விலை குறைந்த டிராகன் பழம்: இத்தனை நன்மைகள் கொட்டிக்கிடக்கும் பழத்தை நீங்க இன்னும் வாங்கலையா?

நார்ச்சத்து வழக்கமான குடல் இயக்கத்தை ஊக்குவிக்கிறது, மலச்சிக்கல் மற்றும் வீக்கத்தை (Inflammation) தடுக்கிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 3, 2025 at 12:45 PM IST

3 Min Read
பழக்கடையில் பளீர் என்று கண்களை கவரும் டிராகன் பழங்கள் பெரியவர்கள் சிறியவர்கள் என பெரும்பாலோரின் ஃபேவரைட் ஃப்ரூட்ஸ் பட்டியலுக்குள் புகுந்துள்ளது. மத்திய மற்றும் தென் அமெரிக்காவைப் பூர்விகமாகக் கொண்ட ஹைலோசெரியஸ் இனத்தைச் சேர்ந்த டிராகன் பழம், வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்டதால் அதன் விலை அதிகரித்து காணப்பட்டது.

ஆனால், தற்போது தமிழகம், தெலங்கானவின் சில இடங்களில் இதன் விளைச்சல் அதிகமாகி வரத்தும் அதிகரித்துள்ளது. இதன் காரணமாக, டிராகன் பழத்தின் விலை குறைந்துள்ளது. ஒரு டிராகன் பழத்தின் விலை ரூ. 80 முதல் 120 ரூபாய் என்று கேட்டதும், தலையை திருப்பிக்கொண்டு வேறு பழங்களை வாங்க சென்றுவிடுவோம். நீங்களும் அப்படித்தானா?

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

ஆனால், இன்று ஒரு டிராகன் பழத்தின் விலை அதன் அளவிற்கு ஏற்றார் போல் 30 ரூபாய் முதல் 70 ரூபாய் வரை விற்கப்படுகிறது. அப்புறம் என்ன நண்பர்களே, விலை உயர்ந்த டிராகன் பழம் தற்போது விலை குறைந்துள்ளது. இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி இந்த பழங்களை வாங்கி சாப்பிடுங்கள். இப்படி சொல்வதற்கு காரணம் டிராகன் பழத்தில் கொட்டிக்கிடக்கும் நன்மைகள் தான்.

டிராகன் பழங்கள் முக்கிய ஊட்டச்சத்துக்களால் நிறைந்துள்ளன. குறைந்த கலோரிகள், இதில் அத்தியாவசிய வைட்டமின்கள், தாதுக்கள் மற்றும் உணவு நார்ச்சத்து நிறைந்துள்ளது. ஒரு கப் டிராகன் பழத்தில் இருக்கும் ஊட்டச்சத்துக்களின் விவரங்கள் பின்வருமாறு.

  • கலோரிகள்: 136
  • புரதம்: 3 கிராம்
  • கொழுப்பு: 0 கிராம்
  • வைட்டமின் சி: 9 %
  • வைட்டமின் ஈ: 4 %
  • கார்போஹைட்ரேட்டுகள்: 29 கிராம்
  • நார்ச்சத்து: 7 கிராம்
  • இரும்புச்சத்து: 8 %
  • மெக்னீசியம்: 18 %
கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
  • டிராகன் பழத்தை அடிக்கடி சாப்பிடுவது, முன் கூட்டியே வயதாகும் தோற்றத்தை தடுத்து சருமத்தில் சுருக்கம் ஏற்படாமல் பார்த்துக்கொள்ளும். இந்த பழத்தில் நிறைந்துள்ள வைட்டமின் சி உடலில் கொலாஜன் உருவாவதற்கு உதவுகிறது. மேலும், சருமத்தின் உறுதியையும் நெகிழ்ச்சித்தன்மையையும் பராமரிக்க உதவுகிறது.
  • டிராகன் பழத்தை உட்கொள்ளும் போது, அவை முழுமையாக ஜீரணிக்கப்படாமல் மாறாக அவை குடலில் உள்ள நல்ல பாக்டீரியாவை அதிகரித்து உடலை சேதத்திலிருந்து பாதுக்காக்கிறது. இது ஒரு சிறந்த புரோபயாடிக் ஆகும்.
  • டிராகன் பழம் இயற்கையாகவே நார்ச்சத்து நிறைந்தது. இது ஆரோக்கியமான மற்றும் சீரான செரிமானத்திற்கு அவசியம். நார்ச்சத்து வழக்கமான குடல் இயக்கத்தை ஊக்குவிக்கிறது, மலச்சிக்கல் மற்றும் வீக்கத்தை (Inflammation) தடுக்கிறது. டிராகன் பழத்தை உணவில் சேர்ப்பதலாம் குடல் ஆரோக்கியம் மட்டும் ஒட்டுமொத்த செரிமானமும் மேம்படும்.
  • இதில் இருக்கக்கூடிய அழற்சி எதிர்ப்பு மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்ற பண்புகள் செல்லுலார் சேதம், புற்றுநோய் மற்றும் மூட்டுவலி போன்ற நாள்பட்ட நோய்களின் வளர்ச்சியை தடுக்கிறது.
கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
  • டிராகன் பழத்தில் ஒமேகா-3 மற்றும் ஒமேகா-9 கொழுப்பு அமிலங்கள் நிறைந்துள்ளன. இதன் காரணமாக இதய ஆரோக்கியம் மேம்படும். மேலும், இவை ஆரோக்கியமான கொழுப்பின் அளவை ஆதரிக்கின்றன மற்றும் இதய நோய் அபாயத்தைக் குறைக்கின்றன. பழத்தின் ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் வீக்கம் மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்தைக் குறைப்பதன் மூலம் இதய ஆரோக்கியத்திற்கும் பங்களிக்கின்றன.
  • டிராகன் பழத்தில் கலோரிகள் குறைவாக இருந்தாலும் நார்ச்சத்து அதிகமாக உள்ளது, இது எடையை பராமரிக்க அல்லது குறைக்க விரும்புவோருக்கு ஏற்ற தேர்வாகும். நார்ச்சத்து நீண்ட நேரம் வயிறு நிரம்பிய உணர்வை கொடுத்து தின்பண்டங்கள் சாப்பிடுவதை தடுக்கிறது.
  • இதில் கால்சியம், மெக்னீசியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் ஆகியவை நிறைந்துள்ளன. இது உடலின் எலும்புகள் மற்றும் பற்களை வலுப்படுத்துவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த தேர்வாகும். டிராகன் பழம் எலும்பு மண்டலத்தின் வளர்ச்சியையும் ஊக்குவிப்பதால் குழந்தைகளுக்கு தாராளமாக கொடுக்கலாம்.

இதையும் படிங்க:

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

