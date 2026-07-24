உங்கள் கொலஸ்ட்ராலை குறைக்க தினமும் 1 அவகேடோ போதுமாம் - ஆய்வில் தகவல்!
ரத்தத்தில் இருக்கும் எல்லா கெட்ட கொழுப்பு துகள்களும் ஒரே மாதிரியானவை அல்ல. இதில் மிகச்சிறிய, அடர்த்தியான கொழுப்பு துகள்கள் சில இருக்கும். இவைதான் மிகவும் ஆபத்தானவை.
Published : July 24, 2026 at 11:30 AM IST
கடைக்குக்கோ அல்லது சூப்பர் மார்க்கெட்டிற்கோ பழங்கள் வாங்க போகும்போது, ஆப்பிள், ஆரஞ்சு, வாழைப்பழம் என்று வழக்கமான பழங்களைத்தான் நாம் பெரும்பாலான நேரம் வாங்குவோம். நடுவில் எப்போதாவது பச்சை நிறத்தில், சற்று வித்தியாசமான தோற்றத்தில் இருக்கும் 'அவகேடோ' பழத்தை பார்க்கும்போது "இது வெளிநாட்டுப் பழம், நமக்கு எதுக்கு..." என்றோ, "விலை வேற அதிகமா இருக்கே, வாங்கி என்ன பண்றது" என்றோ நினைத்துவிட்டு அதை கடந்து வந்திருப்போம். நீங்கள் மட்டுமில்லை, நம்மில் பலரும் இதை செய்திருப்போம்!
ஆனால், 'வெண்ணெய் பழம்' என்று தமிழில் அழைக்கப்படும் இந்த அவகேடோவை நாம் சாதாரண பழமாக நினைத்து கடந்துபோக முடியாது போலிருக்கிறது. காரணம், இன்றைக்கு பெரும்பாலான குடும்பங்களில் இருக்கும் மிகப்பெரிய கவலையான 'ரத்தத்தில் கெட்ட கொழுப்பு' பிரச்சனைக்கு, இந்த பழம் ஒரு அருமையான தீர்வாக இருக்கும் என்று புதிய ஆய்வு ஒன்று கூறுகிறது.
மருத்துவமனை பக்கமே போகாமல், கடினமான உணவு கட்டுப்பாடுகள் எதுவும் இல்லாமல், தினமும் ஒரே ஒரு அவகேடோ பழத்தை சாப்பிடுவதன் மூலம் நமது இதயத்தை எப்படி பாதுகாப்பாக வைத்துக்கொள்ள முடியும்? அந்த சுவாரஸ்யமான ஆய்வை பற்றி இந்த தொகுப்பில் விரிவாக பார்ப்போம்.
ஆய்வு சொல்வது என்ன?
அமெரிக்காவில் உள்ள முன்னணி மருத்துவ இதழான 'ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிகல் லிபிடாலஜி' (Journal of Clinical Lipidology) சமீபத்தில் ஒரு விரிவான ஆய்வை நடத்தி அதன் முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. உடல் பருமன் மற்றும் கொழுப்பு பிரச்சனையால் பாதிக்கப்பட்ட பலரை அழைத்து, அவர்களை இரண்டு குழுக்களாக பிரித்து இந்த ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இதில் ஒரு குழுவினருக்கு, அவர்கள் வழக்கமாக சாப்பிடும் உணவோடு சேர்த்து தினமும் ஒரு அவகேடோ பழம் கொடுக்கப்பட்டது. மற்றொரு குழுவினருக்கு அந்த பழம் எதுவும் கொடுக்கப்படாமல், அவர்களுடைய வழக்கமான உணவு மட்டுமே தொடரப்பட்டது. ஆறு மாதங்கள் கழித்து இரு தரப்பினரின் ரத்த பரிசோதனை முடிவுகளையும் எடுத்து பார்த்தபோது, மருத்துவர்களுக்கே ஆச்சரியம் காத்திருந்தது என்றே சொல்லலாம்.
தினமும் ஒரு அவகேடோ பழத்தை சாப்பிட்டு வந்தவர்களின் ரத்தத்தில், 'எல்.டி.எல்' (LDL) எனப்படும் கெட்ட கொழுப்பின் அளவு கணிசமாகக் குறைந்திருந்தது தெரியவந்துள்ளது.
கெட்ட கொழுப்பு ஏன் ஆபத்தானது?
நமது உடலுக்கு நல்ல கொழுப்பு எந்தளவுக்கு அவசியமோ, அதே அளவுக்கு இந்த கெட்ட கொழுப்பு மிகவும் ஆபத்தானது. ரத்தத்தில் கெட்ட கொழுப்பு அதிகமாகும்போது, அது ரத்த குழாய்களின் உள்சுவர்களில் மெல்ல மெல்லப் படிந்து, ரத்த ஓட்டத்தை சீர்குலைக்கிறது. இதனால் இதயத்திற்கும் மூளைக்கும் செல்ல வேண்டிய ரத்தத்தின் அளவு குறைந்து, மாரடைப்பு அல்லது பக்கவாதம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கின்றன.
இதில் இன்னொரு நுட்பமான விஷயமும் இருக்கிறது. ரத்தத்தில் இருக்கும் எல்லா கெட்ட கொழுப்பு துகள்களும் ஒரே மாதிரியானவை அல்ல. இதில் மிகச்சிறிய, அடர்த்தியான கொழுப்பு துகள்கள் சில இருக்கும். இவைதான் மிகவும் ஆபத்தானவை. ஏனெனில், இவை மிக எளிதாக ரத்த குழாய் சுவர்களுக்குள் ஊடுருவி அடைப்பையும், அழற்சியையும் (Inflammation) உண்டாக்கிவிடும்.
இந்த ஆய்வின் மிக முக்கிய அம்சமே என்னவென்றால் தினமும் அவகேடோ பழம் சாப்பிட்டு வந்தவர்களுக்கு, குறிப்பாக இந்த ஆபத்தான சிறிய கெட்ட கொழுப்பு துகள்களின் எண்ணிக்கை ரத்தத்தில் பெருமளவு குறைந்திருப்பதுதான்.
வெண்ணெய்ப் பழத்தில் அப்படி என்னதான் இருக்கிறது?
அவகேடோ பழத்தில் உடலுக்கு நன்மை செய்யக்கூடிய ‘நல்ல கொழுப்பு’ (Monounsaturated Fat) ஏராளமாக நிறைந்துள்ளது. நாம் வழக்கமாகப் பயன்படுத்தும் டால்டா, வனஸ்பதி அல்லது சுத்திகரிக்கப்பட்ட எண்ணெய்களுக்குப் பதிலாக இந்த இயற்கை கொழுப்பை உடலுக்கு கொடுக்கும்போது, அது கெட்ட கொழுப்பை விரட்ட உதவுகிறது.
இதுமட்டுமல்லாமல், இதில் உள்ள நார்ச்சத்து (Fibre) நாம் சாப்பிடும் உணவில் இருக்கும் கொழுப்பை குடல் உறிஞ்சாமல் தடுத்து வெளியற்றுகிறது. மேலும், இதில் உள்ள பொட்டாசியம் சத்து ரத்த அழுத்தத்தை சீராக வைக்கவும், வைட்டமின் ஈ மற்றும் ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் ரத்த நாளங்களை பாதுகாக்கவும் பெருமளவில் உதவுகின்றன.
எடை குறையாவிட்டாலும் இதயம் ஆரோக்கியமடையும்!
இந்த ஆய்வில் வெளிவந்த இன்னொரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னவென்றால், ஆறு மாத காலம் தினமும் அவகேடோ சாப்பிட்டவர்களுக்கு உடல் எடையிலோ அல்லது இடுப்பின் சுற்றளவிலோ பெரிய அளவில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படவில்லை.
அதாவது, உடல் எடையைக் குறைப்பதற்காகக் கடுமையான உணவுக்கட்டுப்பாடுகளைப் பின்பற்றாவிட்டாலும் கூட, நாம் சாப்பிடும் வழக்கமான உணவோடு இந்த ஒரு பழத்தைச் சேர்த்துக்கொள்வதே நமது இதயத்திற்கு மிகப்பெரிய பாதுகாப்பை அளித்துவிடும் என்பதை இந்த ஆய்வு மிகத் தெளிவாக உணர்த்துகிறது.
உணவில் எப்படி சேர்த்துக்கொள்ளலாம்?
அவகேடோ பழத்தை காய்கறி சாலட் செய்யும்போது அதில் சிறு துண்டுகளாக நறுக்கிச் சேர்க்கலாம், காலை உணவாகச் சாப்பிடும் ரொட்டி (Toast) மீது வெண்ணெய்க்குப் பதிலாக தடவி சாப்பிடலாம், சர்க்கரை சேர்க்காமல் லேசான பாலுடன் சேர்த்து ஸ்மூத்தியாகவும் பருகலாம்.
இருப்பினும், இதில் கலோரிகள் சற்றே அதிகம் என்பதால், வழக்கமாக சாப்பிடும் அதிக கொழுப்புள்ள வெண்ணெய் அல்லது பொரித்த உணவுகளுக்குப் மாற்றாக இதை பயன்படுத்துவதே சரியான முறையாகும்.
பழம் மட்டும் சாப்பிட்டால் போதுமா?
தினமும் ஒரு அவகேடோ பழம் சாப்பிடுவது இதயத்திற்கு நல்லது என்பதில் மாற்றுக்கருத்து இல்லை. அதே சமயம், பழம் மட்டுமே முழுமையான தீர்வல்ல. தினமும் சிறிது நேரம் நடைப்பயிற்சி, போதுமான தூக்கம், மன அழுத்தம் இல்லாத வாழ்க்கை மற்றும் புகைபிடிக்காமல் இருப்பது ஆகிய பழக்கங்களோடு இந்த அவகேடோ பழத்தையும் சேர்த்துக்கொள்ளும்போது, நமது இதய ஆரோக்கியம் பாதுகாப்பாக இருக்கும் என்கிறது ஆய்வு.
ஆய்வு:
https://www.lipidjournal.com/article/S1933-2874(26)00397-1/fulltext