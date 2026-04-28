வெயிலுக்கு எது பெஸ்ட்: இளநீரா? ORS-ஆ? யார், எப்போது குடிக்க வேண்டும்?

வெயிலில் நீண்ட நேரம் கடினமாக உழைப்பவர்கள் அல்லது விளையாட்டு வீரர்கள் அதிகப்படியான தாதுக்களை இழப்பதால், அவர்கள் தகுந்த ஆலோசனையுடன் எலக்ட்ரோலைட் பானங்களை எடுத்துக்கொள்வது அவசியம்

கோடை வெயில் வாட்டி வதைக்கும் போது, எவ்வளவுதான் தண்ணீர் குடித்தாலும், ஏதோ ஒன்று குறைவது போன்ற உணர்வும், உடல் தளர்ச்சியும் பலருக்கும் ஏற்படும். இதற்காகத்தான் பலரும் இளநீரையோ அல்லது கடைகளில் விற்கும் எலக்ட்ரோலைட் பானங்களையோ நாடுகிறோம்.

சிலர் முன்னெச்சரிக்கையாக எப்போதும் தங்கள் பையில் ஒரு 'ஓஆர்எஸ்' பாக்கெட்டை வைத்திருப்பார்கள். ஆனால், தாகம் எடுக்கும் போதெல்லாம் இவற்றை குடிப்பது பாதுகாப்பானதா? இயற்கையான இளநீர் எல்லா நேரங்களிலும் போதுமானதா? இந்த இரண்டில் எது சிறந்தது என்பதை கட்டாயம் தெரிந்துகொள்வது அவசியம்.

வெப்பமும் உடல் மாற்றமும்

கடுமையான வெயிலில் நாம் வேலை செய்யும் போதோ அல்லது நடக்கும் போதோ உடல் சூடாகிறது. இந்த சூட்டை தணிக்க உடல் வியர்வையை வெளியேற்றுகிறது. வியர்வை என்பது வெறும் தண்ணீர் மட்டுமல்ல, அதில் சோடியம், பொட்டாசியம் போன்ற தாதுக்களும் கலந்திருக்கும். இவைதான் நம் உடலின் நரம்புகளும் தசைகளும் சீராக இயங்க உதவுகின்றன.

வெயில் காலத்தில் தாகத்தை நாம் அலட்சியப்படுத்தும் போது, அது உடல் சோர்வு, தலைச்சுற்றல் மற்றும் கவனக்குறைவு போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுக்கிறது. பல நேரங்களில் சிறுநீர் அடர் மஞ்சள் நிறத்தில் வெளியேறுவது நாம் போதிய அளவு நீர்ச்சத்துடன் இல்லை என்பதற்கான தெளிவான அறிகுறியாகும்.

எலக்ட்ரோலைட் பானங்கள்: நன்மையும் எச்சரிக்கையும்

கடைகளில் பாக்கெட்டுகளில் அடைத்து விற்கப்படும் எலக்ட்ரோலைட் பானங்கள், பவுடர்கள் உடலில் உடனடியாக நீர்ச்சத்தை அதிகரிக்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் சோடியம், பொட்டாசியம் மற்றும் குளுக்கோஸ் சரியான விகிதத்தில் கலக்கப்பட்டிருக்கும். குறிப்பாக அதிகப்படியான வியர்வை வெளியேறும் போது அல்லது வயிற்றுப்போக்கு போன்ற சமயங்களில் இவை மருந்தாக செயல்படுகின்றன.

இருப்பினும், இந்த பானங்களில் சில குறைபாடுகளும் உள்ளன. சுவைக்காக சேர்க்கப்படும் செயற்கை நிறங்கள் மற்றும் அதிகப்படியான சர்க்கரை ஆரோக்கியத்திற்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும். சில பானங்களில் சேர்க்கப்படும் கஃபைன் (Caffeine) அம்சம், சிலருக்கு படபடப்பை உண்டாக்கலாம்.

எனவே, சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்கள் அல்லது சிறுநீரகப் பாதிப்பு உள்ளவர்கள் இத்தகைய பானங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆய்வுகள் எச்சரிக்கின்றன. மருத்துவ ரீதியான தேவை இருந்தால் மட்டுமே செயற்கை பானங்களை நாடுவது நல்லது.

இளநீர்

இளநீரை 'இயற்கையின் எனர்ஜி ட்ரிங்க்' என்று அழைக்கலாம். இதில் பொட்டாசியம் மற்றும் மெக்னீசியம் போன்ற தாதுக்கள் இயற்கையாகவே நிறைந்துள்ளன. உடற்பயிற்சிக்கு பிறகு அல்லது சாதாரண வெயில் நேரத்தில் இளநீர் குடிப்பது தசைகளில் ஏற்படும் பிடிப்புகளை தடுத்து, உடலுக்கு குளிர்ச்சியை தருகிறது. இதில் செயற்கை சர்க்கரையோ அல்லது தேவையற்ற ரசாயனங்களோ இல்லாதது இதன் கூடுதல் சிறப்பு. செரிமான பிரச்சனை உள்ளவர்களுக்கு கூட இளநீர் இதமாக இருக்கும்.

ஆனால், இளநீரிலும் ஒரு சிறிய குறைபாடு உள்ளது. இதில் சோடியத்தின் அளவு மிகக் குறைவு. எனவே, ஒரு நபர் மிகக் கடுமையான வெயிலில் நீண்ட நேரம் வேலை செய்து, அதிகப்படியான வியர்வையை இழந்திருந்தால், இளநீர் மட்டும் அவருக்குப் போதுமானதாக இருக்காது. அத்தகைய சூழலில் உடலில் சோடியம் அளவை சமன் செய்ய வேறு சில உணவுகளையும் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டியிருக்கும்.

யார் எதைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்?

ஒவ்வொருவரின் உடல்நிலையும், அவர்கள் இருக்கும் சூழலும் மாறுபட்டவை. எனவே, எல்லோருக்கும் ஒரே மாதிரியான பானம் செட் ஆகாது.

  • வெயிலில் நீண்ட நேரம் கடினமாக உழைப்பவர்கள் அல்லது விளையாட்டு வீரர்கள் அதிகப்படியான தாதுக்களை இழப்பதால், அவர்கள் தகுந்த ஆலோசனையுடன் எலக்ட்ரோலைட் பானங்களை எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
  • வீட்டிற்குள் இருப்பவர்கள் அல்லது மிதமான வெயிலில் செல்பவர்களுக்கு இளநீர் ஒரு மிகச்சிறந்த தேர்வாகும்.
  • வயதானவர்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு நீர்ச்சத்து குறைபாடு ஏற்படும் போது, அவர்களுக்கு இளநீரை முதலில் கொடுத்துப் பழகலாம். ஆனால், ஏதேனும் உடல் உபாதைகள் இருந்தால் மருத்துவர் ஆலோசனையின் பேரில் பானங்களைத் தேர்வு செய்வது அவசியம்.

அளவோடு குடிப்பதன் அவசியம்

எதுவுமே அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு என்பார்கள். இது நீர்ச்சத்து பானங்களுக்கும் பொருந்தும். அதிகப்படியாக இளநீர் குடிப்பது உடலில் பொட்டாசியம் அளவை அதிகரித்து சில சிக்கல்களை உருவாக்கலாம். எனவே, ஒரு நேரத்தில் ஒரு சிறிய கப் (சுமார் 150 மி.லி) இளநீர் குடிப்பதே சிறந்தது என்று ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. அதன் பிறகும் தாகம் எடுத்தால் சாதாரணத் தண்ணீரைக் குடிக்கலாம். அதேபோல், எலக்ட்ரோலைட் பானங்களையும் தாகம் எடுக்கும் போதெல்லாம் குடிப்பது சிறுநீரகத்திற்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

சரியான முறையில் நீர்ச்சத்தை பராமரிக்க சில வழிகள்:

  • தாகம் எடுக்கும் வரை காத்திருக்காமல், நாள் முழுவதும் சீரான இடைவெளியில் தண்ணீர் குடிப்பதை வழக்கமாக்கி கொள்ளுங்கள்.
  • வெறும் பானங்களை மட்டும் குடிக்காமல், நீர்ச்சத்து நிறைந்த பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது உடலுக்கு தேவையான சத்துக்களை இயற்கையாகவே வழங்கும்.
  • வெளியில் செல்லும் போது உங்கள் உடலின் எடையை பொறுத்து, ஒரு மணி நேரத்திற்கு அரை லிட்டர் முதல் ஒரு லிட்டர் வரை தண்ணீர் அல்லது நீர் ஆகாரங்களை எடுத்துக்கொள்வது அவசியம்.

ஆய்வு:

இதையும் படிங்க:

'டீ' குடித்துவிட்டு காலை உணவை தவிர்க்கிறீர்களா? என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் தெரியுமா?

வெயில் காலத்தில் வயிறு மந்தமாக இருக்கிறதா? சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள் இதோ!

தனிமையில் அமர்ந்து சாப்பிட்டால் இவ்வளவு சிக்கலா? சேர்ந்து சாப்பிட வலியுறுத்தும் ஆய்வு!

