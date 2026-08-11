வயதான கால மறதிக்கு முற்றுப்புள்ளி: உணவு நேரத்தை மாற்றினால் நினைவாற்றல் கூடும் - ஆய்வில் தகவல்!
காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை அல்லது காலை 10 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரையிலான 8 மணி நேரத்தை சாப்பிடும் நேரமாக தேர்ந்தெடுத்து கொள்ளலாம்.
Published : August 11, 2026 at 7:01 AM IST
வயது அதிகரிக்கும் போது உடலின் உறுப்புகளில் மாற்றங்கள் ஏற்படுவது போல, மூளையின் நினைவாற்றலிலும் யோசிக்கும் திறனிலும் இயல்பாகவே சில தளர்வுகள் ஏற்படுகின்றன. அன்றாட வேலைகளில் திட்டமிடுவதில் தடுமாற்றம் வருவது அல்லது சில விஷயங்களை நினைவில் வைத்துக்கொள்வதில் சிரமம் இருப்பது வயதான காலத்தில் பலரும் எதிர்கொள்ளும் சவாலாகும்.
இத்தகைய சூழலில், நாம் சாப்பிடும் உணவின் அளவை கட்டுப்படுத்துவதை விட, எந்த குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் சாப்பிட்டு முடிக்கிறோம் என்பதில் கவனம் செலுத்தினாலே மூளையின் கூர்மையை தக்கவைத்து கொள்ள முடியும் என்கிறது சமீபத்தில் வெளியான ஆய்வு.
அதாவது, ஒரு நாளின் 24 மணி நேர சுழற்சியில், காலை முதல் மாலை வரையிலான 8 முதல் 9 மணி நேர காலக்கெடுவுக்குள் (Eating Window) அன்றைய நாளின் அனைத்து வேளை உணவுகளையும் சாப்பிட்டு முடித்துவிட்டு, மீதமுள்ள 15 முதல் 16 மணி நேரம் எதுவும் சாப்பிடாமல் விரதம் இருக்கும் பழக்கத்தையே 'இன்டர்மிட்டன்ட் ஃபாஸ்டிங்' (Intermittent Fasting) அல்லது நேர கட்டுப்பாடு கொண்ட உணவு முறை என்கிறோம்.
நாம் சாப்பிடும் நேரத்தை உடலின் இயற்கையான உயிரியல் கடிகாரத்தோடு இணைத்து அமைத்து கொள்ளும்போது, அது மூளையின் ஆரோக்கியத்திற்கு பெரும் பல நன்மைகளை தருகிறது.
ஆறு மாத காலம் நடத்தப்பட்ட ஆய்வு
அமெரிக்க ஊட்டச்சத்து சங்கம் (American Society for Nutrition) சார்பில் 50 முதல் 79 வயதிற்குட்பட்ட, அதிக உடல் எடை கொண்ட 47 பெண்களிடம் ஆறு மாத காலம் ஒரு மருத்துவ ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. இந்த ஆய்வில் பங்கேற்ற அனைத்து பெண்களுக்கும் தினசரி உணவில் 500 கலோரி அளவு குறைக்கப்பட்டு ஆரோக்கியமான உணவுகளே வழங்கப்பட்டன. ஆனால், அவர்களை இரு வேறு குழுக்களாக பிரித்து சாப்பிடும் நேரத்தில் மட்டும் ஒரு கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டது.
- முதல் குழுவினர்: இவர்கள் தங்களின் காலை உணவை உண்ண தொடங்கியதில் இருந்து, அன்றைய நாளின் கடைசி உணவு வரை அனைத்தையும் காலை 10 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரையிலான 8 முதல் 9 மணி நேர இடைவெளிக்குள்ளேயே சாப்பிட்டு முடித்துவிட வேண்டும். மீதமுள்ள 15 முதல் 16 மணி நேரத்திற்கு தண்ணீர் தவிர வேறு உணவுகளை உண்ணக்கூடாது.
- இரண்டாம் குழுவினர்: இவர்கள் வழக்கம்போல காலை முதல் இரவு வரை சுமார் 12 மணி நேர கால இடைவெளியில் தங்களின் உணவைப் பரவலாகச் சாப்பிட்டனர்.
ஆய்வாளர்களை வியப்பில் ஆழ்த்திய முடிவுகள்
ஆறு மாதங்களின் முடிவில், இரண்டு குழுவை சேர்ந்த பெண்களுமே தோராயமாக 15 பவுண்டுகள் (சுமார் 7 கிலோ) வரை உடல் எடையை குறைத்திருந்தனர். ஆனால், குறுகிய 8 மணி நேர காலக்கெடுவுக்குள் உணவை முடித்த முதல் குழுவை சேர்ந்த பெண்களின் மூளை செயல்பாட்டில் ஒரு தெளிவான முன்னேற்றம் காணப்பட்டது.
அதாவது, அன்றாட வேலைகளைத் திட்டமிடுதல், சரியான முடிவுகளை எடுத்தல் மற்றும் சிக்கல்களுக்கு தீர்வு காணுதல் போன்ற தேர்வுகளில் 8 மணி நேரக் கட்டுப்பாட்டைப் பின்பற்றிய பெண்கள் மிக சிறப்பாக செயல்பட்டிருந்தனர். மேலும், புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்வதிலும், நினைவாற்றல் சார்ந்த பரிசோதனைகளிலும் இவர்கள் செய்த தவறுகளின் எண்ணிக்கை மிகக் குறைவாகவே இருந்தது.
உடலின் உயிரியல் கடிகாரமும் மூளை ஆரோக்கியமும்
நாம் இரவு நேரத்தில் தாமதமாக உண்பதை தவிர்த்து, மாலை அல்லது இரவின் தொடக்கத்திலேயே சாப்பிட்டு முடிக்கும்போது, செரிமான மண்டலத்திற்கு நீண்ட நேரம் ஓய்வு கிடைக்கிறது. இதன் மூலம் உடல் உணவை மிக எளிதாகவும் திறம்படவும் செரிமானம் செய்கிறது. மேலும், உடலின் உட்புற உறுப்புகளில் ஏற்படும் வீக்கங்கள் (Inflammation) குறைந்து, ரத்த ஓட்டம் சீராகிறது.
செரிமானத்திற்காக உடல் செலவிடும் அதிகப்படியான ஆற்றல் மிச்சமாவதால், மூளை செல்களுக்கு போதிய ஆக்சிஜனும் சத்துக்களும் தடங்கலின்றி கிடைக்கின்றன. இதுவே வயதான காலத்திலும் மூளையின் செயல்பாட்டை சுறுசுறுப்பாக வைத்திருக்க உதவுகிறது என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் நம்புகின்றனர்.
அன்றாட வாழ்வில் பின்பற்ற வேண்டியவை
மருந்துகளையோ அல்லது கூடுதல் சத்து மாத்திரைகளையோ தேடி செல்வதை விட, நமது அன்றாட உணவு நேரத்தில் சில எளிய மாற்றங்களை செய்வதன் மூலம் மூளை ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்கலாம்,
- சரியான நேரம்: உங்கள் வேலை மற்றும் வாழ்க்கை முறைக்கு ஏற்ப, காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை அல்லது காலை 10 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரையிலான 8 மணி நேரத்தை சாப்பிடும் நேரமாக தேர்ந்தெடுத்து கொள்ளலாம்.
- தூங்குவதற்கு முன் இடைவெளி: இரவு தூங்க செல்வதற்கு குறைந்தபட்சம் 4 மணி நேரத்திற்கு முன்பாவது அன்றைய கடைசி வேளை உணவை சாப்பிட்டு முடிப்பது மூளைக்கு நல்லது.
- இரவு நேர நொறுக்கு தீனி: தாமதமான இரவில் நொறுக்கு தீனிகளை சாப்பிடும் பழக்கம் செரிமானத்தை கெடுப்பதுடன், மூளையின் சுறுசுறுப்பை குறைக்கும்.
உடல் எடையை குறைப்பது உடலுக்கு பல நன்மைகளை தந்தாலும், உணவை சரியான காலக்கெடுவுக்குள் சாப்பிட்டு முடிப்பது மூளைக்கு கூடுதல் புத்துணர்ச்சியை தருகிறது. பெரிய செலவுகள் ஏதுமின்றி, சாப்பிடும் நேரத்தை மட்டும் முறைப்படுத்துவதன் மூலம் வயதான காலத்திலும் தெளிவான யோசனையுடனும் சுறுசுறுப்புடனும் வாழ முடியும் என்பதை இந்த ஆய்வு நமக்கு சுட்டிக்காட்டுகிறது.
ஆய்வு: