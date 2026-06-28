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குடும்பத்தோடு உடற்பயிற்சியா? உடலுக்கும் மூளைக்கும் டபுள் பூஸ்ட் தரும் 45 நிமிட மேஜிக்!

பள்ளி பாடம், அலுவலக வேலை, அன்றாடக் குடும்ப நிர்வாகம் என எல்லாவற்றிற்கும் நமக்கு நினைவாற்றலும் கவனமும்தான் அடிப்படைத் தேவை எனும் போது, தினசரி 45 நிமிட விளையாட்டு அதற்கு பெருமளவு உதவியாக இருப்பது உறுதியானது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 28, 2026 at 11:11 AM IST

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நம் அன்றாட வாழ்க்கையில் ஆரோக்கியத்தை காக்க உடற்பயிற்சி எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை நாம் அறிவோம். ஆனால், இன்றைக்கு நம்மில் எத்தனை பேரால் அதை தொடர்ந்து செய்ய முடிகிறது என்பது பெரிய கேள்விக்குறிதான். உலகளவில் பெரியவர்களில் மூவரில் ஒருவரும், 11 முதல் 17 வயதுக்குட்பட்ட சிறுவர்களில் ஐந்தில் நான்கு பேரும் தங்களுக்கு தேவையான உடற்பயிற்சியை முறையாக செய்வதில்லை என்று புள்ளிவிவரங்கள் எச்சரிக்கின்றன.

உடல் உழைப்பு குறையும் போது, அது சர்க்கரை நோய் போன்ற பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துவதோடு நின்றுவிடுவதில்லை, நமது நினைவாற்றல், கற்கும் திறன், கவனம் செலுத்துதல் மற்றும் சரியான முடிவுகளை எடுக்கும் திறன் ஆகியவற்றையும் மெல்ல மெல்ல மழுங்கடிக்கிறது. குறிப்பாக, வளரும் குழந்தைகளுக்கு இந்த திறன் குறைபாடானது அவர்களின் எதிர்காலக் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்புகளை பாதிக்கும் முக்கிய காரணியாக மாறிவிடுகிறது.

வேலை தழுவல், குடும்ப சுமைகள், பிள்ளைகளின் படிப்பு என பெற்றோர்கள் தங்களின் அன்றாட ஓட்டத்திலேயே தங்களுக்குரிய நேரத்தை இழந்துவிடுகிறார்கள். இதனால் ஒட்டுமொத்த குடும்பத்தின் ஆரோக்கியமும் பின்தங்கிவிடுகிறது. இந்த சூழலில், பெற்றோரையும் குழந்தைகளையும் தனியாகப் பிரிக்காமல், இருவரையும் இணைத்து ஒரு கூட்டு முயற்சியை மேற்கொண்டால் என்ன நடக்கும் என்ற நோக்கில் சமீபத்தில் ஒரு சுவாரசியமான ஆய்வு நடத்தப்பட்டது.

தடைகளும் புதிய உத்வேகங்களும்

குடும்பங்கள் ஏன் போதிய உடற்பயிற்சி செய்வதில்லை என்பதை ஆழமாக புரிந்துகொள்ள, ஆய்வாளர்கள் 24 குடும்பங்களிடம் விரிவான நேர்காணலை நடத்தினார்கள். இதில், குடும்பங்களின் பொருளாதார பின்னணிக்கு ஏற்ப அவர்களின் அன்றாட தடைகளும் சவால்களும் மாறுபடுவது தெரியவந்துள்ளது.

வசதி குறைந்த பின்னணியை கொண்ட குடும்பங்கள், தங்களின் வசிப்பிடங்களுக்கு அருகே முறையான உடற்பயிற்சி நிலையங்களோ அல்லது விளையாட்டு மைதானங்களோ இல்லாததையும், அப்படியே இருந்தாலும் அதற்கான பயிற்சிக் கட்டணங்கள் தங்களால் சுலபமாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத அளவில் இருப்பதையும் முதன்மை காரணங்களாக குறிப்பிட்டனர். அதே சமயம், வசதி படைத்த குடும்பங்கள் தங்களுக்கு கிடைக்கும் உள்ளூர் வசதிகளை பயன்படுத்தி கொள்ள நினைத்தாலும், நேரமின்மையே தங்களின் மிகப்பெரிய முட்டுக்கட்டை என்று கூறினர்.

ஆனால், இந்த நேர்காணலில் ஒரு அழகான, எதார்த்தமான விஷயம் வெளிப்பட்டது. வீட்டில் பெற்றோர் சுறுசுறுப்பாக ஏதேனும் ஒரு வேலையை செய்யும்போது, அதை பார்க்கும் பிள்ளைகளுக்கும் உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்ற ஆர்வம் தானாகவே தொற்றிக்கொள்கிறது. அதேபோல், பிள்ளைகளின் துள்ளலும், விளையாடும்போது காட்டும் உற்சாகமும் தங்களையும் அறியாமல் தங்களை மீண்டும் சுறுசுறுப்பாக்குவதாக பெற்றோர் நெகிழ்ச்சியோடு பகிர்ந்துகொண்டனர். .

டேக் ரக்பி விளையாட்டும் புதிய பரிசோதனையும்

இந்த தகவல்களையும் எதார்த்தமான சூழலையும் அடிப்படையாகக் கொண்டு, பெற்றோரும் குழந்தைகளும் எவ்வித சிரமமும் இன்றி இணைந்து விளையாடக்கூடிய ஒரு உடற்பயிற்சித் திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டது. இதற்காக 'டேக் ரக்பி' (Tag Rugby) என்ற விளையாட்டு தேர்வு செய்யப்பட்டது.

இது எந்தவிதமான உடல் மோதல்களும் இல்லாத, எளிய, அதே சமயம் அனைத்து வயதினரும் சலிப்பில்லாமல் இணைந்து விளையாடக்கூடிய ஒரு சுவாரசியமான விளையாட்டாகும். இந்த எளிய விளையாட்டை வெறும் 45 நிமிடங்கள் விளையாடினால் உடலிலும் மூளையிலும் என்னென்ன மாற்றங்கள் நடக்கும் என்பதை நேரடியாக அறிய 16 குடும்பங்களைக் கொண்டு ஒரு புதிய பரிசோதனை நடத்தப்பட்டது.

ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் இந்த 16 குடும்பங்களும் 45 நிமிடங்கள் டேக் ரக்பி விளையாடினார்கள். இதில் முறையான வார்ம்-அப், எளிய பயிற்சிகள் மற்றும் சிறிய போட்டிகள் அடங்கியிருந்தன. மற்றொரு நாளில், அவர்கள் எந்தப் பயிற்சியும் செய்யாமல் சாதாரணமாக ஒரே இடத்தில் அமர்ந்திருக்கச் செய்யப்பட்டார்கள்.

இந்த இரண்டு நிகழ்வுகளுக்கும் முன்பும் பின்பும், அவர்களின் நினைவாற்றல், கவனிக்கும் திறன் மற்றும் தகவல்களைச் செயலாக்கும் வேகம் ஆகியவற்றை சோதிக்க கணினி வழியிலான சில தேர்வுகள் வைக்கப்பட்டன. மேலும், அவர்கள் சாப்பிட்ட மதிய உணவுக்குப் பிறகு அவர்களின் ரத்த சர்க்கரை மற்றும் இன்சுலின் அளவுகளும் துல்லியமாகக் கண்காணிக்கப்பட்டன.

உடலுக்கும் மூளைக்கும் கிடைத்த நன்மைகள்

இந்த 45 நிமிட விளையாட்டின் முடிவுகள் ஆராய்ச்சியாளர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தின. பொதுவாக, இன்சுலின் என்பது நமது உடலில் ரத்த சர்க்கரையை கட்டுப்படுத்தும் ஒரு முக்கிய ஹார்மோனாகும். உடற்பயிற்சி செய்த பிறகு சாப்பிட்ட பெற்றோருக்கு, சாதாரணமாக அமர்ந்திருந்த நாளை விட ரத்தத்தில் இன்சுலின் அளவு குறைவாகவே தேவைப்பட்டது.

ஆனால், அவர்களின் ரத்த சர்க்கரையின் அளவு சீராக இருந்தது. அதாவது, அவர்களின் உடல் மிகக் குறைந்த இன்சுலினை கொண்டே உணவை சரியாக பயன்படுத்தி, சர்க்கரை அளவை சீராக வைத்திருந்தது. இது அவர்களின் வளர்சிதை மாற்றமும், உடல் ஆரோக்கியமும் மேம்பட்டதைக் காட்டியது.

அதேபோல், அவர்களின் மூளையின் செயல்பாட்டிலும் உடனடி முன்னேற்றம் தெரிந்தது. விளையாடி முடித்த உடனே குழந்தைகளின் நினைவாற்றல் திறன் கணிசமாக அதிகரித்தது. பெற்றோரை பொறுத்தவரை, தகவல்களை புரிந்து கொண்டு உடனுக்குடன் செயலாற்றும் திறன் உடனடியாக அதிகரித்ததோடு, அந்த விறுவிறுப்பும் சுறுசுறுப்பும் அடுத்த 45 நிமிடங்களுக்கு தொடர்ந்தது.

பள்ளிப் பாடம், அலுவலக வேலை, அன்றாட குடும்ப நிர்வாகம் என எல்லாவற்றிற்கும் நமக்கு நினைவாற்றலும் கவனமும்தான் அடிப்படைத் தேவை எனும் போது, இந்த 45 நிமிட கூட்டு விளையாட்டு அதற்கு பெருமளவு உதவியாக இருப்பது உறுதியானது.

சுருக்கமான ஆய்வு என்றாலும் சிறந்த தீர்வு

இந்த ஆய்வு மிக குறைந்த குடும்பங்களை வைத்தும், ஒரே ஒரு முறை செய்த பயிற்சியை மட்டுமே அடிப்படையாக கொண்டும் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. எனவே, இதை தொடர்ந்து தினமும் அல்லது வாரத்தில் சில நாட்கள் செய்து வந்தால் இன்னும் எவ்வளவு நன்மைகள் கிடைக்கும், அது நிரந்தரமாக உடலில் என்ன மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என்பதை முழுமையாக அறிய இன்னும் கூடுதல் ஆய்வுகள் தேவை என்பதில் மாற்று கருத்து இல்லை.

இருப்பினும், இந்த ஆய்வு நமக்கு ஒரு நடைமுறை சாத்தியமான தீர்வை உணர்த்தியுள்ளது. தனியாக உடற்பயிற்சி செய்யக் கஷ்டப்படும் பெற்றோருக்கு, அல்லது உடற்பயிற்சியை ஒரு சுமையாக நினைப்பவர்களுக்கு, குழந்தைகளோடு இணைந்து விளையாடும் இத்தகைய கூட்டு பயிற்சிகள் பெரும் சுமையாகத் தெரியாது.

இது உடலையும் மூளையையும் புத்துணர்ச்சியாக வைப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், பரபரப்பான அன்றாட வாழ்க்கைக்கு நடுவில் குடும்ப உறுப்பினர்களிடையே ஒரு இணக்கமான, மகிழ்ச்சியான சூழலையும், தரமான நேரத்தையும் உருவாக்குகிறது. ஆரோக்கியமான அடுத்த தலைமுறையை உருவாக்க, குடும்பங்கள் ஒன்றிணைந்து விளையாடுவதற்கான இத்தகைய எளிய வாய்ப்புகளை உருவாக்குவது சமூகத்திற்கு மிக அவசியமான ஒன்றாகும்.

ஆய்வு:

https://sshajournal.com/index.php/1/article/view/101

https://www.mdpi.com/2227-9032/13/24/3186

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2950273X25000451

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TAGGED:

FAMILY HEALTH
குடும்பத்துடன் உடற்பயிற்சி
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