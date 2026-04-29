சர்க்கரை நோய்க்கு மூலக்காரணமாகும் குடல்! இந்தியர்களை எச்சரிக்கும் மருத்துவர்!
வெறும் நடைப்பயிற்சி மட்டும் சர்க்கரையை விரட்டப் போதாது. தசை வலிமைக்கான உடற்பயிற்சிகள் மிகவும் அவசியம்.
Published : April 29, 2026 at 10:22 AM IST
- ரம்யா நவீன் கத்ரகட்டா
சர்க்கரை நோய் என்றாலே நம் கண் முன்னே வந்து போவது இன்சுலின் ஊசிகளும், கசப்பான மாத்திரைகளும், 'இதைச் சாப்பிடாதே, அதைச் செய்யாதே' என்ற கட்டுப்பாடுகளும் தான். இத்தனை ஆண்டுகளாக சர்க்கரை நோயை நாம் வெறும் ரத்தத்தில் இருக்கும் இனிப்பின் அளவாகவே பார்த்து பழகிவிட்டோம். ஆனால், மருத்துவ உலகம் இன்று ஒரு புதிய உண்மையை உரக்க சொல்ல தொடங்கியுள்ளது.
நம் உடலின் ஆரோக்கியம் என்பது கணையத்தில் (Pancreas) மட்டும் இல்லை, அது நம்முடைய செரிமான மண்டலமான குடல் பகுதியில் தான் ஆரம்பிக்கிறது. நம் குடல் ஆரோக்கியமாக இருந்தால், சர்க்கரை நோயை விரட்டி அடிப்பது மிக எளிது. ஆனால், நம்முடைய நவீன உணவு முறையும், வாழ்க்கை மாற்றமும் நம் குடலை ஒரு போர்க்களமாக மாற்றிவிட்டன.
இதைப் பற்றி விரிவாகவும், சாமானியர்களுக்கும் புரியும் வகையிலும் ஆசிய இரைப்பை குடல் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் (AIG) முன்னணி நிபுணர் டாக்டர் ராகேஷ் கலப்பாலா விளக்குகிறார்.
குடல்: சர்க்கரை நோயின் கட்டுப்பாட்டு அறை
பொதுவாக சர்க்கரை நோய் வந்துவிட்டால் நாம் மாத்திரைகளை விழுங்குவதிலேயே குறியாக இருப்போம். ஆனால் டாக்டர் ராகேஷ் கலப்பாலா ஒரு புதிய கோணத்தை முன்வைக்கிறார். "சர்க்கரை நோய் என்பது வெறும் கணையம் சம்பந்தப்பட்ட கோளாறு மட்டுமல்ல, அது குடல் சம்பந்தப்பட்ட ஒன்று" என்கிறார் அவர்.
நம்முடைய சிறுகுடலின் தொடக்கப் பகுதியான டியோடினத்தில் தான் 'இன்க்ரெடின்ஸ்' (Incretins) எனப்படும் GLP-1 மற்றும் GIP போன்ற மிக முக்கியமான ஹார்மோன்கள் சுரக்கின்றன. இந்த ஹார்மோன்கள் தான் நாம் சாப்பிடும் உணவுக்கு ஏற்ப எவ்வளவு இன்சுலின் சுரக்க வேண்டும் என்பதை மூளைக்கும் கணையத்திற்கும் சொல்லும் தூதுவர்கள்.
இன்று சந்தையில் விற்கப்படும் பெரும்பாலான விலை உயர்ந்த சர்க்கரை நோய் மருந்துகள் இந்த ஹார்மோன்களின் வேலையை தான் செய்கின்றன. ஆனால், நம் குடல் சுவர் ஆரோக்கியம் இழக்கும்போது (Leaky Gut), இந்த ஹார்மோன் சுரப்பு பாதிக்கப்படுகிறது. இதனால் ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு கட்டுப்பாடற்று போகிறது. சுருக்கமாக சொன்னால், உங்கள் குடல் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் உங்கள் சர்க்கரை அளவும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் என்பதை சுட்டிக்காட்டுகிறார்.
நம் வயிற்றுக்குள் ஒரு குட்டி உலகம்
நமது குடலில் கிட்டத்தட்ட ஒரு டிரில்லியன் பாக்டீரியாக்கள் வாழ்கின்றன. இதை கேட்கவே வியப்பாக இருக்கும். இதில் 'நல்ல பாக்டீரியாக்கள்' (Probiotics) மற்றும் 'தீய பாக்டீரியாக்கள்' என இரு பிரிவினர் உள்ளனர். இவை சமநிலையில் இருக்கும் வரை நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஆனால், நாம் அதிகமாக பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளையும், சர்க்கரை நிறைந்த உணவுகளையும் உண்ணும்போது, தீய பாக்டீரியாக்கள் பெருகி நச்சுகளை வெளியேற்றுகின்றன.
இந்த நச்சுகள் ரத்தத்தில் கலந்து உடலுக்குள் ஒருவித 'உள்வீக்கத்தை' (Inflammation) உருவாக்குகின்றன. இந்த வீக்கம் தான் இன்சுலின் செல்களை வேலை செய்யவிடாமல் தடுத்து, சர்க்கரை நோயை உருவாக்குகிறது. லாக்டோபாகிலஸ் போன்ற நல்ல பாக்டீரியாக்களை சமநிலையில் வைத்திருப்பது, சர்க்கரை நோய்க்கான பாதி பாதியைத் தீர்க்கும் வழியாகும்.
இந்தியர்களுக்கே உரிய தனித்துவமான சவால்
இந்தியாவில் பலருக்கு ஒரு விசித்திரமான அமைப்பு இருப்பதை நீங்கள் கவனித்திருக்கலாம். கை கால்கள் ஒல்லியாக இருக்கும், ஆனால் வயிறு மட்டும் பெரிதாக இருக்கும். இதைத்தான் 'சென்ட்ரிபெட்டல் ஒபிசிட்டி' என்கிறோம். மருத்துவர் ராகேஷ் இதை பற்றி கூறும்போது, "தோலுக்கு அடியில் இருக்கும் கொழுப்பை விட, உள் உறுப்புகளைச் சுற்றி இருக்கும் 'விசெரல் ஃபேட்' தான் சர்க்கரை நோய்க்குத் தாய்" என்கிறார்.
இந்த விசெரல் கொழுப்பு கல்லீரல், கணையம் மற்றும் குடலைச் சுற்றிப் படர்ந்து, அங்கிருந்து நச்சு ரசாயனங்களை (Cytokines) வெளியிடுகிறது. இது ஹார்மோன் சமநிலையை சீர்குலைக்கிறது. இதனால் தான் மேற்கத்திய நாடுகளை ஒப்பிடும்போது, இந்தியர்கள் குறைந்த உடல் எடையிலேயே சர்க்கரை நோயால் அதிகம் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். இதற்கு நம்முடைய மரபணு அமைப்பும், அரிசி மற்றும் கார்போஹைட்ரேட் நிறைந்த உணவுகளுமே முக்கியக் காரணம்.
இரண்டாவது மூளையும் டியோடினமும்
மருத்துவ உலகில் தற்போது 'மெட்டபாலிக் டியோடினோபதி' என்ற ஒரு புதிய வார்த்தை அதிகம் உச்சரிக்கப்படுகிறது. நமது குடலில் உள்ள நரம்பு மண்டலம் மிகச் சிக்கலானது. மூளைக்கு அடுத்தபடியாக அதிக நரம்புகள் இருப்பது குடலில் தான். அதனால்தான் இதை 'இரண்டாவது மூளை' என்கிறோம். மகிழ்ச்சி தரும் ஹார்மோனான செரோடோனின் கூட 85% குடலில் தான் உற்பத்தியாகிறது.
மருத்துவர் ராகேஷ் மற்றும் அவரது குழுவினர் எண்டோஸ்கோபி மூலம் இந்த டியோடினத்தின் உள்சுவரைச் சீரமைக்கும் புதிய சிகிச்சைகளை ஆராய்ந்து வருகின்றனர். இந்த் சிகிச்சையில், குடல் சுவரில் உள்ள பழுதடைந்த செல்கள் நீக்கப்பட்டு, புதிய செல்கள் வளரத் தூண்டப்படுகின்றன.
இதன் மூலம் ஹார்மோன் சுரப்பு தானாகவே சரியாகி, சர்க்கரை அளவு குறையும் வாய்ப்பு உள்ளது. இது தற்போது இறுதிக்கட்டச் சோதனையில் உள்ளதால், விரைவில் இது ஒரு புரட்சிகரமான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
எண்டோஸ்கோபி மூலம் உடல் எடை குறைப்பு
அதிக உடல் பருமன் கொண்டவர்களுக்கு அறுவை சிகிச்சை தான் தீர்வு என்ற நிலை மாறி வருகிறது. 'பேரியாட்ரிக் எண்டோஸ்கோபி' என்ற முறையில், வயிற்றைக் கிழிக்காமல், தழும்புகள் இல்லாமல் வாய் வழியாகச் சென்று வயிற்றின் அளவைக் குறைக்க முடியும்.
இது பசியைக் குறைப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், குடல் ஹார்மோன்களையும் சீரமைக்கிறது. இதனால் உடல் எடையும் குறைகிறது, சர்க்கரை நோயும் கட்டுக்குள் வருகிறது. அறுவை சிகிச்சை அளவுக்கு இது பெரிய ஆபத்து இல்லாதது என்பதால், பலருக்கும் இது ஒரு சிறந்த மாற்றாகத் திகழ்கிறது.
நெஞ்செரிச்சலும் சர்க்கரை நோயும்: ஒரு சுழற்சி
சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு நெஞ்செரிச்சல் (GERD) என்பது பிரிக்க முடியாத ஒரு பிரச்சனையாக மாறிவிடுகிறது. ரத்தத்தில் சர்க்கரை அதிகம் இருக்கும்போது, அது ஜீரண மண்டல நரம்புகளை பாதிக்கிறது. இதனால் நாம் சாப்பிடும் உணவு வயிற்றில் ஜீரணமாகி குடலுக்குச் செல்ல அதிக நேரம் எடுக்கும் (Gastroparesis).
இதனால் வயிற்றில் அழுத்தம் அதிகரித்து, அமிலம் மேல்நோக்கி வந்து நெஞ்செரிச்சலை உருவாக்குகிறது. பலர் இதற்குத் தற்காலிகமாக சோடாக்களையோ அல்லது மாத்திரைகளையோ எடுத்து கொள்கிறார்கள். ஆனால் சர்க்கரையை கட்டுப்படுத்துவது தான் இதற்கு நிரந்தர தீர்வாகும்.
இடைவெளி விட்டு உண்ணுதல் மற்றும் உடற்பயிற்சி
இன்று பலரும் 'இன்டர்மிட்டன்ட் பாஸ்டிங்' முறையை பின்பற்றுகிறார்கள். இது சிலருக்கு பலன் கொடுத்தாலும், எல்லோருக்கும் பொருந்தாது என்கிறார் மருத்துவர். நம் உடலின் இயற்கை கடிகாரமான 'சர்க்காடியன் ரிதம்' (Circadian Rhythm) மிக முக்கியம். இரவு நேரங்களில் மிக தாமதமாக சாப்பிடுவதை தவிர்ப்பதே முதல் வெற்றி.
அதேபோல், வெறும் நடைப்பயிற்சி மட்டும் சர்க்கரையை விரட்டப் போதாது. தசை வலிமைக்கான உடற்பயிற்சிகள் (Strength Training) மிகவும் அவசியம். வயதாகும்போது உடலில் தசை குறைந்து கொழுப்பு கூடுகிறது. தசை தான் சர்க்கரையை எரிக்கக்கூடிய என்ஜின் போன்றது. எனவே வாரம் இருமுறை தசைப்பயிற்சியும், மற்ற நாட்களில் நடைப்பயிற்சியும் செய்வது கட்டாயமாகும்.
வாழ்வியல் ஒழுக்கமே மருந்து
இறுதியாக மருத்துவர் ராகேஷ் சொல்லும் செய்தி மிக தெளிவானது. "சர்க்கரை நோய் என்பது நீங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் சுமக்க வேண்டிய தண்டனை அல்ல, அது உங்கள் உடலை நீங்கள் கவனித்துக் கொள்ளச் சொல்லும் ஒரு எச்சரிக்கை" என்கிறார்.
- நார்ச்சத்து மிகுந்த பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை அதிகம் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள்.
- பதப்படுத்தப்பட்ட பாக்கெட் உணவுகளை முற்றிலும் தவிருங்கள்.
- மன அழுத்தத்தைக் குறைத்து, தினமும் 7-8 மணிநேர ஆழ்ந்த உறக்கத்தை பழக்கமாக்கி கொள்ளுங்கள் (தூக்கமின்மை இன்சுலின் சுரப்பைப் பாதிக்கும்).
- ஒவ்வொரு முறையும் சாப்பிட்ட பிறகு 15 நிமிடங்கள் மெதுவாக நடைப்பயிற்சி செய்யுங்கள்.
சர்க்கரை நோய் மேலாண்மை என்பது ஒரு கூட்டு முயற்சி. ஒரு சிறந்த எண்டோகிரைனாலஜிஸ்ட், டயட்டீஷியன் மற்றும் குடல் நல நிபுணர் ஆகியோரின் ஆலோசனையோடு உங்கள் வாழ்க்கை முறையை மாற்றினால், நீங்கள் சர்க்கரை நோயை வெல்வது மட்டுமல்ல, உங்கள் குடல் ஆரோக்கியத்தை மீட்டெடுத்து நீண்ட காலம் இளமையுடனும் துடிப்புடனும் வாழ முடியும்.