கணுக்கால் வீக்கம் இருந்தா அசால்ட்டா இருக்காதீங்க..அது இதய நோய் அறிகுறி - எச்சரிக்கும் ஆய்வு!
கர்ப்ப காலத்தில், கருவின் வளர்ச்சியை ஆதரிக்க உடல் அதிக ரத்தம் மற்றும் உடல் திரவங்களை உற்பத்தி செய்கிறது. இதனால், Third Trimester-யில் கணுக்கால், பாதங்கள் மற்றும் சில சமயங்களில் கைகளில் லேசான வீக்கம் ஏற்படுகிறது.
Published : October 22, 2025 at 12:57 PM IST
பொதுவாக, நீண்ட நேரம் கால்களைத் தொங்கவிட்டபடி அமர்ந்திருப்பது, நீண்ட பயணம் அல்லது முதுமை போன்ற காரணங்களால் ஈர்ப்பு விசையின் விளைவாகக் கீழ் முனைகளில் திரவம் தேங்கி கணுக்காலில் வீக்கம் ஏற்படுவதைக் காணலாம். இருப்பினும், சில சமயங்களில், இந்த எளிய கணுக்கால் வீக்கமானது அதாவது கணுக்கால் எடிமா (Ankle Edema) இதய செயலிழப்பு, ரத்தக் கட்டிகள், கல்லீரல் கோளாறுகள் போன்ற பல கடுமையான அடிப்படை உடல்நலப் பிரச்சனைகளின் ஆரம்ப அறிகுறியாக இருக்கலாம் என்று மருத்துவ ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.
அதிகப்படியான திரவம் திசுக்களில் குவியும்போது வீக்கம் ஏற்படுகிறது. இது பொதுவாக ஈர்ப்பு விசை அல்லது ரத்த ஓட்டம் குறைவதால் கீழ் கால்களில் ஏற்படுகிறது. கணுக்கால் வீக்கம் ஏற்படுவதற்கு நீர் கோர்ப்பது தான் காரணம் என நினைத்து அலட்சியமாக இருக்காமல், அதற்கு பின்னால் உள்ள காரணத்தை தெரிந்து கொள்வதும் அவசியம்.
எனவே, வழக்கத்தை விட வீக்கம் அதிகமாக இருந்தாலோ அல்லது பிற அறிகுறிகளுடன் சேர்ந்திருந்தாலோ, காரணத்தைக் கண்டறிந்து உரிய சிகிச்சை பெறுவது அத்தியாவசியமாகும். கணுக்கால் வீக்கம் எச்சரிக்கும் உடல் நலக்கோளாறுகள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
இதய செயலிழப்பு: இதய செயலிழப்பில், இதயம் ரத்தத்தை திறம்பட பம்ப் செய்ய முடியாமல் போகிறது. இதனால் ரத்தம் நரம்புகளில் தேங்கி, கணுக்கால் மற்றும் கால்களில் திரவம் சேர வழிவகுக்கிறது. இந்த நிலை சிறுநீரகங்களின் உப்பு மற்றும் தண்ணீரைக் அகற்றும் திறனையும் பாதிக்கிறது, இது எடிமாவை மேலும் மோசமாக்குகிறது.
AHA Scientific Journals தளத்தில் வெளியான ஒரு ஆய்வின்படி, இதயம் ரத்தத்தை பம்ப் செய்யும் திறன் குறையும்போது, கால்கள், கணுக்கால் மற்றும் பாதங்களில் திரவம் சேரலாம். கணுக்கால் எடிமா (Pedal Edema) பெரும்பாலும் இதய செயலிழப்பின் ஆரம்ப அறிகுறியாக உள்ளது. சோர்வு, மூச்சுத் திணறல் மற்றும் திரவம் தேங்குவதால் ஏற்படும் எடை அதிகரிப்பு ஆகியவை இதன் அறிகுறிகளாகும்.
ரத்தக் கட்டிகள்: ரத்தக் கட்டிகள், அதாவது த்ரோம்போசிஸ் (Thromboses), கால்களில் உள்ள நரம்புகளை அடைத்து, ரத்தம் மீண்டும் இதயத்திற்குச் செல்வதைத் தடுக்கலாம். ஆழமான நரம்பு ரத்த உறைவு (DVT)என்பது ஒரு தீவிரமான நிலையாகும். இந்த உறைவு நுரையீரலுக்குச் சென்றால் உயிருக்கு ஆபத்தாக முடியும். DVT பாதிக்கப்பட்ட காலில் வீக்கம், சூடு மற்றும் வலியை ஏற்படுத்தும்.
இந்த நிலை மோசமாகும் போது, ரோம்போடிக் சின்ட்ரோம் (post-thrombotic syndrome) எனப்படும் நிரந்தர வீக்கம் ஏற்படலாம். ரத்தத்தை மெலிதாக்கும் மருந்துகள் அல்லது மருத்துவ சிகிச்சைகள் மூலம் முன்கூட்டியே கண்டறிதல் மற்றும் சிகிச்சை அளிப்பது சிக்கல்களைத் தடுக்க மிகவும் முக்கியமாகும்.
கர்ப்பம்: கர்ப்ப காலத்தில், கருவின் வளர்ச்சியை ஆதரிக்க உடல் அதிக ரத்தம் மற்றும் உடல் திரவங்களை உற்பத்தி செய்கிறது. இதனால், குறிப்பாக கடைசி 3 மாதங்களில் (Third Trimester), கணுக்கால், பாதங்கள் மற்றும் சில சமயங்களில் கைகளில் லேசான வீக்கம் ஏற்படுகிறது. ஹார்மோன் மாற்றங்கள் மற்றும் இடுப்புப் பகுதியில் உள்ள நரம்புகளில் அதிகரிக்கும் அழுத்தம் வீக்கத்தை அதிகப்படுத்தலாம்.
பெரும்பாலான வீக்கங்கள் பாதிப்பற்றவை என்றாலும், முகம் அல்லது கைகளில் ஏற்படும் திடீர் வீக்கம் ப்ரீக்ளாம்ப்சியா (Preeclampsia) எனப்படும் தீவிரமான நிலையைக் குறிக்கலாம், இதற்கு அவசர மருத்துவ உதவி தேவை. கால்களை உயர்த்தி வைத்தல் மற்றும் நீண்ட நேரம் நிற்பதைத் தவிர்ப்பது போன்ற எளிய நடவடிக்கைகள் அசௌகரியத்தைக் குறைக்க உதவும். வசதியான காலணிகள் அணிவது, நீரேற்றத்துடன் இருப்பது, மற்றும் கால்களுக்கு லேசான உடற்பயிற்சி செய்வது ஆகியவை ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்தி, கீழ் முனைகளில் திரவம் தேங்குவதைத் தடுக்க உதவும்.
நாள்பட்ட சிறுநீரக நோய்: உடலில் திரவ சமநிலையைப் பராமரிக்க சிறுநீரகங்கள் உதவுகின்றன. நாள்பட்ட சிறுநீரக நோயில், அவை கழிவுகளை வடிகட்டி அதிகப்படியான திரவத்தை அகற்றும் திறனை இழக்கின்றன. ஈர்ப்பு விசை காரணமாக கீழ் முனைகளில் திரவம் தேங்குவதால் வீக்கம் முதலில் கணுக்கால்களில் தோன்றுகிறது. கடுமையான சிறுநீரக நோய், அல்லது இறுதி-நிலை சிறுநீரக நோய்,எடிமாவுக்கு வழிவகுக்கும் என்கிறது NCBI ஆய்வு.
கல்லீரல் நோய்: கல்லீரல் அல்புமின் (Albumin) என்ற ஒரு புரதத்தை உற்பத்தி செய்கிறது, இது திரவத்தை ரத்த நாளங்களுக்குள் வைத்திருக்க உதவுகிறது. சிரோசிஸ் அல்லது ஹெபடைடிஸ் போன்ற நிலைமைகளினால் ஏற்படும் கல்லீரல் பாதிப்பு அல்புமின் அளவைக் குறைக்கலாம், இதனால் திரவம் திசுக்களில் கசிய அனுமதிக்கிறது. இது கணுக்கால், கால்கள் மற்றும் வயிற்றில் வீக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம்.
ஹைப்போ தைராய்டிசம்: செயலற்ற தைராய்டு சுரப்பி வளர்சிதை மாற்றத்தைக் குறைக்கிறது, இது தசைகள் மற்றும் மூட்டுகளைப் பாதித்து விறைப்பு மற்றும் வீக்கத்திற்கு வழிவகுக்கும். ஹைப்போ தைராய்டிசம் திசுக்களில் திரவம் தேங்குவதையும் அதிகரித்து, கணுக்கால் வீக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இதனால் உப்பு உட்கொள்ளலை குறைப்பது ஏற்றதாகும்.
நீரிழிவு நோய்: அதிக ரத்த சர்க்கரை அளவுகள் ரத்த நாளங்களை சேதப்படுத்துவதோடு, ரத்த ஓட்டத்தையும், குறிப்பாக கீழ் முனைகளில், பாதிக்கலாம். இது திரவம் குவிய வழிவகுத்து, கணுக்கால்களில் வீக்கத்தை ஏற்படுத்தும். நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு கட்டுப்பாடற்ற வீக்கம் நரம்பு சேதம், நோய்த்தொற்றுகள் அல்லது புண்கள் ஏற்படும் அபாயத்தை அதிகரிக்கலாம்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.