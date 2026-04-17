'காற்றின் தரம் குறைந்தால் தலைவலி கூடும்' - மைக்ரேன் குறித்து வெளியான ஆய்வில் தகவல்!

காற்று மாசுபாடு அதிகரிப்பதற்கும், மருத்துவமனைகளில் ஒற்றை தலைவலி சிகிச்சைக்காக வருபவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதற்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருப்பதாக ஆய்வு சுட்டிக்காட்டுகிறது.

By ETV Bharat Health Team

Published : April 17, 2026 at 10:39 AM IST

மைக்ரேன் எனப்படும் ஒற்றை தலைவலி ஏற்படுவதற்கு பின்னால் பல காரணங்கள் இருக்கலாம். உணவுமுறை, தூக்கமின்மை அல்லது மன அழுத்தம் போன்றவை பொதுவாக காரணங்களாக சொல்லப்படுகின்றன. ஆனால், நாம் சுவாசிக்கும் காற்றும், நம்மை சுற்றியுள்ள காலநிலையும் கூட இந்த தலைவலியை தூண்டும் மிக முக்கியமான காரணிகளாக இருக்கின்றன என்பதை சமீபத்திய ஆய்வு ஒன்று உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.

இஸ்ரேலில் உள்ள பென்-குரியன் பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த ஆய்வாளர் இடோ பெலெஸ் தலைமையிலான குழு, சுமார் பத்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக 7 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்களிடம் நடத்திய ஆய்வின் அடிப்படையில் இந்த தகவல்களை வெளியிட்டுள்ளது. காற்று மாசுபாடு அதிகரிப்பதற்கும், மருத்துவமனைகளில் ஒற்றை தலைவலி சிகிச்சைக்காக வருபவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதற்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருப்பதை இந்த ஆய்வு சுட்டிக்காட்டுகிறது.

10 ஆண்டுகால ஆய்வு:

இந்த ஆய்வின் முழுமையான விபரங்கள் நியூராலஜி (Neurology) எனும் மருத்துவ இதழில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. நெகேவ் பாலைவனப் பகுதியில் வசிக்கும் சுமார் 7,000-க்கும் மேற்பட்ட மைக்ரேன் பாதிப்புள்ள நபர்களைப் பத்து ஆண்டுகளாகத் தொடர்ந்து கண்காணித்ததன் மூலம் இந்த முடிவுகள் எட்டப்பட்டுள்ளன.

வாகனப் புகை, தொழிற்சாலைக் கழிவுகள் மற்றும் அடிக்கடி ஏற்படும் மணல் புயல்கள் மூலம் உருவாகும் காற்று மாசுபாடு மக்களின் ஆரோக்கியத்தில் எந்த அளவிற்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது என்பதை ஆராய்ச்சியாளர்கள் பரிசோதித்தனர். குறிப்பாக, ஒருவருக்கு தலைவலி ஏற்படும் நாளுக்கு முன்னதாக சுமார் ஏழு நாட்கள் வரை இருந்த காற்றின் தரம் மற்றும் வானிலை சூழலை அவர்கள் கணக்கில் எடுத்து கொண்டனர்.

ஆய்வின் முடிவில், காற்றில் மிதக்கும் நுண் துகள்களான PM10 மற்றும் PM2.5 ஆகியவற்றின் அளவு அதிகரிக்கும்போது, தலைவலியின் தீவிரமும் அதிகரிப்பது கண்டறியப்பட்டது. வழக்கமாக இருக்க வேண்டிய அளவை விட காற்றில் தூசிப் படலங்கள் மற்றும் புகை அதிகமாகும் நாட்களில், ஒற்றைத் தலைவலி தொடர்பான மருத்துவமனை வருகைகள் கணிசமாக உயர்ந்தன.

தலைவலியை தூண்டும் வாகனப்புகை:

ஆய்வுக் காலத்தில் சராசரியாக 57.9 மைக்ரான் அளவில் இருந்த PM10 துகள்கள், தலைவலி பாதிப்பு அதிகமாக இருந்த நாட்களில் 119.9 மைக்ரான் வரை உயர்ந்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. அதேபோல, வாகனப் புகையில் இருந்து வெளிவரும் நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு (NO2) வாயுவின் அளவும் இதற்கு ஒரு முக்கியக் காரணமாக இருக்கிறது. தொடர்ந்து அதிக மாசுள்ள காற்றில் வசிப்பவர்களுக்கு தலைவலிக்கான மருந்துகளை பயன்படுத்தும் தேவை 10 சதவீதம் வரை அதிகரிப்பதும் இந்த ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

காற்று மாசுபாடு மட்டுமல்லாது, காலநிலை மாற்றமும் மைக்ரேன் பாதிப்பை தீவிரப்படுத்துகிறது. அதிக வெப்பம் மற்றும் குறைந்த ஈரப்பதம் இருக்கும்போது நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு வாயுவின் தாக்கம் அதிகமாகிறது. அதேபோல், குளிரான மற்றும் அதிக ஈரப்பதம் கொண்ட சூழலில் PM2.5 போன்ற நுண் துகள்களின் தாக்கம் தீவிரமடைந்து தலைவலியைத் தூண்டுகிறது. இது Air Pollution and Headache Disorders என்ற NIH ஆய்விலும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இதிலிருந்து மைக்ரேன் பாதிப்பு கொண்டவர்களுக்கு சுற்றுப்புற சூழல் இருவிதமாக பாதிப்பை தருகிறது என்பது தெளிவாகிறது. ஒன்று, வெப்பம் மற்றும் ஈரப்பதம் போன்ற இடைக்கால காரணிகள் தாக்குதலுக்கான வாய்ப்பை உருவாக்குகின்றன, மற்றொன்று, திடீரென ஏற்படும் காற்று மாசுபாடு ஒற்றைத் தலைவலியை உடனடியாகத் தூண்டிவிடுகிறது.

இந்த ஆய்வு முடிவுகள் எதிர்காலத்தில் நோயாளிகளுக்கு சிறந்த முறையில் சிகிச்சை அளிக்க உதவும் என்று ஆய்வாளர் இடோ பெலெஸ் கூறுகிறார். காலநிலை மாற்றம் காரணமாக வெப்ப அலைகளும், மணல் புயல்களும் அதிகரித்து வரும் நிலையில், சுற்றுச்சூழல் காரணிகளை மைக்ரேன் சிகிச்சையில் ஒரு பகுதியாக இணைக்க வேண்டியது அவசியம்.

வானிலை முன்னறிவிப்பின் அடிப்படையில் காற்றின் தரம் மோசமாக இருக்கும் என்று தெரியவந்தால், மைக்ரேன் பாதிப்பு உள்ளவர்கள் வெளி இடங்களுக்கு செல்வதை தவிர்க்கலாம் அல்லது வீட்டிற்குள் காற்று சுத்திகரிப்பான்களை பயன்படுத்தலாம். மேலும், தலைவலியின் அறிகுறிகள் தென்படும்போதே அதற்கான தடுப்பு மருந்துகளை எடுத்து கொள்வதன் மூலம் கடுமையான பாதிப்புகளில் இருந்து தற்காத்துக் கொள்ள முடியும் என்று இந்த ஆய்வு பரிந்துரைக்கிறது.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

