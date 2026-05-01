ETV Bharat / health

சாதம் சாப்பிட்டால் சர்க்கரை அளவு ஏறுமா? மறுக்கும் மருத்துவர் சலீம் கைசர்!

author img

By ETV Bharat Health Team

Published : May 1, 2026 at 11:26 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

சாதம் சாப்பிடுவது சர்க்கரை நோய்க்கு ஆகாது என்ற பயம் இன்று பெரும்பாலான வீடுகளில் ஒரு விவாத பொருளாகவே இருக்கிறது. அரிசி என்பது நம் கலாச்சாரத்தோடு கலந்த ஒரு வாழ்வியல் அம்சம். காலையில் இட்லி, மதியம் சோறு என அரிசி உணவுகளை சுற்றியே நம் அன்றாட உணவு பழக்கம் அமைந்துள்ளது.

இப்படிப்பட்ட சூழலில், அரிசி உணவுகளை தொடவே பயப்படும் நிலைக்கு பலர் தள்ளப்பட்டுள்ளனர். உண்மையில், சர்க்கரை நோய்க்கும் அரிசி உணவுகளுக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன? எதனால் இந்த நோய் இத்தனை வேகமாக பரவுகிறது? என்பது குறித்த விரிவான விளக்கங்களை ராய்ப்பூரை சேர்ந்த பொது மருத்துவ நிபுணர் டாக்டர் சலீம் கைசர் பகிர்ந்து கொள்கிறார்.

சாதம் சாப்பிட்டால் சர்க்கரை ஏறுமா?

நம்மில் பலரும் நினைப்பது போல, சாதம் சாப்பிட்ட உடனேயே ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு ஆபத்தான நிலைக்கு சென்றுவிடுவதில்லை. ஒரு உணவில் எவ்வளவு கார்போஹைட்ரேட் இருக்கிறது என்பதை காட்டிலும், அந்த உணவு எப்படி சமைக்கப்படுகிறது என்பதுதான் மிக முக்கியமானது.

உதாரணமாக, நீங்கள் சாதாரணமாக வேகவைத்த சாதத்தை விட, அதில் எண்ணெய், நெய் அல்லது மசாலாக்களை சேர்த்துப் பிரியாணியாகவோ அல்லது புலாவ் உணவாகவோ சாப்பிடும்போது அதன் தாக்கம் முற்றிலும் மாறுகிறது. ஒரே அரிசியாக இருந்தாலும், அதனை எப்படி உட்கொள்கிறோம் என்பதில் தான் சூட்சமம் அடங்கியுள்ளது என்கிறார் டாக்டர் சலீம் கைசர்.

வெறும் சாதத்தை சாப்பிடுவதற்கும், அதனுடன் அதிகப்படியான காய்கறிகள், புரதம் நிறைந்த பருப்பு வகைகள் மற்றும் நார்ச்சத்து கொண்ட உணவுகளை சேர்த்து சாப்பிடுவதற்கும் இடையில் ரத்த சர்க்கரை அளவில் பெரிய வித்தியாசம் உள்ளது. அதேபோல், கோதுமை உணவுகளிலும் எண்ணெய் சேர்த்து பரோட்டாவாக சாப்பிடுவது சர்க்கரை அளவை உயர்த்தவே செய்யும். எனவே, அரிசியை சர்க்கரை நோய்க்கு காரணம் சொல்லாமல், அதன் சமையல் முறையை சீரமைப்பதே முதல் படியாகும்.

அளவோடு உண்டால் அதுவும் மருந்தே

கிராமப்புறங்களில் வசிப்பவர்கள் பெரும்பாலும் சாதத்தையே பிரதானமாக உட்கொள்கிறார்கள். அங்கே இருப்பவர்களுக்கு சர்க்கரை நோய் வருவதற்கு காரணம் அரிசி மட்டும் அல்ல, அந்த அரிசியை சாப்பிடும் அளவுதான்.

வயிறு நிறைய சாப்பிட வேண்டும் என்பதற்காக பெரிய தட்டு நிறைய சோற்றை வைத்து கொண்டு, மிக குறைந்த அளவில் காய்கறிகளை சேர்த்துக்கொள்வதுதான் ஆபத்தானது. நீங்கள் ஒரு முழு தட்டு சாதத்தை சாப்பிடும்போது, அடுத்த இரண்டு மணி நேரத்தில் ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு உயர்வது இயல்பான ஒன்றுதான்.

இதை தவிர்க்க நாம் "சமச்சீர் உணவு" என்ற முறையை கையாள வேண்டும் என்கிறார் மருத்துவர். "உங்கள் தட்டில் பாதியளவு காய்கறிகளும், மீதமுள்ள பாதியில் ஒரு பங்கு புரதமும் (பருப்பு, முட்டை போன்றவை), ஒரு பங்கு சாதமும் இருக்குமாறு பார்த்துக் கொண்டால், ரத்தத்தில் சர்க்கரை சீராக இருக்கும்.

நார்ச்சத்து அதிகம் உள்ள காய்கறிகளைச் சேர்க்கும்போது, அது உங்கள் பசியை விரைவில் கட்டுப்படுத்தும். இதனால் நீங்கள் அதிகப்படியான சாதத்தைச் சாப்பிடுவது தானாகவே குறையும். அரிசியைத் தவிர்க்க வேண்டிய அவசியமில்லை, அதன் அளவைக் கட்டுப்படுத்தினால் போதுமானது" என்கிறார்.

பழங்கள்: நண்பனா? எதிரியா?

சர்க்கரை நோயாளிகளுக்குப் பழங்கள் குறித்த குழப்பம் எப்போதும் உண்டு. பழங்களில் 'புருக்டோஸ்' இருப்பதால் அவை சர்க்கரையை உயர்த்தும் என்பது உண்மைதான். ஆனால், அதற்காகப் பழங்களையே சாப்பிடாமல் இருப்பது தவறான அணுகுமுறை.

பழங்களில் உடலுக்கு தேவையான வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள் நிறைந்துள்ளன. இருப்பினும், இனிப்புச் சுவை மிக அதிகமாக உள்ள மாம்பழம் மற்றும் திராட்சை போன்றவற்றை சர்க்கரை நோயாளிகள் மிகவும் குறைவான அளவே எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

அதேசமயம் தர்பூசணி போன்ற குறைந்த கலோரி கொண்ட பழங்களைச் சற்று தாராளமாக சாப்பிடலாம். வெள்ளரிக்காய், முள்ளங்கி மற்றும் பப்பாளி போன்ற உணவுகள் சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு சிறந்த தேர்வாக அமைகின்றன. முக்கியமாக, பழங்கள் எவ்வளவு கனிந்திருக்கிறது என்பதும் முக்கியம். நன்றாக கனிந்த பழங்களில் சர்க்கரை சத்து அதிகமாக இருக்கும் என்பதால், பாதி கனிந்த நிலையில் உள்ள பழங்களைச் சாப்பிடுவது பாதுகாப்பானது.

உடற்பயிற்சியும் சுற்றுப்புறச் சூழலும்

சர்க்கரை நோய்க்கும் காலநிலைக்கும் நேரடித் தொடர்பு இருப்பதாக எந்த ஆதாரமும் இல்லை. ஆனால், நம்முடைய வாழ்க்கை முறை மாற்றமே இந்த நோயின் வேகத்திற்கு முக்கியக் காரணமாக இருக்கிறது. டாக்டர் சலீம் கைசர் குறிப்பிடும்போது, முந்தைய காலங்களில் மனிதர்களின் அன்றாட வாழ்க்கையே ஒரு உடற்பயிற்சியாகத் தான் இருந்தது என்கிறார்.

மக்கள் நீண்ட தூரம் நடந்தார்கள், சைக்கிளில் பயணம் செய்தார்கள், வயல்வெளிகளில் கடினமாக உழைத்தார்கள். ஆனால், இன்று நகரமயமாக்கல் காரணமாக நம்முடைய அசைவுகள் குறைந்துவிட்டன. உடற்பயிற்சியை நிறுத்தும் நாளில் உங்கள் சர்க்கரை அளவு உயரத் தொடங்கும். விவசாயிகள் கடினமாக உழைக்கும் வரை அவர்களுக்குச் சர்க்கரை நோய் வருவதில்லை.

ஆனால், அவர்களும் ஓய்வெடுக்கத் தொடங்கும்போது, அவர்கள் உணவு முறை மாறாமல் இருந்தால் சர்க்கரை உயர்ந்துவிடுகிறது. நடைப்பயிற்சி, மிதிவண்டி ஓட்டுதல் அல்லது உடலுக்கு அசைவு கொடுக்கும் ஏதேனும் ஒரு செயலை தினசரி 30 முதல் 40 நிமிடங்கள் வரை செய்வது இன்சுலின் சுரப்பை சீராக்க உதவும்.

சர்க்கரை நோய் அதிகரிப்பதற்கான பின்னணி

இந்தியாவில் இன்று ஐந்து பேரில் ஒருவருக்கு சர்க்கரை நோய் வரும் அபாயம் இருப்பதாகப் புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதற்கு முக்கியமாகக் மூன்று காரணங்களை மருத்துவர்கள் முன்வைக்கின்றனர்:

  • மரபணு ரீதியான தாக்கம்: குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு இருந்தால் அடுத்த தலைமுறைக்கு வர வாய்ப்பு அதிகம்.
  • குறைவான உடல் உழைப்பு: ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து வேலை செய்யும் சூழல்.
  • உணவு முறையின் மாற்றம்: பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் மற்றும் அதிக கார்போஹைட்ரேட் உணவுகளை உட்கொள்ளுதல்.

இன்றைய உணவுகளில் 70 முதல் 80 சதவீதம் வரை மாவுச்சத்து (Carbohydrates) மட்டுமே உள்ளது. இந்த அதிகப்படியான மாவுச்சத்து உடலில் கொழுப்பாக மாறி, 'இன்சுலின் எதிர்ப்பு' (Insulin Resistance) நிலையை உருவாக்குகிறது. அதாவது, உடலில் இன்சுலின் இருந்தாலும் அது சரியாக வேலை செய்ய முடியாமல் போகிறது. இந்த சுழற்சியை உடைக்க வேண்டுமென்றால், கார்போஹைட்ரேட் உணவுகளை குறைத்து, கலோரி பற்றாக்குறையை (Calorie Deficit) உருவாக்க வேண்டும்.

சர்க்கரை நோயைக் குணப்படுத்த முடியுமா?

மருத்துவ உலகில் இது ஒரு முக்கியமான விவாதம் எனக்கூறும் மருத்துவர், சர்க்கரை நோயை முழுமையாக வேரோடு பிடுங்கி எறிவது என்பது கடினம் என்கிறார். ஆனால், 'ரெமிஷன்' (Remission) எனப்படும் நிலையை அடைய முடியும். அதாவது, மருந்து மாத்திரைகள் இல்லாமலேயே ரத்த சர்க்கரை அளவைச் சரியாகபராமரிக்கும் நிலை இது.

முறையான உணவுக்கட்டுப்பாடும், கடுமையான உடற்பயிற்சியும் இருந்தால் இதை சாத்தியமாக்கலாம். டாக்டர் சலீம் கைசரின் அனுபவத்தில், பல நோயாளிகள் தங்களின் வாழ்க்கை முறையை மாற்றி, இனிப்பு மற்றும் பொரித்த உணவுகளைத் தவிர்த்து, மருந்து மாத்திரைகள் இன்றி ஆரோக்கியமாக வாழ்ந்து வருகிறார்கள். சுரைக்காய், வெண்டைக்காய், புடலங்காய், பாகற்காய் போன்ற காய்கறிகளை அதிக அளவில் உணவில் சேர்த்துக் கொள்வது இதற்குப் பெரிதும் உதவுகிறது.

ஆனால், ஒருமுறை சர்க்கரை கட்டுக்குள் வந்துவிட்டது என்பதற்காக மீண்டும் பழையபடி இனிப்புகளையும், அதிகப்படியான சாதத்தையும் சாப்பிடத் தொடங்கினால் சர்க்கரை அளவு மீண்டும் எகிறிவிடும். சர்க்கரை நோய் மேலாண்மை என்பது ஒரு தற்காலிகமானது மட்டும் இல்லை, அது வாழ்நாள் முழுவதும் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒரு சுய கட்டுப்பாடு.

குழந்தைகளிடம் அதிகரிக்கும் பாதிப்பு

துரதிர்ஷ்டவசமாக, இன்று குழந்தைகளிடமும் இந்த பாதிப்பு அதிகம் காணப்படுகிறது. இதற்கு கல்வி சுமையும், நவீன தொழில்நுட்பத்தின் ஆதிக்கமுமே காரணம். மாலை நேரங்களில் மைதானத்தில் விளையாடிய குழந்தைகள், இன்று மொபைல் மற்றும் கணினித் திரைகளுக்கு முன்னால் அமர்ந்துவிடுகிறார்கள். இதனால் குழந்தைகளின் உடல் எடை அதிகரித்து, வளர்சிதை மாற்றக் கோளாறுகள் ஏற்படுகின்றன.

பள்ளிகள் உடற்கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்றும், பெற்றோர்கள் தங்களின் குழந்தைகளுக்கு சமச்சீரான உணவுப் பழக்கத்தை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் என்றும் மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்துகிறார்கள். இறுதியாக, சர்க்கரை நோய் என்பது வெறும் ரத்தத்தில் சர்க்கரை ஏறுவது மட்டுமல்ல, அது நம் உடலின் அனைத்து உறுப்புகளையும் பாதிக்கக்கூடிய ஒரு வளர்ச்சிதை மாற்றக் குறைபாடு.

இதை எதிர்கொள்ள தேவைப்படுவது ஒழுக்கமான வாழ்க்கை முறை. நாக்கின் ருசிக்காக சாப்பிடுவதை குறைத்து, உடலின் தேவைக்காக சாப்பிடத் தொடங்கினால், சாதம் சாப்பிட்டாலும் ஆரோக்கியமாக வாழ முடியும் என்கிறார் டாக்டர் சலீம் கைசர்.

TAGGED:

சர்க்கரை நோய்
ETVBHARAT AGAINST DIABETES
RICE AND BLOOD SUGAR LEVEL

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.