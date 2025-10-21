சிறுநீரக நோய் இருப்பதை உணர்த்தும் 5 ஆரம்ப கால அறிகுறிகள் - அலட்சியப்படுத்தாதீர்கள்!
சிறுநீரகத்தின் செயல்பாடு குறையும்போது, உடலில் இருந்து அதிகப்படியான திரவம் போதுமான அளவு அகற்றப்படுவது தடைபடுகிறது. இது பாதங்கள் மற்றும் கணுக்கால், கைகள், முகம், குறிப்பாக கண்களைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளை வீக்கமடையச்செய்யும்.
Published : October 21, 2025 at 4:11 PM IST
சிறுநீரகங்கள் உடலில் வடிகட்டிகளாகச் செயல்படுகின்றன. இவை ரத்தக்கழிவுகள், அதிகப்படியான நீர் மற்றும் நச்சுப் பொருட்களை உடலில் இருந்து அகற்றுகின்றது. சிறுநீரகச் செயல்பாடு குறையும்போது, கழிவுகள் உடல் முழுவதும் குவிந்து, பல்வேறு உடல்நலப் பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்துகிறது.
மெதுவான சிறுநீரகச் செயல்பாடு என்பது படிப்படியாக வளரும் நாள்பட்ட சிறுநீரக நோய்க்கு (Chronic Kidney Disease) வழிவகுக்கும் என்கிறது ஆய்வு. அந்த வகையில், சிறுநீரகச் செயல்பாடு குறைவதற்கான இந்த எச்சரிக்கை அறிகுறிகளை முன்கூட்டியே கண்டறிவது அவசியம்.
சிறுநீர் கழிப்பதில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்: சிறுநீரகப் பிரச்சனை பொதுவாகச் சிறுநீர் கழிக்கும் அதிர்வெண் மற்றும் உற்பத்தி முறைகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களுடன் தொடங்குகிறது. அடிக்கடி சிறுநீர் கழித்தல், குறிப்பாக இரவு நேரங்களில் (nocturia). வழக்கத்தை விட குறைவான சிறுநீர் வெளியேறுதல் அல்லது சிறுநீர் கழிப்பதில் சிரமம். சிறுநீரில் நுரை அல்லது குமிழ்கள் இருப்பது, புரதங்கள் சிறுநீரகத்திலிருந்து சிறுநீர் வழியாக வெளியேறுகின்றன என்பதைக் குறிக்கிறது என்கிறது NIH ஆய்வு.
அடர் நிறச் சிறுநீர் அல்லது சிறுநீரில் ரத்தம் வெளியேறுதல் போன்றவற்றை எதிர்கொண்டால் உடனடியாக மருத்துவரை அனுக வேண்டும். சிறுநீரகங்கள் சேதமடையும் போது, அவை ரத்தத்தை திறம்பட வடிகட்டும் திறனை இழக்கின்றன, இதன் விளைவாக சிறுநீரில் புரதம் மற்றும் ரத்தம் வெளியேறுகிறது.
உடல் பாகங்களில் வீக்கம்: சிறுநீரகத்தின் செயல்பாடு குறையும்போது, உடலில் இருந்து அதிகப்படியான திரவம் போதுமான அளவு அகற்றப்படுவது தடைபடுகிறது. இது பாதங்கள் மற்றும் கணுக்கால், கைகள், முகம், குறிப்பாக கண்களைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளை வீக்கமடையச்செய்யும். உடலில் உப்பு மற்றும் நீரின் அளவைக் கட்டுப்படுத்த சிறுநீரகம் தவறுவதால், திரவம் உடலில் குவிகிறது. நீண்ட நேரம் நிற்கும் போதும் அல்லது இரவு நேரங்களிலும் இந்த வீக்கம் அதிகமாக இருக்கும்.
அதிக சோர்வு அல்லது பலவீனம்: சிறுநீரகங்கள் எரித்ரோபொய்டின் என்ற ஹார்மோனை உற்பத்தி செய்கின்றன. இது சிவப்பு ரத்த அணுக்கள் உருவாவதைத் தூண்டுகிறது. சிறுநீரகச் செயல்பாடு குறைவதால் EPO உற்பத்தி குறைந்து, ரத்த சோகைக்கு வழிவகுக்கும் என KidneyCareUK தளத்தில் வெளியான ஆய்வுக்கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
சிவப்பு ரத்த அணுக்கள் குறைவதால் தொடர்ச்சியான சோர்வு, தசை பலவீனம் மற்றும் குறைந்த உடல் செயல்பாடுகளுக்குப் பிறகும் ஆற்றல் குறைதல் ஆகியவை ஏற்படுகின்றன. இந்த சோர்வு அன்றாடச் செயல்பாடுகளைச் செய்வதற்கே கடினமாக இருக்கும் அளவிற்குச் சென்றுவிடும். சோர்வு என்பது மெதுவான சிறுநீரகச் செயல்பாட்டின் மிகவும் ஆரம்ப அறிகுறிகளில் ஒன்றாகும்.
அரிக்கும் தோல் மற்றும் தசைப்பிடிப்புகள்: சிறுநீரகங்கள் சரியாகச் செயல்படத் தவறினால், கழிவுகள் மற்றும் தாதுக்கள் (கால்சியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் உட்பட) ரத்த ஓட்டத்தில் குவிகின்றன. இதன் விளைவாக, தோல் அரிப்பு குறிப்பாக இரவு நேரங்களில் ஏற்படுகிறது. கால்களில் தசைப்பிடிப்புகள் ஏற்படும். நச்சுகள் மற்றும் தாதுக்களின் அளவில் ஏற்படும் ஏற்ற இறக்கங்களே தோல் திசுக்கள் மற்றும் தசை செல்களில் எரிச்சலை ஏற்படுத்துவதாகக் கூறப்படுகிறது.
தெளிவாக யோசிப்பதில் சிரமம்: சிறுநீரகச் செயல்பாடு குறையும்போது, நச்சுகள் நீண்ட நேரம் ரத்த ஓட்டத்தில் இருந்து, மூளை செயல்பாட்டில் எதிர்மறையான விளைவுகளை ஏற்படுத்துகின்றன. இதனால், கவனம் செலுத்துவதில் சிக்கல்கள், மறதி அல்லது நினைவாற்றல் பிரச்சனைகள், குழப்பமாக உணருதல் அல்லது முடிவுகளை எடுப்பதில் சிரமம் போன்ற அறிகுறிகள் ஏற்படும். இந்த அறிகுறிகளில் ஏதேனும் ஒன்றை தொடர்ந்து கவனித்தால், தாமதிக்காமல் மருத்துவரை அணுகி ஆலோசனை பெறுவது மிகவும் அவசியம்.
இதையும் படிங்க:
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.