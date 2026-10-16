கர்ப்ப காலத்தில் என்ன சாப்பிட வேண்டும்? குழந்தையின் மூளை வளர்ச்சிக்கு எந்தெந்த உணவுகள் அவசியம்?
உடலில் ஆக்ஸிஜனை கொண்டு செல்லும் ஹீமோகுளோபின் உற்பத்திக்கு இரும்புச்சத்து அவசியமானது. கர்ப்ப காலத்தில் இச்சத்து குறைந்தால் ரத்த சோகை ஏற்பட்டு, அது நேரடியாக குழந்தையின் மூளை வளர்ச்சியைப் பாதிக்கும்.
Published : October 16, 2026 at 7:00 AM IST
கருவுற்ற நாள் முதல் பிரசவம் வரை தாய்மார்களுக்கு கிடைக்கும் ஆலோசனைகளுக்கு பஞ்சமே இருக்காது. குறிப்பாக, "குங்குமப்பூ சாப்பிட்டால் குழந்தை சிவப்பாகப் பிறக்கும்" என்றெல்லாம் கூறப்படும் நிறம் சார்ந்த கற்பனை கதைகளுக்கு அறிவியல் ரீதியாக எந்த ஆதாரமும் இல்லை.
குழந்தையின் நிறம் என்பது முற்றிலும் பெற்றோரின் மரபணுக்களை (Genes) சார்ந்ததே தவிர, தாய் சாப்பிடும் உணவால் மாறுவதில்லை. ஆனால், உணவிற்கும் குழந்தையின் நிறத்திற்கும் தொடர்பில்லை என்றாலும், அதன் மூளை வளர்ச்சிக்கும் நினைவாற்றலுக்கும் மிக நெருங்கிய தொடர்புண்டு.
கர்ப்பத்தின் ஒன்பது மாதங்களில் தாய் உட்கொள்ளும் ஊட்டச்சத்துமிக்க உணவே, குழந்தையின் எதிர்கால புத்தி கூர்மைக்கும் நரம்பு மண்டலத்தின் ஆரோக்கியமான வளர்ச்சிக்கும் சரியான அடித்தளமாக அமைகிறது. எனவே, மூடநம்பிக்கைகளை தவிர்த்து, குழந்தையின் வளர்ச்சிக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துகள் என்னென்ன என்பதை பார்ப்போம்.
குழந்தையின் மூளை வளர்ச்சிக்கு தேவையான முக்கிய ஊட்டச்சத்துகள்
போலிக் அமிலம்: குழந்தையின் நரம்பு மண்டலம் மற்றும் செல்களின் தொடக்க நிலை வளர்ச்சிக்கு போலிக் அமிலம் மிகவும் அடிப்படையானது. கர்ப்பத்தின் முதல் சில மாதங்களில் இச்சத்து போதுமான அளவு கிடைப்பது அவசியமாகும். கீரைகள், பீன்ஸ், வேர்க்கடலை, சூரியகாந்தி விதைகள், முழு தானியங்கள், முட்டை, மீன் மற்றும் பாதாம், பிஸ்தா போன்ற பருப்பு வகைகளில் இது தாராளமாகக் கிடைக்கிறது.
இரும்புச்சத்து: உடலில் ஆக்ஸிஜனை கொண்டு செல்லும் ஹீமோகுளோபின் உற்பத்திக்கு இரும்புச்சத்து அவசியமானது. கர்ப்ப காலத்தில் இச்சத்து குறைந்தால் ரத்த சோகை ஏற்பட்டு, அது நேரடியாக குழந்தையின் மூளை வளர்ச்சியைப் பாதிக்கும். பசலைக்கீரை, பருப்பு வகைகள், பூசணி விதைகள், மாமிசம், மீன், முட்டை, டோஃபு மற்றும் கரும் சாக்லேட் (Dark Chocolate) போன்றவற்றைச் சாப்பிடுவது ரத்த சோகை வராமல் காக்கும்.
அயோடின்: பிறக்கப்போகும் குழந்தையின் நரம்பு மண்டலம் மற்றும் மூளை வளர்ச்சிக்குத் தேவையான ஹார்மோன்களை உற்பத்தி செய்ய அயோடின் உதவுகிறது. அயோடின் கலந்த உப்பு, மீன், முட்டை மற்றும் பால் பொருட்களை உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது நல்லது. எனினும், உப்பின் பயன்பாடு எப்போதும் அளவாகவே இருக்க வேண்டும்.
கோலின்: தாய் வயிற்றில் இருக்கும்போதே குழந்தையின் மூளை மற்றும் நரம்பு மண்டலச் செயல்பாடுகளுக்கு கோலின் என்ற சத்து பெரிதும் துணையாக நிற்கிறது. முட்டை, மீன், மாமிசம், பால், சோயாபீன்ஸ் மற்றும் பலவகை காய்கறிகள் மூலமாக இச்சத்து உடலுக்குத் தடையின்றி அடைகிறது.
ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள்: குழந்தையின் மூளைத் திறன் மற்றும் கண் பார்வை வளர்ச்சிக்கு ஒமேகா-3 மிக அவசியம். சால்மன் போன்ற மீன் வகைகள், ஆளி விதைகள் (Flaxseeds), சியா விதைகள், வால்நட்ஸ் மற்றும் சோயாபீன்ஸ் மூலமாக இவற்றை உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.
வைட்டமின் பி12 : போலிக் அமிலத்துடன் இணைந்து நரம்பு செல்களைப் பாதுகாப்பதற்கும், மூளை சிறப்பாகச் செயல்படுவதற்கும் வைட்டமின் பி12 உதவுகிறது. பால், தயிர், பனீர், முட்டை மற்றும் அசைவ உணவுகளில் இது போதுமான அளவில் உள்ளது.
ஆய்வு:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9722743/