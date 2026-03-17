சியா..சப்ஜா..வெந்தயம்..பாதாம்.. இவற்றை ஏன் ஊறவைத்து சாப்பிட வேண்டும்?
Published : March 17, 2026 at 4:58 PM IST
இன்று மதிய உணவிற்கு சுவையான கொண்டைக்கடலை குழம்பு அல்லது ராஜ்மா மசாலா செய்ய வேண்டும் என்று நினைப்போம். ஆனால், சமையல் அறைக்கு சென்ற பிறகுதான் "ஐயோ, கடலையை ஊறவைக்க மறந்துவிட்டோமே!" என்ற எண்ணம் வரும்.
உடனே அந்த சமையல் திட்டத்தையே மாற்றிவிடுவோம். பொதுவாக, கடினமான தானியங்கள் சீக்கிரம் வேக வேண்டும் என்பதற்காக மட்டுமே நாம் ஊறவைக்கிறோம் என்று நினைக்கிறோம். ஆனால், இதற்குப் பின்னால் மிக முக்கியமான அறிவியல் மற்றும் மருத்துவக் காரணங்கள் ஒளிந்துள்ளன.
முன்னோர்கள் விறகு அடுப்பில் சமைத்த காலத்தில், எரிபொருளை சேமிக்கவும் செரிமானத்தை எளிதாக்கவும் பின்பற்றிய இந்த முறை, இன்று நவீன ஊட்டச்சத்து அறிவியலால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. உணவில் உள்ள நச்சுக்களை நீக்கி, சத்துக்களை முழுமையாக பெற ஊறவைத்தல் மிக அவசியம் என்பதை ஆய்வுகள் வலியுறுத்துகிறது. அந்த வகையில், சில உணவுகளை மட்டும் ஊறவைத்து ஏன் சாப்பிட வேண்டும் என்பதை தெரிந்துகொள்ளலாம் வாங்க..
பாதாம் : பாதாம் பருப்பில் ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள், புரதம் மற்றும் வைட்டமின் E அதிகமாக உள்ளது. ஆனால், பாதாமின் வெளித்தோலில் 'டானின்' (Tannins) எனும் ஒருவகை வேதிப்பொருள் உள்ளது. இது உடலில் ஊட்டச்சத்துக்கள் உறிஞ்சப்படுவதை தடுக்கும்.
பாதாமை இரவு முழுவதும் ஊறவைக்கும்போது, அதன் தோல் மென்மையாகி எளிதில் உரிக்க வரும். தோலை நீக்கிவிட்டு உண்பதால் செரிமானம் சீராவதுடன், அதில் உள்ள ஆன்டி-ஆக்சிடண்ட்கள் மற்றும் சத்துக்கள் ரத்தத்தில் முழுமையாகக் கலக்க வழிவகை செய்கிறது. இதனை பொதுவாக 6 முதல் 8 மணி நேரம் ஊறவைப்பது சிறந்தது.
கொண்டைக்கடலை: தென்னிந்திய சமையலில் புரத சத்திற்காக அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் ஒன்று கொண்டைக்கடலை. காய்ந்த நிலையில் இருக்கும் கொண்டைக்கடலையில் 'ஃபைடிக் அமிலம்' (Phytic acid) உள்ளது. இது நாம் உண்ணும் உணவில் உள்ள இரும்புச்சத்து, துத்தநாகம் மற்றும் கால்சியம் ஆகிய தாதுக்களை உடல் கிரகிக்க விடாமல் தடுக்கும். எனவே, குறைந்தது 8 மணி நேரமாவது ஊறவைப்பது அவசியம். இவ்வாறு செய்வதால் ஃபைடிக் அமிலத்தின் அளவு குறைந்து, வாயுத் தொல்லை இல்லாமல் எளிதில் செரிமானமாகும்.
ராஜ்மா: ராஜ்மா பீன்ஸ் சுவையானது மட்டுமல்ல, புரதம் மற்றும் நார்ச்சத்து நிறைந்தது. இருப்பினும், காய்ந்த ராஜ்மாவில் 'லெக்டின்' (Lectin) எனும் புரதக் கூட்டுப்பொருள் உள்ளது. இதை அப்படியே சமைத்தால் சிலருக்கு வயிற்று வலி அல்லது அஜீரணக் கோளாறுகளை ஏற்படுத்தும்.
8 முதல் 10 மணி நேரம் ஊறவைப்பதன் மூலம் இந்த லெக்டின் அளவு குறைக்கப்படுகிறது. மேலும், ராஜ்மாவை நன்றாக ஊறவைத்து சமைக்கும்போது மட்டுமே அது உட்புறம் வரை மென்மையாக வெந்து, உடலுக்குத் தேவையான முழு ஊட்டச்சத்தையும் வழங்குகிறது.
வெந்தயம்: வெந்தயம் செரிமானத்தை மேம்படுத்தவும், சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்தவும் பயன்படுகிறது. ஆனால், காய்ந்த வெந்தயம் மிகவும் கடினமாகவும், கசப்புத்தன்மை கொண்டதாகவும் இருக்கும். இதை ஊறவைக்கும்போது கசப்பு குறைவதுடன், அதில் உள்ள மருத்துவ குணங்கள் தூண்டப்படுகின்றன.
6 முதல் 8 மணி நேரம் ஊறவைத்த வெந்தயத்தை காலையில் வெறும் வயிற்றில் உட்கொள்வது உடல் சூட்டைத் தணிக்கும். மேலும், இதில் உள்ள நார்ச்சத்து மென்மையாக மாறி குடல் ஆரோக்கியத்திற்குப் பெரும் உதவியாக இருக்கும்.
சப்ஜா விதைகள்: கோடை காலங்களில் பானங்களில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் சப்ஜா விதைகள், உடல் சூட்டை தணிக்கும் தன்மை கொண்டவை. இந்த விதைகளை ஒருபோதும் அப்படியே உலர்ந்த நிலையில் சாப்பிடக்கூடாது. ஏனெனில் இவை தொண்டையில் சிக்கிக்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. வெறும் 10 நிமிடங்கள் ஊறவைத்தாலே, இவை ஜெல்லி போன்ற படலத்தை உருவாக்கி மென்மையாகிவிடும். இது உடலை நீரேற்றத்துடன் வைத்திருக்கவும், மலச்சிக்கல் பிரச்சனையைத் தீர்க்கவும் உதவுகிறது.
சியா விதைகள்: ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் மற்றும் நார்ச்சத்து அதிகம் கொண்ட சியா விதைகள் ஒரு 'சூப்பர் ஃபுட்' என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இவை தனது எடையை விட பல மடங்கு நீரை உறிஞ்சும் தன்மை கொண்டவை.
இவற்றை 10 முதல் 20 நிமிடங்களுக்கு ஊறவைத்து சாப்பிடும்போதுதான், உடலில் உள்ள நீரை உறிஞ்சாமல் தானாகவே செரிமானப் பாதையில் எளிதாக நகரும். ஜெல்லி போன்ற அதன் அமைப்பு சத்துக்களை உடல் மெதுவாகவும் சீராகவும் உறிஞ்சுவதற்குத் துணைபுரிகிறது.
சோயா பீன்ஸ்: தாவர வகை புரதங்களில் சோயா மிக முக்கியமானது. ஆனால், சோயா பீன்ஸில் என்சைம் தடுப்பான்கள் (Enzyme inhibitors) உள்ளன. இவை புரதச் சத்தை உடல் செரிக்க விடாமல் தடுக்கும். எனவே, சோயாவை பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு 5 முதல் 10 நிமிடங்களுக்கு வெதுவெதுப்பான நீரில் ஊறவைப்பது அவசியம். இது விதைகளை மென்மையாக்குவதுடன், அதில் உள்ள ஊட்டச்சத்து எதிர்ப்பிகளை (Anti-nutrients) நீக்கி, முழுமையான புரதத்தை நமது தசை வளர்ச்சிக்குக் கிடைக்கச் செய்கிறது.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.