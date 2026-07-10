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குடும்ப வன்முறையால் பெண்களுக்கு 20 மாதங்களுக்கு முன்பே முடியும் மாதவிடாய் சுழற்சி - எச்சரிக்கும் ஆய்வு!

இளமை பருவத்தில் அல்லது நடுத்தர வயதில் ஒரு பெண் அனுபவிக்கும் வன்முறையின் வடுக்கள், அவளது வயதான காலத்தில் வேறு சில ஆபத்தான நோய்களாக உருவெடுக்கின்றன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 10, 2026 at 11:20 AM IST

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பெண்களுக்கு எதிராக நடக்கும் குடும்ப வன்முறை என்பது ஏதோ சில தழும்புகளுடனும், காயங்களுடனும் முடிந்துவிடும் தற்காலிகமான விஷயம் அல்ல. அது பெண்களின் ஆள்மனதை சிதைப்பதுடன், அவர்களின் உடலின் ஒட்டுமொத்த ஹார்மோன் சமநிலையை அடியோடு சீர்குலைக்கிறது என்பதுதான் கசப்பான உண்மை. பொதுவாக, குடும்ப வன்முறையையும் பெண்களின் மாதவிடாய் நிற்றலையும் (மெனோபாஸ்) நாம் தனித்தனி உலகமாகவே பார்க்கிறோம்.

வீட்டில் நடக்கும் சண்டைகளுக்கும் ஒரு பெண்ணின் உடலியல் மாற்றத்திற்கும் என்ன சம்பந்தம் என்றுதான் பலரும் நினைப்பார்கள். ஆனால், இவற்றுக்கு இடையே மிக நெருங்கிய, ஆபத்தான தொடர்பு இருப்பதாக தெரியவந்துள்ளது. வீட்டில் நிம்மதி இல்லாமல் வன்முறையையும் கொடுமைகளையும் அனுபவிக்கும் பெண்களுக்கு, மற்ற பெண்களை விட மிக விரைவாகவே மாதவிடாய் நின்றுவிடுகிறது என்று சமீபத்திய மருத்துவ ஆய்வு ஒன்று எச்சரிக்கிறது.

20 மாதங்களுக்கு முன்பே ஏற்படும் மெனோபாஸ் பாதிப்பு

ஸ்பெயின் நாட்டில் உள்ள புகழ்பெற்ற கிரெனடா பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் இதுகுறித்து ஒரு விரிவான ஆய்வை மேற்கொண்டு அதன் முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளனர். குடும்ப வன்முறை மற்றும் கடுமையான மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகும் பெண்களுக்கு, இயல்பான பெண்களை காட்டிலும் சுமார் 20 மாதங்களுக்கு, அதாவது கிட்டத்தட்ட இரண்டு ஆண்டுகள் முன்பாகவே மாதவிடாய் முற்றிலும் நின்றுவிடுகிறது என்று இந்த ஆய்வு கூறுகிறது.

இதன் விளைவாக, அவர்களுக்கு மெனோபாஸ் காலத்தில் ஏற்படும் உடல் உபாதைகள் மிக தீவிரமாக ஏற்படுகின்றன. திடீரென்று முகம் மற்றும் கழுத்து பகுதிகளில் கடுமையான வெப்பம் தாங்குவது போன்ற உணர்வும், இரவு நேரங்களில் உடம்பு முழுக்க அளவுக்கு அதிகமாக வியர்த்து கொட்டுவது போன்ற பிரச்சனைகளும் இவர்களுக்கு மிக ஆரம்ப கட்டத்திலேயே தோன்றி விடுகின்றன.

வன்முறையை எதிர்கொள்ளும் பெண்களின் துயரம் நடுத்தர வயது வரை அவர்களை துரத்திக்கொண்டே இருக்கிறது. இதனால் அவர்கள் கடுமையான மனக்கவலை, தீவிர மனச்சோர்வு, தூக்கமின்மை மற்றும் கடந்தகால கொடுமைகளை நினைத்து பயப்படும் அதிர்ச்சிக்கு பிந்தைய மன அழுத்த கோளாறு போன்ற கடுமையான மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகிறார்கள்.

மனரீதியான மற்றும் அந்தரங்க ஆரோக்கிய பாதிப்புகள்

இதுமட்டுமல்லாமல், ஹார்மோன் குறைபாட்டால் அவர்களின் அந்தரங்க உறுப்புகளில் வறட்சி ஏற்படுதல் மற்றும் அடிக்கடி சிறுநீரக பாதையில் தொற்று ஏற்படுவது போன்ற ஆரோக்கிய பிரச்சனைகளும் தீவிரமடைகின்றன. இதனால் மெனோபாஸ் காலத்திற்கு பிறகு இவர்களின் உடல், மனம் மற்றும் பாலியல் சார்ந்த வாழ்க்கை தரம் பெருமளவில் குறைந்துவிடுவதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர்.

உடலுக்குள் நடக்கும் அறிவியல் மாற்றங்களை கவனித்தால், தொடர்ச்சியான குடும்ப வன்முறையால் ஒரு பெண் கடுமையான மன அழுத்தத்திற்கு ஆளாகும்போது, அவளது உடம்பில் ஹார்மோன்களை கட்டுப்படுத்தும் முக்கிய சுரப்பிகளின் இயக்கம் பாதிக்கப்படுகிறது.

இது உடலின் மரபணு செயல்பாடுகளில் கூட மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது. இந்த தொடர் மன வேதனையின் காரணமாக, அவர்களின் சினைப்பை மிக விரைவாகவே தனது செயல்திறனை இழந்துவிடுகிறது. அதாவது, இளம் வயதிலேயே கருப்பை செயலிழப்பு ஏற்பட இந்த வன்முறை காரணமாகிவிடுகிறது.

பிற்காலத்தில் வரும் பிற நோய்களின் ஆபத்து

இளமை பருவத்தில் அல்லது நடுத்தர வயதில் ஒரு பெண் அனுபவிக்கும் வன்முறையின் வடுக்கள், அவளது வயதான காலத்தில் வேறு சில ஆபத்தான நோய்களாக உருவெடுக்கின்றன. நீண்ட கால மன அழுத்தமும், அதனால் உடலில் ஏற்படும் உள் வீக்கங்களும் ரத்த அழுத்தம், சர்க்கரை நோய் மற்றும் வளர்சிதை மாற்ற கோளாறுகளை உண்டாக்குகின்றன.

இது மாரடைப்பு போன்ற இதய நோய்களுக்கான ஆபத்தை அதிகரிக்கிறது. பெண்களின் எலும்பு ஆரோக்கியத்திற்கு காரணமான ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் குறைவதால், எலும்பு அடர்த்தி குறைந்து மிக எளிதாக எலும்பு முறிவு ஏற்படும் அபாயம் உண்டாகிறது. மேலும், மன அழுத்த ஹார்மோன்களின் மாறுபாட்டால், மூளையின் செயல்பாடுகள் பாதிக்கப்பட்டு, ஞாபக மறதி மற்றும் கவனக்குறைவு போன்ற அறிவுசார் குறைபாடுகள் ஏற்படுகின்றன.

குடும்ப வன்முறை என்பது ஏதோ ஒரு தனிப்பட்ட குடும்ப பிரச்சனை அல்ல, அது ஒட்டுமொத்த சமூகத்தின் ஆரோக்கியம் சார்ந்த முக்கிய பிரச்சினை என்பதை நாம் முதலில் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும். வன்முறையின் பாதிப்புகள் அது நடந்து பல தசாப்தங்கள் கடந்தும் பெண்களின் உடலில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி கொண்டே இருக்கின்றன.

ஆய்வு:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38043463/

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12751639/

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TAGGED:

குடும்ப வன்முறை
ABUSE IMAPCT ON REPRODUCTIVE HEALTH
MENTAL HEALTH AND MENOPAUSE
DOMESTIC ABUSE
DOMESTIC ABUSE AFFECTS MENOPAUSE

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