை தொடர்பு கொள்ளலாம்.