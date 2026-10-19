சிசேரியன் பிரசவத்திற்கு பிறகு விரைவில் குணமடைய என்ன செய்ய வேண்டும்? செய்யக்கூடாது?
குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கும் போது தாய்மார்கள் முன் பக்கமாகவோ அல்லது பின் பக்கமாகவோ அதிகமாக கூன் போட்டு வளைந்து உட்கார கூடாது. நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து குழந்தைக்கு பாலூட்டும் பழக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும்.
Published : October 19, 2026 at 7:01 AM IST
பெண்களின் வாழ்க்கையில் தாய்மை என்பது அழகான மற்றும் உணர்வுபூர்வமான தருணம். ஒன்பது மாதங்கள் கருவில் சுமந்து, குழந்தையை இந்த பூமிக்கு கொண்டு வரும் பயணத்தில் தாய்ப்படும் வேதனையும் தியாகமும் விலைமதிப்பற்றவை. அவற்றுக்கெல்லாம் மகுடம் வைத்தாற்போல குழந்தையை ஈன்றெடுக்கும் பிரசவ காலம் அமைகிறது.
முந்தைய காலங்களை போல இப்போது இயல்பான பிரசவங்கள் மட்டுமே நடப்பதில்லை. மாறிவரும் வாழ்க்கை முறை, உடல் உழைப்பு குறைவு மற்றும் பல உடல்ரீதியான காரணங்களால் இன்று பெரும்பாலான பெண்களுக்கு அறுவை சிகிச்சை மூலம் அதாவது சிசேரியன் முறையில் குழந்தைகள் பிறக்கின்றன.
பிரசவ வலி இருக்காது என்ற எண்ணத்தில் பலர் இந்த முறையை தேர்ந்தெடுத்தாலும், அறுவை சிகிச்சை முடிந்த பிறகும் தாய்மார்களின் உண்மையான சவால் அங்கிருந்துதான் தொடங்குகிறது. அறுவை சிகிச்சைக்குப் பிறகு தையல்கள் முழுமையாக ஆறி, உடல் பழைய நிலைக்கு திரும்ப வாரக்கணக்கில் கடுமையான அவஸ்தைகளை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது.
இந்த முக்கியமான காலகட்டத்தில் தாய்மார்கள் தங்களது உடல்நலத்தை எவ்வித சமரசமும் இல்லாமல் மிகவும் கவனமாகப் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். அறுவை சிகிச்சைக்குப் பிறகு உடலை எந்த முறையில் பராமரிக்க வேண்டும், என்னென்ன வழிமுறைகளைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
போதிய அளவு ஓய்வு எடுப்பதன் அவசியம்
அறுவை சிகிச்சை மூலம் குழந்தையை பெற்றெடுத்த தாய்மார்களுக்கு எல்லாவற்றையும் விட மிக அவசியமாக தேவைப்படுவது முறையான மற்றும் நிம்மதியான ஓய்வு மட்டுமே. ஆப்ரேஷன் முடிந்த புதிதில் பச்சிளம் குழந்தையை கவனித்து கொள்வதிலேயே நாள் முழுவதும் கழிந்துவிடும்.
இரவும் பகலும் தூக்கமின்றி குழந்தைக்கு பால் கொடுப்பது, துணிகளை மாற்றுவது, அடிக்கடி அழுது அடம்பிடிக்கும் குழந்தையை சமாதானப்படுத்துவது என்று குழந்தையின் பராமரிப்பில் தாய்மார்கள் உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் கடுமையாக சோர்ந்து போவார்கள். இந்த அவசர சூழலில் பல தாய்மார்கள் தங்களது சொந்த ஆரோக்கியத்தை முற்றிலும் மறந்துவிடுகிறார்கள்.
ஆனால், இந்த நேரத்தில் போதிய ஓய்வு எடுக்காவிட்டால் அறுவை சிகிச்சைக்காக போடப்பட்ட தையல்கள் குணமடைய அதிக நாட்களாகும். குழந்தை எப்போது தூங்குகிறதோ, அதே சமயத்தில் தாய்மார்களும் தங்களது மற்ற வேலைகளை தள்ளி வைத்துவிட்டு கட்டாயம் தூங்கி ஓய்வெடுக்க வேண்டும். குடும்பத்தில் உள்ள மற்றவர்களின் உதவியை பெற்றுக்கொண்டு, உடல் முழுமையாக சக்தி பெறும் வரை அதிக வேலைகளை செய்யாமல் இருப்பது அவசியம்.
குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கும் முறை
பிறந்த பச்சிளம் குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் ஊட்டும் விதம் என்பது பாலூட்டும் தாயின் எதிர்கால உடல் ஆரோக்கியத்தின் மீது நேரடியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கும் போது தாய்மார்கள் முன் பக்கமாகவோ அல்லது பின் பக்கமாகவோ அதிகமாக கூன் போட்டு வளைந்து உட்கார கூடாது. மாறாக, முதுகு தண்டுவடம் நேராக இருக்கும்படி நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து குழந்தைக்கு பாலூட்டும் பழக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும்.
இவ்வாறு சரியான முறையில் அமர்ந்து பால் கொடுப்பதன் மூலமாக, சிசேரியன் அறுவை சிகிச்சைக்கு பிறகு பிற்காலத்தில் வரக்கூடிய கடுமையான முதுகு வலி மற்றும் இடுப்பு வலியில் இருந்து முழுமையாக பாதுகாப்பு பெற முடியும். தாய்க்கும் குழந்தைக்கும் எந்தவிதமான அசௌகரியமும் ஏற்படாமல் இருக்க, மருத்துவ நிபுணர்களின் பரிந்துரையின் பேரில் ஃபீடிங் பில்லோக்களைப் பயன்படுத்தலாம்.
மேலும், சரியான முறையில் தொடர்ந்து பாலூட்டுவது என்பது பிரசவ காலத்தில் உடல் எடை அதிகரித்ததை சீராகக் குறைக்க பெரிதும் உதவுகிறது.
உணவு முறை மற்றும் பிற கவனிக்க வேண்டியவை
சமூகத்தில் இன்றும் கூட பிரசவமான தாய்மார்களின் உணவு விஷயத்தில் பல விதமான பழைய கட்டுப்பாடுகளும் அர்த்தமற்ற ஆச்சரியங்களும் நிலவுகின்றன. இந்த உணவுப் பொருளை சாப்பிடக் கூடாது, அந்த தண்ணீரை குடிக்க கூடாது என்ற பெயரில் தேவையில்லாத பத்தியங்களை கடைப்பிடிக்க சொல்வார்கள்.
ஆனால், இந்த ஆச்சரியங்கள் எதிலும் எந்தவிதமான மருத்துவ அடிப்படையும் இல்லை என்பதை தாய்மார்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கர்ப்ப காலத்தில் குழந்தை ஆரோக்கியமாக இருக்க எப்படிப்பட்ட சத்தான உணவுகளை தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிட்டார்களோ, அதே போன்று பிரசவத்திற்கு பிறகும் அனைத்து சத்துக்களும் நிறைந்த சரிவிகித உணவை தொடர்ந்து உட்கொள்ள வேண்டும்.
மருத்துவர்களின் ஆலோசனைப்படி உடலுக்கு தேவையான சத்துக்கள் அடங்கிய உணவை உட்கொண்டால் மட்டுமே பலவீனமான உடல் விரைவாக வலுப்பெறும். இவற்றுடன் மிக முக்கியமான மற்றொரு விஷயம் என்னவென்றால், அறுவை சிகிச்சை முடிந்த முதல் சில வாரங்களுக்கு எடையுள்ள எந்த பொருளையும் தாய்மார்கள் தூக்கவே கூடாது.
குறிப்பாக, முதல் இரண்டு வாரங்களுக்கு பத்திலிருந்து பதினைந்து பவுண்டுகளுக்கு மேல் எடை கொண்ட பொருட்களை தூக்குவது தையல்களின் மீது கடுமையான அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தி காயங்களை மீண்டும் பெரிதாக்கிவிடும். மேலும், தாய்மார்கள் தன்னிச்சையாக எந்தவொரு மருந்தையும் கடைகளில் வாங்கிப் பயன்படுத்தக் கூடாது.
மருத்துவர் பரிந்துரைத்த மாத்திரைகளை மட்டுமே குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்ள வேண்டும். உடலில் சின்னக் அசௌகரியம் தெரிந்தாலும் உடனடியாக மருத்துவரை அணுகி ஆலோசனை பெறுவதே மிகச் சிறந்த பாதுகாப்பான வழியாகும்.
ஆய்வு:
https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/7246-cesarean-birth-c-section
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/labor-and-delivery/in-depth/c-section-recovery/art-20047310
https://www.nhs.uk/tests-and-treatments/caesarean-section/recovery/