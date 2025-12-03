பிரசவத்திற்கு உதவும் பேரீச்சம்பழம் - பெண்கள் தினமும் சாப்பிட ஆய்வு பரிந்துரைப்பது ஏன்?
பேரீச்சம்பழத்தில் உள்ள ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் மற்றும் வைட்டமின் பி5 போன்ற சத்துக்கள் சருமத்தின் செல்களுக்குப் புத்துயிர் அளித்து, வயதான அறிகுறிகளைக் குறைக்க உதவுகின்றன.
இன்றைய நவீன உலகில், பெண்கள் பல சவால்களை ஒரே நேரத்தில் சமாளிக்கும் சூழலில் உள்ளனர். வேலை, குடும்பம், பொறுப்புகள் என அனைத்தையும் கவனித்துக் கொள்ளும் இந்த ஓட்டத்தில், அவர்களின் உடலுக்கு அதிக ஆற்றலும், அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்களும் தேவைப்படுகின்றன.
ஆனால், இந்த பிஸியான வாழ்க்கையில் நாம் பெரும்பாலும் சத்தான உணவுகளைத் தவிர்த்து விடுகிறோம். இதன் விளைவாக, சோர்வு, இரத்த சோகை, எலும்பு பலவீனம் போன்ற பல பொதுவான உடல்நலப் பிரச்சனைகளை சந்திக்க நேரிடுகிறது. இந்த இடத்தில் தான் பெண்களுக்கு பேரீச்சம்பழம் கைகொடுக்கிறது.
Improving Female Health at Various Life Stages: A systematic review of the impact of date fruit products என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வுக்கட்டுரையும் பெண்கள் பேரீச்சம்பழம் சாப்பிடும் முக்கியத்துவத்தை அடிக்கோடிட்டு காட்டுகிறது. சிறியதாக இருந்தாலும், இதில் இரும்புச்சத்து, நார்ச்சத்து, பொட்டாசியம், மெக்னீசியம் மற்றும் பல வைட்டமின்கள் நிறைந்துள்ளன.
ஒரு பெண்ணின் உடல் பருவமடைதல், மாதவிடாய், கர்ப்பம் மற்றும் மாதவிடாய் நிறுத்தம் என பல்வேறு நிலைகளைக் கடந்து செல்லும் போது ஏற்படும் மாற்றங்களைச் சமாளிக்க பேரீச்சம்பழம் உதவுகிறது என்றால் நம்ப முடிகிறதா? அந்த வகையில், பெண்கள் தினசரி ஏதற்காக பேரீச்சம்பழம் சாப்பிட வேண்டும் என்ற காரணத்தை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
உடனடி ஆற்றல் அதிகரிப்பு: பெண்களின் அன்றாட வேலைகளுக்குத் தொடர்ந்து ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது. பேரீச்சம்பழத்தில் இயற்கையான சர்க்கரைகளான குளுக்கோஸ், ஃப்ரக்டோஸ் மற்றும் சுக்ரோஸ் ஆகியவை அதிக அளவில் உள்ளன.
இவை காபி அல்லது சர்க்கரை நிறைந்த தின்பண்டங்கள் போல இல்லாமல், உடனடி ஆற்றலை அளிப்பதுடன், அதில் உள்ள நார்ச்சத்து காரணமாக அந்த ஆற்றலைச் சிறிது நேரம் நீடிக்கச் செய்கிறது. மதிய வேளையில் ஏற்படும் சோர்வைப் போக்க இது ஒரு சிறந்த இயற்கை உணவாகும்.
கர்ப்பம் மற்றும் பிரசவத்திற்கு உதவுதல்: பேரீச்சம்பழத்தின் தனித்துவமான நன்மைகளில் இதுவும் ஒன்று. கர்ப்பத்தின் கடைசி சில வாரங்களில் பேரீச்சம்பழங்களைச் சாப்பிடுவது, பிரசவத்தை எளிதாக்க உதவும் என்று ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.
இதில் உள்ள சில சேர்மங்கள், பிரசவ வலியைத் தூண்டும் ஆக்ஸிடோசின் ஹார்மோனின் விளைவைப் பிரதிபலித்து, கர்ப்பப்பை வாய் திறப்பை (Cervical Dilation) மேம்படுத்தி, இயற்கையான பிரசவத்தின் கால அளவைக் குறைக்க உதவுகின்றன என NCBI ஆய்வுத்தளத்தில் வெளியான ஆய்வுக்கட்டுரையில் தெரியவந்துள்ளது.
இரத்த சோகையைத் தடுக்கிறது: இரத்த சோகை என்பது பல பெண்களைப் பாதிக்கும் ஒரு பொதுவான பிரச்சனையாகும், குறிப்பாக மாதவிடாய் காலத்தில் ஏற்படும் இரத்த இழப்பு காரணமாக இது அதிகமாகிறது. பேரீச்சம்பழம் இரும்புச்சத்தின் சிறந்த மூலமாகும். தினமும் பேரீச்சம்பழத்தை சாப்பிடுவதன் மூலம் இரத்தத்தில் ஹீமோகுளோபின் அளவை அதிகரிக்கவும், இரத்த சோகையினால் ஏற்படும் சோர்வு, தலைசுற்றல் போன்ற அறிகுறிகளைக் குறைக்கவும் உதவுகிறது.
செரிமான ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது: பேரீச்சம்பழத்தில் உள்ள அதிகப்படியான நார்ச்சத்து, ஆரோக்கியமான செரிமான மண்டலத்தை பராமரிக்க மிக அவசியம். இது குடல் இயக்கங்களை சீராக்கி, மலச்சிக்கலைத் தடுக்கிறது. மேலும், இது குடலில் உள்ள நல்ல பாக்டீரியாக்களுக்கு உணவாக செயல்பட்டு, ஒட்டுமொத்த குடல் ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்த உதவுகிறது.
எலும்பு பலவீனம் மற்றும் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் தடுப்பு: பெண்களுக்கு வயதாகும்போது, குறிப்பாக மாதவிடாய் நிறுத்தத்திற்குப் பிறகு, எலும்பு அடர்த்தி குறைந்து ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் (Osteoporosis) ஏற்படும் அபாயம் அதிகரிக்கிறது. பேரீச்சம்பழத்தில் எலும்புகளை வலுப்படுத்தத் தேவையான கால்சியம், பாஸ்பரஸ் மற்றும் மெக்னீசியம் போன்ற முக்கிய தாதுக்கள் நிறைந்துள்ளன. இவை எலும்புகளை ஆரோக்கியமாகப் பராமரிக்கவும், மூட்டு வலிகள் வருவதைத் தடுக்கவும் உதவுகின்றன.
இதயம் மற்றும் இரத்த அழுத்தத்தை சீராக்குதல்: பேரீச்சம்பழத்தில் உள்ள பொட்டாசியம் மற்றும் மெக்னீசியம் ஆகியவை இதய ஆரோக்கியத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. பொட்டாசியம் இரத்த அழுத்தத்தை இயற்கையாகவே கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது, அதே சமயம் நார்ச்சத்து கெட்ட கொழுப்பைக் குறைத்து, இதய நோய்கள் வரும் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது.
கூந்தல் மற்றும் சரும ஆரோக்கியம்: பேரீச்சம்பழத்தில் உள்ள ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் மற்றும் வைட்டமின் பி5 போன்ற சத்துக்கள் சருமத்தின் செல்களுக்குப் புத்துயிர் அளித்து, வயதான அறிகுறிகளைக் குறைக்க உதவுகின்றன. இரும்புச்சத்து இரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்துவதால், சருமம் இயற்கையான பொலிவைப் பெறுகிறது.
மேலும், இது கூந்தல் வேர்களை வலுப்படுத்தி, முடி உதிர்வைக் குறைக்கவும், கூந்தலுக்குப் பளபளப்பைக் கொடுக்கவும் உதவுகிறது. பேரீச்சம்பழ விதையிலிருந்து எடுக்கப்படும் எண்ணெயில் அமினோ அமிலங்கள் மற்றும் வைட்டமின்கள் நிறைந்துள்ளன. அவை முடி வளர்ச்சியை கணிசமாக ஊக்குவிப்பதாக NCBI ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
தினமும் 2 முதல் 4 பேரீச்சம்பழங்களைச் சாப்பிடுவது, ஒரு பெண்ணின் உடல்நலத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் ஒரு எளிய மற்றும் சுவையான வழியாகும். காலை உணவாகவோ அல்லது மாலை நேர ஸ்நாக்ஸாக இதனைச் சேர்ப்பதன் மூலம், உடலுக்குத் தேவையான ஊட்டச்சத்தையும், ஆற்றலையும் வழங்க முடியும்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.