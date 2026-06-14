தினமும் 5 காய்கறிகள் சாப்பிட்டாலும் போதாதா? இதய ஆரோக்கியத்தை காக்க இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க!
நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் பல காய்கறிகளில் இந்த ஃபிளவனால்கள் சுத்தமாக இருப்பதில்லை. உதாரணத்திற்கு, நாம் ஆரோக்கியமானது என்று நினைத்து சாப்பிடும் காலிஃபிளவர், கேரட், வெள்ளரிக்காய் போன்றவற்றில் இந்த சத்துக்கள் கிடையாது.
Published : June 14, 2026 at 5:20 PM IST
உடம்பை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க வேண்டும், இதய நோய் வரக்கூடாது என்பதற்காகவே நம்மில் பலர் தினமும் கட்டாயம் ஏதாவது ஒரு காய்கறியையோ அல்லது பழத்தையோ உணவில் சேர்த்து கொள்கிறோம். தினமும் ஐந்து வகையான காய்கறி, பழங்களை சாப்பிடுவது உடம்புக்கு நல்லது என்ற பொதுவான கருத்தும் நம்மிடையே உண்டு.
ஆனால், நாம் சாப்பிடும் எல்லா காய்கறிகளும் நம் இதயத்திற்கு ஒரே மாதிரியான நன்மைகளை தருவதில்லை என்கிறது சமீபத்திய ஆய்வு. அமெரிக்கா மற்றும் பிரிட்டனை சேர்ந்த சுமார் 30,000 மக்களிடம் நடத்தப்பட்ட இந்த ஆய்வில், இதயத்தை பாதுகாப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் 'ஃபிளவனால்கள்' (Flavanols) என்ற தாவர ஊட்டச்சத்து பற்றி ஆராய்ந்தனர். நாம் எவ்வளவு காய்கறி சாப்பிடுகிறோம் என்பதை விட, எந்த காய்கறியை சாப்பிடுகிறோம் என்பதே முக்கியம் என்பதை இந்த ஆய்வு சுட்டிக்காட்டுகிறது.
உண்மையில் நம் இதயத்திற்கு என்ன தேவை?
பொதுவாக காய்கறி, பழங்களில் வைட்டமின்களும் நார்ச்சத்துகளும் இருப்பது நமக்கு தெரியும். ஆனால், அவற்றுடன் ‘பயோஆக்டிவ்ஸ்’ எனப்படும் சில இயற்கை சத்துக்களும் இருக்கின்றன. இதில் ஒரு வகைதான் இந்த ஃபிளவனால்கள். இவை ஆப்பிள், பெர்ரி பழங்கள் மற்றும் தேநீரில் அதிகமாக இருக்கின்றன.
ஒரு மனிதனின் இதயம் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்றால், ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது 500 மில்லிகிராம் அளவாவது இந்த ஃபிளவனால்கள் உடம்பில் சேர வேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் கூறுகிறார்கள். ஆனால், இந்த ஆய்வில் பங்கெடுத்தவர்களின் சிறுநீர் மாதிரிகளை நேரடியாக பரிசோதித்து பார்த்தபோது, தினமும் கணக்கு வைத்து ஐந்து வேளை காய்கறி சாப்பிடுபவர்களில் கூட, ஐந்தில் ஒருவருக்கு குறைவான நபர்களுக்கு மட்டுமே இந்த 500 மில்லிகிராம் சத்து உடம்பில் சேருகிறது.
கேரட்டிலும் காலிஃபிளவரிலும் இந்த சத்து இல்லையா?
நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் பல காய்கறிகளில் இந்த ஃபிளவனால்கள் சுத்தமாக இருப்பதில்லை. உதாரணத்திற்கு, நாம் ஆரோக்கியமானது என்று நினைத்து சாப்பிடும் காலிஃபிளவர், கேரட், வெள்ளரிக்காய் போன்றவற்றில் இந்த சத்துக்கள் கிடையாது.
மாம்பழம், கிவி போன்ற பழங்களில் கூட மிக மிகக் குறைந்த அளவே இருக்கின்றன. அதனால், நாம் ஏதோ ஒரு ஐந்து காய்கறிகளை தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிடும்போது, உடம்புக்கு தேவையான அந்த 500 மில்லிகிராம் சத்து கிடைப்பதில்லை. இதுதான் ஏமாற்றத்திற்கு காரணம்.
இனி நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்?
வெறும் எண்ணிக்கையை மட்டும் கணக்கில் கொண்டு ஏதோ ஒரு காய்கறியை சாப்பிடுவதால் மட்டும் நம் இதயத்தை காப்பாற்றிவிட முடியாது. இனிமேல் காய்கறிகளை வாங்கும்போதோ அல்லது சாப்பிடும்போதோ, நம் இதயத்திற்கு சக்தி தரும் ஆப்பிள், பெர்ரி பழங்கள் மற்றும் முறையான ஹெர்பல் தேநீர் போன்றவற்றை நம் அன்றாட உணவில் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும்.
அரசாங்கம் சொல்லும் காய்கறிப் பரிந்துரைகள் உடம்புக்கு நல்லதுதான் என்றாலும், அதில் எதை சாப்பிடுகிறோம் என்பதில் நாம் புத்திசாலித்தனமாக செயல்பட வேண்டும். நாம் இரண்டு வேளை சாப்பிட்டாலும் சரி, ஐந்து வேளை சாப்பிட்டாலும் சரி, இதயத்திற்கு தேவையான சரியான சத்துக்கள் உள்ள உணவுகளைப் பார்த்துப் பார்த்து தேர்ந்தெடுத்து உண்பதே நம்மை நீண்ட நாள் ஆரோக்கியமாக வாழ வைக்கும்.
ஆய்வு:
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2026/fo/d6fo00867d
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002916522012916?via%3Dihub