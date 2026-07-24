பருவமழை கால நோய்களும் பாதுகாத்து கொள்ளும் வழிகளும்: மாநில வாரியாக ஈடிவி பாரத் வழங்கும் சிறப்பு தொகுப்பு!
ஐந்து வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகள் தான் இந்த மழைக்கால நோய்களால் அதிகம் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். வயிற்றுப்போக்கு, நிமோனியா மற்றும் நுரையீரல் சார்ந்த தொற்றுகளால் குழந்தைகள் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்படுவது இந்த காலத்தில் அதிகம்.
Published : July 24, 2026 at 5:20 PM IST
மழைக்காலம் என்றாலே அனைவருக்கும் மனதிற்குள் ஒருவித மகிழ்ச்சியும், இதமான உணர்வும் தொற்றிக்கொள்ளும். ஆனால், அதே மழைக்காலம் தான் பலவிதமான நோய் தொற்றுகளையும் நமக்கு பரிசளித்து செல்கிறது. முந்தைய காலங்களை போல அல்லாமல், தற்போதைய காலநிலை மாற்றத்தினால் மழை பெய்யும் நேரமும் முறையும் முற்றிலும் மாறிவிட்டது. ஒரே நாளில் கொட்டித் தீர்க்கும் கனமழை, அதை தொடர்ந்து நீடிக்கும் கடும் வெயில் என மாறிமாறி வரும் வானிலையால் கொசுக்களும், கிருமிகளும் மிக வேகமாக பெருகுகின்றன.
இதனால் டெங்கு, டைஃபாய்டு, காய்ச்சல் போன்ற நோய்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அதிகரித்து வருகின்றன. இந்த சூழலில், நம் நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களில் மழைக்காலத்தில் ஏற்படும் சுகாதார சவால்கள் என்னென்ன, அவற்றை நாம் எதிர்கொள்வது எப்படி என்பதைப் பற்றி நமது ஈடிவி பாரத் நிறுவனம் நடத்திய விரிவான கள ஆய்வின் அடிப்படையிலான செய்தி தொகுப்பு இதோ!
காலநிலை மாற்றமும், நோய்களின் புதிய அச்சுறுத்தலும்
காலநிலை மாற்றம் என்பது ஏதோ எதிர்காலத்தில் வரப்போகும் விஷயம் அல்ல, அது ஏற்கனவே நம் அன்றாட வாழ்க்கையை பாதிக்க தொடங்கிவிட்டது. மழை சீராக பெய்யாமல், விட்டுவிட்டு பெய்வதால் ஆங்காங்கே நீர் தேங்கி கொசுக்கள் உற்பத்தி அதிகமாகிறது.
முன்பெல்லாம் மலேரியா போன்ற நோய்கள் அதிகமாக இருந்தன. ஆனால், அரசின் தொடர் நடவடிக்கைகளால் அவை இப்போது குறைந்துவிட்டன. அதே நேரம் டெங்கு காய்ச்சல் நாடு முழுவதும் மிக வேகமாக பரவி வருகிறது. இதோடு சர்க்கரை நோய், ரத்த அழுத்தம், இதய நோய் போன்ற பிரச்சனை உள்ளவர்களுக்கு மழைக்கால தொற்று ஏற்படும்போது, பாதிப்பு மிகவும் தீவிரமாகிவிடுகிறது.
மருத்துவ வல்லுநர்கள் கூறுவது என்ன?
இது குறித்து புனே சஹயாத்ரி மருத்துவமனையின் டாக்டர் சிஷிர் ஜோஷி கூறுகையில், "கனமழை மற்றும் வெள்ளத்தால் குடிநீர் ஆதாரங்களில் கழிவுநீர் கலக்கும்போது டைஃபாய்டு, காலரா, ஹெபடைடிஸ் A, லெப்டோஸ்பைரோசிஸ் (எலி காய்ச்சல்) மற்றும் கடுமையான வயிற்றுப்போக்கு நோய்கள் எளிதில் பரவுகின்றன. வெயில் மற்றும் மழை மாறிமாறி வருவதால், திறந்தவெளிகளிலும் வீட்டின் அருகிலும் தேங்கும் சுத்தமான நீரில் கொசுக்கள் மிக வேகமாக இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன" என்றார்.
அதேபோல, புனே இனாம்தார் மருத்துவமனையின் நுண்ணுயிரியலாளர் ஸ்ருதிகா காவளி, "தொடர்ந்து மழை பெய்தால் கொசுவின் முட்டைகள் அடித்து செல்லப்பட்டுவிடும். ஆனால், இப்போது பெய்யும் சீரற்ற மழைநீர் ஆங்காங்கே தேங்கி நிற்பதால், கொசுக்கள் பெருகவும் நீரின் வழியாக கிருமிகள் பரவவும் ஏதுவான சூழல் உருவாகிறது" என்கிறார்.
குழந்தைகளே அதிகம் பாதிக்கப்படுகிறார்கள்!
ஐந்து வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகள் தான் இந்த மழைக்கால நோய்களால் அதிகம் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். வயிற்றுப்போக்கு, நிமோனியா மற்றும் நுரையீரல் சார்ந்த தொற்றுகளால் குழந்தைகள் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்படுவது இந்த காலத்தில் அதிகம்.
குழந்தைகளுக்கு சரியான நேரத்தில் தடுப்பூசி போடுவதும், சத்தான உணவுகளை வழங்குவதும் மட்டுமே அவர்களின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரித்து, இந்த நோய்களிலிருந்து அவர்களை பாதுகாக்கும் என்று மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்துகிறார்கள்.
மாநில வாரியாக மழைக்கால சுகாதார நிலைமை:
அஸ்ஸாம்: மழைக்கால நோய்களை தடுக்க பயப்படாமல், முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு செயல்பட்டு வருகிறது. தேவையான மருந்துகளைச் சேமித்து வைப்பது மற்றும் மருத்துவமனைகளைத் தயார் நிலையில் வைப்பது போன்ற பணிகளில் அம்மாநில சுகாதாரத்துறை தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளது.
பீகார்: இங்கு காய்ச்சல், டைஃபாய்டு, மஞ்சள் காமாலை போன்ற நீரினால் பரவும் நோய்கள் ஒருபுறம் இருக்க, வெள்ளப்பெருக்கால் பாம்புக்கடி சம்பவங்கள் பெருமளவில் அதிகரித்துள்ளன. குறிப்பாக முங்கர் போன்ற மாவட்டங்களில் விவசாயிகள் மற்றும் குழந்தைகள் பாம்புக்கடியால் அதிகம் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
டெல்லி: தலைநகர் டெல்லியில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் டெங்கு பெரிய சவாலாக உருவெடுக்கிறது. இதற்காக அரசு மருத்துவமனைகளில் தனியாக காய்ச்சல் சிகிச்சை மையங்கள் மற்றும் டெங்கு வார்டுகள் அமைத்து நிலைமையைக் கண்காணித்து வருகின்றனர்.
மஹாராஷ்டிரா & கர்நாடகா: மும்பை, புனே, நாக்பூர் மற்றும் கர்நாடகாவின் தட்சிண கன்னடா பகுதிகளில் வெள்ளம் மற்றும் தேங்கிய மழைநீரால் லெப்டோஸ்பைரோசிஸ் (எலி காய்ச்சல்) பரவி வருகிறது. மேலும், மஹாராஷ்டிராவின் சில கிராமங்களில் இன்னமும் பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் கிடைக்காததால் வயிற்றுப்போக்கு மற்றும் டைஃபாய்டு அடிக்கடி ஏற்படுகிறது.
ராஜஸ்தான்: கனமழைக்குப் பிறகு தூய்மையற்ற குடிநீரைப் பயன்படுத்துவதால், வயிற்றுப்போக்கு, வாந்தி மற்றும் நீர்ச்சத்து குறைபாடு போன்ற பிரச்சனைகளுடன் மருத்துவமனைக்கு வரும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதாக இங்குள்ள மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
கேரளா: இந்த ஆண்டு கேரளாவில் ஷிகெல்லா (Shigella) எனும் பாக்டீரியா தொற்று அதிகரித்து வருகிறது. இது கடுமையான வயிற்றுப்போக்கை உண்டாக்கும் என்பதால், சுகாதாரத்தையும் கண்காணிப்பையும் அதிகரிக்க வேண்டியது அவசியமாகியுள்ளது.
தமிழ்நாடு: டெங்கு பரவலில் இருந்து பாதுகப்பாக இருக்க மக்கள் தங்களின் வீடுகளையும் சுற்றப்புறத்தையும் தூய்மையாக வைக்க வேண்டும் என்று தமிழக சுகாதார வல்லுநர்கள் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.
நாம் செய்ய வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கைகள்:
- வீட்டைச் சுற்றிலும், மொட்டை மாடியிலும் தண்ணீர் தேங்காமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
- தண்ணீர் சேமிக்கும் பாத்திரங்களை எப்போதும் மூடி வைக்க வேண்டும்.
- காய்ச்சி வடிகட்டிய பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீரை மட்டுமே பருக வேண்டும்.
- ஜன்னல்களுக்கு கொசு வலைகளை பயன்படுத்தலாம்.
- காய்ச்சல் அல்லது ஏதேனும் நோய் அறிகுறிகள் தென்பட்டால், உடனடியாக மருத்துவரை அணுகி சிகிச்சை பெற வேண்டும். சுய மருத்துவம் செய்துகொள்வதை தவிர்க்க வேண்டும்.
மழைக்காலம் என்பது தவிர்க்க முடியாத ஒன்று. ஆனால், நாம் விழிப்புணர்வுடனும் முன்னெச்சரிக்கையுடனும் இருந்தால், நோய் பரவலை நிச்சயம் தடுக்க முடியும்!