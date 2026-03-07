ETV Bharat / health

இந்த முறை கோடை வெப்பம் அதிகமாக இருக்கும் என எச்சரிக்கை! நம்மை பாதுகாக்க இவை தான் சிறந்த வழிகள்

வெப்ப பக்கவாதம் என்பது வெப்பம் தொடர்பான நோயின் மிகக் கடுமையான வடிவம் என்று மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

தமிழ்நாட்டின் வானிலை சற்று தீவிரமாக மாறி வருகிறது. மழை சற்று தணிந்து வெயில் சுட்டெரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. இன்று வேலூர் மாவட்டத்தில் அதிகபட்சமாக 37 டிகிரி செல்சியல் வெயில் பதிவாகியுள்ளது. இந்த நேரத்தில், மழை காலங்களை போலவே, வெயில் காலங்களிலும் மக்களுக்கு நோய் தொற்று ஏற்படும் சூழல் நிலவுகிறது. அதேபோல, கால்நடைகளையும் பராமரிப்பது பெரும் சவாலாக இருக்கும்.

சாதாரண மனித உடலின் வெப்பநிலை 36.5 டிகிரி முதல் 37.5 டிகிரி செல்சியஸ் வரை இருக்கும். இதன், சராசரி வெப்பநிலை 37 டிகிரி செல்கியஸ் (98.6°F) எனக் கணக்கிடப்படுகிறது. இந்த வெப்பநிலை வயது, செயல்பாடுகள், நாள், நேரம் மற்றும் அளவிடப்படும் இடம் ஆகியவற்றைப் பொறுத்து சிறிது மாறுபடலாம்.

மனிதர்களுக்கு 38 டிகிரி செல்சியஸிற்கு (100.4°F) மேல் உடற்சூடு இருந்தால், அது காய்ச்சலாகக் கருதப்படுகிறது. இதுவே, அவர்களை சுற்றி வெப்பநிலை அதிகரிக்கும்போது, அவர்களுக்கு உடலில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது.

2026 மார்ச் முதல் மே வரையிலான பருவத்திற்கான அதிகபட்ச வெப்பநிலை முன்னறிவிப்பு
வெப்ப அலையின் பாதிப்புகள்

இந்தியாவில், மார்ச் முதல் ஜூலை வரையிலான காலகட்டத்தில் அதிகபடியான வெப்ப அலையை (Heat Wave) மக்கள் அனுபவிக்கின்றனர். மே முதல் ஜூலை மாதங்களில் வெப்ப அலைகளுடன் தொடர்புடைய சேதங்கள் மற்றும் உயிரிழப்புகள் காணப்படுவதாக பேரிடர் தரவுகள் காட்டுகின்றன.

வெப்ப அலை என்பது ஒரு வளர்ந்து வரும் பொது சுகாதாரப் பிரச்சினையாகப் பார்க்கப்படுகிறது. கடந்தாண்டு சென்னை மெரினாவில் நடைபெற்ற ஏர் ஷோ நிகழ்ச்சியில் வெப்ப அலையின் காரணமாக பல உயிர்களை நாம் இழக்க நேர்ந்தது.

அதிக வெப்பம் வெப்ப வெடிப்பு, வெப்ப வீக்கம், வெப்ப பிடிப்புகள் மற்றும் டெட்டனி போன்ற சிறிய நோய்களுக்கும், வெப்ப மயக்கம், வெப்ப சோர்வு மற்றும் வெப்ப பக்கவாதம் போன்ற கடுமையான நோய்களுக்கும் வழிவகுக்கும். வெப்ப பக்கவாதம் என்பது வெப்பம் தொடர்பான நோயின் மிகக் கடுமையான வடிவம் என்று மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

வெப்ப அலையை வரையறுக்க வானிலை ஆய்வு மையம் சில கணக்கீடுகளை பின்பற்றுகிறது. ஒரு சமவெளி இடத்தில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை குறைந்தபட்சம் 40 டிகிரி செல்சியஸ் அல்லது அதற்கும் அதிகமாகவோ, மலைப்பகுதிகளுக்கு குறைந்தபட்சம் 30 டிகிரி செல்சியஸ் அல்லது அதற்கும் அதிகமாகவோ இருந்தால் வெப்ப அலை என்று கருதப்படுகிறது.

2026 மார்ச்-மே (MAM) காலகட்டத்திற்கான வெப்ப அலை முன்னறிவிப்பு கணிப்புகள்
அதிகபட்ச வெப்பநிலை ≥ 45 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும்போது, கடுமையான வெப்ப அலை ≥47 டிகிரி செல்சியஸாக வரையறை செய்யப்படுகிறது. கடலோரப் பகுதிகளில் நிலவும் ஈரப்பதத்தால் வெப்ப அலை சற்று அதிகமாகவே கணக்கிடப்படுகிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் இவ்வாறு ஏற்படும் வெப்ப அலைகளால் காரணமாக நிகழ்ந்த உயிரிழப்புகளை விளக்கு வரைபடத்தை வானிலை ஆய்வு மையம் தங்களின் இணையதளத்தில் வெளியிட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் வெப்ப அலையால் 13% மாவட்டங்களும், 15% மக்களும் பாதிக்கப்படுவதாக புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும், ராஜஸ்தானில் உள்ள 15 மாவட்டங்களும், ஆந்திராவில் உள்ள 13 மாவட்டங்களும் அதிக வெப்ப அலையால் பாதிக்கப்படுவதாக பூனேவில் உள்ள இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் அதிகப்பட்சமாக பதிவான வெப்ப அலையின் விபரங்கள்:-

  • வேலூர் மாவட்டத்தில் மே 2, 2024 அதிகப்பட்டசமாக 42.3 டிகிரி செல்சியஸ்,
  • சென்னையில் மே 17, 2023 அதிகபட்சமாக 42.7 டிகிரி செல்சியஸ்
  • கரூர் பரமத்தியில் மே 3, 2024 அதிகபட்சமாக 44.3 டிகிரி செல்சியஸ்
  • மதுரையில் ஜூன் 22, 2025 அதிகபட்சமாக 41.5 டிகிரி செல்சியஸ்

என வெப்பம் பதிவாகி உள்ளது என சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையத்தின் தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்நிலையில், வெப்ப அலையால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்தும், அதை எப்படி தடுப்பது என்பது தொடர்பாகவும் பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு இயக்குநர் சோமசுந்தரம் ஈடிவி பாரத்திடம் பேசினார்.

அப்போது அவர், வெயிலின் தாக்கம் அதிகம் உள்ள நேரமான காலை 12 மணி முதல் மதியம் 3 மணி வரையில் வெயில் செலவதை தவிர்க்க வேண்டும் எனவும், குறிப்பாக 5 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளும், 65 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களும் வெயிலினால் அதிகம் பாதிக்கப்படுவர் என்று தெரிவித்தார்.

எனவே, வெயில் நேரங்களில் கடுமையான பணிகளை செய்வதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று கூறிய அவர் சில அறிவுரைகளையும் வழங்கினார். அதன்படி,

  • செயற்கை குளிர்பானங்களை, காபி, டீ , மது அருந்துவதை தவிர்க்க வேண்டும்.
  • வெயில் நேரங்களில் காலணிகள் இல்லாமல் வெறும் கால்களில் நடக்கக்கூடாது.
  • மதிய நேரங்களில் வெளியில் நிறுத்தப்படும் கார் போன்ற வாகனங்களில், குழந்தைகள் மற்றும் செல்லப்பிராணிகளை விட்டுச் செல்லக்கூடாது.
  • குறிப்பாக கர்ப்பிணிகள், இணை நோய் உள்ளவர்கள், நீரிழிவு நோய் பாதிப்புள்ளவர்கள், வெயிலில் செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும்.
  • வெயிலில் வேலைக்கு செல்பவர்கள் அடிக்கடித் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும்.
  • வெப்ப அலையில் இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு குடைகள், தொப்பிகளை பயன்படுத்தலாம்.
  • நேரடியாக சூரிய ஒளியை தவிர்க்க வேண்டும்.

என சில வழிமுறைகளை கூறினார். நண்பகல் 12 மணியளவில் வெயிலின் தாக்கம் நேரடியாக மனிதர்கள் மீது படும்போது, உடலின் வெப்பம் அதிகரித்து வெப்ப பக்கவாதம் (ஹீட் ஸ்ட்ரோக்) ஏற்பட வாய்ப்பிருக்கிறது.

உடலின் வெப்பம் 104 டிகிரி செல்சியஸ் எனும் ஆபத்தான அளவிற்கு மேல் உயரும் போது, தலைச்சுற்றல், குழப்பம், வலிப்பு, சுயநினைவு இழப்பை போன்றவற்றை ஏற்படுத்தலாம் என சோமசுந்தரம் எச்சரிக்கிறார். இவ்வாறு பாதிக்கப்படுபவர்கள் உடனடியாக நிழலான இடத்திற்குச் சென்று, உடல் வெப்பத்தைக் குறைத்து, மருத்துவ உதவி பெறுவது அவசியம் என்பதை அவர் சுட்டிக்காட்டுகிறார்.

வெப்பத்தின் பாதிப்பு அறிகுறிகள்

வெப்ப பாதிப்புகளால் மனிதர்களிடம் தோன்றும் அறிகுறிகளை மருத்துவர்கள் வரையறுக்கின்றனர். அந்தவகையில்,

  1. குமட்டல் மற்றும் வாந்தி
  2. கடுமையான தலைவலி
  3. சோர்வு மற்றும் கால்பிடிப்பு
  4. மூச்சுதிணறல்
  5. நெஞ்சு படபடப்பு
  6. தலை சுற்றுதல்
  7. மயக்கம்
  8. எதிர்பாரா பதற்றம்

போன்றவை இருந்தால் உடனடியாக அருகில் உள்ள மருத்துவரை அணுக வேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். மக்கள் தங்களின் அவசர தேவைகளுக்கு, 108 எண்ணிற்கு தொடர்புக் கொண்டு ஆலோசனை பெறலாம்.

வெப்ப பாதிப்பு முதலுதவி

வெப்ப அலையின் தாக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட நபரை நிழல் உள்ள காற்றோட்டமான இடத்தில் படுக்க வைக்க வேண்டும். பாதிக்கப்பட்டவரின் உடைகளின் மேல் சற்று நீரைத் தெளிக்கலாம். முக்கியமாக, உடனடியாக அதிகபடியான நீரைப் பருகக் கொடுக்காமல், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீரை பருகக் கொடுக்கலாம்.

கூடுதலாக, அருகில் ஏதேனும் பழச்சாறு கடைகள் இருந்தால் எலுமிச்சை, ஆரஞ்சு, தர்பூசணி போன்ற பழச்சாறுகளை வாங்கிக் கொடுக்கலாம் என மருத்துவர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர்.

தேர்தல் காலம்

நடப்பாண்டில் கோடை வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ள நிலையில், சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் தேதியும் அறிவிக்கப்பட உள்ளது. 2024ஆம் ஆண்டில் நடந்த மக்களவைத் தேர்தலின்போது, இந்தியாவின் பல இடங்களில் வெப்ப அலை நிலவியதால், நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் இறந்தனர்.

இதில், பலர் வாக்களிக்கச் செல்லும்போது அல்லது வாக்குச்சாவடிகளின் வெளியே வரிசையில் நின்றுகொண்டிருந்தபோது இறந்தனர். இது வாக்கு செலுத்தும் மக்களுக்கும், பரப்புரைகளில் கலந்துகொள்ளும் மக்களுக்கும், அரசியல் தலைவர்களுக்கும் சிக்கலான சூழலாக அமையும்.

முந்தைய அரசியல் பரப்புரை கூட்டத்தின்போது, மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்காரி வெப்பத்தால் மயக்கமடைந்தார். அதே காலகட்டத்தில் பரப்புரைகளைக் கேட்கவந்த ஆயிரக்கணக்கான மக்களும் மயக்க மடைந்தனர். ஒரே நாளில் உத்தரபிரதேசத்தில் வெப்பதால் 33 தேர்தல் பணியாளர்கள் இறந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.

தற்போது தேர்தல் காலம் என்பதால், தலைவர்களின் தேர்தல் பரப்புரைகளுக்காக பொது இடங்களில், அதிக எண்ணிக்கையிலான மக்கள் கூடுவார்கள். தலைவர்களின் வருகைக்காக அவர்கள் நீண்ட நேரம் காக்க வைக்கப்படுவார்கள். அப்போது கொடும் வெப்பத்தன்மை (Extreme heat stress) உண்டாகும் வாய்ப்பிருக்கிறது.

போதுமான குடிநீர் வசதி, கூட்டநெரிசல் கட்டுப்பாடுகள், இளைப்பாறுவதற்கான நிழற்கூடங்கள், அவசர மருத்துவ வசதிகள் இல்லாத பட்சத்தில் மக்கள் அதிக தாகம், தலைவலி, உடல்சோர்வு, மயக்கம் மற்றும் வலிப்பு உள்ளிட்ட பாதிப்புகளுக்கு ஆளாவர்கள். சில நேரங்களில் மரணம்கூட நிகழக்கூடும் அபாயமுள்ளது.

கடந்த காலங்களில், காலை 11 மணி முதல் மதியம் 3 வரை தேர்தல் பரப்புரைகளை திறந்த வெளியில் செய்ய அனுமதிக்க வேண்டாம் எனவும் கோரிக்கைகளை எழுந்துள்ளது. இந்த நிலையில் கோடைக்காலத்தில் வெப்பத்தின் தாக்கத்தில் இருந்து பொது மக்களை காப்பற்றுவதற்கான வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகளை பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்புத்துறை மேற்கொண்டுள்ளது.

இந்த சூழலில், இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் வெளியிட்டுள்ள கணிப்புகளின்படி, இந்த ஆண்டு வெப்ப அலையின் தாக்கம் 4.5 டிகிரி முதல் 6.4 டிகிரி வரையில் அதிகமாக இருக்கும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

வெப்ப அலையால் பாதிக்கப்படும் நபர்கள் அதிகளவில் மயக்கம் அடைந்து, தங்களின் நினைவை இழக்கும் நிலையும் ஏற்படும். இதனால், பொது மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. கோடக்காலத்தில் அதிகளவில் ரசாயணம் கலந்த குளிர்பானங்கள் விற்பனையை உணவு பாதுகாப்புத்துறை கண்காணித்து வருகிறது. அதேபோல், இயற்கை பானங்களை பருகுவது நல்லது என சோமசுந்தரம் தெரிவித்தார்.

மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அறிவுறுத்தல்

இது குறித்து மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் இடம் கேட்டப்பாேது, “கோடைக்காலங்களில் எளிதில் செரிமானமாகும் உணவுகளை உண்ண வேண்டும். அதனால் உடலில் ஏற்படும் பாதிப்புகளை தவிர்க்க முடியும். வெயிலில் செல்லும் போது கண்களுக்கு கருப்பு கண்ணாடி போட்டு கொள்ளலாம்” என்று கூறினார்.

மேலும், அரசு மருத்துவமனைகளில் வெப்பத் தாக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை வழங்குவதற்கு படுக்கைகளும், ஆங்காங்கே நீர், மோர் பந்தல்களும் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறினார்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

