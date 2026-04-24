நீரிழிவுக்கு தீர்வாகுமா ஆயுர்வேதம்? மருத்துவர் சொல்வது என்ன?

இரவு நேரங்களில் இனிப்பு உணவுகளையோ அல்லது ஐஸ்கிரீம் போன்ற பதார்த்தங்களையோ சாப்பிடும்போது, அவை உடலில் வளர்சிதை மாற்றச் சிக்கல்களை உருவாக்கிச் சர்க்கரை நோயை ஊக்குவிக்கின்றன.

By ETV Bharat Health Team

Published : April 24, 2026 at 5:18 PM IST

  • ஆதித்யா அத்ரேயா மற்றும் நவீன் உனியல்

மருத்துவ உலகம் எவ்வளவோ முன்னேறிவிட்டாலும், இன்றும் தீர்க்க முடியாத சவாலாக இருப்பது நீரிழிவு நோய். ஆங்கில மருத்துவத்தில் சர்க்கரை அளவை கட்டுக்குள் வைக்க முடியுமே தவிர, அதை முழுமையாக குணப்படுத்துவது என்பது சவாலான காரியமாக உள்ளது.

ஆனால், நம் முன்னோர்கள் வழங்கிய ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில் இதற்கான தீர்வு ஒளிந்திருப்பதாகப் பல ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. நீரிழிவு என்பதை வெறும் ரத்த சர்க்கரை சார்ந்த பிரச்சனையாக மட்டும் பார்க்காமல், அதை ஒரு வாழ்வியல் குறைபாடாக ஆயுர்வேதம் அணுகுகிறது.

நோய்க்கான அறிகுறியை மட்டும் குணப்படுத்தாமல், அந்த நோய் உருவாவதற்கான அடிப்படை காரணத்தை கண்டறிந்து அகற்றுவதே இதன் தனிச்சிறப்பு. சமீபகாலமாக அரசு மற்றும் பல்கலைக்கழகங்கள் இணைந்து ஆயுர்வேத மருத்துவத்தை நவீன அறிவியல் ஆய்வுகளுக்கு உட்படுத்தி வருவது இத்துறைக்குக் கிடைத்துள்ள மிகப்பெரிய அங்கீகாரமாகும்.

ஆயுர்வேதத்தின் அடிப்படை தத்துவம்

ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில் 'நிதான் பரிவர்ஜன்' என்ற ஒரு கொள்கை உண்டு. அதாவது, ஒரு நோய் உடலில் வர எது காரணமாக இருக்கிறதோ, அதை முதலில் அடியோடு நீக்க வேண்டும். சர்க்கரை நோயை 'மதுமேகம்' என்று ஆயுர்வேதம் அழைக்கிறது. இது தவறான உணவு பழக்கம் மற்றும் வாழ்வியல் முறைகளால் ஏற்படும் ஒரு கோளாறு.

நவீன மருந்துகள் ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையை தற்காலிகமாக குறைக்கும் வேலையை செய்கின்றன. ஆனால் ஆயுர்வேதம், உடலின் வளர்சிதை மாற்றத்தை சீராக்கி, உடலை தானாகவே சர்க்கரையை நிர்வகிக்க தயார் செய்கிறது. இதனால்தான் நீண்ட கால அடிப்படையில் ஆயுர்வேதத்தை பின்பற்றுபவர்கள் சர்க்கரை நோயிலிருந்து முழுமையான விடுதலை பெற வாய்ப்புள்ளதாக மருத்துவர்கள் கருதுகின்றனர்.

கசப்பும் இனிப்பும் தரும் பாடங்கள்

ஜோத்பூரில் உள்ள அரசு கண்டா பால்சா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையின் மூத்த ஆயுர்வேத மருத்துவர் அசோக் மிட்டல் இது குறித்து விரிவாக விளக்குகிறார். "ஆயுர்வேத மருத்துவத்தின்படி உணவின் சுவைக்கு முக்கியப் பங்கு உண்டு. இதில் 'திக்த ரசம்' எனப்படும் கசப்பு தன்மை கொண்ட மூலிகைகள் நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு வரப்பிரசாதமாகும்.

வேம்பு, நிலவேம்பு, குட்கி, சிராத்தா, சீந்தில் கொடி, பாகற்காய் மற்றும் வெந்தயம் போன்றவை உடலில் உள்ள பித்தம் மற்றும் கபத்தை குறைத்து சர்க்கரை அளவை சமநிலைப்படுத்துகின்றன. இவை காற்றையும் ஆகாயத்தையும் அடிப்படையாகக் கொண்டவை என்பதால் உடலில் உள்ள நச்சுக்களை வெளியேற்ற உதவுகின்றன.

அதே சமயம், நாம் விரும்பி உண்ணும் இனிப்பு சுவை 'குரு' வகையை சார்ந்தது. அதாவது இவை செரிமானத்திற்கு மிகவும் கடினமானவை. குறிப்பாக இரவு நேரங்களில் இனிப்பு உணவுகளையோ அல்லது ஐஸ்கிரீம் போன்ற பதார்த்தங்களையோ சாப்பிடும்போது, அவை உடலில் வளர்சிதை மாற்றச் சிக்கல்களை உருவாக்கிச் சர்க்கரை நோயை ஊக்குவிக்கின்றன.

முற்காலத்தில் நம் வாழ்வியல் முறை இயற்கையோடு ஒன்றியிருந்தது. இரவு உணவை சீக்கிரம் முடிப்பது, சரியான நேரத்திற்கு உறங்குவது போன்ற பழக்கங்கள் இருந்தன. மீண்டும் அந்த பழைய வாழ்வியல் முறைக்கு திரும்புவதே நீரிழிவைத் தடுப்பதற்கான முதல் படி" என்கிறார்.

காலநிலையும் ஆரோக்கியமும்

ஆயுர்வேதத்தில் 'ருதுசர்யா' எனப்படும் பருவகால ஒழுங்குமுறை மிக முக்கியமானது. இந்தியாவில் உள்ள ஆறு பருவகாலங்களுக்கு ஏற்ப நம் உணவு முறையையும் வாழ்க்கை முறையையும் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று இது வலியுறுத்துகிறது. காலநிலைக்கு ஏற்ப உடலின் செரிமானத் திறன் மாறும். அதை அறிந்து செயல்பட்டால் நீரிழிவு மட்டுமல்ல, எந்த நோயும் நம்மை அண்டாது.

உதாரணமாக, அதிகாலையில் எழுந்தவுடன் சாதாரண வெப்பநிலையில் உள்ள நீரைக் குடிக்கும் பழக்கம் உடலின் இயக்கத்தைச் சீராக்கும். இப்படி எளிய ஆனால் வலிமையான பழக்கவழக்கங்கள் மூலமே பெரிய நோய்களை விரட்ட முடியும்.

உதாரணங்கள்

டாக்டர் மிட்டலிடம் சிகிச்சை பெற்று வரும் 46 வயதான திலீப் வைஷ்ணவ் என்பவரின் அனுபவம் இதற்கு சிறந்த உதாரணம். ஒரு ஆண்டுக்கு முன்பு இவருக்கு சர்க்கரை நோய் கண்டறியப்பட்டபோது, அதன் அளவு 550 ஆக இருந்தது. ஆங்கில மருத்துவத்தில் சிகிச்சை பெற்றும் சர்க்கரை அளவு 250-க்கு கீழே குறையவில்லை.

ஆனால், கடந்த எட்டு மாதங்களாக ஆயுர்வேத சிகிச்சையை மேற்கொண்டு வரும் அவருக்கு, தற்போது உணவுக்கு பிந்தைய சர்க்கரை அளவு 140 முதல் 150 வரை சீராக இருக்கிறது. இது மருந்துடன் சேர்த்து, மருத்துவரின் ஆலோசனையின்படி தினமும் 4 முதல் 5 கிலோமீட்டர் நடப்பது மற்றும் இனிப்புகளை முழுமையாகத் தவிர்ப்பது போன்ற கட்டுப்பாடுகளால் சாத்தியமானது.

அரசின் முயற்சி

பாரம்பரிய மருத்துவத்தை நவீன மருத்துவத்துடன் இணைக்க மத்திய அரசு பல்வேறு முயற்சிகளை எடுத்து வருகிறது. ஆயுஷ் (AYUSH) அமைச்சகம் மூலம் நீரிழிவு போன்ற நோய்களைக் கட்டுப்படுத்தத் தீவிர ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

டேராடூனில் உள்ள உத்தரகண்ட் ஆயுர்வேத பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் அருண் திரிபாதி இது குறித்துப் பேசுகையில், ஆயுர்வேத மருந்துகள் சர்க்கரை அளவைச் சீராக்குவதுடன் அது சார்ந்த மற்ற உபாதைகளையும் இயற்கையாகவே குணப்படுத்துவதாகக் குறிப்பிடுகிறார்.

ஆயுர்வேத மருத்துவமனைகளை ஆராய்ச்சி மையங்களாக மாற்றி, அங்கு முறையான அறிவியல் தரவுகளைச் சேகரிக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. இது குறித்துப் பல்கலைக்கழகத்தின் மூத்த மருத்துவர் ஹர்ஷ் செகல் கூறுகையில், கடந்த 20 ஆண்டுகளில் ஆயுர்வேதத்தின் மிகப்பெரிய பலமாக அதன் பக்கவிளைவற்ற தன்மையைக் காண்கிறோம். அதிகப்படியான ஆங்கில மருந்துகள் எடுப்பதால் நோயாளிகள் வேறு சில உடல்நலப் பாதிப்புகளுக்கு உள்ளாகிறார்கள். ஆனால், ஆயுர்வேதம் அத்தகைய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தாது.

தனிநபர் சிகிச்சையின் முக்கியத்துவம்

ஆயுர்வேதத்தின் மற்றொரு சிறப்பம்சம், அது ஒவ்வொரு மனிதரின் உடல் வாகுக்கும் ஏற்ப மாறுபடும். ஒரே மருந்து எல்லாருக்கும் பொருந்தாது. ஒருவரின் நோயின் தீவிரம், அவரின் வயது மற்றும் உடல் பலம் ஆகியவற்றை ஆராய்ந்த பிறகே மருத்துவர்கள் சிகிச்சை முறையைத் தீர்மானிக்கின்றனர். சர்க்கரை நோயின் ஆரம்பக்கட்டத்தில் இருப்பவர்கள் யோகாசனம் மற்றும் உணவு ஒழுக்கத்தைப் பின்பற்றினால் மிக விரைவாக இதிலிருந்து மீள முடியும்.

முடிவாக, நீரிழிவு நோயை வெல்வதற்கு மருந்துகளைத் தாண்டி மன உறுதியும் வாழ்வியல் மாற்றமும் அவசியம் என்கின்றனர். யோகாசனம், உணவு ஒழுக்கம் மற்றும் சரியான நேரத்தில் தூக்கம் ஆகியவற்றை ஆயுர்வேத மருந்துகளோடு இணைக்கும்போது, டைப் 2 நீரிழிவு நோயாளிகள் ஆரோக்கியமான வாழ்வை நோக்கித் திரும்ப முடியும். இது ஒரு நீண்ட பயணம் என்றாலும், இதன் மூலம் கிடைக்கும் தீர்வு நிலையானது மற்றும் உடலுக்குப் பாதுகாப்பானது.

