சாப்பிடும்போது தண்ணீர் குடிக்கலாமா? செரிமானத்தை பாதிக்குமா? மருத்துவர் விளக்கம்!
இரைப்பையை சென்றடையும் உணவு, மென்மையான கூழ் நிலைக்கு மாறுவதற்கு நீர் அவசியம். இதனால் செரிமான என்சைம்கள் உணவில் எளிதாகக் கலந்து, அதை சிறிய மூலக்கூறுகளாக உடைக்க முடிகிறது.
Published : August 20, 2026 at 7:01 AM IST
உணவு அருந்தும்போது தண்ணீர் குடிப்பது பலரின் தினசரி வழக்கமாக இருந்தாலும், அது செரிமானத்தை பாதிக்குமோ என்ற சந்தேகமும் பயமும் பெரும்பாலானவர்களிடம் இன்றும் நீடிக்கிறது. உணவோடு நீர் சேர்ந்தால் இரைப்பையில் உள்ள செரிமான அமிலங்கள் நீர்த்துப்போய் உணவு செரிக்காமல் தங்கிவிடும் என்றும், அதுவே அல்சர் மற்றும் நெஞ்செரிச்சல் போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுக்கும் என்றும் நம்பப்பட்டு வருகிறது.
ஆனால், அறிவியல் இந்த நம்பிக்கையை முற்றிலுமாக மறுக்கிறது. மனித உடலின் செரிமான மண்டலம் உணவின் தன்மையையும் நீரையும் கையாளுவதில் மிகவும் துல்லியமாக இயங்கக்கூடியது. உணவை மென்று விழுங்குவதற்கும், ஊட்டச்சத்துகள் உடலில் முழுமையாக உறிஞ்சப்படுவதற்கும் நீரினுடைய தேவை இன்றியமையாதது.
சாப்பிடும்போது தண்ணீர் குடிக்கலாமா?
நாம் அன்றாடம் பின்பற்றும் பல பழக்கவழக்கங்களுக்கு பின்னால் அறிவியல் சார்ந்த விளக்கங்கள் இருப்பதை போலவே, உணவருந்தும்போது தண்ணீர் குடிப்பது தொடர்பாகவும் பல கருத்துகள் நிலவுகின்றன. குடல் மற்றும் செரிமான மண்டல மருத்துவ அறிவியல் (Gastroenterological Science) இந்த கருத்துகளை எவ்வாறு பார்க்கிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம்.
செரிமான அமிலங்களின் இயல்பு
சாப்பிடும்போது தண்ணீர் குடித்தால் வயிற்றில் சுரக்கும் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் மற்றும் செரிமான என்சைம்கள் வீரியமிழந்து நீர்த்துப்போகும் என்ற பரவலான நம்பிக்கை உள்ளது. ஆனால், மனித இரைப்பை (Stomach) தன் தேவையை தானே சீரமைத்து கொள்ளும் திறன் கொண்டது.
நாம் உட்கொள்ளும் உணவின் அளவு மற்றும் நீரின் அளவுக்கு ஏற்ப, தனது அமில தன்மையை (Acid levels) சுயமாகவே கட்டுப்படுத்தி கொள்ளும். சிறிதளவு தண்ணீர் குடிப்பதால் மட்டுமே செரிமான செயல்பாடு நின்றுவிடாது.
உணவு செரிமானம் மற்றும் இரைப்பை செயல்பாடு
தண்ணீர் குடிப்பதால் உணவு வயிற்றில் மிதந்து, சரியாக செரிக்காது என்ற பயமும் சிலரிடம் இருக்கிறது. செரிமானம் என்பது இயந்திரவியல் மற்றும் இரசாயன செயல்பாடுகள் (Mechanical and chemical process) இணைந்த ஒரு தொடர் நிகழ்வாகும். இரைப்பையில் சுரக்கும் வீரியமிக்க அமிலங்கள் உணவில் இருக்கும் தேவையற்ற பாக்டீரியாக்களை அழிக்கும் ஆற்றல் கொண்டவை. எனவே, உணவு வயிற்றில் அழுகிப்போக வாய்ப்பில்லை.
நெஞ்செரிச்சல் மற்றும் குடல் புண் காரணங்கள்
சாப்பிடும்போது தண்ணீர் குடிப்பதே அல்சர் மற்றும் வாயுத் தொல்லைக்கு முதன்மை காரணம் என்று கருதப்படுகிறது. ஆனால், தண்ணீர் குடிப்பதால் அல்சரோ நெஞ்செரிச்சலோ உருவாவதில்லை. 'ஹெலிகோபாக்டர் பைலோரி' (H. pylori) என்ற பாக்டீரியா தொற்று, அதிகப்படியான வலி நிவாரணி மாத்திரைகளின் பயன்பாடு, கடுமையான மன அழுத்தம், சாப்பிடும்போது அவசரமாகக் காற்றையும் சேர்த்து விழுங்குவது மற்றும் சில குறிப்பிட்ட காரமான உணவுகள் மட்டுமே குடல் புண் உருவாக முக்கியக் காரணங்களாகும்.
"ஆரோக்கியமாக இருக்கும் எந்தவொரு நபரும் சாப்பிடும்போது தேவையான அளவு தண்ணீர் தாராளமாக குடிக்கலாம். அது முற்றிலும் பாதுகாப்பானது. ஆனால், நெஞ்செரிச்சல் (GERD) மற்றும் கடுமையான அசிடிட்டி பிரச்சனை உள்ளவர்கள் மட்டும் சில முன்னெச்சரிக்கைகளை கையாள வேண்டும். உணவருந்தும்போது ஒரே அடியாக சொம்பு சொம்பாக தண்ணீரைக் குடிக்கக் கூடாது.
அவ்வாறு குடித்தால் இரைப்பை முழுமையாக நிறைந்து, செரிமான அமிலங்கள் மேல்நோக்கி உணவுக்காய்க் குழாய்க்குள் வர வாய்ப்புள்ளது. எனவே, இவர்கள் சாப்பிடுவதற்கு அரை மணி நேரத்திற்கு முன்போ அல்லது சாப்பிட்டு முடித்த பிறகு சிறிது சிறிதாகவோ தண்ணீர் குடிப்பது நல்லது"
- செரிமான மண்டல சிறப்பு மருத்துவர் நாகூர்பாஷா
சாப்பிடும்போது தண்ணீர் குடிப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்
மிதமான அளவில் தண்ணீர் எடுத்துக்கொள்வது செரிமான மண்டலத்தின் சீரான இயங்குவதற்கு பல வழிகளில் துணைபுரிகிறது.
- இரைப்பையை சென்றடையும் உணவு, மென்மையான கூழ் நிலைக்கு மாறுவதற்கு நீர் அவசியம். இதனால் செரிமான என்சைம்கள் உணவில் எளிதாகக் கலந்து, அதைச் சிறிய மூலக்கூறுகளாக உடைக்க முடிகிறது.
- செரிமான செயல்முறைக்குப்பின், உணவில் உள்ள சத்துகளைக் குடல்கள் எளிதாக உறிஞ்சி ரத்தத்தில் கலக்க செய்வதற்கு போதிய அளவு தண்ணீர் தேவைப்படுகிறது.
- உணவோடு தேவையான அளவு நீரையும் சேர்த்து எடுத்துக்கொள்ளும்போது, அது செரிமான பாதையை சீராக வைத்து, மலம் இறுகிப்போகாமல் தடுத்து மலச்சிக்கல் வராமல் பாதுகாக்கிறது.
- எனவே, உடலின் தேவைக்கேற்ப மிதமான அளவில் தண்ணீர் குடிப்பது செரிமானத்திற்கு எவ்வித இடையூறும் ஏற்படுத்தாது. மாறாக, உணவை எளிதில் செரிக்கவே வழிவகுக்கும்.