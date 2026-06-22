பின்னோக்கி நடப்பதால் இவ்வளவு நன்மைகளா? மூட்டு வலி, இடுப்பு வலிக்கு மருந்தாகும் ரெட்ரோ வாக்கிங்!
பின்னோக்கி நடப்பது உடலுக்கு மட்டுமல்ல, நமது மூளைக்கும் ஒரு சிறந்த பயிற்சியாக அமைகிறது. நாம் வழக்கத்திற்கு மாறாக ஒரு செயலை செய்யும்போது, நமது மூளை வழக்கத்தை விட அதிக விழிப்புணர்வுடன் செயல்பட தொடங்குகிறது.
Published : June 22, 2026 at 5:11 PM IST
வாழ்க்கையிலும் சரி, நமது அன்றாட நடைப்பயிற்சியிலும் சரி, நாம் எப்போதும் முன்னோக்கி செல்வதையே வழக்கமாக கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால், எப்போதாவது ஒருமுறை பின்னோக்கி அதாவது ரிவர்ஸில் நடந்து பார்த்திருக்கிறீர்களா? பலரும் இதை ஒரு வேடிக்கையான செயலாக பார்ப்பார்கள். ஆனால், இப்படி பின்னோக்கி நடப்பது நம் உடலுக்கும், மூளைக்கும் வியக்கத்தக்க பல நன்மைகளை தருகிறது என்று மருத்துவ ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.
இன்றைய காலகட்டத்தில் இளைஞர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை பலரையும் வாட்டி வதைக்கும் இடுப்பு வலி, மூட்டு வலி மற்றும் கால் வலிகளுக்கு இந்த பின்னோக்கி நடக்கும் பழக்கம் ஒரு சிறந்த தீர்வாக அமைகிறது. உடற்பயிற்சி நிபுணர்கள் மற்றும் பிசியோதெரபிஸ்ட்டுகள் இதனை ரெட்ரோ வாக்கிங் (Retro Walking) என்று அழைக்கிறார்கள். வெறும் 10 முதல் 15 நிமிடங்கள் பின்னோக்கி நடப்பதன் மூலம் நமது உடலின் தசை வலிமை எப்படி கூடுகிறது, மூளையின் செயல்பாடு எவ்வாறு மேம்படுகிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
முதுகெலும்பை உறுதியாக்கும் ரெட்ரோ வாக்கிங்
நாம் சாதாரணமாக முன்னோக்கி நடக்கும்போது பயன்படுத்தும் தசைகளை விட, பின்னோக்கி நடக்கும்போது முற்றிலும் மாறுபட்ட தசை நார்களை பயன்படுத்துகிறோம். இதன் காரணமாகவே உடலில் பல நேர்மறையான மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. பொதுவாக பலருக்கு தொடையின் பின்புற தசைப் பகுதி மிகவும் இறுக்கமாக இருக்கும்.
இந்த தசை இறுக்கம் தான் பெரும்பாலான இடுப்பு வலிக்கு முக்கிய காரணமாக அமைகிறது. அமெரிக்காவின் நெவாடா பல்கலைக்கழகத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு ஆராய்ச்சியில், தினமும் 10 முதல் 15 நிமிடங்கள் வீதம், தொடர்ந்து நான்கு வாரங்கள் பின்னோக்கி நடந்தவர்களுக்கு தொடையின் பின்புற தசைகள் நல்ல நெகிழ்வுத்தன்மையை பெற்றிருப்பது தெரியவந்துள்ளது.
அதேபோல், முதுகெலும்பை நேராகவும் உறுதியாகவும் வைத்திருக்க உதவும் முதுகு தசைகளும் இதனால் பலமடைகின்றன. இடுப்பு வலியால் அவதிப்பட்ட சில விளையாட்டு வீரர்கள் இந்த பயிற்சியின் மூலம் தங்களுக்கு நல்ல நிவாரணம் கிடைத்ததாக தெரிவித்துள்ளனர்.
மூட்டு வலிக்கு குட்-பை
முன்னோக்கி நடப்பதற்கும் பின்னோக்கி நடப்பதற்கும் உள்ள முக்கிய வித்தியாசமே நமது பாதங்கள் தரையில் பதியும் விதம் தான். நாம் சாதாரணமாக நடக்கும்போது முதலில் குதிங்கால் தரையில் பதியும், அதன் பிறகுதான் கால் விரல்கள் பதியும். ஆனால், ரிவர்ஸில் நடக்கும்போது முதலில் கால் விரல்கள் தரையை தொடுகின்றன. சில சமயங்களில் குதிங்கால் தரையிலேயே படுவதில்லை.
இதன் காரணமாக, நடக்கும்போது ஏற்படும் அதிர்வுகளை தாங்கும் முழுப் பொறுப்பையும் நமது கணுக்கால் மூட்டுகளே பார்த்து கொள்கின்றன. இதனால், நடக்கும்போது நம் உடலின் ஒட்டுமொத்த எடையும் மூட்டுகளின் மேல் விழுவது பெருமளவு குறைகிறது. மூட்டு தேய்மானம் உள்ளவர்கள், உடல் பருமன் அதிகம் உள்ளவர்கள் மற்றும் பக்கவாத பாதிப்பால் நடக்க சிரமப்படுபவர்களுக்கு இந்த பயிற்சி ஒரு சிறந்த பிசியோதெரபியாக பயன்படுகிறது.
பின்னோக்கி நடப்பது உடலுக்கு மட்டுமல்ல, நமது மூளைக்கும் ஒரு சிறந்த பயிற்சியாக அமைகிறது. நாம் வழக்கத்திற்கு மாறாக ஒரு செயலை செய்யும்போது, நமது மூளை வழக்கத்தை விட அதிக விழிப்புணர்வுடன் செயல்பட தொடங்குகிறது.
குறிப்பாக, திட்டமிடுதல், முடிவெடுத்தல் மற்றும் சிக்கல்களை தீர்ப்பது போன்ற பணிகளுக்கு பொறுப்பான மூளையின் முன்பகுதி பின்னோக்கி நடக்கும்போது மிகச் சுறுசுறுப்பாக இயங்குகிறது என்று தெரியவந்துள்ளது. நெதர்லாந்து நாட்டில் நடத்தப்பட்ட ஒரு ஆய்வில், தொடர்ந்து பின்னோக்கி நடக்கும் பழக்கம் உள்ளவர்களின் நினைவாற்றல் அதிகரிப்பதோடு, அவர்களின் சிந்திக்கும் திறனும், சமயோசித புத்தியும் மிக வேகமாக இருப்பது நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.
இருப்பினும், இந்த பயிற்சியை செய்யும்போது சில பாதுகாப்பு முறைகளைப் பின்பற்றுவது மிகவும் அவசியம். ஏனெனில், பின்னோக்கி நடக்கும்போது பின்னால் இருக்கும் தடைகள் நமக்கு தெரியாது என்பதால் தடுமாறி கீழே விழுந்து காயங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
பின்னோக்கி நடக்கும்போது கவனிக்க வேண்டிய எளிய வழிமுறைகள்:
ஆரம்பத்தில் தனியாக பயிற்சி செய்வதை தவிர்த்து, வீட்டில் உள்ள ஒருவரின் துணையோடு பழகுவது நல்லது.
- சாலையோரங்கள் அல்லது பள்ளம் மேடுகள் உள்ள இடங்களில் நடக்காமல், சமமான தரை அல்லது பூங்காக்கள் போன்ற பாதுகாப்பான இடங்களை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
- தினமும் 10 முதல் 15 நிமிடங்கள் மட்டும் நிதானமாகப் பயிற்சி செய்தாலே போதுமானது, ஓட முயற்சிக்க கூடாது.
- உடலின் சமநிலையை தக்கவைத்து கொள்ளவும், தசைகளை வலுப்படுத்தவும் இந்த எளிய பழக்கம் பெரிதும் உதவுகிறது. ஆபத்துகள் இல்லாமல் கவனமாகப் பயிற்சி செய்யும்போது, இது நமது ஆரோக்கியத்திற்கு ஒரு புதிய உத்வேகத்தைத் தரும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
ஆய்வு:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3624710
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7783601