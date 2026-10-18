உடல் எடையை குறைக்க ஏபிசி ஜூஸ் உதவுமா? எப்போது, எப்படி குடிக்க வேண்டும்?
கேரட்டில் உள்ள பீட்டா-கரோட்டின் சத்து, உடல் பருமன் அபாயத்தை குறைப்பதோடு கொழுப்பு செல்களின் செயல்பாட்டையும் சீராக வைத்திருக்க உதவுகிறது.
Published : October 18, 2026 at 7:01 AM IST
காலை எழுந்ததும் நம் சுறுசுறுப்பை கூட்டவோ அல்லது உடல் எடையை டக்குனு குறைக்கவோ என்ன செய்யலாம் என்று யோசிக்காத நாளே இருக்காது. ஆரோக்கியமான வழியில் உடல் எடையை குறைக்க வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் பலரும் இப்போது தேடிக்கொண்டிருக்கும் ஒரு சிறந்த பானம் என்றால் அது 'ஏபிசி ஜூஸ்' (ABC Juice) தான்.
அதாவது நெல்லிக்காய், பீட்ரூட் மற்றும் கேரட் சேர்த்து தயாரிக்கப்படும் இந்த ஜூஸ், உடல் எடை குறைப்பில் அற்புதங்களை செய்யும் என்று பரவலாக பேசப்படுகிறது. ஆனால், இதன் உண்மையான பலன்கள் என்ன, இது உடலில் எந்த அளவுக்கு மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது என்பதை தெரிந்து கொள்வது அவசியம்.
உடல் எடையை குறைக்கும் அவசரத்தில் பலரும் இது போன்ற ஜூஸ்களை தேடி ஓடுகிறார்கள். இதன் மூலம் உடலில் தேங்கியிருக்கும் நீர்ச்சத்து வெளியேறி, ஆரம்பத்தில் எடை குறைந்தது போன்ற ஒரு தோற்றம் கிடைக்கும். ஆனால், இது நிரந்தரமான தீர்வாக இருக்காது.
இந்த ஜூஸில் உள்ள ஒவ்வொரு காய்கறியும் தனித்தனி மருத்துவ குணங்களை கொண்டுள்ளன. இவை அனைத்தும் சேர்ந்து உடலுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்கி, வளர்சிதை மாற்றத்தை (Metabolism) தூண்டுகின்றன. அதே நேரத்தில், எதை செய்தாலும் அதை சரியான அளவிலும் முறையிலும் செய்யாவிட்டால் எதிர்பார்த்த பலன் கிடைக்காது என்பதையும் நாம் மறந்துவிட கூடாது.
ஏபிசி ஜூஸ் என்றால் என்ன? பலன்கள் என்ன?
இந்த ஜூஸில் சேர்க்கப்படும் மூன்று முக்கிய பொருட்கள் நமது ஆரோக்கியத்திற்கு பல வழிகளில் உதவுகின்றன. நெல்லிக்காய் வைட்டமின் சி சத்து நிறைந்தது. இது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரித்து, உடலில் உள்ள நச்சுக்களை வெளியேற்ற உதவுகிறது.
பீட்ரூட்டில் உள்ள இயற்கையான நைட்ரேட்டுகள், உடற்பயிற்சி செய்யும்போது ஆற்றலை அதிகரித்து கொழுப்பை எரிக்க உதவுகின்றன. கேரட்டில் உள்ள பீட்டா-கரோட்டின் சத்து, உடல் பருமன் அபாயத்தை குறைப்பதோடு கொழுப்பு செல்களின் செயல்பாட்டையும் சீராக வைத்திருக்க உதவுகிறது.
இந்த மூன்று பொருட்களையும் சரியான அளவில் சேர்த்து தயாரிக்கும் இந்த ஜூஸ், வளர்சிதை மாற்றத்தை மேம்படுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல், கண் பார்வை திறனுக்கும், செரிமான மண்டலத்திற்கும் மிகவும் நல்லது. ஆனால், இது மட்டுமே உடல் எடையை குறைத்துவிடும் என்று கண்மூடித்தனமாக நம்பிவிட முடியாது.
வளர்சிதை மாற்றத்தை இது எப்படி அதிகரிக்கிறது?
- இதில் உள்ள சத்துக்கள் குடலில் எளிதில் உறிஞ்சப்பட்டு செரிமானத்தை சீராக வைக்கின்றன.
- தேவையில்லாமல் அடிக்கடி சாப்பிடும் பழக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தி, உடல் எடையைக் குறைக்க உதவுகிறது.
- உடலின் மெட்டபாலிக் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தி, அதிகப்படியான கொழுப்பு சேர்வதைத் தடுக்கிறது.
- ஆற்றலை அதிகரித்து, உடற்பயிற்சியின் போது அதிக கலோரிகளை எரிக்க உதவுகிறது.
- கலோரி நிறைந்த குளிர்பானங்களுக்குப் பதிலாக இதைக் குடிப்பதால் இரத்த சர்க்கரை அளவு சீராகிறது.
தொப்பையை குறைக்க இது உதவுமா?
வெளியில் இருந்து எதையாவது குடித்தால் மட்டும் தொப்பை குறைந்துவிடாது. முறையான உணவுப் பழக்கம் மற்றும் வாழ்க்கை முறையில் மாற்றங்கள் இருந்தால் மட்டுமே அது சாத்தியம். குறிப்பாக, ஜூஸ் செய்யும்போது நார்ச்சத்துக்கள் வெளியேறிவிட்டால் ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு வேகமாக உயர வாய்ப்புள்ளது. எனவே, இதை வடிகட்டாமல் அப்படியே அல்லது ஸ்மூத்தியாக குடிப்பது நல்லது.
இதை எப்போது, எப்படி குடிக்க வேண்டும்?
காலை வேளையில் அல்லது உடற்பயிற்சிக்கு முன்பு இதை குடிப்பது மிக சிறந்த பலனை தரும். ஒரு சிறிய நெல்லிக்காய், ஒரு நடுத்தர பீட்ரூட் மற்றும் இரண்டு கேரட் சேர்த்து இதை தயாரிக்கலாம். இதனுடன் எக்காரணம் கொண்டும் சர்க்கரையோ தேனோ சேர்க்க கூடாது.
அதேபோல், தயாரித்த உடனே குடித்துவிடுவது நல்லது. அறை வெப்பநிலையிலோ அல்லது பிரிட்ஜிலோ நீண்ட நேரம் வைத்து பயன்படுத்தினால் அது சீக்கிரம் கெட்டுப்போய்விடும். ஆரோக்கியமான பெரியவர்கள் தினமும் 150 முதல் 250 மில்லி வரை இதை அருந்தலாம்.
யார் இதை தவிர்க்க வேண்டும்?
அனைத்து இயற்கை உணவுகளும் அனைவருக்கும் ஒத்துப்போகாது. சிறுநீரகக் கல் பிரச்சனை உள்ளவர்கள், குறைந்த ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள், மற்றும் ரத்தத்தை மெலிதாக்கும் மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்பவர்கள் இந்த ஜூஸை குடிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும்.
மேலும், செரிமான கோளாறு உள்ளவர்களும் மருத்துவரின் ஆலோசனைக்கு பிறகே இதை பருகுவது நல்லது. சர்க்கரை சேர்ப்பது, அளவுக்கு அதிகமாக குடிப்பது, உணவுக்கு பதிலாக இதையே முழுமையாக நம்பியிருப்பது போன்ற பொதுவான தவறுகளை தவிர்த்தால் மட்டுமே இதன் முழுமையான பலனை பெற முடியும்.
ஆய்வு: