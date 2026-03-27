குழந்தையின் பேச்சை திருடும் டிஜிட்டல் திரை! பெற்றோர்களுக்கு எச்சரிக்கை!
மொழி என்பது வெறும் வார்த்தைகள் மட்டுமல்ல, அது உணர்வுகளோடும் தொடர்புகளோடும் பிணைந்தது என்பதை பெற்றோர் உணர வேண்டும்.
Published : March 27, 2026 at 10:53 AM IST
குழந்தை வளர்ப்பில் முன்பெல்லாம் ஓடிப் பிடித்து விளையாடுவதும், பெரியவர்களிடம் கதை கேட்பதும் தான் பிரதானமாக இருந்தது. ஆனால், இன்று நிலைமை தலைகீழாக மாறிவிட்டது. குழந்தைகள் அடம் பிடித்தாலோ அல்லது நாம் ஒரு வேலையாக இருந்தாலோ, மிக எளிதாக அவர்கள் கையில் செல்போனைத் திணித்து விடுகிறோம்.
"செல்போன் கொடுத்தால் தான் என் பிள்ளை சாப்பிடுகிறான்" என்பது பல வீடுகளில் அன்றாட கதையாகிவிட்டது. இது ஒரு தற்காலிகத் தீர்வாகத் தெரிந்தாலும், குழந்தையின் வளர்ச்சியில், குறிப்பாக அவர்கள் பேசுவதிலும் மற்றவர்களுடன் பழகுவதிலும் ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது.
குழந்தைகள் பேசுவதற்கு தாமதமாவதற்கு அவர்கள் பார்க்கும் இந்த திரைப் பழக்கம் தான் முக்கிய காரணமாக இருப்பதாக மருத்துவ ஆய்வுகள் எச்சரிக்கின்றன.
ஆரம்பகால உரையாடல்களின் முக்கியத்துவம்
ஒரு குழந்தை தனது முதல் வார்த்தையை பேசுவதற்கு முன்பே, அதன் மூளை பேசுவதற்கான வேலைகளை தீவிரமாக செய்ய தொடங்கிவிடுகிறது. குறிப்பாக, ஒரு குழந்தையின் முதல் மூன்று ஆண்டுகள் மிக முக்கியமானவை. இந்த சமயத்தில் தான் நரம்பியல் வளர்ச்சி (Neurological Development) உச்சத்தில் இருக்கும்.
குழந்தைகள் மொழியை ஒரு மெஷின் போல தானாக கற்றுக்கொள்வதில்லை. அவர்கள் மற்றவர்களுடன் உரையாடுவதன் மூலமே கற்கிறார்கள். அம்மா சிரிக்கும்போது அதற்கு பதில் கொடுப்பது, ஒரு சத்தத்தை கேட்டு அதை பிரதிபலிப்பது, தனக்கு வேண்டிய பொருளை விரல் நீட்டி காட்டுவது என ஒவ்வொரு சிறிய அசைவும் ஒரு உரையாடல் தான்.
ஆனால், இந்த நேரத்தை செல்போன் அல்லது டிவி ஆக்கிரமிக்கும்போது, குழந்தையின் மூளைக்கு தேவையான அந்த தூண்டுதல் கிடைப்பதில்லை. திரை என்பது ஒரு ஒருவழிப் பாதை, அதாவது அங்கே பதில் பேசுவதற்கு ஆள் இல்லை என்பதால், குழந்தை பேச வேண்டிய அவசியமே இல்லாமல் போகிறது.
பேச்சு தாமதத்தில் திரை பழக்கத்தின் பங்கு
இன்று ஸ்மார்ட்போன்களும், டேப்லெட்டுகளும் நமது வாழ்வின் ஒரு அங்கமாகிவிட்டன. குழந்தைகளை அமைதிப்படுத்த பெற்றோர் இதை ஒரு கருவியாக பயன்படுத்துகின்றனர். ஆனால் இது பல வழிகளில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது:
- பெற்றோர் குழந்தையுடன் பேச வேண்டிய நேரத்தை செல்போன் திருடிக்கொள்கிறது.
- அதிகப்படியான ஒளியும் சத்தமும் கொண்ட வீடியோக்கள் குழந்தையின் வளரும் மூளையை அதீத அழுத்தத்திற்கு உள்ளாக்குகின்றன.
- வீட்டில் எப்போதும் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் தொலைக்காட்சி கூட குழந்தையின் கவனத்தை சிதறடித்து, அவர்கள் மொழியை கவனிப்பதை குறைக்கிறது.
ஆய்வு முடிவுகள் சொல்வது என்ன?
"அதிகப்படியான திரை நேரம், குறிப்பாக ஒரு நாளைக்கு இரண்டு மணி நேரத்திற்கு மேல் திரையை பார்க்கும் குழந்தைகளுக்கு தங்களது கருத்துக்களை வெளிப்படுத்துவதிலும் (Expressive Skills), மற்றவர்கள் சொல்வதை புரிந்துகொள்வதிலும் அதிக தாமதம் ஏற்படுகிறது.
இதில் கவனிக்க வேண்டியது என்னவென்றால், பொழுதுபோக்கு வீடியோக்களை விட கல்வி சார்ந்த வீடியோக்கள் பெரிய அளவில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தவில்லை என்றாலும், பெற்றோர் குழந்தையுடன் அமர்ந்து அதை பற்றி விவாதித்தால் மட்டுமே அது நேர்மறையான மாற்றத்தை தரும்" என 'The Impact of Screen Time on Speech and Language Development in Children: A Review of Recent Studies' என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வுக் கட்டுரையில் தெரியவந்துள்ளது.
கவனிக்க வேண்டிய எச்சரிக்கை அறிகுறிகள்
உங்கள் குழந்தையின் வளர்ச்சியில் பின்வரும் மாற்றங்கள் இருந்தால் கவனமாக இருக்க வேண்டும்,
- ஒரு வயது: தன் பெயரை சொல்லிக் கூப்பிட்டால் திரும்பாமல் அல்லது ஏதேனும் சத்தங்களை எழுப்பாமல் இருப்பது.
- 18 மாதங்கள்: ஒரு சில வார்த்தைகளை கூட சொல்ல தெரியாமல் இருப்பது.
- இரண்டு வயது: எளிய வாக்கியங்களை சொல்ல முடியாமல் போவது மற்றும் எப்போதும் சைகையிலேயே பேசுவது.
- கண் தொடர்பு (Eye Contact): மற்றவர்களை பார்த்து பேச தவிர்ப்பது.
இந்திய குடும்ப சூழலும் தீர்வுகளும்
இந்தியாவில் இன்று பல குடும்பங்கள் தனிக்குடித்தனங்களாக மாறிவிட்டன. பரபரப்பான வேலை நேரங்களுக்கு இடையில் குழந்தைகளை கவனித்துக் கொள்ள செல்போன் ஒரு சுலபமான வழியாகத் தெரிகிறது. "குழந்தைகள் வீடியோ பார்த்து பல விஷயங்களை கற்று கொள்கிறார்கள்" என்ற பொதுவான நம்பிக்கையும் இருக்கிறது. ஆனால், மொழி என்பது வெறும் வார்த்தைகள் மட்டுமல்ல, அது உணர்வுகளோடும் தொடர்புகளோடும் பிணைந்தது என்பதை பெற்றோர் உணர வேண்டும்.
என்ன செய்வது?
- இரண்டு வயது வரை: வீடியோ கால்களைத் தவிர மற்ற எதற்கும் செல்போன் தரக்கூடாது.
- இரண்டு வயதிற்கு மேல்: ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கும் குறைவாக, அதுவும் பெற்றோருடன் சேர்ந்து பார்க்கலாம்.
- உணவு மற்றும் உறக்கம்: சாப்பிடும் போதும், தூங்கும் போதும் எக்காரணம் கொண்டும் திரைகளைப் பயன்படுத்தக் கூடாது.
- குழந்தைகள் எப்போதுமே பெரியவர்களை பார்த்துதான் வளர்கிறார்கள். எனவே, முதலில் நாம் செல்போன் பயன்படுத்துவதை குறைத்து, குழந்தைகளுடன் விளையாடுவதற்கும் பேசுவதற்கும் அதிக நேரத்தை ஒதுக்க வேண்டும்.
ஒருவேளை குழந்தையின் வளர்ச்சியில் சந்தேகம் இருந்தால், காலம் தாழ்த்தாமல் ஒரு சிறந்த குழந்தைகள் நல மருத்துவரை அல்லது பேச்சுப் பயிற்சியாளரை (Speech Therapist) அணுகுவது மிக அவசியம். ஆரம்பத்திலேயே இதைக் கவனிப்பது குழந்தையின் எதிர்காலத்திற்குப் பெரும் உதவியாக இருக்கும்.
