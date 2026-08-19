2 வயது வரை 'நோ சர்க்கரை': எதிர்காலத்தில் 5 வகை புற்றுநோய்களில் இருந்து பாதுகாப்பு!
பிரிட்டனில் போருக்கு பிறகு சர்க்கரைக்கு கட்டுப்பாடுகள் இருந்தன. 1953 செப்டம்பரில் இந்த கட்டுப்பாடு நீக்கப்பட்டதும், மக்களின் சர்க்கரை பயன்பாடு இரட்டிப்பானது.
Published : August 19, 2026 at 3:46 PM IST
குழந்தை பிறந்தது முதல் அதன் இரண்டு வயது வரை நாம் கொடுக்கும் உணவுகள், அந்த குழந்தையின் 70 வயதிலும் அதன் ஆரோக்கியத்தை தீர்மானிக்கும் என்றால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா? சமீபத்திய ஆய்வில் குழந்தை பருவத்தில் குறைந்த அளவே சர்க்கரையை உட்கொண்டவர்களுக்கு, பின்னாளில் புற்றுநோய் போன்ற பெரிய நோய்கள் வருவதற்கான வாய்ப்பு மிக குறைவாக இருப்பதாக தெரியவந்துள்ளது.
பொதுவாக, குழந்தைகள் என்ன சாப்பிடுகிறார்கள் என்பதை பற்றி நாம் பெரிய அளவில் யோசிப்பதில்லை. ஆனால், தாயின் வயிற்றில் உருவான நாள் முதல் குழந்தையின் இரண்டாவது பிறந்தநாள் வரையிலான 1,000 நாட்கள் மிகவும் முக்கியமானவை. இந்த நாட்களில் உடலின் உறுப்புகள், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மற்றும் உணவின் சுவை உணர்வுகள் வேகமாக வளர்கின்றன.
இந்த ஆரம்ப காலத்தில் சர்க்கரையின் பயன்பாடு குறைவாக இருந்தால், அது மனித உடலை செல்கள் அளவில் இளமையாகவும், ஆரோக்கியமாகவும் வைத்திருக்க உதவுகிறது என்பதை இந்த ஆய்வு சுட்டிக்காட்டுகிறது.
சுவாரஸ்ய ஆய்வு:
இதை நேரடியாக குழந்தைகளிடம் சோதனை செய்து பார்க்க முடியாது என்பதால், இரண்டாம் உலகப்போருக்கு பிந்தைய பிரிட்டன் வரலாற்றை ஆய்வாளர்கள் பயன்படுத்தி கொண்டனர். பிரிட்டனில் போருக்குப் பிறகு சர்க்கரைக்கு கட்டுப்பாடுகள் (Rationing) இருந்தன. 1953 செப்டம்பரில் இந்த கட்டுப்பாடு நீக்கப்பட்டதும், மக்களின் சர்க்கரை பயன்பாடு இரட்டிப்பானது.
1951 முதல் 1956 வரை பிறந்த சுமார் 64,000 மக்களின் சுகாதார தரவுகளை கொண்டு இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. இதில், சர்க்கரை கட்டுப்பாட்டு காலத்தில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கும், கட்டுப்பாடு நீங்கிய பின் பிறந்த குழந்தைகளுக்கும் இடையே ஆரோக்கியத்தில் மிகப்பெரிய வேறுபாடுகள் இருந்தது தெரியவந்தது.
நோய்களில் இருந்து பாதுகாப்பு
ஆரம்பக்கட்ட 1,000 நாட்களில் சர்க்கரை குறைவாக கிடைத்த குழந்தைகளுக்கு, பின்னாளில் ஐந்து வகையான புற்றுநோய்கள் (மார்பகம், புரோஸ்டேட், கல்லீரல், மலக்குடல் மற்றும் நுரையீரல் புற்றுநோய்) வருவதற்கான வாய்ப்பு கணிசமாக குறைந்திருந்தது.
- குறிப்பாக, கல்லீரல் புற்றுநோய் வரும் ஆபத்து 69% வரை குறைந்திருந்தது.
- மார்பகப் புற்றுநோய் ஆபத்து 36% வரை குறைந்திருந்தது.
மிக முக்கியமாக, இந்த ஆரோக்கிய வேறுபாடுகள் அவர்கள் வயதான பிறகு, பல தசாப்தங்கள் கழித்தே வெளியே தெரியவந்தன.
மெதுவான உடல் முதுமை (Biological Ageing)
வயது என்பது நாம் வாழும் ஆண்டுகளை மட்டும் குறிப்பதல்ல. நம் உடலின் செல்களின் ஆரோக்கியத்தையும் குறிக்கும். இந்த ஆய்வில், குறைந்த சர்க்கரை சாப்பிட்டு வளர்ந்தவர்களின் செல்கள் மெதுவாகவே முதிய நிலையை அடைவது கண்டறியப்பட்டது.
செல்களின் பாதுகாப்பு கவசமான டெலோமியர்கள் (Telomeres) நீண்ட காலம் ஆரோக்கியமாக இருந்தன. இது அவர்களின் உடல் வயதை சுமார் 2.2 ஆண்டுகள் இளமையாக வைத்திருப்பதற்கு சமம்.
நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் அதிக வேலை செய்வதால் உருவாகும் 'கிரான்சைம் பி' (Granzyme B) என்ற புரதத்தின் அளவும் குறைவாகவே இருந்தது.
50 ஆண்டுகள் நீடித்த நல்ல பழக்கம்
இந்த ஆய்வின் மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் என்னவென்றால், குழந்தை பருவத்தில் உருவான சுவை உணர்வு 50 ஆண்டுகள் கழித்தும் அவர்களிடம் மாறாமல் இருந்ததுதான். குழந்தையில் சர்க்கரை குறைவாக சாப்பிட்டவர்கள், தங்கள் 50 வயதிலும் குறைந்த அளவே சர்க்கரையை விரும்பினர். சத்தான, ஆரோக்கியமான உணவுகளையே அதிகம் தேர்ந்தெடுத்து உண்டனர்.
குழந்தை பருவத்தில் ஏற்படும் சர்க்கரை குறைவு இரு வழிகளில் உதவுகிறது:
உடலியல் மாற்றம்: உடலின் உறுப்புகளும் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலமும் ஆரோக்கியமாக வளர உதவுகிறது.
நடத்தை மாற்றம்: இனிப்பு குறைந்த உணவுகளை விரும்பும் பழக்கம் வாழ்நாள் முழுவதும் தொடர்கிறது.
ஏற்கனவே நடந்த சில ஆய்வுகளிலும், இந்த நபர்களுக்கு டைப்-2 நீரிழிவு, உயர் ரத்த அழுத்தம், மாரடைப்பு மற்றும் மறதி நோய் (Dementia) போன்றவை வரும் ஆபத்து குறைவாக இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
சர்க்கரையை முற்றிலுமாக தவிர்க்கணுமா?
இதற்காக குழந்தைகளுக்கு சர்க்கரையே கொடுக்க கூடாது என்பதோ அல்லது பழைய காலத்து கட்டுப்பாடுகளை கொண்டு வர வேண்டும் என்பதோ பொருள் அல்ல. ஆனால், வளரும் பருவத்தில் நாம் கொடுக்கும் உணவு, அவர்களின் வாழ்நாள் ஆரோக்கியத்திற்கு போடும் அடித்தளம் என்பதை உணர்வது அவசியம்.
இரண்டு வயது வரை குழந்தைகள் என்ன சாப்பிட்டார்கள் என்பது அவர்களுக்கு பின்னாளில் நினைவிருக்காது. ஆனால், அவர்களின் உடலும், செல்களும், ஆரோக்கியமும் அதை வாழ்நாள் முழுவதும் நினைவில் வைத்துக்கொள்ளும் என்பதை நாம் நினைவில் வைக்கவேண்டும்.
ஆய்வு:
https://www.science.org/doi/10.1126/science.adn5421