இளைஞர்கள் மத்தியில் பெருகி வரும் டிஜிட்டல் அடிமைத்தனம்: பொருளாதார ஆய்வறிக்கை எச்சரிக்கை!
15 முதல் 24 வயதுக்குட்பட்ட இந்தியர்கள் மத்தியில் அதிகரித்த சமூக ஊடகங்களின் அதீத பயன்பாடுகளால், மனச்சோர்வு, தூக்கமின்மை, கவலை மற்றும் தாழ்வு மனப்பான்மையை உருவாக்குவதாக பொருளாதார ஆய்வறிக்கை எச்சரிக்கை.
Published : January 30, 2026 at 11:03 AM IST
இன்று நம் வீடுகளில் ஒரு சாதாரண காட்சியை உற்று நோக்கினால், நான்கு பேர் அமர்ந்திருக்கும் இடத்தில் நால்வரும் பேசுவதற்கு பதிலாக மொபைலின் திரைகளையே பார்த்து கொண்டிருப்பதை உணரலாம். ஒரு காலத்தில் பொழுதுபோக்கிற்காக தொடங்கிய இணைய பயன்பாடு, இன்று உணவு மற்றும் உறக்கத்தை தாண்டி ஒரு மனிதனின் அத்தியாவசிய தேவையாகவும், அதே சமயம் கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு பழக்கமாகவும் மாறியிருக்கிறது.
சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் இந்த டிஜிட்டல் திரைகளுக்கு பின்னால் மணிக்கணக்காக நேரத்தை செலவிடுவது, வெறும் நேர விரயம் மட்டுமல்ல, அது ஒரு தீவிரமான பொது சுகாதார பிரச்சனையாக உருவெடுத்துள்ளது என்று ஒன்றிய அரசின் பொருளாதார ஆய்வறிக்கை எச்சரிக்கிறது.
இணையமும் சமூக வலைத்தளங்களும் நம்மை இணைக்கப் பயன்பட வேண்டுமே தவிர, அவை நம்முடைய இயல்பான சிந்தனைத் திறனையும், மன நலனையும் சிதைக்கக் கூடாது.
டிஜிட்டலுக்கு அடிமையாகும் இளம்வயதினர்! மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள 2025-26 நிதியாண்டுக்கான பொருளாதார ஆய்வறிக்கையில், சமூக வலைத்தளம் மற்றும் ஆன்லைன் கேமிங் அடிமைத்தனம் என்பது வளர்ந்து வரும் ஒரு "பொதுச் சுகாதார கவலை" (Public Health Concern) என்று வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 15 முதல் 24 வயதுக்குட்பட்டவர்களிடையே சமூக ஊடக அடிமையாதல் பரவலாகக் காணப்படுகிறது என்பதைப் பல இந்திய மற்றும் உலகளாவிய ஆய்வுகள் உறுதிப்படுத்துகின்றன என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இளைஞர்களைக் காக்க கட்டுப்பாடுகள்: ஆஸ்திரேலியா, சீனா போன்ற நாடுகளில் பதின்ம வயதினருக்காக அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள இணையக் கட்டுப்பாடுகளை முன்மாதிரியாகக் கொண்டு, இந்தியாவிலும் சில ஒழுங்குமுறை நடவடிக்கைகளை ஆய்வறிக்கை பரிந்துரைக்கிறது:
- வயது சரிபார்ப்பு: சமூக வலைத்தளங்கள் மற்றும் ஆன்லைன் சூதாட்ட செயலிகளில் நுழைவதற்கு முன்பே முறையான வயது சரிபார்ப்பை (Age Verification) கட்டாயமாக்குதல்.
- பயன்பாட்டு வரம்பு: டீனேஜ் இளைஞர்கள் சமூக வலைத்தளங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான நேரத்தைக் குறைத்தல் அல்லது கட்டுப்படுத்துதல்.
- அல்காரிதம் கட்டுப்பாடு: தானாகவே அடுத்த வீடியோவை ஓடச் செய்யும் (Auto-play) வசதி மற்றும் இளைஞர்களைக் குறிவைக்கும் விளம்பரங்களுக்குக் கட்டுப்பாடுகள் விதித்தல்.
கேமிங்: உலக சுகாதார நிறுவனம் (WHO) ஏற்கனவே அங்கீகரித்துள்ள 'கேமிங் டிஸ்ஆர்டர்' பற்றி இந்த அறிக்கை எச்சரிக்கிறது. மற்ற வேலைகளை தவிர்த்துவிட்டு ஆன்லைன் கேம்களுக்கு முக்கியத்துவம் தருவது மற்றும் அதனால் ஏற்படும் எதிர்மறையான விளைவுகளை தெரிந்தும் விளையாடுவதை நிறுத்த முடியாமல் போவது போன்ற நிலையை இந்திய இளைஞர்கள் எட்டி வருகின்றனர்.
தரவுப் பற்றாக்குறை ஒரு சவால்: இந்தியாவில் எத்தனை பேர் டிஜிட்டல் அடிமைத்தனத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பது குறித்த முறையான தேசிய அளவிலான புள்ளிவிவரங்கள் தற்போது இல்லை. இதுவே இந்த சிக்கலுக்குத் தீர்வு காண்பதில் பெரும் தடையாக உள்ளது. முறையான தரவுகள் இருந்தால் மட்டுமே, எந்த மாதிரியான மனநலச் சிகிச்சைகள் தேவை என்பதைத் தீர்மானிக்க முடியும் என ஆய்வறிக்கை சுட்டிக்காட்டுகிறது.
15 முதல் 24 வயதுக்குட்பட்ட இந்தியர்கள் மத்தியில் அதிகரித்த சமூக ஊடகங்களின் அதீத பயன்பாடுகளால், மனச்சோர்வு, தூக்கமின்மை, கவலை மற்றும் தாழ்வு மனப்பான்மையை உருவாக்குவதாக பொருளாதார ஆய்வறிக்கை எச்சரிக்கை.
பணியிடத்தில் கவனச்சிதறல், கல்வித் திறன் குறைவு, சைபர் மோசடிகளுக்கும் வழிவகுப்பதாகவும் கூறியுள்ளது. இதை தவிர்க்க, சமூக ஊடகங்களுக்கு வயது வரம்பு நிர்ணயம் செய்வது, பள்ளிகளில் டிஜிட்டல் நல்வாழ்வு பாடத்திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்துவது, மாணவர்களுக்கு எளிமையான கல்விக்கான சாதனங்களை மட்டும் வழங்குவது போன்ற ஆலோசனைகளை வழங்கியுள்ளது,
ஆய்வறிக்கை முன்வைக்கும் தீர்வுகள்:
தொழில்நுட்பம் இல்லாத மண்டலங்கள்: கல்லூரிகள், பணியிடங்கள் மற்றும் பொது இடங்களில் 'தொழில்நுட்பம் இல்லா மண்டலங்களை' (Technology-free zones) உருவாக்குதல்.
இணையத்திற்குப் மாற்று: நகர்ப்புற சேரிகள் மற்றும் கிராமப்புறங்களில் இளைஞர்கள் நேரடியாகச் சந்தித்துப் பழகவும், விளையாடவும் 'ஆஃப்லைன் மையங்களை' (Offline hubs) ஏற்படுத்துதல்.
குடும்பத் தரவுத் திட்டங்கள் (Family Data Plans): இணையச் சேவை நிறுவனங்கள் குடும்பங்களுக்காக வழங்கும் டேட்டா பேக்குகளில், கல்வி சார்ந்த செயலிகளுக்கும் பொழுதுபோக்குச் செயலிகளுக்கும் தனித்தனி அளவு (Quota) நிர்ணயிக்கும் வசதியைக் கொண்டு வருதல்.
பொருளாதார தாக்கம்: டிஜிட்டல் அடிமைத்தனம் என்பது வெறும் மனநலப் பிரச்சினை மட்டுமல்ல, அது இந்தியாவின் 'மக்கள்தொகை லாபத்தை' சிதைக்கும் வலிமை கொண்டது. இளைஞர்களின் கவனிப்புத் திறன் குறைவது மற்றும் கற்றல் விளைவுகள் பாதிக்கப்படுவது நாட்டின் எதிர்கால உற்பத்தித் திறனைப் பாதிக்கும் என நிபுணர்கள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர்.
அரசாங்கம் டெலி-மானஸ் (Tele-MANAS) போன்ற மனநல உதவி எண்களைத் தொடங்கி இருந்தாலும், டிஜிட்டல் அடிமைத்தனத்தை ஒழிக்க சமூக ரீதியான மாற்றமே அவசியம். தொழில்நுட்பத்தை ஒரு கருவியாக மட்டும் கையாளப் பழக வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
இதையும் படிங்க:
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.