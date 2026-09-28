வெறும் வயிற்றில் பூண்டு சாப்பிடுவது நல்லதா? எவ்வளவு சாப்பிட வேண்டும்?
பச்சை பூண்டை லேசாக நசுக்கும்போதோ அல்லது பொடியாக நறுக்கும்போதோ தான் அதிலிருக்கும் 'அல்லிசின்' என்ற சத்து வெளிப்படுகிறது. இது ரத்த அழுத்தம் மற்றும் கொலஸ்ட்ராலை கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது என்று ஆய்வுகளில் தெரியவந்துள்ளது.
Published : September 28, 2026 at 12:59 PM IST
சமையலின் வாசனைக்காகவும் சுவைக்காகவும் நாம் தினமும் பயன்படுத்தும் ஒரு முக்கியமான பொருள் பூண்டு. பூண்டில் ஏராளமான மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்திருக்கின்றன என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. ஆனால், சமீபகாலமாகவே நிறைய பேர் காலையில் எழுந்ததும் வெறும் வயிற்றில் பச்சை பூண்டை சாப்பிடும் பழக்கத்தை வைத்திருக்கிறார்கள்.
இப்படி பச்சையாக பூண்டு சாப்பிட்டால் ரத்த அழுத்தம் குறையும், சர்க்கரை நோய் கட்டுப்படும், கொலஸ்ட்ரால் மற்றும் உடல் எடை குறையும் என்றெல்லாம் பல தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. இதை பார்த்துவிட்டு பலரும் 'சரி, நாமும் சாப்பிட்டு பார்ப்போமே' என்று காலையிலேயே பூண்டை சாப்பிட தொடங்கிவிடுகிறார்கள்.
ஆனால், இப்படி வெறும் வயிற்றில் பச்சை பூண்டு சாப்பிடுவது உண்மையிலேயே உடம்புக்கு நல்லதா? இதனால் அனைவருக்கும் நன்மை கிடைக்குமா அல்லது ஏதேனும் வயிற்று பிரச்சனைகள் வருமா? என்று பலருக்குள்ளும் கேள்விகள் உள்ளன. இது நம் எல்லார் வீட்டிலும் நடக்கும் ஒரு விஷயம் என்பதால், இதை பற்றி முழுமையாக தெரிந்துகொள்வது அவசியம். இது குறித்து பொது மருத்துவ நிபுணர் டாக்டர் சிவராமன் சொல்வதை விரிவாக பார்க்கலாம் வாங்க.
பூண்டில் இருக்கும் நன்மைகள் என்னென்ன?
பூண்டில் 'அல்லிசின்' (Allicin) என்ற முக்கிய சத்து உள்ளது. இதனுடன் உடலுக்கு நன்மைகள் தரும் ஆன்டி-ஆக்சிடண்ட்களும், கிருமிகளை அழிக்கும் குணமும் நிறைந்துள்ளது. பூண்டை சமைத்து சாப்பிடுவதை விட, சிறிதளவு பச்சையாக சாப்பிடும்போது இந்த சத்துக்கள் நேரடியாக நமக்கு கிடைக்கின்றன என்பது உண்மைதான்.
ஆனால், மருத்துவர் சிவராமன் சொல்வது போல, பூண்டு என்பது நோய்களை குணமாக்கும் ஒரு மருந்து கிடையாது. நாம் தினமும் சாப்பிடும் உணவோடு சேர்ந்து உடலுக்கு நன்மை தரும் ஒரு துணைப் பொருள் மட்டுமே.
நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்குமா?
பூண்டில் உள்ள சல்பர் சத்துக்களும் ஆன்டி-ஆக்சிடண்ட்களும் நமது உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை பலப்படுத்த உதவுகின்றன. ஆனால், பூண்டை மட்டுமே சாப்பிட்டால் நோய் வராது என்று நினைக்கக்கூடாது. நல்ல உணவு, போதுமான தூக்கம், தினமும் உடற்பயிற்சி இதோடு சேர்த்து பூண்டையும் உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளும்போது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உண்மையிலேயே அதிகரிக்கும்.
இதய ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது:
பூண்டை பற்றி பேசும்போது அனைவரும் சொல்வது இதய ஆரோக்கியத்தை பற்றித்தான். பச்சை பூண்டை லேசாக நசுக்கும்போதோ அல்லது பொடியாக நறுக்கும்போதோ தான் அதிலிருக்கும் 'அல்லிசின்' என்ற சத்து வெளிப்படுகிறது. இது ரத்த அழுத்தம் மற்றும் கொலஸ்ட்ராலை கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது என்று ஆய்வுகளில் தெரியவந்துள்ளது. அதற்காக பிபி (BP) மாத்திரைகளுக்கு பதிலாக பூண்டை மட்டுமே நம்பியிருக்க கூடாது.
செரிமானத்திற்கு உதவுமா?
காலையில் வெறும் வயிற்றில் பூண்டு சாப்பிட்டால் செரிமானம் நன்றாக நடக்கும் என்று பலர் நம்புகிறார்கள். பூண்டில் உள்ள சத்துக்கள் வயிற்றில் இருக்கும் நல்ல பாக்டீரியாக்களுக்கு நல்லதுதான். ஆனால், பச்சை பூண்டு ரொம்பவே காரமும் காட்டமும் நிறைந்தது.
அதனால் சிலருக்கு நெஞ்செரிச்சல், அசிடிட்டி, வயிறு உப்பசம் அல்லது ஒரு மாதிரி அசௌகரியம் வரலாம். வயிறு உணர்திறன் (Sensitive stomach) கொண்டவர்கள் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடாமல், ஏதேனும் உணவோடு சேர்த்து சாப்பிடுவதே நல்லது.
உடலின் கழிவுகளை நீக்க உதவும்:
நமது உடலில் அன்றாடம் நடக்கும் மாற்றங்களால் தேவையில்லாத நச்சுகள் உருவாகும். பூண்டில் இருக்கும் ஆன்டி-ஆக்சிடண்ட்கள் இந்த நச்சுகளை வெளியேற்ற பெருமளவில் உதவுகின்றன. காய்கறிகள், பழங்கள், தானியங்களோடு பூண்டையும் சேர்த்துச் சாப்பிடும்போது இது உடம்புக்கு நல்ல பலனைத் தரும்.
உடல் எடை குறையுமா?
பூண்டு சாப்பிட்டால் உடனே கொழுப்பு கரைந்து எடை குறைந்துவிடும் என்று ஒரு பேச்சு உண்டு. ஆனால், வெறும் வயிற்றில் பச்சை பூண்டு சாப்பிடுவதால் மட்டுமே ஒருவர் எடையை குறைத்துவிட முடியும் என்பதற்கு எந்த அறிவியல் ஆதாரமும் இல்லை. பூண்டில் கலோரிகள் மிக குறைவு. அதிக உப்பு அல்லது எண்ணெய் இல்லாமல் உணவுக்கு சுவை கூட்ட பூண்டை பயன்படுத்தலாம். சரியான உடற்பயிற்சியும், உணவுக்கட்டுப்பாடும் இருக்கும்போது பூண்டும் சேர்ந்து எடை குறைப்புக்குத் துணையாக இருக்கும்.
பச்சை பூண்டை எவ்வளவு சாப்பிட வேண்டும்?
காலையில் எழுந்ததும் எவ்வளவு பச்சை பூண்டு சாப்பிட வேண்டும் என்பதற்கு எந்த குறிப்பிட்ட அளவும் இல்லை என்கிறார் மருத்துவர் சிவராமன். உடலுக்கு நன்மை கிடைக்க மிக குறைந்த அளவே போதுமானது.
- எப்படி தொடங்குவது?: நீங்கள் இப்போதுதான் முதல்முறையாக பச்சை பூண்டு சாப்பிட போகிறீர்கள் என்றால், ஒரேடியாக பெரிய பல்லை சாப்பிடாமல், மிகச் சிறிய துண்டாக (அரை பல்) சாப்பிட்டு பழகுங்கள்.
- சாப்பிடும் முறை: பூண்டை அப்படியே விழுங்குவதை விட, அதை லேசாக நசுக்கி அல்லது பொடியாக நறுக்கி 5 நிமிடங்கள் கழித்து சாப்பிடுவது நல்லது. அப்பொழுதுதான் அதிலுள்ள 'அல்லிசின்' சத்து முழுமையாக வெளியேறும்.
வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடுவது பாதுகாப்பானதா?
எல்லாருடைய உடம்பும் ஒரே மாதிரி இருக்காது. அதனால் வெறும் வயிற்றில் பூண்டு சாப்பிடுவது அனைவருக்கும் செட் ஆகாது. உங்களுக்கு ஏற்கனவே அல்சர், கடுமையான அசிடிட்டி அல்லது நெஞ்செரிச்சல் பிரச்சனை இருந்தால், தயவுசெய்து வெறும் வயிற்றில் பூண்டு சாப்பிடுவதை தவிருங்கள்.
ஆய்வு:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022316623005266?via%3Dihub
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7402177/