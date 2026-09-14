மாதுளைப்பழம் சாப்பிட்டால் இதய நோய்க்கு தீர்வா? 80% பலன் தருவதாக லண்டன் ஆய்வில் தகவல்!
யூரோலித்தின் ஏ சத்து இதய தளர்ச்சியை சீராக்கி, இதய நோயாளிகள் இயல்பாக வாழ வழிவகுக்கும் என்ற நம்பிக்கை பிறந்துள்ளது.
Published : September 14, 2026 at 10:22 AM IST
நாம் சாப்பிடும் மாதுளம்பழம், வால்நட்ஸ் மற்றும் பெர்ரி பழங்கள் செரிமானமாகும் போது, நமது உடலிலேயே 'யூரோலித்தின் ஏ' (Urolithin A) என்ற ஒரு இயல்பான சத்து உருவாகிறது. இந்த சத்து, இதயத்தின் செயல்பாட்டை 80 சதவீதம் வரை உயர்த்துகிறது என்று லண்டன் கிங்ஸ் காலேஜ் ஆய்வாளர்கள் நடத்திய ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
இதய நோய்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட வகை பிரச்சனை இருக்கிறது. அதில் இதயம் ரத்தத்தை வெளியே உந்தி தள்ளும், ஆனால் அடுத்த முறை ரத்தத்தை உள்வாங்குவதற்காக சுருங்கி தளரும் போது, இயல்பாக தளர முடியாமல் விரைத்து போய்விடும்.
இதனால் மூச்சுத்திணறல், கடுமையான சோர்வு ஏற்பட்டு அன்றாட வேலையை கூட செய்ய முடியாமல் போகும். உலகம் முழுவதும் பல லட்சக்கணக்கான மக்களை பாதிக்கும் இந்த தளர்ச்சி பிரச்சனைக்கு இதுவரை சரியான சிகிச்சைகள் இல்லை. இந்த சூழலில், நாம் சாப்பிடும் உணவில் இருந்து கிடைக்கும் ஒரு இயற்கை சத்து இதயத்தை தளர வைத்து பழைய நிலைக்கு கொண்டுவர உதவுகிறது என்ற இந்த ஆராய்ச்சி முடிவு, இதய நோயாளிகளுக்கு மிகப்பெரிய நம்பிக்கையை தந்துள்ளது.
இதயத்திற்கு என்னதான் பிரச்சனை?
பொதுவாக இதயம் ரத்தத்தை உடலின் மற்ற பகுதிகளுக்கு தள்ளும் வேலையை மட்டும் செய்வதில்லை. ஒவ்வொரு துடிப்புக்கும் இடையே தளர்வடைந்து, அடுத்த முறை உந்துவதற்காக ரத்தத்தை தன் உடலுக்குள் நிரப்பிக் கொள்ளும்.
வயது முதிர்வு, உயர் ரத்த அழுத்தம், சர்க்கரை நோய் மற்றும் உடல் பருமன் போன்ற காரணங்களால் இதய தசைகள் தடிமனாகி, விரைத்து போகின்றன. இதயம் ரத்தத்தை வெளியே தள்ளினாலும், சரியாக தளர முடியாததால் புதிய ரத்தத்தை சேமிக்க முடியாமல் திணறுகிறது. இதனால் மிகக் குறைந்த தூரம் நடந்தால் கூட மூச்சு வாங்கும்.
மாதுளை சத்து எவ்வாறு உதவுகிறது?
இந்த ஆய்வுக்கு தலைமை தாங்கிய டாக்டர் ஜோசப் பர்கோயின் மற்றும் அவரது குழுவினர், மாதுளை போன்ற உணவுகளால் கிடைக்கும் 'யூரோலித்தின் ஏ' சத்து உடலுக்குள் என்ன செய்கிறது என்பதை விரிவாக கண்டறிந்துள்ளனர்.
மாதுளை, வால்நட்ஸ் உணவுகள் உட்கொள்ளுதல்
↓
வயிற்றில் 'யூரோலித்தின் ஏ' உற்பத்தி
↓
இதய தசைகளில் உள்ள புரதம் விழித்து கொள்ளுதல்
↓
இதயம் எந்த சிரமமும் இன்றி இயல்பாக தளர்வடைதல்
ஆய்வகத்தில் மனிதர்களின் செல்களை கொண்டு செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்ட துடிக்கும் இதய தசைகளில் இந்த சத்தை செலுத்தி பார்த்தபோது, அவை மிக எளிதாக சுருங்கி தளர தொடங்கின. மேலும், இதய தசைகளில் தழும்பு ஏற்படுவதையும், தசைகள் தேவையில்லாமல் வீங்குவதையும் இது தடுக்கிறது.
ஆய்வாளர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள்?
"இதய நோய்களிலேயே சிகிச்சை அளிப்பதற்கு மிகவும் சவாலான ஒரு பிரச்சனைக்கு, இந்த ஆய்வின் மூலம் ஒரு புதிய தீர்வு கிடைத்திருக்கிறது. யூரோலித்தின் ஏ சத்து இதய தளர்ச்சியை சீராக்கி, நோயாளிகள் இயல்பாக வாழ வழிவகுக்கும் என்ற நம்பிக்கை பிறந்துள்ளது" என்கிறார் டாக்டர் ஜோசப் பர்கோயின்.
அதே சமயம், "மாதுளம்பழம் சாப்பிட்டால் மட்டுமே இந்த இதய நோயை குணப்படுத்திவிடலாம் என்று உடனே முடிவெடுத்துவிட கூடாது. ஆனால், இந்த சத்து அதிகரிக்கும்படி நமது உணவுமுறையை அமைத்து கொள்வது நோயின் தீவிரத்தை குறைக்க நிச்சயம் உதவும்" என்றும் அவர் கூறுகிறார்.
பிரிட்டிஷ் ஹார்ட் ஃபவுண்டேஷனின் ஆராய்ச்சி இயக்குநர் பேராசிரியர் ஜேம்ஸ் லைப்பர் இது பற்றி கூறும்போது, "ஆய்வக விலங்குகள் மற்றும் மனித திசுக்களில் இந்த ஆராய்ச்சி மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றுள்ளது. அடுத்தகட்டமாக நோயாளிகளுக்கு நேரடியாகக் கொடுத்து ஆய்வு செய்ய வேண்டும். அதுவரை, பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் நிறைந்த நல்ல ஆரோக்கியமான உணவைச் சாப்பிடுவதே நமது இதயத்தைப் பாதுகாக்கும் சிறந்த வழியாகும்" என்றார்.
மனிதர்களுக்கு எப்பொழுது பயன்பாட்டுக்கு வரும்?
இந்த 'யூரோலித்தின் ஏ' சத்து மனித உடலுக்குப் பாதுகாப்பானது என்பது ஏற்கனவே நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளதால், இதை கொண்டு விரைவில் புதிய மருந்துகளைத் தயாரிக்கும் முயற்சியில் விஞ்ஞானிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர். இயற்கை உணவும் அறிவியலும் இணைந்து கொடுத்துள்ள இந்த புதிய கண்டுபிடிப்பு, எதிர்காலத்தில் லட்சக்கணக்கான இதய நோயாளிகளின் வாழ்க்கையை நிச்சயம் எளிதாக்கும் என்கிறது இந்த ஆய்வு.
ஆய்வு:
https://www.kcl.ac.uk/news/pomegranates-could-unlock-heart-failure-treatment