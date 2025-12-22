ETV Bharat / health

பல்பம் சாப்பிட பிடிக்குமா? உங்களுக்கே தெரியாமல் இந்த பிரச்சனை எல்லாம் உங்களிடம் இருக்கு!

பலப்பம் மற்றும் மண் செரிக்காத பொருட்கள். இவை குடலில் தங்கி குடல் அடைப்பை ஏற்படுத்தும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : December 22, 2025 at 11:04 AM IST

3 Min Read
சிறுவயதில் விளையாடும்போது குழந்தை மண்ணை வாயில் வைப்பதைப் பார்த்தால், "குழந்தைத்தனம், வளர வளர சரியாகிவிடும்" என்று நாம் கடந்து போவோம். ஆனால், வளர்ந்த பிறகும் பலருக்கு விபூதி சுவைப்பது, பெட்ரோல் வாசனை பிடிப்பது, பலப்பம் (Slate pencil) சாப்பிடுவது, சுவரில் உள்ள சுண்ணாம்பைச் சுரண்டி உண்பது போன்ற விசித்திரமான பழக்கங்கள் தொடர்வதை நாம் பார்த்திருப்போம். ஏன்? அந்த பழக்கங்களை நாம் கூட செய்திருப்போம்.

இந்த பழக்கத்தை தடுக்க முடியாமல் பலரும் வீட்டிற்குத் தெரியாமல் மறைத்துச் செய்கிறார்கள். ஆனால், இதன் பின்னணியில் உள்ள அறிவியல் மற்றும் மருத்துவக் காரணங்களை நாம் உணர்ந்தால், இது ஒரு சாதாரணப் பழக்கம் அல்ல, ஒரு தீவிரமான எச்சரிக்கை என்பது புரியும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

இந்த விசித்திரப் பழக்கத்தின் பெயர் என்ன? மருத்துவத்தில் இந்தப் பழக்கத்தை 'பைகா' (PICA) என்று அழைக்கிறார்கள். உணவு அல்லாத பொருட்களை (மண், சாம்பல், காகிதம், கல், பலப்பம் போன்றவை) மீண்டும் மீண்டும் உண்ணும் ஒருவித உளவியல் மற்றும் உடல்நலச் சார்ந்த குறைபாடு இதுவாகும். குறிப்பாக வளரும் குழந்தைகள் மற்றும் கர்ப்பிணிப் பெண்களிடம் இது அதிகம் காணப்படுகிறது.

ஏன் இந்த பொருட்கள் மீது ஈர்ப்பு ஏற்படுகிறது? இதற்குப் பின்னால் பல முக்கியமான காரணங்கள் ஒளிந்துள்ளன என்கிறது NIH ஆய்வுக்கட்டுரை. அதன் விவரம் பின்வருமாரு.

ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடு: பெரும்பாலான நேரங்களில், உடல் ஒரு குறிப்பிட்ட தாதுச்சத்தை (Minerals) கேட்கும்போது, மூளை அதற்குத் தவறான வழிகாட்டுதலை வழங்குகிறது. உடலில் ரத்தச் சோகை அல்லது இரும்புச்சத்து மிகக் குறைவாக இருக்கும்போது, மண் மற்றும் விபூதி போன்ற பொருட்களைச் சாப்பிடத் தோன்றும். இது உடலில் சுவை உணர்வை மாற்றி, உணவு அல்லாத பொருட்களின் மீது ஆர்வத்தைத் தூண்டும்.

மனநலக் காரணங்கள்: கவலை, மன அழுத்தம் அல்லது தீவிரமான உணர்ச்சி வசப்படும் சூழலில் இருப்பவர்கள், ஒருவித ஆறுதலுக்காக இந்தப் பழக்கத்திற்கு அடிமையாகிறார்கள். பெட்ரோல் வாசனையை நுகர்வது ஒருவித தற்காலிக 'போதையை' அல்லது மன அமைதியைத் தருவதாக அவர்கள் உணரலாம்.

நரம்பியல் தூண்டுதல்: பெட்ரோல், பெயிண்ட், நெயில் பாலிஷ் போன்றவற்றில் உள்ள வேதிப்பொருட்கள் (Solvents) மூளையில் உள்ள 'டோபமைன்' (Dopamine) சுரப்பைத் தற்காலிகமாகத் தூண்டி, ஒருவித மகிழ்ச்சியைத் தருகின்றன. இதனால்தான் பலர் அந்த வாசனைக்கு அடிமையாகிறார்கள்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

இவை எவ்வளவு ஆபத்தானது?

பலப்பம் மற்றும் மண் செரிக்காத பொருட்கள். இவை குடலில் தங்கி குடல் அடைப்பை (Bowel Obstruction) ஏற்படுத்தும். சில நேரங்களில் அறுவை சிகிச்சை செய்யும் அளவிற்கு நிலைமை மோசமாகும். மண்ணில் உள்ள புழுக்கள் மற்றும் முட்டைகள் வயிற்றுக்குள் சென்று குடல் புழுக்களை உண்டாக்கும். இது மேலும் ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டிற்கு வழிவகுக்கும்.

பழைய கட்டிடங்களின் சுவரில் உள்ள பெயிண்ட் அல்லது சுண்ணாம்புச் சாந்தில் ஈயம் இருக்கலாம். இது மூளை வளர்ச்சியைப் பாதிக்கும் மற்றும் சிறுநீரகச் செயலிழப்பிற்கு வழிவகுக்கும். பெட்ரோல் வாசனை நுகர்வது நுரையீரலைப் பாதிப்பதோடு, நரம்பு மண்டலத்தை மெதுவாகச் சிதைக்கும்.

குழந்தைகளிடம் இந்தப் பழக்கத்தை தடுப்பது எப்படி?

குழந்தைகள் மண் அல்லது பலப்பம் சாப்பிடுவதை நிறுத்துவதற்குப் பெற்றோர்கள் சில முறைகளைக் கையாளலாம்.

  • முதலில் குழந்தையை மருத்துவரிடம் அழைத்துச் சென்று ரத்தப் பரிசோதனை செய்ய வேண்டும். இரும்புச்சத்து அல்லது கால்சியம் குறைவாக இருந்தால், மருத்துவர் பரிந்துரைக்கும் மருந்துகள் மூலமே 80% இந்தப் பழக்கம் நின்றுவிடும்.
  • குழந்தை விளையாடும் இடத்தை சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள். அவர்கள் எப்போது இதைச் செய்கிறார்கள் என்பதைக் கவனித்து, அந்த நேரத்தில் அவர்களுக்குப் பிடித்த ஆரோக்கியமான உணவுகளை (நட்ஸ், பழங்கள்) வழங்கலாம்.
  • இந்தப் பழக்கத்திற்காகக் குழந்தையை அடிப்பது பயத்தை உருவாக்குமே தவிர, பழக்கத்தை மாற்றாது. அவர்களுக்கு இதன் பாதிப்பை நிதானமாகப் புரிய வைக்க வேண்டும்.
  • கீரை வகைகள், பேரிச்சம்பழம், தானியங்கள் போன்ற இரும்புச்சத்து நிறைந்த உணவுகளைத் தொடர்ச்சியாகக் கொடுப்பது அவசியம்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

