இந்தியாவின் பொருளாதாரத்திற்கு சவாலாகும் உடல் பருமன்: பொருளாதார ஆய்வறிக்கையில் தகவல்!
இந்தியாவில் 24 சதவீதப் பெண்களும், 23 சதவீத ஆண்களும் அதிக உடல் எடையுடன் அல்லது உடல் பருமனுடன் இருக்கிறார்கள்.
Published : January 29, 2026 at 4:12 PM IST
இன்று, "அவருக்கு சர்க்கரை வியாதியாம்", "இவருக்கு இளம் வயதிலேயே மாரடைப்பாம்" என்ற செய்திகள் சாதாரணமாகிவிட்டன. இதற்கு முக்கியக் காரணம் நம்முடைய தட்டில் இருக்கும் உணவு மாறியிருப்பதுதான். முன்பெல்லாம் விசேஷ நாட்களில் மட்டும் சாப்பிட்ட தின்பண்டங்கள், இன்று மாலை நேர சிற்றுண்டியாகவும், சில நேரங்களில் உணவாகவும் மாறிவிட்டன.
கடைகளில் பாக்கெட்டுகளில் அடைத்து விற்கப்படும் உணவுகள் (Ultra-processed foods), குளிர்பானங்கள் மற்றும் துரித உணவுகளின் ஆதிக்கம் அதிகரித்துவிட்டது. 'எடை கூடிவிட்டது' என்பதை வெறும் அழகு சார்ந்த விஷயமாக மட்டுமே நாம் பார்க்கிறோம்.
ஆனால், இது நம்முடைய தனிப்பட்ட ஆரோக்கியத்தை தாண்டி, நாட்டின் பொருளாதாரத்தையே பாதிக்கும் ஒரு பெரும் அச்சுறுத்தலாக உருவெடுத்துள்ளது என்பதை சமீபத்திய ஆய்வுகள் எச்சரிக்கின்றன. நாம் இன்று எதைச் சாப்பிடுகிறோம் என்பதுதான், நாளை நம் நாடு எவ்வளவு வலிமையாக இருக்கும் என்பதைத் தீர்மானிக்கிறது.
உடல் பருமன் என்பது ஏதோ ஒரு தனிநபரின் பிரச்சனை அல்ல, அது ஒரு சமூக மற்றும் பொருளாதாரப் பிரச்சனை என்பதை உணர்த்துகிறது இந்த 2025-26 பொருளாதார ஆய்வறிக்கை. இந்தியாவின் 2025-26 ஆம் ஆண்டிற்கான பொருளாதார ஆய்வறிக்கை நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இதில் முதல்முறையாக, உடல் பருமன் மற்றும் ஆரோக்கியமற்ற உணவு முறைகள் வெறும் 'சுகாதாரப் பிரச்சனை' பட்டியலில் இருந்து 'பொருளாதார அபாயம்' என்ற பட்டியலுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. அதாவது, மக்கள் ஆரோக்கியமற்ற உணவுகளை உண்பதால் நாட்டின் உற்பத்தித்திறன் குறைகிறது மற்றும் மருத்துவச் செலவுகள் அரசாங்கத்திற்குப் பெரும் சுமையாக மாறுகிறது என்று இந்த அறிக்கை எச்சரிக்கிறது.
அதிகரித்துவரும் உடல் பருமன்: புள்ளிவிவரங்கள்: இந்தியாவின் உடல் பருமன் பிரச்சனை எவ்வளவு பெரியது என்பதை தேசிய குடும்ப சுகாதார கணக்கெடுப்பு (NFHS) தரவுகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன:
- இந்தியாவில் 24 சதவீதப் பெண்களும், 23 சதவீத ஆண்களும் அதிக உடல் எடையுடன் அல்லது உடல் பருமனுடன் இருக்கிறார்கள்.
- ஐந்து வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளிடையே உடல் பருமன் 2015-16ல் 2.1 சதவீதமாக இருந்தது, இது 2019-21ல் 3.4 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது.
- 2020 ஆம் ஆண்டில் 33 மில்லியனாக இருந்த பருமனான குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை, 2035 ஆம் ஆண்டில் 83 மில்லியனாக உயரும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தரவுகள் எதிர்கால இந்தியாவின் உழைக்கும் வர்க்கம் நோயாளிகளாக மாற வாய்ப்புள்ளதைக் காட்டுகிறது.
பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளின் ஆதிக்கம்: மக்கள் உடல் பருமன் அடைய மிக முக்கியமான காரணமாக 'அதி-பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள்' ((Ultra-processed foods)) விற்பனை அதிகரிப்பதைக் குறிப்பிடுகிறது இந்த அறிக்கை. இந்தியாவில் இத்தகைய உணவுகளின் விற்பனை சந்தை 2006 ஆம் ஆண்டில் 0.9 பில்லியன் டாலராக இருந்தது. ஆனால் 2019 ஆம் ஆண்டில் இது 38 பில்லியன் டாலராக உயர்ந்துள்ளது. அதாவது, கடந்த சில ஆண்டுகளில் 40 மடங்கு வளர்ச்சி கண்டுள்ளது.
இத்தகைய உணவுகளைத் தொடர்ந்து சாப்பிடுவதால் உடல் பருமன் மற்றும் நீரிழிவு, இதய நோய்கள் மற்றும் சுவாசப் பிரச்சனைகள், மனநலக் கோளாறுகள் போன்ற பாதிப்புகள் ஏற்படும்.
பொருளாதாரப் பிரச்சனையாவது ஏன்? உடல் பருமனை வெறும் உடல்நலப் பிரச்சனையாக மட்டும் பார்க்காமல், ஏன் நிதி மற்றும் உற்பத்தித்திறன் பிரச்சனையாகப் பார்க்க வேண்டும் என்பதற்குப் பொருளாதார ஆய்வறிக்கை சில காரணங்களை முன்வைக்கிறது:
- குடும்பங்கள் மற்றும் அரசாங்கம் நீண்டகால நோய்களுக்காகச் செலவிடும் தொகை பல மடங்கு அதிகரிக்கும். இது பொது நிதியில் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும்.
- நாள்பட்ட நோய்களால் மக்கள் வேலைக்குச் செல்வது பாதிக்கப்படும். உடல்நலக் குறைவால் பணியிடங்களில் செயல்திறன் குறையும்.
- ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சிக்குத் தேவையான ஆரோக்கியமான இளைஞர்கள் கிடைக்காமல் போவது இந்தியாவின் வளர்ச்சிப் பாதையைத் திசைதிருப்பும்.
தீர்வு என்ன? வெறுமனே மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவது மட்டும் இந்தப் பிரச்சனைக்குத் தீர்வாகாது என்று அறிக்கை தெளிவாகக் கூறுகிறது. சர்க்கரை, கொழுப்பு மற்றும் உப்பு ஆகியவற்றைக் குறைக்கச் சொல்லும் அதே வேளையில், அரசின் கொள்கை ரீதியான மாற்றங்கள் அவசியம் என்கிறது.
உணவு உற்பத்தி முறைகள், விளம்பரப்படுத்துதல் மற்றும் சந்தைப்படுத்துதல் ஆகியவற்றில் வலுவான ஒழுங்குமுறைகள் கொண்டு வரப்பட வேண்டும். தனிநபரின் விருப்பம் என்பதைத் தாண்டி, ஆரோக்கியமான உணவுகள் எளிதாகக் கிடைப்பதையும், மலிவாகக் கிடைப்பதையும் உறுதி செய்யும் கட்டமைப்பை உருவாக்க வேண்டியது அவசியம்.
இதையும் படிங்க:
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.