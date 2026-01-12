ETV Bharat / health

வைட்டமின் பி சத்து குறைபாடா? இந்த பருப்பு வகைகள் போதும்!

உளுந்து வைட்டமின் பி குழுமத்தின் ஒரு முக்கிய களஞ்சியமாகும். இதிலுள்ள இரும்பு மற்றும் மெக்னீசியம் சத்துக்கள் உடலுக்கு வலிமை தருகின்றன.

நமது அன்றாட உணவில் பருப்பு வகைகளுக்கு எப்போதும் தனி இடம் உண்டு. வெறும் புரத சத்துக்காக மட்டும் நாம் பருப்புகளை சேர்ப்பதில்லை, உடலின் ஒட்டுமொத்த வளர்சிதை மாற்றத்திற்கும், நாள் முழுவதும் சோர்வின்றி செயல்படுவதற்கான ஆற்றலுக்கும் வைட்டமின் பி மிக அவசியமானது.

இந்திய சமையலறைகளில் அன்றாடம் பயன்படுத்தப்படும் பாசிப்பருப்பு, உளுத்தம் பருப்பு, கடலை பருப்பு போன்றவற்றுள் உடலுக்கு தேவையான ஃபோலேட் மற்றும் தயாமின் போன்ற வைட்டமின் பி சத்துக்கள் கொட்டிக்கிடக்கின்றன. இந்த சத்துக்கள் ரத்த அணுக்கள் உருவாக்கம், நரம்பு மண்டல செயல்பாடு மற்றும் நாம் உண்ணும் உணவை ஆற்றலாக மாற்றுதல் ஆகியவற்றில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.

நாம் வழக்கமாக செய்யும் சாம்பார் அல்லது பருப்பு கடையலை சரியான முறையில் சமைப்பதன் மூலம், இந்த வைட்டமின்கள் வீணாகாமல் முழுமையாக பெற முடியும். உடலை உறுதிப்படுத்தவும், சோர்வை நீக்கவும் உதவும் வைட்டமின் பி சத்துக்கள் நிறைந்த பருப்பு வகைகளை பற்றி இந்த தொகுப்பில் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

பாசிப்பருப்பு: பாசிப்பருப்பு எளிதில் செரிமானம் ஆகக்கூடியது. இதில் ஃபோலேட் (B9) மற்றும் தயாமின் (B1) அதிக அளவில் உள்ளன. வைட்டமின் B9 புதிய ரத்த அணுக்கள் உருவாகவும், DNA உற்பத்திக்கும் உதவுகிறது. வைட்டமின் B1 நாம் உண்ணும் உணவை மூளை மற்றும் நரம்புகளுக்கான ஆற்றலாக மாற்றுகிறது.

பாசிப்பருப்பை மஞ்சள் தூள் சேர்த்து மிதமான சூட்டில் வேகவைக்கவும். சீரகம் மற்றும் நெய் சேர்த்து தாளிப்பதன் மூலம் இதன் சத்துக்களை தக்கவைக்கலாம். பாசிப்பருப்பை முளைகட்டி சாப்பிடுவது ஃபோலேட் சத்தை அதிகப்படுத்தும்.

உளுத்தம் பருப்பு: உளுந்து வைட்டமின் பி குழுமத்தின் (B1, B2, B3, B9) ஒரு முக்கிய களஞ்சியமாகும். இது செல்கள் பழுதுநீக்கம், நரம்பு மண்டலப் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆற்றல் வெளியீட்டிற்கு உதவுகிறது. இதிலுள்ள இரும்பு மற்றும் மெக்னீசியம் சத்துக்கள் உடலுக்கு வலிமை தருகின்றன.

அரிசியுடன் சேர்த்து புளிக்க வைத்து (இட்லி, தோசை) சாப்பிடும்போது இதிலுள்ள வைட்டமின் பி சத்துக்கள் உடலுக்கு எளிதில் கிடைக்கும். பருப்பாகச் சமைக்கும்போது நீண்ட நேரம் கொதிக்க வைப்பதைத் தவிர்ப்பது நல்லது.

கடலை பருப்பு: இதில் ஃபோலேட், தயாமின் மற்றும் நார்ச்சத்து அதிக அளவில் உள்ளது. இது இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதோடு, நாள் முழுவதும் சீரான ஆற்றலை வழங்குகிறது. ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு சட்டென்று உயராமல் தடுக்கிறது.

சமைப்பதற்கு முன் 30-60 நிமிடங்கள் ஊறவைப்பது நல்லது. தக்காளியுடன் சேர்த்துச் சமைக்கும்போது, அதில் உள்ள வைட்டமின் சி, பருப்பில் உள்ள சத்துக்களை உடல் உறிஞ்சப் பேருதவியாக இருக்கும்.

மைசூர் பருப்பு: குறைந்த நேரத்தில் சமைக்கக்கூடிய இந்தப் பருப்பு ஃபோலேட் (B9) மற்றும் பைரிடாக்சின் (B6) நிறைந்தது. புரத வளர்சிதை மாற்றத்திற்கு வைட்டமின் B6 மிகவும் முக்கியமானது. வேலைப்பளு மிகுந்த நாட்களில் விரைவாக சமைத்து சத்துக்களை பெற இது சிறந்தத் தேர்வு. 10-12 நிமிடங்கள் மிதமான தீயில் வேகவைக்கவும். இதில் கீரை அல்லது வெந்தயக்கீரை சேர்த்துச் சமைப்பது ஃபோலேட் அளவை மேலும் அதிகரிக்கும்.

துவரம் பருப்பு: இந்திய வீடுகளில் தினமும் பயன்படுத்தப்படும் துவரம் பருப்பில் ஃபோலேட், தயாமின், பொட்டாசியம் மற்றும் மெக்னீசியம் உள்ளன. இது இதயம் மற்றும் நரம்பு மண்டலத்தைச் சீராக வைக்க உதவுகிறது. சாதம் அல்லது சிறுதானியங்களுடன் சேர்த்துச் சாப்பிடும்போது ஒரு முழுமையான ஊட்டச்சத்துக் கிடைக்கிறது.

சமைப்பதற்கு முன் 20 நிமிடங்கள் ஊறவைக்கவும். கடுகு, கறிவேப்பிலை, பெருங்காயம் சேர்த்துத் தாளிப்பது செரிமானத்திற்கு நல்லது. சமைத்து முடித்த பின் சிறிதளவு எலுமிச்சைச் சாறு சேர்ப்பது சுவையையும் சத்தையும் கூட்டும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

