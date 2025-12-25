2025 முடிவதற்குள் இந்த பரிசோதனைகளை செஞ்சிருங்க - 2026ஐ ஆரோக்கியமாக வரவேறுங்கள்!
2026-ஆம் ஆண்டுக்கு முன் நீங்கள் தவிர்க்கக் கூடாத சுகாதார பரிசோதனைகள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
2026ம் ஆண்டு பிறப்பதற்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில், நமது ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை கொள்வது மிகவும் அவசியம். வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள் மற்றும் மன அழுத்தம் நிறைந்த தற்போதைய சூழலில், நோய் வந்த பிறகு சிகிச்சை பெறுவதை விட, வரும்முன் காப்பதே சிறந்தது. இப்படியிருக்க, புதிய ஆண்டிற்குள் நாம் அடிவைப்பதற்கு முன் கட்டாயம் செய்து கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான மருத்துவ பரிசோதனைகள் மற்றும் அதன் அவசியம் குறித்த தகவல்கள் இதோ.
முழுமையான ரத்த அணுக்கள் ஆய்வு: இது (CBC - Complete Blood Count) உங்களின் ஒட்டுமொத்த உடல்நிலையை பிரதிபலிக்கும் ஒரு அடிப்படைப் பரிசோதனையாகும். உடலில் ரத்த சோகை (Anemia), தொற்று பாதிப்புகள் (Infections) அல்லது ஏதேனும் வீக்கம் இருக்கிறதா என்பதை இது துல்லியமாகக் காட்டும். அடிக்கடி சோர்வு அல்லது தலைச்சுற்றல் இருப்பவர்கள் இதை தவிர்க்க கூடாது.
ரத்தச் சர்க்கரை அளவு (HbA1c): இந்தியா 'நீரிழிவு நோயின் தலைநகரம்' என்று அழைக்கப்படுகிறது. HbA1c பரிசோதனை கடந்த 3 மாதங்களில் உங்கள் உடலின் சராசரி சர்க்கரை அளவை காட்டும். இது ஆரம்ப கட்ட நீரிழிவு (Prediabetes) நிலையைக் கண்டறிய உதவும், இதன் மூலம் முறையான உணவு மற்றும் உடற்பயிற்சி மூலம் சர்க்கரை நோய் வராமல் தடுக்க முடியும்.
கொலஸ்ட்ரால் பரிசோதனை: தற்போதைய காலத்தில் 45 வயதிற்கு உட்பட்டவர்களுக்கும் இதய பாதிப்புகள் ஏற்படுவது அதிகரித்துள்ளது. ரத்தத்தில் உள்ள நல்ல கொழுப்பு (HDL), கெட்ட கொழுப்பு (LDL) மற்றும் ட்ரைகிளிசரைடுகளின் அளவை இது காட்டுகிறது. இதய நோய்கள் மற்றும் பக்கவாதம் ஏற்படும் அபாயத்தை முன்கூட்டியே அறிய இது அவசியம்.
தைராய்டு சுரப்பி பரிசோதனை: தைராய்டு பிரச்சனைகள் குறிப்பாகப் பெண்களிடையே அதிகம் காணப்படுகின்றன. திடீர் உடல் எடை அதிகரிப்பு, சோர்வு அல்லது மாதவிடாய் கோளாறுகள் இருந்தால் T3, T4, TSH ஆகிய பரிசோதனைகளைச் செய்துகொள்வது நல்லது. இது உங்கள் வளர்சிதை மாற்றத்தை சீராக வைக்க உதவும்.
வைட்டமின் D மற்றும் B12 அளவுகள்: பெரும்பாலான இந்தியர்களுக்கு இந்த இரண்டு வைட்டமின்களின் குறைபாடு இருப்பதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. வைட்டமின் D எலும்புகளின் வலிமைக்கும், வைட்டமின் B12 நரம்பு மண்டலத்தின் செயல்பாட்டிற்கும் அவசியம். இவற்றின் குறைபாடு உடல் வலி, மனநிலை மாற்றங்கள் மற்றும் அதிகப்படியான சோர்வை உண்டாக்கும்.
சிறப்பு கவனம்: பெண்கள் 21 வயதிற்குப் பிறகு ஒருமுறை பாப் ஸ்மியர் (Pap Smear) பரிசோதனை செய்துகொள்வது கருப்பை வாய் புற்றுநோய் அபாயத்தைத் தவிர்க்க உதவும் என்று மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்துகின்றனர்.
ஆரோக்கியம் என்பது வெறும் நோய் இல்லாமல் இருப்பது மட்டுமல்ல, அது நமது உடலைப் பற்றி நாம் சரியாகப் புரிந்து கொள்வதும் கூட. இந்த ஆண்டின் இறுதியில் இந்தப் பரிசோதனைகளைச் செய்து கொள்வது, 2026-ஆம் ஆண்டை அதிக தன்னம்பிக்கையுடனும் புத்துணர்ச்சியுடனும் தொடங்க உங்களுக்கு உதவும்.
