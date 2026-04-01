கோடை வெப்பத்தை தணிக்க உதவும் 'ஜாம்பக்காய்' - வேறு நன்மைகள் என்னென்ன?
Published : April 1, 2026 at 3:45 PM IST
வெயில் காலம் வந்து விட்டாலே நம் உடல் தானாகவே குளுமையை தேடி அலைய ஆரம்பித்துவிடும். தாகம் தணிக்க தெருவோரம் விற்கும் தர்பூசணி துண்டுகள், கிர்ணிப் பழ ஜூஸ் அல்லது இளநீர் என எதையாவது தேடி ஓடிக்கொண்டிருப்போம்.
ஆனால், நம் ஊர்ச் சந்தைகளில் அதிகம் கவனிக்கப்படாமல், ஆனால் தர்பூசணிக்கு இணையான நீர்ச்சத்தைக் கொண்டுள்ள ஒரு பழம் இருக்கிறது. அதுதான் 'பன்னீர் ஆப்பிள்' அல்லது 'ஜாம்பக்காய்' என்று அழைக்கப்படும் ரோஸ் ஆப்பிள் அல்லது வெள்ளை ஜாமூன். சிறிய மணி வடிவில், பார்ப்பதற்கு அழகாகவும், கடித்தால் லேசான ரோஜாப்பூ வாசனை வீசும் இந்தப் பழம், கோடை காலத்தில் ஏற்படும் உடல் சோர்வையும் தாகத்தையும் நீக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான இயற்கை வரம் என்றே சொல்லலாம்.
பள்ளி முடிந்து வரும் குழந்தைகளுக்கு ஐஸ் கிரீம் வாங்கி தருவதை விட, இந்த பழத்தைத் தருவது அவர்களின் ஆரோக்கியத்தில் பெரிய மாற்றத்தை தரும். 40 டிகிரி செல்சியஸை தாண்டும் கத்திரி வெயிலில், நம் உடலில் இருக்கும் நீர்ச்சத்து வியர்வை வழியாக வெளியேறி நம்மை சோர்வடைய செய்யும்.
அந்த நேரத்தில் வெறும் சர்க்கரை கலந்த குளிர்பானங்களை குடிப்பதற்கு பதில், இத்தகைய பாரம்பரியப் பழங்களை சாப்பிடுவது உடலுக்குத் தேவையான எலெக்ட்ரோலைட்டுகளை வழங்கும். ஆனால், இந்த பழத்தைச் சாப்பிடுவதற்கு முன்னால் அதில் உள்ள சத்துக்கள் என்ன? யாரெல்லாம் கவனமாக சாப்பிட வேண்டும் என்பது குறித்து விரிவாக தெரிந்து கொள்ளலாம்.
சத்துக்களில் களஞ்சியம்
ரோஸ் ஆப்பிள் பழத்தின் மிக முக்கியமான சிறப்பம்சம் அதன் 93 சதவீத நீர்ச்சத்து ஆகும். கோடை காலத்தில் ஜீரண மண்டலம் சற்று மந்தமாக செயல்படும் என்பதால், குறைவான கலோரிகளை கொண்ட (100 கிராமில் வெறும் 25 முதல் 30 கலோரிகள்) இந்த பழம் செரிமானத்திற்கு மிகவும் எளிதானது.
இதில் உள்ள நார்ச்சத்து மலச்சிக்கல் போன்ற பிரச்சனைகளை நீக்க உதவுகிறது. இவை தவிர, நம் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க தேவையான வைட்டமின் சி, இதயத் துடிப்பை சீராக வைக்க உதவும் பொட்டாசியம் மற்றும் உடலில் உள்ள நச்சுக்களை வெளியேற்றும் ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் இதில் ஏராளமாக உள்ளன.
ஆரோக்கிய நன்மைகள்
இந்த பழம் வெறும் தாகத்தை தணிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், மருத்துவரீதியாகவும் பல நன்மைகளை தருகிறது. சீன மருத்துவ முறையில் இந்த பழம் மற்றும் அதன் மரப்பட்டைகள் ரத்தத்தை குளிர்விக்கும் ஒரு மருந்தாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
கோடையில் உடலில் ஏற்படும் நீர் இழப்பை சரிசெய்து, திரவ அளவை சீராக வைக்க இது உதவுகிறது. உடல் எடையைக் குறைக்க நினைப்பவர்களுக்கு சிறந்தது. ஏனெனில் இதில் நார்ச்சத்து அதிகம் இருப்பதால், இதை சாப்பிட்டவுடன் வயிறு நிறைந்த உணர்வை தரும், அதேசமயம் உடலில் கலோரிகள் சேராது. மேலும், இது ஒரு மென்மையான மலமிளக்கியாக செயல்பட்டு குடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.
இந்தியாவின் கிழக்கு மற்றும் தெற்குப் பகுதிகளில், குறிப்பாகத் தமிழ்நாடு, கேரளா, மேற்கு வங்காளம் போன்ற மாநிலங்களில் இந்தப் பழம் பரவலாக கிடைத்தாலும், பலரும் இதை ஒரு சாதாரணப் பழமாக நினைத்துத் தவிர்த்துவிடுகின்றனர். இன்றைய காலகட்டத்தில் பலரும் பாக்கெட்டில் அடைக்கப்பட்ட ஜூஸ்கள் மற்றும் செயற்கை இனிப்புப் பானங்களை நோக்கிச் செல்கின்றனர்.
இது உடலுக்குப் பெரிய தீங்கை விளைவிக்கும். அதற்கு மாற்றாக, இயற்கையாகக் கிடைக்கும் ரோஸ் ஆப்பிளை நாம் உணவில் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். நம் நாட்டு வெயிலுக்கு இது ஒரு மிகச்சிறந்த இயற்கை மருந்து என்பதை நாம் உணர வேண்டும்.
எப்படி சாப்பிட வேண்டும்?
ரோஸ் ஆப்பிளை சாப்பிடும்போது அதை நன்றாக கழுவிவிட்டு, சாப்பிடுவது அதன் சுவையையும் மொறுமொறுப்பையும் அதிகப்படுத்தும். பழங்களை அப்படியே சாப்பிட பிடிக்காதவர்கள், அவற்றுடன் சிறிது கருப்பு உப்பு அல்லது எலுமிச்சை சாறு சேர்த்துப் பழக்கலவையாக சாப்பிடலாம்.
இன்னும் வித்யாசமாக முயற்சி செய்ய நினைப்பவர்கள், புதினா மற்றும் வெள்ளரிக்காயுடன் சேர்த்து ஸ்மூத்தியாகத் தயாரித்துக் குடிக்கலாம். இது கோடை வெப்பத்தில் இருந்து உடலை தற்காத்து கொள்ள மூன்று மடங்கு அதிக நீர்ச்சத்தைத் தரும். அதேசமயம், அழுகிய அல்லது அதிகப்படியாகக் கனிந்த பழங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது, ஏனெனில் அவற்றில் நீர்ச்சத்து குறைந்து போயிருக்கும்.
பக்கவிளைவுகள் உண்டா?
எந்த ஒரு உணவாக இருந்தாலும் அதை அளவோடு எடுத்துக்கொள்வதே நல்லது. ரோஸ் ஆப்பிளை அளவுக்கு அதிகமாகச் சாப்பிட்டால் சிலருக்குத் செரிமானக் கோளாறு, வயிறு உப்புசம் அல்லது வயிற்றுப்போக்கு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. குறிப்பாக, ஒவ்வாமை (Allergy) உள்ளவர்கள் இந்தப் பழத்தைச் சாப்பிடும்போது கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
மிக முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், இந்தப் பழத்தின் சதைப்பகுதியை மட்டுமே சாப்பிட வேண்டும். அதன் விதைகளை எக்காரணம் கொண்டும் உட்கொள்ளக்கூடாது, ஏனெனில் விதைகளில் சில நச்சுத்தன்மை கொண்ட பொருட்கள் இருக்கலாம். மேலும், இதில் இயற்கைச் சர்க்கரை அதிகம் இருப்பதால், சர்க்கரை நோயாளிகள் மருத்துவர் ஆலோசனையுடன் சரியான அளவில் மட்டும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
