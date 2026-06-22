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ஆறு மாதக் குழந்தைகளுக்கு முட்டை கொடுப்பது அலர்ஜியை தடுக்குமா? ஆய்வு சொல்லும் தீர்வு!

குழந்தைகளுக்கு முட்டையை அறிமுகப்படுத்த மிக சரியான காலகட்டம் ஆறு முதல் எட்டு மாதங்களுக்குள் என்கிறது ஆய்வு.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 22, 2026 at 11:22 AM IST

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நம் வீட்டில் குழந்தைகளுக்கு ஆறு மாதம் முடிந்தவுடனேயே அடுத்து என்ன சாப்பாடு கொடுக்கலாம் என்ற யோசனை ஆரம்பித்துவிடும். பொதுவாக, முட்டை போன்ற உணவுகளை சீக்கிரமாக கொடுத்தால் குழந்தைகளுக்கு அலர்ஜி அல்லது ஒவ்வாமை ஏற்பட்டுவிடுமோ என்று பயந்து, பல பெற்றோர் ஒரு வயது வரை அதை தள்ளி போடுவதை பார்த்திருப்போம்.

ஆனால், நாம் இத்தனை காலம் நினைத்து கொண்டிருந்ததற்கு நேர்மாறாக, முட்டையை சீக்கிரமாகவே குழந்தைகளுக்கு பழக கொடுப்பதுதான் அவர்களின் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது என்கிறது ஒரு புதிய ஆய்வு. குழந்தைகளின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ஆரம்பக் கட்டத்திலேயே வலுவடைவதற்கு இந்த ஆரம்பகால உணவுப் பழக்கம் எப்படி உதவுகிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

பழைய நம்பிக்கைக்கு குட்-பை

கடந்த பல வருடங்களாகவே, குறிப்பாக குடும்பத்தில் யாருக்காவது அலர்ஜி பாதிப்பு இருந்தால், குழந்தைகளுக்கு முட்டை கொடுப்பதை தள்ளி போடுங்கள் என்றுதான் பெரியவர்களும் மருத்துவர்களும் கூறி வந்தார்கள். தாமதமாக கொடுப்பதன் மூலம் அலர்ஜியை தடுத்துவிடலாம் என்று நம்பப்பட்டது. ஆனால், ஜாமா பீடியாட்ரிக்ஸ் (JAMA Pediatrics) என்ற மருத்துவ இதழில் வெளியாகிய ஆய்வு இந்த நம்பிக்கையை உடைத்துள்ளது.

குழந்தைகளுக்கு ஆறு முதல் எட்டு மாதங்களுக்குள்ளேயே முட்டையை உணவில் சேர்க்க தொடங்கினால், அவர்களுக்கு அலர்ஜி ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு 12 சதவீதம் வரை குறைவதாக ஆய்வு கூறுகிறது.

ஆய்வு சொல்வது என்ன?

ஆஸ்திரேலியாவில் நடத்தப்பட்ட இந்த விரிவான ஆய்வில், குழந்தை வளர்ப்பு மற்றும் உணவு ஊட்டும் முறைகளில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்கள் பெரிய அளவில் நல்ல பலனை தந்துள்ளது நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. குழந்தைகளுக்கு ஒன்று முதல் மூன்று வயது வரை முட்டையை தள்ளி போடாமல், ஆறு மாதத்திலேயே கொடுக்கலாம் என்று வழிகாட்டுதல்கள் மாற்றப்பட்ட பிறகு, ஒட்டுமொத்தமாக குழந்தைகளிடையே முட்டை அலர்ஜி பாதிப்பு கணிசமாக குறைந்துள்ளது.

குறிப்பாக, எக்ஸிமா (Eczema) எனப்படும் தோல் அரிப்பு அல்லது அலர்ஜி பிரச்சனை உள்ள குழந்தைகளுக்கு இந்த ஆரம்பகால அறிமுகம் மிக சிறந்த பலனை தந்துள்ளது. இத்தகைய பாதிப்புள்ள குழந்தைகளுக்கு அலர்ஜி வருவதற்கான ஆபத்து 12 சதவீதம் குறைந்துள்ளது. எந்தவொரு அலர்ஜி பின்னணியும் இல்லாத சாதாரண குழந்தைகளுக்கு இந்த ஆபத்து 2 சதவீதம் வரை குறைந்துள்ளது தெரியவந்துள்ளது.

உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வேலை செய்யும் விதம்

குழந்தை பருவத்திலேயே அலர்ஜியை ஏற்படுத்தும் உணவுகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அறிமுகப்படுத்துவது முற்றிலும் பாதுகாப்பானது மட்டுமல்ல, அது அலர்ஜி வராமல் தடுக்கவும் உதவுகிறது. குழந்தை பருவத்தில் இந்த உணவுகளை கொடுக்கும்போது, உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதை ஒரு ஆபத்தில்லாத பொருளாக அடையாளம் கண்டுகொள்ள பழகுகிறது. இதனால், பிற்காலத்தில் அந்த உணவை சாப்பிடும்போது உடல் அதற்கு எதிராக ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்தாமல், இயல்பாக ஏற்றுக்கொள்ள பழகிவிடுகிறது.

முட்டை கொடுக்க சரியான வயது எது?

இந்த ஆய்வின்படி, குழந்தைகளுக்கு முட்டையை அறிமுகப்படுத்த மிக சரியான காலகட்டம் ஆறு முதல் எட்டு மாதங்களுக்குள் என்கிறது ஆய்வு. முந்தைய காலங்களில் பத்து மாதங்கள் அல்லது ஒரு வருடம் வரை காத்திருக்க சொன்ன அறிவுறுத்தல்களில் இருந்து இது முற்றிலும் மாறுபட்டது. இந்த குறிப்பிட்ட மாதங்களில் முட்டையை கொடுக்க தொடங்குவது அலர்ஜி வராமல் தடுப்பதற்கான மிக முக்கியமான காலமாகும்.

அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் இது பொருந்துமா?

ஆரம்பத்திலேயே முட்டை கொடுப்பது எல்லா குழந்தைகளுக்கும் நோய் எதிர்ப்பு திறனை வளர்க்க உதவும் என்றாலும், தோல் அலர்ஜி உள்ள குழந்தைகளுக்கும், குடும்பத்தில் ஏற்கனவே அலர்ஜி பின்னணி உள்ள குழந்தைகளுக்கும் இது மிக மிக முக்கியமானது.

இத்தகைய குழந்தைகளுக்கு முட்டையை கொடுக்கும்போது மிகவும் நிதானமாகவும், முறையான வழியிலும் கொடுக்க வேண்டும். முட்டையின் வெள்ளைக்கருவில்தான் அலர்ஜியை தூண்டும் புரதங்கள் அதிகமாக இருக்கின்றன. எனவே, ஆரம்பத்தில் முட்டையின் மஞ்சள் கருவை மட்டும் கொடுத்து பழகிவிட்டு, அதன் பிறகு வெள்ளைக்கருவை கொடுப்பதுதான் பாதுகாப்பான வழிமுறையாகும்.

பாதுகாப்பாக முட்டை கொடுக்கும் முறை

முட்டையை எப்படி சமைத்து கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்கு பெரிய விதிகள் எதுவும் இல்லை என்றாலும், மிக முக்கியமான விதி முட்டை முழுமையாக வெந்திருக்க வேண்டும் என்பதுதான். அரைகுறையாக வெந்த முட்டையையோ அல்லது பச்சையான முட்டையையோ குழந்தைகளுக்கு ஒருபோதும் கொடுக்கக் கூடாது. அது அலர்ஜியை ஏற்படுத்துவதுடன், கிருமி தொற்றுகளையும் உண்டாக்கிவிடும். நன்றாக வேகவைத்த முட்டையை வெவ்வேறு வடிவங்களில் கொடுக்கலாம்.

முதலில் ஒரு முட்டையின் மஞ்சள் கருவில் பாதியளவு எடுத்து தொடங்க வேண்டும். அதை சிறிதளவு தண்ணீர் அல்லது பால் சேர்த்து நன்றாக மசித்து, கூழ் போல மாற்றி குழந்தைக்கு விழுங்குவதற்கு எளிதாகக் கொடுக்கலாம். குழந்தை அதை நன்றாக ஜீரணித்து ஏற்றுக்கொள்கிறது என்பதைப் பொறுத்து, ஒன்று முதல் இரண்டு வாரங்களில் அந்த அளவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகரிக்கலாம்.

கவனிக்க வேண்டிய அலர்ஜி அறிகுறிகள்

குழந்தைகளுக்கு முட்டை கொடுத்த பிறகு ஏதேனும் ஒவ்வாமை ஏற்படுகிறதா என்பதைக் கண்காணிக்க வேண்டும். முகம் அல்லது கழுத்துப் பகுதியில் அரிப்புடன் கூடிய தடிப்புகள் தோன்றி, அது உடல் முழுவதும் பரவினால் அது அலர்ஜியின் அறிகுறியாகும். இது தவிர, தொடர்ந்து வாந்தி எடுத்தல், வயிற்று வலி அல்லது வயிற்றுப்போக்கு போன்ற செரிமானப் பிரச்சனைகளும் ஏற்படலாம். உணவு சாப்பிட்ட பிறகு குழந்தை வழக்கத்திற்கு மாறாக தொடர்ந்து அழுதுகொண்டே இருப்பதையும் அலட்சியப்படுத்தக் கூடாது.

மிகவும் கடுமையான அலர்ஜி ஏற்பட்டால் குழந்தைகளுக்கு மூச்சு விடுவதில் சிரமம் உண்டாகலாம். இது போன்ற சூழலில் உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு சென்று அவசர சிகிச்சை பெற வேண்டும்.

ஆய்வு:

https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/article-abstract/2849462

https://www.jacionline.org/article/S0091-6749(10)01173-5/fulltext

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4046529/

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